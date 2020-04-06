RangeMaster FX MT4

EA Введение

Созданный нами с тщательностью этот EA изначально был внутренним инструментом для стабильной торговой стратегии. Он ориентирован на выявление рыночных закономерностей в определенные временные периоды, отличается высокочастотными ордерами и устойчивой доходностью, что делает его подходящим для гибких трейдеров с небольшим капиталом. Как в тестах, так и в реальных условиях торговли он показал отличную стабильность, особенно для пользователей, желающих постепенно накапливать прибыль на рынке Форекс. Мы подтверждаем эффективность через реальные сигналы.

Реальные Сигналы

Реальные результаты без вмешательства человека.

Рекомендуемые счета и платформы

Для полной реализации стратегии EA рекомендуется использовать ECN или RAW счета, счета с нулевым спредом и другие условия с низким спредом и высокой ликвидностью. Если результаты тестирования не идеальны, это может быть связано с несоответствием типа счета. Рекомендуется использовать брокеров с низкими спредами. Текущий счет для наших сигналов – это RAW счет от IC Markets.

Текущая цена — это цена для ранних покупателей. Целевая цена — $2000. Цена будет постепенно повышаться в зависимости от объемов продаж.

Основные преимущества

  • Высокоадаптивная рыночная стратегия: использование уникальной волатильности во время открытия рынка, что обеспечивает ежедневный объем активных ордеров и почти непрерывное захватывание возможностей для прибыли.
  • Практически не подвержен влиянию новостей: во время торговли EA выпускается очень мало новостей.
  • Реалистичная производительность в тестировании: режим MT5 "Каждый тик на основе реальных тиковых данных" позволяет проводить глубокие тесты, результаты которых тесно коррелируют с реальными условиями торговли.
  • Регулярная оптимизация и обновления: первая версия EA прошла множество улучшений и тестов на адаптивность, обеспечивая долгосрочную стабильную производительность. Мы будем продолжать оптимизацию в будущем, чтобы идти в ногу с изменениями на рынке.
  • Честные результаты: это прозрачная торговая система без каких-либо скрытых манипуляций, для работы требуется только подходящая торговая среда.

Тестирование и Данные

Длительное тестирование показало, что стратегия высокой частоты приводит к значительному сложному доходу на длительном периоде; умеренное увеличение объема сделок может повысить доходность в краткосрочной перспективе, но также увеличивает риск, поэтому рекомендуется аккуратное, постепенное управление. Наиболее предпочтительными являются долгосрочные низкорисковые доходы. Чрезмерно большие объемы сделок могут вызвать проскальзывание из-за ограничений ликвидности платформы.

Условия покупки

На данный момент EA доступен по цене для ранних покупателей; цена будет скорректирована после достижения определенного объема продаж.

После покупки, пожалуйста, отправьте нам личное сообщение, чтобы получить последнюю версию руководства пользователя, важные заметки, акции и т.д.

После покупки, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, чтобы получать обновления и другую информацию. После открытия ссылки не забудьте нажать кнопку подписки в правом верхнем углу.

Ссылка для подписки: https://www.mql5.com/zh/channels/rangemaster

Параметры использования

  • Валютные пары: GBPUSD, для других валютных пар требуется оптимизация
  • Тип счета: ECN или RAW, счета с нулевым спредом для обеспечения низкого спреда и высокой ликвидности
  • Таймфрейм: любой
  • Кредитное плечо: рекомендуется 1:30 или выше, оптимально 1:500 и выше
  • Минимальный депозит: от $50 или эквивалентная сумма
  • GMT: автоматический, не требует ручной настройки
  • Максимальный объем торговли: умеренный контроль для избежания проскальзывания
  • Совместимость: может использоваться с другими EA, имеет механизм противодействия проскальзыванию (уменьшает, но не может полностью предотвратить проскальзывание)
  • Версия MT4: уточните актуальную версию MT4

Обратная связь и поддержка

Если у вас возникнут вопросы, свяжитесь с нашей командой поддержки через личное сообщение, и мы ответим в течение 24 часов, чтобы обеспечить полную поддержку. 

Отправьте нам личное сообщение.

*Если ликвидность брокера недостаточна, чрезмерно большие объемы сделок могут вызвать проскальзывание. Пожалуйста, контролируйте размер ордера.



