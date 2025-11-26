NEXA Gold Macro Strategy02 EA
GOLD (M15 + M5) 기반 1:3 자동매매 시스템
(매크로 필터 + 웨이브 관리 포함)
📌 1. EA 개요
NEXA Gold Macro Strategy02 EA는 GOLD(XAUUSD) 시장을 전문적으로 자동매매하기 위해 설계된
프로페셔널 트렌드 기반 알고리즘 EA입니다.
-
M15에서 방향성 확정
-
M5에서 정밀한 진입 트리거 발생
또한 US100 / US500 / OIL을 활용한 글로벌 리스크 센티먼트 필터로
매매 정확도를 크게 향상시키고, 불필요한 손실을 최소화합니다.
📌 2. 주요 특징
✔ 듀얼 타임프레임 알고리즘 (M15 + M5)
-
EMA8/20, RSI14, ADX 기반 트렌드 분석
-
M5 트리거로 정교한 진입 시점 확보
-
오버트레이딩 방지 + 정확도 극대화
✔ 매크로 필터 (Risk-ON / Risk-OFF 시스템)
US100 / US500 / OIL 지표를 활용하여 글로벌 위험 상태를 판단:
-
Risk-ON → GOLD SELL (매도)
-
Risk-OFF → GOLD BUY (매수)
→ 허위 신호 제거 효과가 매우 높으며,
→ 전반적인 DD(손실 구간)를 크게 낮춰줍니다.
✔ 3단계 웨이브 관리 시스템
Stage 1: 시장 파동 정상 여부 체크
Stage 2: 1.5R 도달 시 부분청산 + SL을 BE(본절)로 이동
Stage 3: 0.5R 트레일 → 3R에서 전체 청산
→ GOLD 특유의 급격한 반전 구간에서도 안정적인 성과 유지
✔ 강력한 리스크 관리 기능 탑재
-
데일리 손실 제한(Daily Loss Limit)
-
스프레드 필터
-
연속 손실 시 자동 중단
-
방향별 1일 진입 횟수 제한
실제 계좌 보호를 최우선으로 설계됨.
📌 3. 백테스트 요약 (2022–2024)
-
Profit Factor: 1.62 ~ 1.67
-
최대 낙폭(DD): 18% ~ 19% (안정형)
-
Sharpe Ratio: 5.0+ (매우 안정적)
-
연간 거래 수: 40~60건
-
매크로 필터 정확성: 우수
📌 4. 추천 세팅
A안 — 안정형 (추천)
-
Lots: 0.05
-
MaxDailyLossPercent: 7
-
MaxTradesPerDirPerDay: 2
B안 — 공격형
-
Lots: 0.1
-
MaxDailyLossPercent: 10
-
MaxTradesPerDirPerDay: 2
C안 — 초안정형
-
Lots: 0.02
-
MaxDailyLossPercent: 5
-
MaxTradesPerDirPerDay: 1
📌 5. 입력값 구성
-
트렌드·트리거 타임프레임
-
시간 필터
-
ATR / EMA / RSI / ADX 파라미터
-
1:3 R·R 구조의 SL/TP 설정
-
3단계 웨이브 관리
-
매크로 필터 ON/OFF
-
데일리 DD 제한
-
스프레드 제한
→ 모든 설정을 사용자가 자유롭게 조정 가능
📌 6. EA가 강력하게 작동하는 이유
-
시장의 실제 논리를 반영한 구조
-
매크로 방향과 일치할 때만 진입
-
스윙 기반 SL/TP로 손익 구조 최적화
-
장기적으로 지속 가능한 1:3 RRR
-
안정적이고 이론 기반의 파동 관리
-
과최적화(Overfitting) 없음
📌 7. 최소 요구 조건
-
계좌 유형: Standard 또는 ECN
-
레버리지: 최대 1:500
-
종목: GOLD / XAUUSD
-
최소 예치금: 200–500 USD
-
EA 부착 차트: M15
📌 8. 패키지 구성
-
EA 본 프로그램
-
2종 프리셋 파일 (안정형 / 공격형)
-
PDF 매뉴얼
-
기술지원 포함
📌 9. 최종 안내
NEXA Gold Macro Strategy02 EA는
“안정성 + 수익성” 두 가지를 모두 갖춘 시스템으로,
장기간 안정적인 GOLD 자동매매 솔루션을 제공합니다.