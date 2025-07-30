Equity Security MT5

ЗАЩИТНАЯ МЕРА ВАШИХ СТРАТЕГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ!


Как сказал мастер Сунь Цзы: «Безопасность от поражения подразумевает оборонительную тактику; способность победить врага означает переход в наступление».


Вы хотите избавиться от нелепых просадок из-за сбоев в работе ваших советников (EA)? Вы хотите отслеживать свои выигрыши и проигрыши и серьезно относиться к управлению рисками? Прежде чем приобретать следующий счет в проп-фирме или следующего советника, подождите. Во-первых, поздравляю! Я разработал для вас вашу первую линию защиты от неожиданных убытков в торговле. Этот мощный инструмент автоматически блокирует ваш счет от дальнейшей торговли, как только ваша дневная цель по прибыли или дневная просадка достигает заданного вами предела, защищая ваш капитал от эмоциональных решений, волатильных рынков или неисправных советников. Добавьте этот инструмент в свой торговый арсенал и торгуйте с уверенностью!


Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/145636


✅ Ключевые особенности:


🚫 Автоматическая блокировка торговли: останавливает всю торговую деятельность, как только достигается ваш дневной целевой показатель потери капитала или дневной целевой показатель прибыли.

📊 Мониторинг в реальном времени: Постоянно отслеживает капитал по сравнению с просадкой в течение торгового дня.

⏰ Ежедневная переустановка: Лимит просадки и цель по прибыли автоматически переустанавливаются в начале нового торгового дня.

⚙️ Настраиваемые параметры: Установите свою собственную цель по прибыли и просадку в процентах или фиксированной сумме в соответствии с вашим торговым планом.

🔔 Оповещения и уведомления: Получайте уведомления при достижении лимита капитала.



💡 Почему вам нужен T

Рекомендуем также
Trading Vision Ex
Vitalii Zakharuk
Эксперты
Описание продукта Trading Vision: Автоматизированный помощник для трейдеров на рынке Форекс Введение В современном мире финансовых рынков автоматизация торговли на платформе Форекс становится не только желательной, но и необходимой для достижения успеха. Основная цель автоматических торговых систем, таких как Trading Vision, — упростить процесс торговли, внедряя передовые алгоритмы для анализа рыночных трендов. Это позволяет трейдерам сосредоточиться на стратегическом мышлении, оставляя рутинные
Auto stops trailer
Abdulsalim Usman
Утилиты
Introducing our Trailing Stop Tool, a powerful solution designed to enhance your trading strategy by trailing your trades based on a selected number of candles. This tool provides an advanced feature that allows you to dynamically adjust your stop loss level as the market moves in your favor, aiming to lock in profits while minimizing potential losses. With the Trailing Stop Tool, you have the flexibility to choose the number of candles you want the tool to trail. Whether you prefer a conservat
Myfxpaddy Binary Options Predictor
Joseph Wonder Obasi
Утилиты
Introduction Our system is more than just a tool—it’s your personal guide in the dynamic trading landscape. Expertly developed and optimized using advanced strategies, this groundbreaking predictor gives traders a powerful edge. It’s not just about the features; it’s about a trading journey that stands out from the crowd. Get ready for an enhanced trading experience like never before! What It Does Next Candle Prediction: Imagine gaining insights into the market’s next move before it happens. Our
Equity Gaurd
Eredewei Henry Tiemo
Утилиты
️ Equity Protector EA – Auto SL & Trailing Stop for MT5 Protect your capital. Automate your risk. Maximize your control. The Equity Protector EA is a powerful risk management tool designed for Meta Trader 5 traders who prioritize capital preservation and smart trade automation. Whether you're a scalper, swing trader, or long-term investor, this EA ensures your account stays protected while optimizing trade exits with precision. Key Benefits Drawdown Shield Automatically monitors your accoun
Chat Ai MT5
Indra Maulana
3 (2)
Утилиты
Friends, this tool does not work in backtesting and you must run it live. Chat Ai assistant a versatile and intelligent AI assistant Talk to the AI, get advice from it, give it orders Can be used in all charts, time frames, symbols, markets and... With a very simple interface This tool is an artificial intelligence assistant that you can chat with. You can give him different commands. for example: Tell him to open a buy order for you. Or tell him to close your sales deals Or tell it to change
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
Эксперты