Рекомендуем также
North Star EA
Zhongqu Wu
Эксперты
North Star EA is a trend EA, not  a Martin  EA,  non optimized EA.  just use fix lot size, auto get fix stop loss and take profit value, Max 3 open positions.EA has passed multiple platform tests.  Small capital withdrawal and no risk of exposure ！        North Star EA is a complex algorithm that uses Artificial Intelligence in combination with traditional technical analysis to predict market movements. This Expert Advisor makes use of Combination of Vector calculus and trend indicators an
Arman Flying EA X3
Samir Arman
Эксперты
Hello all The expert works by hanging pending deals moving with the price when activating a transaction It closes on the stop loss or on a profit from the pursuit of profit Work on low spread currency pairs Like dollar yen currency The work is done with the same settings as the expert, or it can be modified as the user likes Work on a timing of 15M or more as the user likes parameters: Transaction_Movement : Movement =true  . no Movement=false . Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to auto
Destiny Master
Victor Adhitya
Эксперты
Your destiny is in your hand, This EA design to control your RISK PER TRADE so even you using the martingale system you can control your drawdown. Every failure of your entry will partial hedge with this ea, so the floating loss will reduce and the drawdown can be controlled. You need Broker with this requirement spesification : - Hedging Account (dont use Netting Account) - Big leverage  - NO SWAP  - NO COMMISION - NO Hidden Cost - Margin Hedge = 0 - Low spread  - Low slippage
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность уста
Boxing Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
Эксперты
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Some Features: - Swing or ZigZag or Sideway trading - No News filter to high impact news, It will dash with Martingale with Position Percent from Lot size starter,   Increase / Decrease via amount of position on chart. - You can run it on sideway chart at current timeframe or H4-D1 timeframe. - If chart has trend don't worry with your small lot size starter and frequncy and your funding. - You can always consult with me on how to use it via chat. Wa
Next Generation
Volodymyr Zubov
Эксперты
Автоматически торговый советник для терминала МТ4. Любые торговые инструменты. Минимум настроек. Подробное отображение стиля и торговых условий на экране вашего терминала. Начинает работать сразу после установки и подключения к вашему счету МТ4. Таймфрейм любой ниже Н4. Рекоментдуемый таймфрейм для отображения торговых сессий Н1. Оптимальное время работы торгового робота выбираете вы. С наилучшими пожеланиями и попутного тренда.
Working Bot
Dmitry Shutov
1 (1)
Эксперты
Представляю вашему вниманию советника на усовершенствованных нейронных сетях. Главные особенности советника Советник после обучения запоминает паттерны каждой валютной пары . Поэтому после смены валютной пары повторное обучение не требуется. Фиксированный уровень Take Profit и Stop Loss , которые задаются во входных параметрах. Мультивалютная торговля . ‌Мониторинг моих счетов: https://www.mql5.com/ru/signals/author/mizrael Подготовка к торговле и обучение Советник рекомендуется обучить. Для л
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
Эксперты
Golden Scalper PRO: Наша технология на вашей стороне! Руководство и файлы настройки: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы настройки. Цена: цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий. Доступно копий: 3 Торговля золотом — одним из самых волатильных активов на финансовом рынке — требует высокой точности, тщательного анализа и чрезвычайно эффективного управления рисками. Golden Scalper PRO был разработан специально для того, чтобы объединить эти
Kovner System
Burcak Sengezer
Эксперты
Kovner System EA  is a professional and automated scalper. Easy to use, proved strategy and just focused on EURCHF. This EA uses some calculated price actions with 7 indicators' confirmations. The EA sets everything automatically. Advantages NO Grid, NO Martingale, NO Averaging and high risk strategies. The EA always uses Stop Loss and Trailing. Dropdown style Money Management can be set easily. Also, fixed lot size available. No needs extra settings. Default settings are enough. Requirements
Situational
Tatiana Savkevych
Эксперты
Бот   Situational , создан для чистой работы. Без каких либо лишних операций. Бот работает без трейлинг-стопов, безубытков или чего-то подобного. Принцип работы - есть сигнал, тогда вход в рынок, есть противоположный сигнал, тогда закрытие обратной позиции и вход в новом направлении.  Situational работает безопасным принципом - только одна позиция, которую вы можете защитить стопами. Situational всегда в работе - после первой позиции, при условии если не закрыта позиция стопами. Вы можете тести
