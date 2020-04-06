Vortex Flow MT5

VortexFlow EA v3.0 - Полное руководство пользователя

📋 Обзор

VortexFlow EA - это продвинутый Expert Advisor, использующий принципы Smart Money Concepts (SMC) и Price Action. Выполняет автоматическую торговлю с анализом Market Structure, Order Blocks, Fair Value Gaps и ChoCH/BoS (Change of Character / Break of Structure).

🎯 Основные возможности

1. Анализ рыночной структуры

Higher High (HH): Новые вершины в восходящем тренде Lower Low (LL): Новые минимумы в нисходящем тренде Higher Low (HL): Растущие минимумы в восходящем тренде Lower High (LH): Падающие максимумы в нисходящем тренде Автоматическое определение тренда и визуализация

2. Определение ChoCH и BoS

Change of Character (ChoCH): Сигнал разворота тренда Break of Structure (BoS): Сигнал продолжения тренда Визуальная поддержка цветными зонами Отслеживание исторической структуры (3 уровня)

3. Система Order Block (OB)

Определение сильных зон покупки/продажи Фильтрация минимального размера тела Отслеживание статуса тестирования Отображение максимум 2 активных OB Визуальный рейтинг приоритетов

4. Fair Value Gap (FVG)

Определение ценовых разрывов Анализ бычьих и медвежьих FVG Отслеживание статуса заполнения Отображение максимум 2 активных FVG

5. Продвинутое управление рисками

Агрессивный режим риска:

Уровень 1 BE: При первой цели прибыли (напр. $2) → Stop Loss в безубыток Уровень 2 BE: При второй цели прибыли (напр. $3.5) → Stop Loss на вход + $1.5 Уровень 3 BE: При третьей цели прибыли (напр. $5) → Stop Loss на вход + $3 Динамический TP: TP автоматически расширяется при изменении расстояния SL

Классический режим риска:

Система безубытка Частичное закрытие Трейлинг стоп

⚙️ Описание параметров

📊 СКАНИРОВАНИЕ

CandleCount = 21

Сколько последних свечей анализировать. Рекомендуется: диапазон 21-50. Низкое значение = Быстрые сигналы. Высокое значение = Более надежные сигналы.

PixelOffset = 10

Ширина области сканирования. Визуальная настройка панели.

ShowDashboard = true

Показать/скрыть информационную панель. true = Панель открыта (рекомендуется). false = Отображается только график.

ShowPatterns = false

Показать метки ChoCH/BoS. true = Детальный вид. false = Чистый вид.

TrendBars = 21

Количество баров для расчета тренда.

🎮 ТОРГОВЫЙ РЕЖИМ

TradeMode = MODE_BALANCED

MODE_AGGRESSIVE: Больше сигналов, меньше фильтрации. Риск: ⭐⭐⭐⭐ (Высокий). Минимальный балл: 3/6.

MODE_BALANCED: ✅ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. Сбалансированное количество сигналов, средний уровень фильтрации. Риск: ⭐⭐⭐ (Средний). Минимальный балл: 4/6. Расстояния TP/SL на 30% шире.

💼 ТОРГОВЫЕ НАСТРОЙКИ

EnableAutoTrading = true

Автоматическая торговля вкл/выкл. false = Только режим анализа.

UsePatternWithTrend = false

true = Торговля только в направлении тренда. false = Торговля в любом направлении (рекомендуется).

MinVolatility = 30

Минимальный уровень волатильности. Сделки не открываются при низкой волатильности. Рекомендуется: диапазон 30-50.

📈 СТОХАСТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР (Опционально)

UseStochastic = false

Использовать стохастический фильтр. true = Контроль перекупленности/перепроданности. false = Фильтр выключен (больше сделок).

StochK = 5, StochD = 3, StochSlowing = 2

Параметры индикатора Stochastic. Стандартные настройки.

StochOversold = 20, StochOverbought = 80

Уровень перепроданности: 20. Уровень перекупленности: 80.

💰 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

RiskPercent = 2

Процент риска на сделку. Консервативный: 1-2%. Агрессивный: 3-5%. Рекомендуется: 2%.

UseMoneyManagement = true

true = Автоматический расчет лота. false = Использует фиксированный лот.

FixedLot = 0.2

Используется если Money Management выключен. Фиксированный размер лота.

🎯 НАСТРОЙКИ TP/SL

TPSLMode = MODE_AUTO

MODE_AUTO: ✅ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. Использует минимальное расстояние брокера. Самый безопасный вариант. Расчет низкого спреда.

MODE_SWING: На основе уровней swing high/low. Более широкие стопы. Для профессиональных пользователей.

MODE_FIB: Fibonacci 61.8% откат. Самые широкие расстояния TP/SL. Для долгосрочных стратегий.

MODE_MANUAL: Использовать ручные значения. Полный контроль.

ManualTakeProfit = 250 (пипсов), ManualStopLoss = 400 (пипсов)

Используется если выбран MODE_MANUAL. В режиме BALANCED SL автоматически расширяется на 30%.

FibLevel = 0.618

Уровень Fibonacci. Используется для MODE_FIB.

🔥 АГРЕССИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ✅ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

UseAggressiveManagement = true

true = Активна 3-уровневая система BE. false = Используется классическая система риска.

FirstBreakevenProfit = 2.0 ($)

При прибыли $2 → SL = Цена входа.

SecondBreakevenProfit = 3.5 ( ) , S e c o n d B r e a k e v e n L o c k = 1.5 ( ), SecondBreakevenLock = 1.5 ( ),SecondBreakevenLock=1.5()

При прибыли $3.5 → SL = Вход + $1.5.

ThirdBreakevenProfit = 5.0 ( ) , T h i r d B r e a k e v e n L o c k = 3.0 ( ), ThirdBreakevenLock = 3.0 ( ),ThirdBreakevenLock=3.0()

При прибыли $5 → SL = Вход + $3.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме BALANCED эти значения увеличиваются на 30%. Пример: $2 → $2.6, $3.5 → $4.55.

🛡️ КЛАССИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

UseBreakeven = true, BreakevenPips = 35, BreakevenOffset = 5

При прибыли 35 пипсов → SL = Вход + 5 пипсов.

UsePartialClose = false, PartialClosePercent = 50, PartialClosePips = 60

При прибыли 60 пипсов → Закрыть 50% позиции.

UseTrailingStop = true, TrailingStart = 50, TrailingStep = 15

Начать при прибыли 50 пипсов. Отслеживать с шагом 15 пипсов.

📊 ДИНАМИЧЕСКИЕ НАСТРОЙКИ TP

UseDynamicTP = true, TPMultiplier = 2.0

true = TP кратен расстоянию SL. SL = 100 пипсов → TP = 200 пипсов. Соотношение риск/прибыль: 1:2.

🔢 НАСТРОЙКИ СДЕЛОК

AllowMultipleOrders = false

false = 1 сделка одновременно ✅. true = Множественные сделки.

MaxOpenTrades = 5

Максимальное количество одновременных сделок.

SecondTradeMinPips = 150, SecondTradeOnlyInProfit = true

Условия для второй сделки. true = Только при прибыли 150+ пипсов.

MagicNumber = 8084

Идентификационный номер EA. Не изменяйте.

Slippage = 90

Максимальная толерантность проскальзывания (пункты).

🏛️ НАСТРОЙКИ ORDER BLOCK (OB)

UseOrderBlock = true

Система Order Block активна/неактивна.

OB_LookbackBars = 30

Поиск OB в последних 30 свечах.

OB_MinBodyPips = 15

Минимальное тело свечи (пипсы). Маленькие свечи фильтруются.

OB_ShowOnChart = true, OB_MaxDisplay = 2

Показать максимум 2 OB на графике. Зеленый = Бычий OB. Красный = Медвежий OB.

📦 FAIR VALUE GAP (FVG)

UseFVG = true

Система FVG активна/неактивна.

FVG_LookbackBars = 25, FVG_MinGapPips = 10

Поиск FVG в последних 25 свечах. Минимальный разрыв 10 пипсов.

FVG_ShowOnChart = true, FVG_MaxDisplay = 2

Показать максимум 2 FVG на графике. Отображается пунктирными линиями.

⏰ ФИЛЬТР СЕССИЙ

UseSessionFilter = true

Использовать фильтр сессий.

TradingSession = SESSION_ALL

SESSION_ALL: ✅ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. Торговля 24/7.

SESSION_LONDON: 08:00-17:00 GMT. Самая высокая волатильность.

SESSION_NEWYORK: 13:00-22:00 GMT. Американская сессия.

SESSION_ASIAN: 00:00-09:00 GMT. Низкая волатильность.

SESSION_LONDON_NY: Пересечение Лондон + Нью-Йорк. Лучшая ликвидность.

GMT_Offset = 0

Разница часовых поясов. Для Турции: +3.

🎨 Информация панели

Верхний раздел:

STATUS: ACTIVE (зеленый) / STANDBY (серый) TRADE MODE: AGGRESSIVE / BALANCED SESSION: Статус активной сессии

Рыночные данные:

Volatility: Текущая волатильность (зеленый = достаточная, красный = низкая) Spread: Текущий спред Trend: BULLISH / BEARISH / NEUTRAL Bull/Bear: Соотношение бычьих/медвежьих свечей

Рыночная структура:

HH: Higher High (зеленый) LL: Lower Low (красный) HL: Higher Low (синий) LH: Lower High (оранжевый)

Сигналы:

▲ BUY: Сигнал покупки (зеленый) ▼ SELL: Сигнал продажи (красный) ⏸ WAIT: Ожидание (желтый)

Позиции:

Active: Количество открытых позиций P&L: Общая прибыль/убыток Equity: Текущая стоимость счета

Предварительный просмотр живой свечи:

Предварительный просмотр живой свечи в правом нижнем углу. PREV (предыдущая) и LIVE (текущая) свеча. Указание направления цветными стрелками.

🚀 Быстрый старт

1. Для начинающих:

TradeMode = MODE_BALANCED TPSLMode = MODE_AUTO UseAggressiveManagement = true AllowMultipleOrders = false RiskPercent = 1-2% UseSessionFilter = false (или SESSION_ALL)

2. Для пользователей среднего уровня:

TradeMode = MODE_BALANCED TPSLMode = MODE_SWING UseAggressiveManagement = true AllowMultipleOrders = true MaxOpenTrades = 2-3 RiskPercent = 2-3% UseSessionFilter = true (SESSION_LONDON_NY)

3. