RangeMaster FX MT4

Созданный нами с тщательностью этот EA изначально был внутренним инструментом для стабильной торговой стратегии. Он ориентирован на выявление рыночных закономерностей в определенные временные периоды, отличается высокочастотными ордерами и устойчивой доходностью, что делает его подходящим для гибких трейдеров с небольшим капиталом. Как в тестах, так и в реальных условиях торговли он показал отличную стабильность, особенно для пользователей, желающих постепенно накапливать прибыль на рынке Форекс. Мы подтверждаем эффективность через реальные сигналы.

Реальные Сигналы

Реальные результаты без вмешательства человека. https ://www .mql5 .com /en /signals /2263555 IC Markets RAW счет, высокий риск:

https ://www .mql5 .com /en /signals /2265629 IC Markets RAW счет, низкий риск:

Instructions for Use ： https://www.mql5.com/en/blogs/post/759784

Рекомендуемые счета и платформы Для полной реализации стратегии EA рекомендуется использовать ECN или RAW счета, счета с нулевым спредом и другие условия с низким спредом и высокой ликвидностью. Если результаты тестирования не идеальны, это может быть связано с несоответствием типа счета. Рекомендуется использовать брокеров с низкими спредами. Текущий счет для наших сигналов – это RAW счет от IC Markets. Текущая цена — это цена для ранних покупателей. Целевая цена — $2000. Цена будет постепенно повышаться в зависимости от объемов продаж.

Основные преимущества

Высокоадаптивная рыночная стратегия : использование уникальной волатильности во время открытия рынка, что обеспечивает ежедневный объем активных ордеров и почти непрерывное захватывание возможностей для прибыли.

Практически не подвержен влиянию новостей : во время торговли EA выпускается очень мало новостей.

Реалистичная производительность в тестировании : режим MT5 "Каждый тик на основе реальных тиковых данных" позволяет проводить глубокие тесты, результаты которых тесно коррелируют с реальными условиями торговли.

Регулярная оптимизация и обновления : первая версия EA прошла множество улучшений и тестов на адаптивность, обеспечивая долгосрочную стабильную производительность. Мы будем продолжать оптимизацию в будущем, чтобы идти в ногу с изменениями на рынке.

Честные результаты : это прозрачная торговая система без каких-либо скрытых манипуляций, для работы требуется только подходящая торговая среда.

Тестирование и Данные

Длительное тестирование показало, что стратегия высокой частоты приводит к значительному сложному доходу на длительном периоде; умеренное увеличение объема сделок может повысить доходность в краткосрочной перспективе, но также увеличивает риск, поэтому рекомендуется аккуратное, постепенное управление. Наиболее предпочтительными являются долгосрочные низкорисковые доходы. Чрезмерно большие объемы сделок могут вызвать проскальзывание из-за ограничений ликвидности платформы.

Условия покупки

На данный момент EA доступен по цене для ранних покупателей; цена будет скорректирована после достижения определенного объема продаж.

После покупки, пожалуйста, отправьте нам личное сообщение, чтобы получить последнюю версию руководства пользователя, важные заметки, акции и т.д.

После покупки, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, чтобы получать обновления и другую информацию. После открытия ссылки не забудьте нажать кнопку подписки в правом верхнем углу.

Ссылка для подписки: https://www.mql5.com/zh/channels/rangemaster

Параметры использования

Валютные пары: GBPUSD, для других валютных пар требуется оптимизация

Тип счета: ECN или RAW, счета с нулевым спредом для обеспечения низкого спреда и высокой ликвидности

Таймфрейм: любой

Кредитное плечо: рекомендуется 1:30 или выше, оптимально 1:500 и выше

Минимальный депозит: от $50 или эквивалентная сумма

GMT: автоматический, не требует ручной настройки

Максимальный объем торговли: умеренный контроль для избежания проскальзывания

Совместимость: может использоваться с другими EA, имеет механизм противодействия проскальзыванию (уменьшает, но не может полностью предотвратить проскальзывание)

Версия MT4: уточните актуальную версию MT4

Обратная связь и поддержка

Если у вас возникнут вопросы, свяжитесь с нашей командой поддержки через личное сообщение, и мы ответим в течение 24 часов, чтобы обеспечить полную поддержку.

Отправьте нам личное сообщение.

*Если ликвидность брокера недостаточна, чрезмерно большие объемы сделок могут вызвать проскальзывание. Пожалуйста, контролируйте размер ордера.