ProminenceEa
Felicia Rosca
2 (1)
Эксперты
ProminenceEa-THE MOST PROFITABLE EA-NO MARTINGALE!! USE 5MIN CHARTS FOR BEST RESULTS! WORKS ON ALL PAIRS! CONSIDER THE CURRENT SPREAD OF THE CURRENCIES PAIR WHEN USING THE TRADING EA MOST COMMONLY USED ON EUR/USD PAIRS AS SPREAD IS REALLY LOW DEPENDING ON YOUR BROKER AND THE TIME OF THE DAY THE EA PRICE IS LOW COMPARING TO THE FUTURE RETURNS THAT WILL BRING YOU! ENJOY!
The Golden Pharaoh EA2
Samir Arman
Эксперты
Hello all The expert works on the moving average indicator Calculating the number of points from the current price and the index Entering into a profit deal 5 pips If the trend reverses with a new signal, it enters a trade with the trend with opening consolidation deals with the same size of the original lot With the closure of all together on a profit of  5 points Cooling deals with the same size of the basic lot 15 pips opens a new trade Work on the M15. Parameters: Lot1: Manual Lot Size Aut
Hedging Forex TOP
Samir Arman
Эксперты
Hello The expert works in oscillation areas The beginning is opening two hedge deals When a deal is closed at a profit Two other deals are opened With a difference in the contract size If it continues to work in one direction only Continues to open deals with the trend with the same size as the first contract And opens deals against the trend With a contract size multiple When the trend reverses Closes the winning deals with the first losing deal And continues to do so until they are all closed
GoldieFX
Mohammed Shadman Abdul Khadir
Эксперты
GoldieFX EA is a MT4 EA with a live track record, many years of stable trading, and a low drawdown. GoldieFX is the advanced grid system which already worked on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do), it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple “hit and miss” system that only survives by using a grid. Instead, it uses actual market mechanics to its advantage to make a profit. Because of
Axi Select IA
Johnneid Amme Gomes E Silva
Эксперты
Axi Select AI   is not just a trading robot, it's a complete trade management tool focused on the most profitable and volatile pair on the market:   XAUUSD (Gold)   . https://www.mql5.com/en/signals/2348567?source=Site   +Profile+Seller Developed for traders and investors seeking consistent profitability, this Expert Advisor (EA) uses an intelligent averaging strategy with   triple layers of protection   to preserve your capital. Unlike other robots that "crash" in strong price movements, this E
CyNeron MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.5 (4)
Эксперты
CyNeron: Точные торги с инновациями искусственного интеллекта Руководство и файлы настроек : Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы настроек Цена : Цена увеличивается в зависимости от количества проданных копий Доступные копии : 5 Анализ мгновенных снимков на основе ИИ: Первопроходец на рынке CyNeron – это первый экспертный советник (EA) на рынке, который интегрирует передовые технологии искусственного интеллекта в революционный подход к торговле, захватывая и обраб
For RSI Entry Points Test
Davit Beridze
Эксперты
This EA is Created just for RSI Entry points Indicator ( https://www.mql5.com/en/market/product/67581 Test, to show indicators profitable parameters and to give potential buyers possibility to backtest indicator Entries. EA opens Buy orders on Buy Arrows and Sell orders on Sell Arrows of the indicator, orders are closed on opposite signals. EA is not created for Live automated trading, thats not the goal to sell EA, but any ways if you like it and need it, you can rent. Default settings are fo
Fibonacci VCL
Alexander Pekhterev
Эксперты
Советник использует стратегию торговли от уровней Фибоначчи. На уровнях ~38.2,~50.0 и ~61.8 устанавливаются виртуальные отложенные ордера (Buy Limit, Sell Limit). Сетка из виртуальных отложенных ордеров строится по тренду. Тренд определяется по индикатору ZigZag. Ордера закрываются по общему виртуальному тейкпрофиту или общему виртуальному стоплоссу. Советник принимает решение на открытии новой свечи, поэтому оптимизацию можно делать по ценам открытия. Настройки и входные параметры Риск: Risk -
Gold Trader 310
Davide Martinazzo
Эксперты
PLEASE READ DESCRIPTION BEFORE BUY OR RENT EA This EA is NOT the result of an optimization of historical data. In fact it is easy to achieve a “super” equity curve (as I call it “go to the space equity curve”) with parameters optimization and overfitting on historical data: it is always possible to find a set of parameters that over-optimize the historical data. But it is the PAST data. The point is to find a strategies that will   work in the future.   For these reasons my strategies have good
Catching Bot mt4
Andriy Sydoruk
Эксперты
