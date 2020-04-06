🇯🇵

NEXA Gold Macro Strategy02 EA

GOLD（M15 + M5）を基盤とした 1:3 自動売買システム

（マクロフィルター + ウェーブ管理システム搭載）

📌 1. EA概要

NEXA Gold Macro Strategy02 EA は、GOLD（XAUUSD）専用に設計されたプロフェッショナル仕様のトレンド型EAです。

M15で方向性を把握し、M5でエントリー精度を最大化。

さらに US100・US500・OIL を用いたグローバル・リスクセンチメントフィルターにより、高精度の売買判断を実現します。

📌 2. 主な特徴

✔ デュアルタイムフレーム・アルゴリズム (M15 + M5)

EMA8/20、RSI14、ADXによるトレンド分析

M5でエントリーを最適化し、偽シグナルを大幅削減

✔ マクロフィルター（Risk-ON / Risk-OFF システム）

US100 / US500 / OIL を基にした全球市場リスク判定：

Risk-ON → GOLD SELL（売り）

Risk-OFF → GOLD BUY（買い）

無駄なトレードを減らし、DD（ドローダウン）を大幅に抑制。

✔ ウェーブ管理システム（3段階）

Stage 1: 波動の正常性を確認

Stage 2: 1.5R到達で部分利確 + BE（建値）へ移動

Stage 3: 0.5Rトレーリング → 3Rで全決済

黄金特有の急反転局面でも安全に運用可能。

✔ 強力なリスク管理機能

デイリーロス制限（Daily Loss）

スプレッドフィルター

連敗停止機能

方向別・1日あたりのトレード回数制限

📌 3. バックテスト概要 (2022–2024)

プロフィットファクター: 1.62 ~ 1.67

最大ドローダウン: 18% ~ 19%（安定型設定）

シャープレシオ: 5.0+（非常に安定）

年間取引回数: 40〜60回

マクロフィルター精度：非常に優秀

📌 4. 推奨設定

安定型（A案 — 推奨）

Lots: 0.05

MaxDailyLossPercent: 7

MaxTradesPerDirPerDay: 2

攻撃型（B案）

Lots: 0.1

MaxDailyLossPercent: 10

MaxTradesPerDirPerDay: 2

超安定型（C案）

Lots: 0.02

MaxDailyLossPercent: 5

MaxTradesPerDirPerDay: 1

📌 5. 入力パラメータ構成

トレンド／トリガー時間足

時間フィルター

ATR / EMA / RSI / ADX パラメータ

1:3 R・R比 を基盤とした SL/TP

ウェーブ管理ステージ

マクロフィルター ON/OFF

デイリードローダウン制限

スプレッド制限

ユーザーの取引スタイルに合わせて自由に調整可能。

📌 6. 本EAが強力に機能する理由

市場の実際の動きを反映した理論ベースの構造

マクロ方向一致後のみエントリー

スイング構造を活用したSL/TP設計

長期的に持続可能な 1:3 RRR

安定したウェーブ管理

過剰最適化なし（堅牢なロジック）

📌 7. 必要条件

口座タイプ：Standard または ECN

レバレッジ：1:500 以下

取引対象：GOLD / XAUUSD

最低証拠金：200〜500 USD

運用チャート：M15

📌 8. パッケージ内容

EA本体

2種類のプリセット（安定型／攻撃型）

PDFマニュアル

テクニカルサポート付き

📌 9. 最終案内

本EAは 「安定性 × パフォーマンス」 を兼ね備えており、

長期的に持続可能な GOLD 自動売買ソリューションを提供します。