Система AO Trade специально разработана для трендовой торговли, используя время аукциона или новостей в качестве точек отсчёта для сравнения с другими конкретными временами ордеров для предварительного анализа рыночных тенденций. **Все временные параметры, используемые в Экспертном советнике (EA), основаны на времени вашего терминала. Различные брокеры могут работать в разных часовых поясах по Гринвичу (GMT), что может дополнительно изменяться из-за коррекции летнего времени (DST).** **Пожалуй
Gold Trend Swing
Luis Ruben Rivera Galvez
5 (1)
Эксперты
Send me a message so I can send you the setfile $498 за введение, будет увеличиваться на 100 в месяц, пока не достигнет $1298 Автоматизированный торговый бот для XAUUSD (GOLD). Подключите этого бота к своим графикам XAUUSD (GOLD) H1 и позвольте ему торговать автоматически с помощью проверенной стратегии! Этот бот, разработанный для трейдеров, ищущих простую, но эффективную автоматизацию, совершает сделки на основе комбинации технических индикаторов и ценового действия, оптимизированного для
Crypto Digger
Dragan Drenjanin
Эксперты
Crypto Digger Expert Advisor: Универсальное и Мощное Торговое Решение Crypto Digger Expert Advisor (EA) — это передовой торговый инструмент, разработанный для гибкости, точности и адаптивности в различных рыночных условиях. Независимо от того, торгуете ли вы криптовалютой, валютными парами, металлами или другими активами, это универсальное приложение предоставляет трейдерам надежные функции и динамическое управление рисками. Хотя предварительно настроен для оптимальной работы с валютной парой BT
Burning London
Magma Software Solutions UG
Эксперты
Burning London EA MT5 – Precision Breakout Execution Manual:  https://magma-software.solutions/burning-london/blmanual-en.html Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/seller LIVE SIGNAL: ICTrading - High Risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2311936 --- Why Choose Burning London?   • Fully automated breakout system for GBPUSD   • Session start is calculated internally – no manual timing needed   • Three
Prosperity MT5
Mr James Daniel Coe
5 (2)
Эксперты
High growth, low draw-down bot. Great for beginners AND pros. 5 COPIES LEFT - NEXT PRICE $999 Contact me after purchase for group info, manual and a personal bonus! Prosperity live fund, real money (>$2,000) signal:  CLICK HERE ABOUT A rare diamond in a sea of EAs - 4x improvements in most backtest stats. We read descriptions saying 'no martingale, grid, or 'AI'' - I offer alternate parameters... Original EA No history reading No .set files changing constantly, all built-in as default Not an 'ex
FG Gold Scalper Pro
Ikbal Hossain Molla
Эксперты
Forex Genius EA – Gold Scalper (XAUUSD, M1–M5) Hello, traders! I am Forex Genius EA , a professional Expert Advisor crafted exclusively for Gold (XAUUSD) . Optimized for scalping on 1-minute (HFT Mode) and 5-minute (Safe Mode) charts, I deliver fast, precise, and disciplined trades on Gold with strict risk management. No Martingale, no Grid – just a clean and systematic approach tailored for intraday Gold scalping. Key Benefits Works only on Gold (XAUUSD) Optimized for M1 (High-Fre
Series Control Automatic
Tatiana Savkevych
Эксперты
Представляю вам параметры и настройки бота   Series Control , который является ультра-современным ботом для работы на рынке Форекс. Этот бот использует самые новейшие технологии управления капиталом и анализа рынка для определения тренда и принятия торговых решений. Он также обладает гибкой системой управления и защиты для каждой позиции.  Валютные пары для торговли: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP, AUDJPY, EURAUD, EURCHF, AUDNZD, NZDJPY, GBPAUD, G
Premium Risk
Batuhan Bozoklu
Утилиты
Premium Risk — это интеллектуальный инструмент управления рисками и открытия сделок, разработанный специально для скальперов. Он автоматически рассчитывает соотношение риск-прибыль (R:R) и сумму риска, основанную на капитале , помогая определить точный объем позиции и лота. С помощью POS-модуля вы можете автоматически отслеживать и управлять сделками. Функция магнит моментально определяет текущую цену и позволяет открывать сделки быстро и точно. Проще говоря, Premium Risk — это профессиональный
NDX 100 Swing EA MT5
Carlos Osvaldo Delgado
Эксперты
NDX 100 Swing EA Этот советник торгует индексом Nasdaq 100. Стратегия покупает на падениях, получая прибыль от бычьих тенденций. Инвестиции долгосрочные (Swing). В качестве сигнала к открытию операций используется дневной индикатор RSI, управление операциями, уровнем риска и управлением капиталом осуществляется на основе вероятностных расчетов на основе статистики. Для достижения этой цели данный проект находился в разработке более 5 лет, в течение которых были собраны большие объемы данных и в