Catching Bot это автоматический советник используемый для применения в трейдинге на всех финансовых рынках. Данный бот объединяет богатый функционал для работы на рынке Форекс и на любых инструментах. В боте реализованы методы которые способны преодолеть защищенность рынка форекс и помогут работать с ним с допустимым разумным риском. Кратко о сути проблемы. Как известно работа на рынке форекс является не простой, трудно предсказать движение цены, и если работать одним ордером трудно достичь пр
Intelligent trend
Yang Pei Qin
Эксперты
1.Determine the trend size based on the chart cycle.   An uptrend near the highest price in a period of time.   A trend down near the lowest price in a period of time. 2.   short-term trends.   Oversold and long;   Overbought, short. 3. Unwind positions based on overbought and oversold and profit points. real-time signal： https://www.mql5.com/zh/signals/1538661?source=Site+Signals+My EA Settings： You need to load EA into the currency pair to trade (M15 time range). The best performing symbol : E
Scipio Ea
Stefano Frisetti
Эксперты
SCIPIO AI — мой автоматический торговый бот, созданный после более чем 20 лет опыта работы на финансовых рынках, он автоматизирует 100% ТОРГОВОЙ активности, вход, управление, стоп-лосс, день за днем ​​ТРЕЙДЕРУ не нужно ничего делать. Этот советник открывает только 1 СДЕЛКУ за раз и сразу же устанавливает СТОП-ЛОСС очень близко, он не использует сетку или мартингейл, по одной сделке за раз, чтобы избежать большого DRAW DONW. Он использует искусственный интеллект для определения лучшего момента
Big Player EA Usdjpy
Hulya Cinar
Эксперты
Big Player EA USDJPY is an EA that generates trading signals with custom strategies. The EA scans 5 months of history and generates signals and buys or sells on these signals. At least 5 months of data should be behind when testing the EA. Also, cross Takeprofit strategies are implemented in the EA. Single, double, triple and quad TP strategies are applied. Thanks to the cross Takeprofit strategies, the EA works easily even during high activity times. Big Player EA Family Single Symbols:   EUR
Golden Sky
Kantinan Manatkasemsak
Эксперты
Golden Sky EA It's an efficient gold trading system.  It's a unique strategy. The EA has accurate entry point calculations. If the conditions are not met, the EA will not open the order. Just install the EA, it can work immediately. Use the M5 time frame. XAUUSD Use initial Money 1,000$ (Standard Account) / initial Money  100$ (Cent / Micro Account) Back Test with 99% model quality from 2020 - Jun. 2023 TIP !!! For good performance, choose a server that is close to the broker's server. Strength
GridFury
Nelson Indriatno
Эксперты
The EA utilizes 3 levels grid to capture any direction be it bullish up or bearish down, either way, the EA will end in profit. The EA is called fury as it cuts a very tight loss and immediately compensates the loss into new lot size calculation on the remaining positions. If the initial lot size of level 1 is 0.2 and the EA cuts it at loss at 10 pips, the next lot size will be 0.24 lot (depending on multiplier setting). There will be 3 Buy Stop orders above mid-level, and 3 Sell Stop orders bel
Avg
Andriy Sydoruk
Эксперты
Avg  - советник использует множество индикаторов "скользящая средняя", для поиска сигналов для входа. Работает в полностью автоматическом режиме! Не нужно никаких настроек, можете использовать настройки по умолчанию. Бот проходит исторический промежуток за 19-летний период с 2000 по 2019 год. В отличие от альтернативных разработок данный бот может одновременно торговать и на buy и на sell. То есть имеет две независимые системы анализа. Это является значительным преимуществом в реальной работе п
GerFX Crypto Maniac
Exler Consulting GmbH
Эксперты
Please be aware of the risks involved using an automated trading strategy: Past performance is no guarantee of future profitability (the EA could also make losses).  The backtests shown (e.g. in screenshots) are optimized to find the best parameters but therefore do not give a realistic prediction of future profitability. This strategy will always use a stop loss, but execution of the SL depends on your broker, so losses can be larger if there is slippage. LAUNCH PROMO: Only a few copies left
Scalp Bot EURUSD
Abu Talha Md Mahi Uddin
3.33 (9)
Эксперты
15% Discount Going on Previous Price 350$ Current    Price 299$ Contact @mahicmc21 telegram  EA Strategy Take scalp Positions in Higher Time Frame Trend with safe Pips Distance Major Pair EurUsd Major & Safe TF is H1 / Minor & Aggressive TF is M1 Minimum Deposit is 500$ / SAFE Deposit is 1000$ For each 500$ you can add 1 Major Pair I am running this EA 24 Hour with all high impact news. About Setting : Do not Change settings. I putted best Numbers in source code and this numbers working well
