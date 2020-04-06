RangeMaster FX MT4
- Эксперты
- Chen Jia Qi
- Версия: 1.0
- Активации: 10
EA Введение
Созданный нами с тщательностью этот EA изначально был внутренним инструментом для стабильной торговой стратегии. Он ориентирован на выявление рыночных закономерностей в определенные временные периоды, отличается высокочастотными ордерами и устойчивой доходностью, что делает его подходящим для гибких трейдеров с небольшим капиталом. Как в тестах, так и в реальных условиях торговли он показал отличную стабильность, особенно для пользователей, желающих постепенно накапливать прибыль на рынке Форекс. Мы подтверждаем эффективность через реальные сигналы.
Реальные Сигналы
Реальные результаты без вмешательства человека.
- IC Markets RAW счет, высокий риск: https://www.mql5.com/en/signals/2263555
- IC Markets RAW счет, низкий риск: https://www.mql5.com/en/signals/2265629
- Instructions for Use ：https://www.mql5.com/en/blogs/post/759784
Рекомендуемые счета и платформы
Для полной реализации стратегии EA рекомендуется использовать ECN или RAW счета, счета с нулевым спредом и другие условия с низким спредом и высокой ликвидностью. Если результаты тестирования не идеальны, это может быть связано с несоответствием типа счета. Рекомендуется использовать брокеров с низкими спредами. Текущий счет для наших сигналов – это RAW счет от IC Markets.
Текущая цена — это цена для ранних покупателей. Целевая цена — $2000. Цена будет постепенно повышаться в зависимости от объемов продаж.
Основные преимущества
- Высокоадаптивная рыночная стратегия: использование уникальной волатильности во время открытия рынка, что обеспечивает ежедневный объем активных ордеров и почти непрерывное захватывание возможностей для прибыли.
- Практически не подвержен влиянию новостей: во время торговли EA выпускается очень мало новостей.
- Реалистичная производительность в тестировании: режим MT5 "Каждый тик на основе реальных тиковых данных" позволяет проводить глубокие тесты, результаты которых тесно коррелируют с реальными условиями торговли.
- Регулярная оптимизация и обновления: первая версия EA прошла множество улучшений и тестов на адаптивность, обеспечивая долгосрочную стабильную производительность. Мы будем продолжать оптимизацию в будущем, чтобы идти в ногу с изменениями на рынке.
- Честные результаты: это прозрачная торговая система без каких-либо скрытых манипуляций, для работы требуется только подходящая торговая среда.
Тестирование и Данные
Длительное тестирование показало, что стратегия высокой частоты приводит к значительному сложному доходу на длительном периоде; умеренное увеличение объема сделок может повысить доходность в краткосрочной перспективе, но также увеличивает риск, поэтому рекомендуется аккуратное, постепенное управление. Наиболее предпочтительными являются долгосрочные низкорисковые доходы. Чрезмерно большие объемы сделок могут вызвать проскальзывание из-за ограничений ликвидности платформы.
Условия покупки
На данный момент EA доступен по цене для ранних покупателей; цена будет скорректирована после достижения определенного объема продаж.
После покупки, пожалуйста, отправьте нам личное сообщение, чтобы получить последнюю версию руководства пользователя, важные заметки, акции и т.д.
После покупки, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, чтобы получать обновления и другую информацию. После открытия ссылки не забудьте нажать кнопку подписки в правом верхнем углу.
Ссылка для подписки: https://www.mql5.com/zh/channels/rangemaster
Параметры использования
- Валютные пары: GBPUSD, для других валютных пар требуется оптимизация
- Тип счета: ECN или RAW, счета с нулевым спредом для обеспечения низкого спреда и высокой ликвидности
- Таймфрейм: любой
- Кредитное плечо: рекомендуется 1:30 или выше, оптимально 1:500 и выше
- Минимальный депозит: от $50 или эквивалентная сумма
- GMT: автоматический, не требует ручной настройки
- Максимальный объем торговли: умеренный контроль для избежания проскальзывания
- Совместимость: может использоваться с другими EA, имеет механизм противодействия проскальзыванию (уменьшает, но не может полностью предотвратить проскальзывание)
- Версия MT4: уточните актуальную версию MT4
Обратная связь и поддержка
Если у вас возникнут вопросы, свяжитесь с нашей командой поддержки через личное сообщение, и мы ответим в течение 24 часов, чтобы обеспечить полную поддержку.
*Если ликвидность брокера недостаточна, чрезмерно большие объемы сделок могут вызвать проскальзывание. Пожалуйста, контролируйте размер ордера.