Sika EA
Frederick Mensah
Эксперты
Sika EA works on GBPUSD - 1H $1,000 to $11,700   ... Jan 2020 - Dec 2022  (1% Risk. Low Risk. Change risk percent from zero to 1 to start trade or test). $10,000 to $5,000,000 ...   Jan 2018 - Dec 2022 (2% Risk Trade) RISK Management : It is always better to stay in the game for a long term growth rather than one time win trades. Sika EA uses an  averaging  technique to mitigate against risk. Take Profit and Stop loss are hidden by the EA and auto calculates each profit base on the parameters
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Эксперты
Disclaimer : Keep in mind that seasonal patterns are not always reliable. Therefore, thoughtful risk management is crucial to minimize losses.  Seasonal patterns in the financial world are like a well-guarded secret that successful investors use to their advantage. These patterns are recurring price movements that occur during specific periods or around special events. Additionally, there are also intraday patterns that repeat. For example, Uncle Ted from Forex Family suggests examining previou
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Эксперты
This EA is a simple automated trading system for the Meta Trader 5 platform. It uses parabolic SAR to automatically adjust lot size based on market trends. By this, the EA does not take a large amount of risk, but instead steadily accumulates profits. Main Features The EA does not use the martingale method for lot size adjustment. If a position is taken before the forex market closes, the position will be carried over to the weekend. This EA is designed to hold multiple positions at the same t
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Эксперты
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
Ai Prediction MT5
Mochamad Alwy Fauzi
Библиотеки
A free indicator for those who purchase the full version This indicator is created by this Ai, with your desired settings Artificial Intelligence at your service Have a complete artificial intelligence and use it in your codes This artificial intelligence is trained to tell you on each candle whether the market is moving up or down. In general, artificial intelligence can be used in all markets, all timeframes and all symbols However, due to the increasing complexity and decreasing accuracy of
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Эксперты
GONADRI EA: Take control of your trades with intelligence. If you want free gonadri contact me dm set file:  c ontact me via dm If you have any questions, you can ask me privately. IT IS EXCLUSIVELY FOR BROKERS WITH 2 DECIMALS IN GOLD AND SPREAD LESS THAN 10, FOR EXAMPLE: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW AND SIMILAR Always use it on GOLD, but you can try to make it work on other pairs; for example, in FTMO it works very well on GER40. Timeframe: M5 Minimum recommended deposit: 5.000 at
SilverPulse AI
Babak Alamdar
3.64 (14)
Эксперты
Диверсифицируйте свою торговлю новыми инструментами, ваш портфель станет сильнее   Live Signal  Эта цена является временной на время акции и в ближайшее время будет повышена. Окончательная цена: 5000 $  По текущей цене осталось всего несколько экземпляров, следующая цена -->> 745 $ Welcome to the SilverPulse AI   Hey, I'm SilverPulse AI! Это первый умнейший робот, который торгует серебром или XAG полными парами, такими как XAGUSD, XAGEUR и XAGAUD! Я проверяю новости каждый божий день и исполь
LinearGainBreakoutEA
Dennis Willi Finimento
Эксперты
Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь отправить мне личное сообщение: https://www.mql5.com/en/users/dennisfinimento Обзор     Стратегия диапазонов и прорывов, которая использует обратные вращающиеся рынки.     Оптимизирована и поддерживается искусственным интеллектом для распознавания направления на рынке.     Она тестировалась более 10 лет на реальных тиковых данных и показала стабильную работу.     Советник можно использовать на нескольких типах счетов, включая микро-, стандартные и ECN-
Powerful Price Action EA MT5
Botond Ratonyi
Эксперты
Powerful Price Action Engulfing Doji Robot MT5 version Package Contains: (Price includes both versions) SET files in Comment section. 1. Powerful Price Action EA Advanced Version with NomadTrader Money Management System: --Full EA with all adjustable settings and parameters to tweak or optimize. --It uses the NomadTrader Money Management system with Dynamic exit strategy based on Price %(percent) based Stop loss, Take Profit and Adjustable Time Filter to 1 minute preciseness, all parameters ar
Ultimate Drawdown Recovery EA
Freedom Uzochukwu Nnadi
5 (1)