AIS TrailingStop Moral Expectation
Aleksej Poljakov
Эксперты
Основное предназначение этого торгового эксперта сопровождение открытых позиций при помощи трейлинг-стопа. Эксперт может отслеживать позиции открытые как вручную, так и другими советниками. Расчет уровней стоп-лосса и тейк-профита основывается на статистических взаимосвязях в изменениях цены на рынке. Благодаря этому, советник выбирает наилучшее соотношение между прибылью и риском. При первой же возможности эксперт переводит позицию в безубыток, после чего начинает следовать за ценой. Точка без
Pip Professional
Yaroslav Varankin
Эксперты
Pip Professional: Надежный Советник Pip Professional — это надежный советник, работающий на новом алгоритме, который использует три фильтра и скользящие средние (MA) для определения тренда. Рекомендации: Spread Max: При достижении заданного значения сделки не будут открыты. Slippage: Отклонение от цены в момент открытия ордера. Take Profit: 40 пунктов. Stop Loss: 35 пунктов. Lots: Размер сделки 0.1. Таймфрейм: От M1 до D1. Валютные пары: GBPUSD, EURUSD и другие. Вы можете протестировать этот ин
С этим продуктом покупают
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить   Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Эксперты
Технология на основе искусственного интеллекта с ChatGPT Turbo Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD и XAUUSD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное об
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Эксперты
AlphaCore System   - это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, использующий стратегию торговли на основе динамического анализа локальных экстремумов и статистического прогнозирования пробоев. === Купите AlphaCore System MT4, и вы сможете получить AlphaCore System для MT5 бесплатно! === За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Торговая концепция Советник работает по методологии   адаптивных ценовых коридоров . Система непрерывно отслеживает формирование локал
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Эксперты
CyNera: Ваш трейдинг, наши технологии Руководство и файлы набора: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы набора Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступно копий: 4 Торговля золотом, одним из самых волатильных инструментов на рынке, требует точности, глубокого анализа и эффективного управления рисками. Экспертный советник CyNera безупречно интегрирует все эти элементы в сложную систему, разработанную для оптимальной торговли золо
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Эксперты
KonokaSystemNEO - одна из трех сестер ( NEO, JOY, FUN ), основанных на KonokaSystem, с новой индивидуальностью и является оригинальным советником. Торговый стиль - дневная торговля с полуночи до середины дня по японскому времени. Валютная пара - "USDJPY", вход осуществляется по цене открытия M5. Каждая из трех сестер имеет свою логику и оснащена двумя типами входов и двумя типами выходов. Никакой логики сетки или мартингейла не используется. Внутренняя логика повторяет прибыль и убыток, проглат
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Эксперты
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Эксперты
ThraeX – скальпирование на M1. (DAX, XAU, etc) Вдохновлённый дисциплиной и точностью римской эпохи, ThraeX — это специализированный экспертный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для высокочастотной торговли с использованием 1-минутного графика. Он предназначен для обработки быстрых колебаний рынка, стремясь выявлять и реагировать на краткосрочные ценовые движения с высокой скоростью и адаптивностью. Ключевые характеристики: ️ Логика скальпинга для M 1 – Предназначен для высокоч
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Эксперты
The       Opening Range Breakout Master   — это профессиональная алгоритмическая торговая система, разработанная для извлечения выгоды из институциональных торговых концепций, таких как       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) и стратегии на основе ликвидности   . Этот экспертный советник автоматизирует обнаружение и выполнение       прорывы диапазона открытия (ORB)       в течение ключевых мировых сессий Forex, включая       Лондон, Нью-Йорк, Токио и Midnight Killzones   , по
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Эксперты
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (1)
Эксперты
Одна из самых мощных автоматических торговых стратегий 2025 года Мы преобразовали одну из сильнейших ручных торговых стратегий 2025 года в полностью автоматический торговый советник , основанный на TMA (треугольная скользящая средняя) с логикой CG . Данный Expert Advisor разработан для точных входов, умных отложенных ордеров и строгого контроля риска , что делает его подходящим как для валютных пар Forex, так и для золота (XAUUSD) . Советник лучше всего работает на ECN-счетах со спредом ниже 10
