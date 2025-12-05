ATR SlTp MT5
- Indicatori
- Ibrahim Olalekan Ganiu
- Versione: 1.0
Ciao, trader! Ho sviluppato un indicatore per i trader che utilizzano l'Average True Range, ovvero il valore ATR, per determinare lo Stoploss e il Takeprofit delle loro operazioni. Con questo indicatore puoi facilmente impostare Takeprofit e Stoploss con il moltiplicatore che preferisci.
Per utilizzarlo, adatta il periodo ATR al tuo stile di trading, quindi regola di conseguenza il moltiplicatore Stoploss e il moltiplicatore Takeprofit.
Buon trading.
Buona fortuna e buon trading!!!