Утилиты
The Ultimate Drawdown Recovery & Trade Protection EA for MT5! Watch tutorial video here: https://youtu.be/cF8Gozo7pPw?si=U3SnEXOZKbA-Mxy5 Your Trades Deserve a Second Chance. Give Them This Soldier. Struggling with floating losses or sudden drawdowns that threaten your account? Stop watching your trades drown in red and let the Ultimate Drawdown Recovery EA (UDR) recover, protect, and empower your trading strategy automatically. What Is UDR? UDR is an ultra-smart, lightning-fast MT5 Expert Advi
Megatrons
Vitalii Zakharuk
Эксперты
Ключевой проблемой скальпинга можно назвать сложность в отделении ложных сигналов от дающих возможность работать. Интересно то, что для фильтрации многие прибегают к использованию множества замысловатых и совершенно ненужных алгоритмов, которые только приводят к усложнению системы. На самом деле, ответ лежит на поверхности и заключается в том, чтобы искать и находить лишь ценовые импульсы, и не обращать внимания на пустые движения рынка.  Эксперт Megatrons реализует скальпинг-стратегию на осно
Quantum Breaker PRO
Cecilia Wambui Mundia
Эксперты
Quantum Breaker PRO - Intelligent Breakout Trading System Quantum Breaker PRO is a sophisticated Expert Advisor crafted with passion and precision to capitalize on market breakouts with surgical accuracy. This isn't just another EA - it's a complete trading system designed to identify and trade the most profitable breakout opportunities in the market. Key Features Smart Breakout Detection Automatically identifies recent swing highs and lows using advanced algorithms Places strategic buy-st
Aladin AI Bot MT5
Albertas Guscius
Эксперты
Aladin AI Bot MT5: Your Ultimate Trading Companion Unlock the power of artificial intelligence in trading with Aladin AI Bot MT5 , the next-generation MetaTrader 5 indicator designed to revolutionize your trading experience. Whether you're a seasoned trader or just starting, Aladin AI Bot MT5 is your key to smarter, faster, and more efficient trading decisions. What Makes Aladin AI Bot MT5 Special? Intelligent Trend Analysis : Aladin AI Bot MT5 uses advanced algorithms to analyze market trends d
Explosive Breakout Hunter
Maruyama Kiyotaka
Эксперты
Explosive Breakout Hunter  - это автоматизированный торговый советник (EA), направленный на максимизацию прибыли за счет ловли мощных пробоев. Уровень выигрыша составляет около 50%, а количество сделок ограничено несколькими входами в месяц. Однако этот советник делает ставку на качество, а не на количество. Он терпеливо ждет идеального момента, чтобы принести вам значительные выигрыши. Результаты бэктестов доступны в виде скриншотов, чтобы вы могли оценить потенциальную прибыль. Кроме того,
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Эксперты
VIX Momentum Pro EA - Описание продукта Обзор VIX Momentum Pro — это сложная алгоритмическая торговая система, разработанная исключительно для синтетических индексов VIX75. Алгоритм использует продвинутый многотаймфреймовый анализ в сочетании с собственными методами обнаружения моментума для выявления высоковероятных торговых возможностей на рынке синтетической волатильности. Торговая стратегия Торговый советник работает на основе комплексного подхода, основанного на моментуме, который анализир
Insight AInvestor
Oleksii Ferbei
Эксперты
Insight Investor: Продвинутый Мультивалютный Бот для Торговли на Форекс Введение В динамичном мире торговли на Форекс наличие правильных инструментов может значительно улучшить ваш опыт. Insight Investor — это продвинутый мультивалютный торговый бот, разработанный для автоматизации и оптимизации ваших торговых операций. Этот экспертный советник использует современные алгоритмы для анализа рыночных условий и исполнения сделок, стремясь обеспечить стабильные результаты при контролируемых рисках. О
С этим продуктом покупают
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Утилиты
Lazy Trader — это ваш личный помощник по управлению рисками, который самостоятельно находит лучшие точки входа в рынок, управляет позициями и помогает извлечь максимальную прибыль из каждой торговой идеи! Он контролирует графики от   M1 до W1 , ищет оптимальные точки входа по заданным условиям, управляет позициями без вашего участия: -  Есть идея на дневке?   Не нужно ждать, когда младшие таймфреймы нарисует вход — Lazy Trader сам все проверит и откроет все нужные позиции пока вы занимаетесь жи
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
HYT utility
Sergey Batudayev
Утилиты