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Эксперты
EvoTrade: Первая самообучающаяся торговая система на рынке Позвольте представить EvoTrade — уникальный торговый советник, созданный с использованием передовых технологий компьютерного зрения и анализа данных. Это первая на рынке самообучающаяся торговая система, работающая в режиме реального времени. EvoTrade анализирует рыночные условия, адаптирует стратегии и динамически подстраивается под изменения, обеспечивая исключительную точность в любых условиях. EvoTrade использует передовые нейронные
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Эксперты
После покупки напишите мне, чтобы получить руководство в формате PDF и ссылку на подробное видео с объяснениями!!! Всегда запускайте EA с настройками!!! Скачать SETFILE и инструкцию здесь   Candle Power EA Стратегия акций на основе возврата к среднему для индекса S&P 500 Пять комбинированных стратегий в рамках портфельного подхода – разработаны для волатильных рыночных фаз, коррекций и в качестве потенциальной тактической защиты портфеля. _______________________________________________________
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Эксперты
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Эксперты
About Warp Drive Forex AI is a GBPUSD scalper, it trades at night time when the volume is low and the winning chances are high. Its uses a high accuracy scalping strategy backed up with a unique and effective risk management technique. Join our   MQL5 group   for more useful information and products updates. Also, you can get the MT5 version   here. This is the Pro version of W Drive Forex AI, in Pro version, a user can adjust all the settings including the lot size as well. You can find the  
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Эксперты
УЛЬТРА-ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 в версии для MT4 — это самая мощная, стабильная и усовершенствованная версия на сегодняшний день. HFT — это скальпер с высокой частотой сделок, торгующий исключительно золотом (XAUUSD) на таймфрейме M1, выполняющий множество сделок ежедневно. Он поддерживает кредитное плечо до 1:500 и работает с очень разумными объемами лота , соответствующими настоящей скальпинг-стратегии. Поэтому требуется специальный скальпинг-счёт (RAW или EC
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Эксперты
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
Trend Following Pro
Yeoh Kia Gee
Эксперты
TREND FOLLOWING PRO EA 1. OVERVIEW The Trend-Following EA is an automated trading system designed to capitalize on market trends using moving averages. By analyzing price momentum, this EA identifies optimal trade entries and exits, ensuring effective trend-based trading. It is suitable for traders who prefer a systematic approach to following market movements without manual intervention. 2. Trading Strategy The EA identifies trend direction based on the crossover of Fast and Slow Moving Averag
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Эксперты
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Эксперты
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD
Mahmud Hisso
Эксперты
MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4) Автоматический скальпинговый Expert Advisor для MT4 для Gold (XAUUSD) , торговля XAUUSD M1 , скальпинг золота , микротрендовый скальпинг , тик-моментум , стратегия входа по откату , трейлинг-стоп , хеджирующий скальпер по золоту , низкорисковый EA для золота , MT4 Expert Advisor для торговли золотом . Рекомендуемые условия торговли • Символ: Gold (XAUUSD) • Таймфрейм: M1 (1 минута) • Минимальный стартовый капитал: от 300 € • Рекомендуемый старт
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Эксперты
Запустить промо! Осталось всего несколько экземпляров по 449$! Следующая цена: 599$ Окончательная цена: 999$ Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по т
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Эксперты
GridSync Pro       это       сложный сетевой торговый советник       разработан для       МетаТрейдер 4       который сочетает в себе       полностью автоматизированное выполнение       с       Гибкость ручной торговли   . Это       интеллектуальная сеть EA       реализует       немартингейл, продвинутая стратегия сетки       с       точный контроль управления рисками   , включая       ежедневные цели по прибыли, лимиты убытков и скользящие стопы       для защиты капитала во время       нестабил
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Эксперты
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Другие продукты этого автора
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
Эксперты
