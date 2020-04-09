Lot Calculator MT5
- Утилиты
- Ibrahim Olalekan Ganiu
- Версия: 1.0
РАССЧИТАЙТЕ РАЗМЕР ВАШЕГО ЛОТКА ПРЯМО ЗДЕСЬ, НА METATRADER!!!
Привет, трейдеры! Вы ориентированы на управление рисками? Если да, то это для вас. Меня зовут Ибрагим, и я разработал инструмент, который поможет вам рассчитать размер лота на основе процента риска относительно баланса вашего счёта. Этот инструмент также поможет вам рассчитать размер лота, если вы готовы рисковать абсолютным значением, а не указывать риск в процентах. Например, вы можете указать, что готовы рисковать 100 долларами от своего баланса.
Версия для MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/155026
Это бесплатно, обязательно ознакомьтесь. Оставляйте комментарии и расскажите, что вы хотите добавить или какой следующий инструмент вы хотите разработать для сообщества.
Удачной торговли, счастливой автоматизации!!!