HYT (Help Your Trading) — это инструмент, который поможет вам усреднить ваши убыточные позиции, используя две основные техники: Стандартное усреднение. Хеджирование с последующим открытием позиций в направлении тренда. Этот инструмент позволяет разрулить несколько позиций, открытых в разных направлениях как на покупку, так и на продажу. HYT позволяет автоматически рассчитать размер следующей позиции, цену ордера, направление для усреднения и закрытия позиции с заданным уровнем тейк-профита. Этот
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Утилиты
Live Forex Signals предназначен для торговли по сигналам сайта   https://live-forex-signals.com/en  и  https://foresignal.com/en . Live Forex Signal для MetaTrader 4   https://www.mql5.com/ru/market/product/81445 Параметры Username и Password  если у вас имеется подписка на сайты   live-forex-signals.com / foresignal.com , тогда вам следует заполнить эти параметры своими учетными данными; если подписки нет, тогда оставьте поля пустыми; Komment   комментарий к открываемым сделкам Risk   риск в п
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Утилиты
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Утилиты
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Утилиты
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Partial Close Expert MT5
Omar Alkassar
Утилиты
Partial Close Expert   — это инструмент, объединяющий множество функций в одну автоматизированную систему. Этот советник поможет трейдерам эффективнее управлять позициями, предлагая различные варианты управления рисками и максимизации потенциальной прибыли. С помощью Partial Close Expert трейдеры могут установить       частичное закрытие       уровень для фиксации прибыли,       трейлинг-стоп       уровень для защиты прибыли и ограничения убытков,       точка безубыточности       уровень, гаран
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Утилиты
Представляю вашему вниманию мощную утилиту по прогнозированию будущего движения актива основанную на законе вибрации W.D.Ganna. Данная утилита анализирует выбранную модель рынка и выдает коды будущих возможных моделей движение рынка. Если ввести выбранный код в соответствующее окошко вы получите прогноз потенциального возможного движения рынка. Утилита имеет возможность вывода нескольких потенциальных моделей прогноза. Прогноз пока не имеет привязку ко времени и цене и выдает прогноз как есть. Н
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
Утилиты
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please DON'T BUY this product before TESTING  and watching my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid
Reward Multiplier MT5
Amir Atif
Утилиты
50% off. Original price: $375 Reward Multiplier is a semi-automatic trade manager based on pyramid trading that opens additional orders with the running profit of your trades to maximize return exponentially without increasing the risk. Unlike other similar EAs, this tool shows potential profit/loss and reward to risk ratio before even entering the first trade! Download Demo here  (starting lot is fixed at 0.01) Guide + tips here MT4 version   here You only open the first order. When your trade
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Утилиты
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
StarseedFX Smart Trading Tool MT5
Mohamed Elsayed
4.33 (6)
Утилиты
What Exactly Is A Smart Trading Tool? Smart Trading Tool   was developed for fast and comfortable trading of the financial markets especially for   ORDER BLOCKS TRADERS .   It provides traders functionalities, such as: A Drawing Tool One-Click Trading Panel Automated Lot Sizes Calculation   based on your risk appetite & Money Management ( Watch this video , how this tool can help manage your risk per trade better!) Built in PRICE LEVELS (Fibonacci, Round Numbers, Daily hi-low, etc) Shows Trading
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
Утилиты
Remote Trade Copier is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both local and remote modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes less than 1 second. MT4 Version (Only Local) MT5 Version (Only Local) MT4 Full Version (Local & Remote) Local mode refers to both MetaTrader platforms being installed on the same system,
GRat Crypto
Ivan Titov
4.5 (2)
Утилиты
Торгуйте на криптобиржах в МТ5! GRat_Crypto — это инструмент для ручной и автоматической торговли, в т.ч ЛЮБЫМИ имеющимися советниками, ЛЮБОЙ криптовалютой на самых популярных криптобиржах в привычной среде MT5 в режиме 24/7. Возможности 1. Доступны ВСЕ инструменты 9 наиболее популярных криптобирж: Binance, BingX, Bybit, Coinbase, CoinEx, Kraken, KuCoin, MEXC  и OKX . 2. Возможность выставлять ЛЮБЫЕ доступные в MT5 типы ордеров, как рыночные, так и отложенные, модифицировать ордера и позиции, у
FTMO Protector 8
Vyacheslav Izvarin
Утилиты
PROTECT YOUR FTMO Account in a simplest way Must-Have Account Protector for any Prop-trading Account and Challenge MT4 / MT5 Expert Advisor that protects your Forex Prop Trading account from an unexpected drawdown! FTMO Protector  is a Tool that lets you manage trades and control your profit and loss across multiple Robots and currency pairs using a simple parameters and settings. Use as many EAs and Instruments you need, the Protector will: 1.   Calculate your midnight (01:00 System time) Balan
The AInalyzer Automated AI Chart Analysis
Maurice Tusche
5 (1)
Утилиты
Professional-Grade Chart Analysis – AI-Powered & Visually Enhanced The AInalyzer is an Expert Advisor for MetaTrader 5 that leverages artificial intelligence to analyze market structures and automatically places visual objects directly on your charts. Instead of spending hours manually examining charts, you'll get a clear overview of support levels, resistance zones, trend structures, and potential trading opportunities in no time – all logically presented, visually marked, and available at you
Best Renko Chart Generator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
5 (1)
Утилиты
This is the Best Renko chart generator ever in the market you can set the box sizes based on ATR or Fixed Size: 1. Fixed Box Size 2. Current ATR Size 3. ATR size of the Chart Start Time. also you can set the Renko chart cut of date and time to start as reference of creating renko charts. you need to attach to a symbol chart that want the renko chart of it, then immediately a new chart will be opened which is based on renko, you can use this generated chart and attach your EA to trade on or you e
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Утилиты
Unlimited Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными удаленно друг от друга, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на неограниченное количество счетов-получателей, а один получатель также может копировать сделки неограниченного количества провайдеров. Пост
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
Утилиты
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-u
Crystal Trade Manager Pro
Muhammad Jawad Shabir
Утилиты
Crystal Trade Manager – Advanced MT5 Risk and Trade Control Utility Overview Crystal Trade Manager (CTM) is a professional MetaTrader 5 utility designed for risk management, trade automation, and instant execution control. It provides traders with an integrated system for protecting equity, managing daily drawdowns, controlling lot sizes, and applying automation features such as automatic SL/TP, break-even, and trailing stop. The tool is suitable for manual traders, prop-firm challenge particip
Talents ATR Scalper Utility
Michael Musco
Утилиты
Talents ATR Scalper Utility (MT5) The Talents ATR Scalper Utility is a professional-grade trade execution and management tool built for MetaTrader 5. Inspired by the Biblical Parable of the Talents , this utility is designed to help traders multiply their potential with precision risk control, one-click simplicity, and advanced automation. Whether you’re scalping forex, gold, or indices, this tool delivers speed, consistency, and confidence. Key Features One-Click Trade Preview Click below price
Autogrids
Guilherme Emiliao Ferreira
5 (3)
Утилиты
Autogrids Autogrids EA is a cutting-edge trading automation tool designed to give Forex traders an unparalleled edge in the market. Built on a powerful quantitative strategy, it analyzes the frequency distribution of daily price movements, leveraging historical data to create a highly optimized operational grid. ️ Key Features Dual Strategy Mode: Quantitative or Manual Grid: Choose between the Quantitative Mode, which automatically generates grids based on the statistical distribution of d
Telegram Trade Manager For MT5
Ebunoluwa Abimb Owodunni
Утилиты
All in one Multipurpose   Telegram Trade Management , Manage and Copy Trades on the go From Telegram Pro Version MT4:  www.mql5.com/en/market/product/85691 Execute Trades on mobile with fast execution When away from desktop MT5, or scalping the market with mobile device, or needed to copy trades from telegram groups while away, or doing some other activities, Telegram EA Manager is an effective tool to perform any trade operation with swift execution. In other words, Our  Telegram Trade Manag
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
Утилиты
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
GT Trade Manager
Alexander Martin Koenig
Утилиты
This Utility is designed for price action strategies, trading flags and retests, such as Guerrilla Trading and similar strategies It allows to: place pending orders for retests (on the Retest line or x PIPs away from the retest line) place orders for flag formations calculate lotsizes based on account size, currency pair and risk percentage split trades and place multiple trades if lot size exceeds max lot size given by broker manage trades with a trailing SL/TP behind the most recent highs/lows