X Fusion AI — Нейро-адаптивная гибридная торговая система Скидка на ограниченное время. Осталось всего 7 из 20 — почти распродано. Текущая цена по акции — 149 долларов, скоро вернётся к 999 долларам. Демонстрация работы Реальная торговая производительность После покупки, пожалуйста, не забудьте написать нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые параметры, инструкции, меры предосторожности, советы по использованию и другую информацию. Большое спасибо за вашу поддержку. 1. Обзор X Fus
TrendyFollow FX MT4
Chen Jia Qi
3.67 (3)
Эксперты
**Introduction** We are excited to introduce our latest MT4 EA, a powerful forex trading tool based on neural network learning. It draws on the training pattern of CHATGPT. It has learned from over a decade of historical data through neural network machine learning, so the results are very good. Live trading signal **Neural Network Learning** This EA is capable of continuously learning and adapting to market changes, providing you with the best trading decisions. However, the future does not al
TrendMaster FX MT4
Chen Jia Qi
4.44 (16)
Эксперты
The MT5 version : TrendMaster FX MT 5 В настоящее время действует акция на пробное использование советника. После покупки свяжитесь с нами, чтобы получить доступ к "Gold Garden" или "AI TradingVision GPX". Для получения подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами. Рекомендуемые валютные пары: Фунт/Доллар США (GBPUSD) Доллар США/Канадский доллар (USDCAD) Евро/Доллар США (EURUSD) Настройки риска: Для агрессивных трейдеров максимальный уровень риска установлен на 0,15. Для более консерватив
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Эксперты
Глубокое обучение меняет ландшафт торговли золотом, а интеллектуальные помощники, подобно садовникам, ухаживают за торговыми садами. "Золотой сад" EA использует интеллектуальные технологии глубокого обучения и 20-летний опыт обучения на данных для значительного повышения эффективности стратегии. С ним торговля становится проще и интеллектуальнее. Давайте вместе откроем эру интеллектуальной торговли и превратим трейдинг в цветущий сад. Это будет ваш эксклюзивный Gold Garden Steward. Версия для MT
TrendyFollow FX
Chen Jia Qi
4.15 (13)
Эксперты
We have added real-time computing power support for EURUSD, and now its live performance is better. The EA will automatically adjust the parameters and cannot be changed. Currently, we recommend using GBPUSD, with EURUSD as the second choice. Other currency pairs do not have real-time computing power support and are not recommended for use at this time. In the future, we will add currency pairs that support real-time calculations. you can currently use the default settings as they are. Live tra
TrendMaster FX
Chen Jia Qi
4.19 (77)
Эксперты
The MT4 version : TrendMaster FX MT4   В настоящее время действует акция на пробное использование советника. После покупки свяжитесь с нами, чтобы получить доступ к "Gold Garden" или "AI TradingVision GPX". Для получения подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами . Рекомендуемые валютные пары: Фунт/Доллар США (GBPUSD) Доллар США/Канадский доллар (USDCAD) Настройки риска: Для агрессивных трейдеров максимальный уровень риска установлен на 0,15. Для более консервативных трейдеров, особенно
TradesPlotter MT5
Chen Jia Qi
Индикаторы
Let me introduce our ProfitPlotter indicator We are developing a technical indicator best suited for analyzing trading performance. It can display statistics of all currency pairs and trades of different magic numbers categorized on the same chart. You can specify the time range, magic number, specific currency pairs or profit statistic curves of all currency pairs for analysis. You can also click to jump to order positions and view order details, which greatly improves the usage experience. Mai
RangeMaster FX MT5
Chen Jia Qi
Эксперты
EA Введение Созданный нами с тщательностью этот EA изначально был внутренним инструментом для стабильной торговой стратегии. Он ориентирован на выявление рыночных закономерностей в определенные временные периоды, отличается высокочастотными ордерами и устойчивой доходностью, что делает его подходящим для гибких трейдеров с небольшим капиталом. Как в тестах, так и в реальных условиях торговли он показал отличную стабильность, особенно для пользователей, желающих постепенно накапливать прибыль н
GoldMasterFusion MT5
Chen Jia Qi
3.67 (3)
Эксперты
【Умный Помощник для Торговли Золотом - Слияние Классики и Инноваций】 Обзор Продукта Этот советник специально разработан для XAUUSD, объединяя классическую теорию количественной торговли с современными методами технического анализа. Глубокий анализ микроструктуры рынка и моделей ценового поведения обеспечивает трейдерам полное автоматизированное торговое решение. После покупки свяжитесь с нами через систему сообщений MQL5 для получения подробных инструкций. О
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв