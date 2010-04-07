Martingale and Hedge Manager MT4

Привет, трейдеры! Вы из тех трейдеров, которые уверены в своих входах, но часто оказываются жертвами охоты за стоп-лоссами? Ваш анализ верен более чем на 70%, но ваши сделки обычно достигают стоп-лосса из-за охоты за стоп-лоссами или рыночных манипуляций? Если да, то пора взять ситуацию в свои руки! С этим инструментом вы сможете без проблем совершать все свои точные сделки. Он также поможет вам отслеживать позиции и фиксировать прибыль до тех пор, пока рынок не решит развернуться.


Этот инструмент также приносит вам прибыль, когда рынок находится в сильном тренде, например, при выходе важных новостей. Всё, что вам нужно, — это переключиться в режим хеджирования, открыть позицию в направлении, указанном вашим анализом, а затем довериться работе управляющего. Чтобы наглядно увидеть, как всё это работает, посмотрите видео ниже. Увидимся в начале статьи, подписывайтесь на меня, чтобы быть в курсе новых новостей.

Удачи и хорошей торговли!
Другие продукты этого автора
Grid Feast MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Эксперты
Здравствуйте, трейдеры! Давным-давно, во время стрима на YouTube, я наткнулся на мощную стратегию грида от Expert4x. Как энтузиаст форекс-трейдинга и программист MQL4/5, я разработал советник на основе этой стратегии и с тех пор использую его. Я делюсь этим советником с вами как одним из способов внести свой вклад в торговое сообщество. Пожалуйста, посмотрите видео ниже, где объясняется эта стратегия. MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/145867 РЕКОМЕНДАЦИЯ Стратегия/советник ра
FREE
AI Gold ATM
Ibrahim Olalekan Ganiu
Эксперты
Зарабатывайте огромные деньги, торгуя с умом! Если вы хотите увеличить свой торговый капитал без стресса, эта полностью автоматизированная, универсальная и адаптивная система «AI GOLD ATM» создана специально для вас. Ее задача — помочь вам точно торговать парой XAUUSD с помощью интеллектуальной системы, которая адаптируется к рынку, чтобы вы никогда не упускали выгодные возможности. Старточная цена = 299 долларов США Фактическая цена = 1499 долларов США Цена запуска будет увеличиваться на 1
ATR SlTp MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Индикаторы
Привет, трейдеры! Я разработал индикатор для трейдеров, которые используют средний истинный диапазон (Average True Range), или значение ATR, для определения стоп-лосса и тейк-профита. С помощью этого индикатора вы можете легко установить тейк-профит и стоп-лосс с выбранным вами множителем. Чтобы использовать этот индикатор, пожалуйста, настройте период ATR в соответствии со своим стилем торговли, а затем соответствующим образом настройте множители стоп-лосса и тейк-профита. Удачной торговли!
FREE
Grid Feast MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Эксперты
Здравствуйте, трейдеры! Давным-давно, во время стрима на YouTube, я наткнулся на мощную стратегию грида от Expert4x. Как энтузиаст форекс-трейдинга и программист MQL4/5, я разработал советник на основе этой стратегии и с тех пор использую его. Я делюсь этим советником с вами как одним из способов внести свой вклад в торговое сообщество. Пожалуйста, посмотрите видео ниже, где объясняется эта стратегия. Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/145866 РЕКОМЕНДАЦИЯ Стратегия/советник
FREE
Lot Calculator MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Утилиты
РАССЧИТАЙТЕ РАЗМЕР ВАШЕГО ЛОТКА ПРЯМО ЗДЕСЬ, НА METATRADER!!! Привет, трейдеры! Вы ориентированы на управление рисками? Если да, то это для вас. Меня зовут Ибрагим, и я разработал инструмент, который поможет вам рассчитать размер лота на основе процента риска относительно баланса вашего счёта. Этот инструмент также поможет вам рассчитать размер лота, если вы готовы рисковать абсолютным значением, а не указывать риск в процентах. Например, вы можете указать, что готовы рисковать 100 долларами о
FREE
Breakeven Manager
Ibrahim Olalekan Ganiu
Утилиты
Привет, чемпионы трейдинга! Надеюсь, у вас всё хорошо. Случалось ли вам открывать позицию, когда рынок изначально двигался в вашу пользу или приближался к тейк-профиту, а затем рынок внезапно разворачивался против вашей позиции? Что ж, со мной такое случалось много раз, и сегодня я решил дать отпор. Представляю вам торговый менеджер, который поможет вам защитить ваши позиции. Этот проект поможет вам вывести ваши позиции в безубыток либо при достижении указанного вами количества пипсов, либо пр
FREE
Equity Security MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Утилиты