AI Trading Station MT5
Andrey Barinov
Утилиты
Wouldn't it be great if AI had a second look at your trading data — graphics, indicators, and beyond? Introducing AI Trading Station , a revolutionary utility seamlessly integrated with the MetaTrader platform. Powered by the advanced intelligence of OpenAI's ChatGPT, this complete solution covers every step of your trading journey, from data gathering to trade execution. The Complete Trading Process. Reinvented Data Gathering & Visualization: Collect and display vital market data on intuitive
Другие продукты этого автора
AI Gold ATM
Ibrahim Olalekan Ganiu
Эксперты
Зарабатывайте огромные деньги, торгуя с умом! Если вы хотите увеличить свой торговый капитал без стресса, эта полностью автоматизированная, универсальная и адаптивная система «AI GOLD ATM» создана специально для вас. Ее задача — помочь вам точно торговать парой XAUUSD с помощью интеллектуальной системы, которая адаптируется к рынку, чтобы вы никогда не упускали выгодные возможности. Старточная цена = 299 долларов США Фактическая цена = 1499 долларов США Цена запуска будет увеличиваться на 1
Grid Feast MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Эксперты
Здравствуйте, трейдеры! Давным-давно, во время стрима на YouTube, я наткнулся на мощную стратегию грида от Expert4x. Как энтузиаст форекс-трейдинга и программист MQL4/5, я разработал советник на основе этой стратегии и с тех пор использую его. Я делюсь этим советником с вами как одним из способов внести свой вклад в торговое сообщество. Пожалуйста, посмотрите видео ниже, где объясняется эта стратегия. MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/145867 РЕКОМЕНДАЦИЯ Стратегия/советник ра
FREE
ATR SlTp MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Индикаторы
Привет, трейдеры! Я разработал индикатор для трейдеров, которые используют средний истинный диапазон (Average True Range), или значение ATR, для определения стоп-лосса и тейк-профита. С помощью этого индикатора вы можете легко установить тейк-профит и стоп-лосс с выбранным вами множителем. Чтобы использовать этот индикатор, пожалуйста, настройте период ATR в соответствии со своим стилем торговли, а затем соответствующим образом настройте множители стоп-лосса и тейк-профита. Удачной торговли!
FREE
Grid Feast MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Эксперты
Здравствуйте, трейдеры! Давным-давно, во время стрима на YouTube, я наткнулся на мощную стратегию грида от Expert4x. Как энтузиаст форекс-трейдинга и программист MQL4/5, я разработал советник на основе этой стратегии и с тех пор использую его. Я делюсь этим советником с вами как одним из способов внести свой вклад в торговое сообщество. Пожалуйста, посмотрите видео ниже, где объясняется эта стратегия. Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/145866 РЕКОМЕНДАЦИЯ Стратегия/советник
FREE
Lot Calculator MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Утилиты
РАССЧИТАЙТЕ РАЗМЕР ВАШЕГО ЛОТКА ПРЯМО ЗДЕСЬ, НА METATRADER!!! Привет, трейдеры! Вы ориентированы на управление рисками? Если да, то это для вас. Меня зовут Ибрагим, и я разработал инструмент, который поможет вам рассчитать размер лота на основе процента риска относительно баланса вашего счёта. Этот инструмент также поможет вам рассчитать размер лота, если вы готовы рисковать абсолютным значением, а не указывать риск в процентах. Например, вы можете указать, что готовы рисковать 100 долларами о
FREE
Breakeven Manager
Ibrahim Olalekan Ganiu
Утилиты
Привет, чемпионы трейдинга! Надеюсь, у вас всё хорошо. Случалось ли вам открывать позицию, когда рынок изначально двигался в вашу пользу или приближался к тейк-профиту, а затем рынок внезапно разворачивался против вашей позиции? Что ж, со мной такое случалось много раз, и сегодня я решил дать отпор. Представляю вам торговый менеджер, который поможет вам защитить ваши позиции. Этот проект поможет вам вывести ваши позиции в безубыток либо при достижении указанного вами количества пипсов, либо пр
FREE
Breakeven Manager MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Утилиты
Привет, чемпионы трейдинга! Надеюсь, у вас всё хорошо. Случалось ли вам открывать позицию, когда рынок изначально двигался в вашу пользу или приближался к вашему тейк-профиту, а затем рынок внезапно разворачивался против вашей позиции? Что ж, со мной такое случалось много раз, и сегодня я решил дать отпор. Представляю вам торговый менеджер, который поможет вам защитить ваши позиции. Этот проект поможет вам установить позицию(и) в безубыток либо при достижении указанного вами количества пипсов, л
