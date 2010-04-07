Martingale and Hedge Manager MT4
- Утилиты
- Ibrahim Olalekan Ganiu
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Привет, трейдеры! Вы из тех трейдеров, которые уверены в своих входах, но часто оказываются жертвами охоты за стоп-лоссами? Ваш анализ верен более чем на 70%, но ваши сделки обычно достигают стоп-лосса из-за охоты за стоп-лоссами или рыночных манипуляций? Если да, то пора взять ситуацию в свои руки! С этим инструментом вы сможете без проблем совершать все свои точные сделки. Он также поможет вам отслеживать позиции и фиксировать прибыль до тех пор, пока рынок не решит развернуться.
Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/156745
Этот инструмент также приносит вам прибыль, когда рынок находится в сильном тренде, например, при выходе важных новостей. Всё, что вам нужно, — это переключиться в режим хеджирования, открыть позицию в направлении, указанном вашим анализом, а затем довериться работе управляющего. Чтобы наглядно увидеть, как всё это работает, посмотрите видео ниже. Увидимся в начале статьи, подписывайтесь на меня, чтобы быть в курсе новых новостей.
Удачи и хорошей торговли!