ЗАЩИТНАЯ МЕРА ВАШИХ СТРАТЕГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ! Как сказал мастер Сунь Цзы: «Безопасность от поражения подразумевает оборонительную тактику; способность победить врага означает переход в наступление». Вы хотите избавиться от нелепых просадок из-за сбоев в работе ваших советников (EA)? Вы хотите отслеживать свои выигрыши и проигрыши и серьезно относиться к управлению рисками? Прежде чем приобретать следующий счет в проп-фирме или следующего советника, подождите. Во-первых, поздравляю! Я разраб
Breakeven Manager MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Утилиты
Привет, чемпионы трейдинга! Надеюсь, у вас всё хорошо. Случалось ли вам открывать позицию, когда рынок изначально двигался в вашу пользу или приближался к вашему тейк-профиту, а затем рынок внезапно разворачивался против вашей позиции? Что ж, со мной такое случалось много раз, и сегодня я решил дать отпор. Представляю вам торговый менеджер, который поможет вам защитить ваши позиции. Этот проект поможет вам установить позицию(и) в безубыток либо при достижении указанного вами количества пипсов, л
FREE
Engulfing Candle Scanner
Ibrahim Olalekan Ganiu
Индикаторы
This is an indicator that helps you to scan the whole timeframe then informs you about the last candle position Engulfing Candlestick pattern was formed. The indicator also send alert to your mobile when a new engulfing candle is formed.  For the visual; 1. Green up arrow indicates a bullish engulfing candlestick pattern  2. Red down arrow indicates a bearish engulfing candlestick pattern
FREE
Lot Calculator MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Утилиты
РАССЧИТАЙТЕ РАЗМЕР ВАШЕГО ЛОТКА ПРЯМО ЗДЕСЬ, НА METATRADER!!! Привет, трейдеры! Вы ориентированы на управление рисками? Если да, то это для вас. Меня зовут Ибрагим, и я разработал инструмент, который поможет вам рассчитать размер лота на основе процента риска относительно баланса вашего счёта. Этот инструмент также поможет вам рассчитать размер лота, если вы указали абсолютную величину риска, а не процентное соотношение. Например, вы можете указать риск в размере 100 долларов США от вашего бал
FREE
Breakout Hunter MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Эксперты
Hello, trading champs! I trust you are doing well. I have got you an interesting project based on price breakout. This project is best for traders who is interested in or who trade time-based range breakout. The project protects you from applying emotional decisions on your trading. The EA can also be used for prop firm challenges, you only need to adjust the time breakout range to your desire, adjust the account percent/fixed lot you wish to use then you are good to go. Recommendation The EA
Equity Security
Ibrahim Olalekan Ganiu
Утилиты
ЗАЩИТНАЯ МЕРА ВАШИХ СТРАТЕГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ! Как сказал мастер Сунь Цзы: «Безопасность от поражения подразумевает оборонительную тактику; способность победить врага означает переход в наступление». Вы хотите избавиться от нелепых просадок из-за сбоев в работе ваших советников (EA)? Вы хотите отслеживать свои выигрыши и проигрыши и серьезно относиться к управлению рисками? Прежде чем приобретать следующий счет в проп-фирме или следующего советника, подождите. Во-первых, поздравляю! Я разраб
AI Gold ATM MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Эксперты
Зарабатывайте огромные деньги, торгуя с умом! Если вы хотите увеличить свой торговый капитал без стресса, эта полностью автоматизированная, универсальная и адаптивная система «AI GOLD ATM» создана специально для вас. Ее задача — помочь вам точно торговать парой XAUUSD с помощью интеллектуальной системы, которая адаптируется к рынку, чтобы вы никогда не упускали выгодные возможности. Старточная цена = 299 долларов США Фактическая цена = 1499 долларов США Цена запуска будет увеличиваться на 1
Breakout Hunter MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Эксперты
Hello, trading champs! I trust you are doing well. I have got you an interesting project based on price breakout. This project is best for traders who is interested in or who trade time-based range breakout. The project protects you from applying emotional decisions on your trading. The EA can also be used for prop firm challenges, you only need to adjust the time breakout range to your desire, adjust the account percent/fixed lot you wish to use then you are good to go. Recommendation The EA
Martingale and Hedge Manager MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Утилиты
Привет, трейдеры! Вы из тех трейдеров, которые уверены в своих входах, но часто становятся жертвами охоты за стоп-лоссами? Ваш анализ верен более чем на 70%, но ваши сделки обычно достигают стоп-лосса из-за охоты за стоп-лоссами или рыночных манипуляций? Если да, то пора взять ситуацию в свои руки! С этим инструментом вы сможете без проблем совершать все свои точные сделки. Он также поможет вам отслеживать ваши позиции и фиксировать прибыль до тех пор, пока рынок не решит развернуться. MT4 Ver
