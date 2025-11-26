🇰🇷

NEXA Gold Macro Strategy02 EA

GOLD (M15 + M5) 기반 1:3 자동매매 시스템

(매크로 필터 + 웨이브 관리 포함)

📌 1. EA 개요

NEXA Gold Macro Strategy02 EA는 GOLD(XAUUSD) 시장을 전문적으로 자동매매하기 위해 설계된

프로페셔널 트렌드 기반 알고리즘 EA입니다.

M15에서 방향성 확정

M5에서 정밀한 진입 트리거 발생

또한 US100 / US500 / OIL을 활용한 글로벌 리스크 센티먼트 필터로

매매 정확도를 크게 향상시키고, 불필요한 손실을 최소화합니다.

📌 2. 주요 특징

✔ 듀얼 타임프레임 알고리즘 (M15 + M5)

EMA8/20, RSI14, ADX 기반 트렌드 분석

M5 트리거로 정교한 진입 시점 확보

오버트레이딩 방지 + 정확도 극대화

✔ 매크로 필터 (Risk-ON / Risk-OFF 시스템)

US100 / US500 / OIL 지표를 활용하여 글로벌 위험 상태를 판단:

Risk-ON → GOLD SELL (매도)

Risk-OFF → GOLD BUY (매수)

→ 허위 신호 제거 효과가 매우 높으며,

→ 전반적인 DD(손실 구간)를 크게 낮춰줍니다.

✔ 3단계 웨이브 관리 시스템

Stage 1: 시장 파동 정상 여부 체크

Stage 2: 1.5R 도달 시 부분청산 + SL을 BE(본절)로 이동

Stage 3: 0.5R 트레일 → 3R에서 전체 청산

→ GOLD 특유의 급격한 반전 구간에서도 안정적인 성과 유지

✔ 강력한 리스크 관리 기능 탑재

데일리 손실 제한(Daily Loss Limit)

스프레드 필터

연속 손실 시 자동 중단

방향별 1일 진입 횟수 제한

실제 계좌 보호를 최우선으로 설계됨.

📌 3. 백테스트 요약 (2022–2024)

Profit Factor: 1.62 ~ 1.67

최대 낙폭(DD): 18% ~ 19% (안정형)

Sharpe Ratio: 5.0+ (매우 안정적)

연간 거래 수: 40~60건

매크로 필터 정확성: 우수

📌 4. 추천 세팅

A안 — 안정형 (추천)

Lots: 0.05

MaxDailyLossPercent: 7

MaxTradesPerDirPerDay: 2

B안 — 공격형

Lots: 0.1

MaxDailyLossPercent: 10

MaxTradesPerDirPerDay: 2

C안 — 초안정형

Lots: 0.02

MaxDailyLossPercent: 5

MaxTradesPerDirPerDay: 1

📌 5. 입력값 구성

트렌드·트리거 타임프레임

시간 필터

ATR / EMA / RSI / ADX 파라미터

1:3 R·R 구조의 SL/TP 설정

3단계 웨이브 관리

매크로 필터 ON/OFF

데일리 DD 제한

스프레드 제한

→ 모든 설정을 사용자가 자유롭게 조정 가능

📌 6. EA가 강력하게 작동하는 이유

시장의 실제 논리를 반영한 구조

매크로 방향과 일치할 때만 진입

스윙 기반 SL/TP로 손익 구조 최적화

장기적으로 지속 가능한 1:3 RRR

안정적이고 이론 기반의 파동 관리

과최적화(Overfitting) 없음

📌 7. 최소 요구 조건

계좌 유형: Standard 또는 ECN

레버리지: 최대 1:500

종목: GOLD / XAUUSD

최소 예치금: 200–500 USD

EA 부착 차트: M15

📌 8. 패키지 구성

EA 본 프로그램

2종 프리셋 파일 (안정형 / 공격형)

PDF 매뉴얼

기술지원 포함

📌 9. 최종 안내

NEXA Gold Macro Strategy02 EA는

“안정성 + 수익성” 두 가지를 모두 갖춘 시스템으로,

장기간 안정적인 GOLD 자동매매 솔루션을 제공합니다.