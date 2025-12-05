ATR SlTp MT5

Grid Feast MT5 Ibrahim Olalekan Ganiu Experts

Ciao, trader! Molto tempo fa, mentre stavo trasmettendo in streaming su YouTube, mi sono imbattuto in una potente strategia grid di Expert4x. Da appassionato trader forex e programmatore MQL4/5, ho sviluppato un Expert Advisor basato su questa strategia e da allora lo utilizzo. Metto a disposizione di tutti voi l'EA come mio contributo alla comunità dei trader. Guardate il video qui sotto in cui viene spiegata la strategia. MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/145867 RACCOMANDAZ