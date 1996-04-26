Trend Meter MT4

Здравствуйте, трейдеры!





Вы из тех трейдеров, кому сложно определить, находится ли рынок в тренде или в боковом движении? Если да, то это для вас. Большинство профессиональных трейдеров, включая алгоритмических, используют индикатор ADX для определения текущего настроения рынка. В этом проекте тренд и диапазон отображаются разными цветами, чтобы помочь вам принимать торговые решения.





Кроме того, этот индикатор является одним из практических упражнений по разработке индикаторов из моего курса на Udemy, где я учу разрабатывать индикаторы и советников без базовых знаний. И я рад предоставить его здесь бесплатно всем.





Надеюсь, вам понравится. Пожалуйста, не стесняйтесь предлагать любые изменения, которые вы хотели бы внести в этот проект, чтобы сделать его лучше.





Удачи в торговле!





Удачной торговли! Удачной автоматизации!