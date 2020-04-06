NEXA Gold Macro Strategy02 EA
- エキスパート
- Park Seongcheon
- バージョン: 2.0
- アップデート済み: 1 12月 2025
- アクティベーション: 5
NEXA Gold Macro Strategy02 EA
GOLD（M15 + M5）を基盤とした 1:3 自動売買システム
（マクロフィルター + ウェーブ管理システム搭載）
📌 1. EA概要
NEXA Gold Macro Strategy02 EA は、GOLD（XAUUSD）専用に設計されたプロフェッショナル仕様のトレンド型EAです。
M15で方向性を把握し、M5でエントリー精度を最大化。
さらに US100・US500・OIL を用いたグローバル・リスクセンチメントフィルターにより、高精度の売買判断を実現します。
📌 2. 主な特徴
✔ デュアルタイムフレーム・アルゴリズム (M15 + M5)
-
EMA8/20、RSI14、ADXによるトレンド分析
-
M5でエントリーを最適化し、偽シグナルを大幅削減
✔ マクロフィルター（Risk-ON / Risk-OFF システム）
US100 / US500 / OIL を基にした全球市場リスク判定：
-
Risk-ON → GOLD SELL（売り）
-
Risk-OFF → GOLD BUY（買い）
無駄なトレードを減らし、DD（ドローダウン）を大幅に抑制。
✔ ウェーブ管理システム（3段階）
Stage 1: 波動の正常性を確認
Stage 2: 1.5R到達で部分利確 + BE（建値）へ移動
Stage 3: 0.5Rトレーリング → 3Rで全決済
黄金特有の急反転局面でも安全に運用可能。
✔ 強力なリスク管理機能
-
デイリーロス制限（Daily Loss）
-
スプレッドフィルター
-
連敗停止機能
-
方向別・1日あたりのトレード回数制限
📌 3. バックテスト概要 (2022–2024)
-
プロフィットファクター: 1.62 ~ 1.67
-
最大ドローダウン: 18% ~ 19%（安定型設定）
-
シャープレシオ: 5.0+（非常に安定）
-
年間取引回数: 40〜60回
-
マクロフィルター精度：非常に優秀
📌 4. 推奨設定
安定型（A案 — 推奨）
-
Lots: 0.05
-
MaxDailyLossPercent: 7
-
MaxTradesPerDirPerDay: 2
攻撃型（B案）
-
Lots: 0.1
-
MaxDailyLossPercent: 10
-
MaxTradesPerDirPerDay: 2
超安定型（C案）
-
Lots: 0.02
-
MaxDailyLossPercent: 5
-
MaxTradesPerDirPerDay: 1
📌 5. 入力パラメータ構成
-
トレンド／トリガー時間足
-
時間フィルター
-
ATR / EMA / RSI / ADX パラメータ
-
1:3 R・R比 を基盤とした SL/TP
-
ウェーブ管理ステージ
-
マクロフィルター ON/OFF
-
デイリードローダウン制限
-
スプレッド制限
ユーザーの取引スタイルに合わせて自由に調整可能。
📌 6. 本EAが強力に機能する理由
-
市場の実際の動きを反映した理論ベースの構造
-
マクロ方向一致後のみエントリー
-
スイング構造を活用したSL/TP設計
-
長期的に持続可能な 1:3 RRR
-
安定したウェーブ管理
-
過剰最適化なし（堅牢なロジック）
📌 7. 必要条件
-
口座タイプ：Standard または ECN
-
レバレッジ：1:500 以下
-
取引対象：GOLD / XAUUSD
-
最低証拠金：200〜500 USD
-
運用チャート：M15
📌 8. パッケージ内容
-
EA本体
-
2種類のプリセット（安定型／攻撃型）
-
PDFマニュアル
-
テクニカルサポート付き
📌 9. 最終案内
本EAは 「安定性 × パフォーマンス」 を兼ね備えており、
長期的に持続可能な GOLD 自動売買ソリューションを提供します。