FREE
Engulfing Candle Scanner
Ibrahim Olalekan Ganiu
Индикаторы
This is an indicator that helps you to scan the whole timeframe then informs you about the last candle position Engulfing Candlestick pattern was formed. The indicator also send alert to your mobile when a new engulfing candle is formed.  For the visual; 1. Green up arrow indicates a bullish engulfing candlestick pattern  2. Red down arrow indicates a bearish engulfing candlestick pattern
FREE
Lot Calculator MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Утилиты
РАССЧИТАЙТЕ РАЗМЕР ВАШЕГО ЛОТКА ПРЯМО ЗДЕСЬ, НА METATRADER!!! Привет, трейдеры! Вы ориентированы на управление рисками? Если да, то это для вас. Меня зовут Ибрагим, и я разработал инструмент, который поможет вам рассчитать размер лота на основе процента риска относительно баланса вашего счёта. Этот инструмент также поможет вам рассчитать размер лота, если вы указали абсолютную величину риска, а не процентное соотношение. Например, вы можете указать риск в размере 100 долларов США от вашего бал
FREE
Breakout Hunter MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Эксперты
Hello, trading champs! I trust you are doing well. I have got you an interesting project based on price breakout. This project is best for traders who is interested in or who trade time-based range breakout. The project protects you from applying emotional decisions on your trading. The EA can also be used for prop firm challenges, you only need to adjust the time breakout range to your desire, adjust the account percent/fixed lot you wish to use then you are good to go. Recommendation The EA
Equity Security
Ibrahim Olalekan Ganiu
Утилиты
ЗАЩИТНАЯ МЕРА ВАШИХ СТРАТЕГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ! Как сказал мастер Сунь Цзы: «Безопасность от поражения подразумевает оборонительную тактику; способность победить врага означает переход в наступление». Вы хотите избавиться от нелепых просадок из-за сбоев в работе ваших советников (EA)? Вы хотите отслеживать свои выигрыши и проигрыши и серьезно относиться к управлению рисками? Прежде чем приобретать следующий счет в проп-фирме или следующего советника, подождите. Во-первых, поздравляю! Я разраб
AI Gold ATM MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Эксперты
Зарабатывайте огромные деньги, торгуя с умом! Если вы хотите увеличить свой торговый капитал без стресса, эта полностью автоматизированная, универсальная и адаптивная система «AI GOLD ATM» создана специально для вас. Ее задача — помочь вам точно торговать парой XAUUSD с помощью интеллектуальной системы, которая адаптируется к рынку, чтобы вы никогда не упускали выгодные возможности. Старточная цена = 299 долларов США Фактическая цена = 1499 долларов США Цена запуска будет увеличиваться на 1
Martingale and Hedge Manager MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Утилиты
Привет, трейдеры! Вы из тех трейдеров, которые уверены в своих входах, но часто оказываются жертвами охоты за стоп-лоссами? Ваш анализ верен более чем на 70%, но ваши сделки обычно достигают стоп-лосса из-за охоты за стоп-лоссами или рыночных манипуляций? Если да, то пора взять ситуацию в свои руки! С этим инструментом вы сможете без проблем совершать все свои точные сделки. Он также поможет вам отслеживать позиции и фиксировать прибыль до тех пор, пока рынок не решит развернуться. Версия для
Breakout Hunter MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Эксперты
Hello, trading champs! I trust you are doing well. I have got you an interesting project based on price breakout. This project is best for traders who is interested in or who trade time-based range breakout. The project protects you from applying emotional decisions on your trading. The EA can also be used for prop firm challenges, you only need to adjust the time breakout range to your desire, adjust the account percent/fixed lot you wish to use then you are good to go. Recommendation The EA
Martingale and Hedge Manager MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Утилиты
Привет, трейдеры! Вы из тех трейдеров, которые уверены в своих входах, но часто становятся жертвами охоты за стоп-лоссами? Ваш анализ верен более чем на 70%, но ваши сделки обычно достигают стоп-лосса из-за охоты за стоп-лоссами или рыночных манипуляций? Если да, то пора взять ситуацию в свои руки! С этим инструментом вы сможете без проблем совершать все свои точные сделки. Он также поможет вам отслеживать ваши позиции и фиксировать прибыль до тех пор, пока рынок не решит развернуться. MT4 Ver
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв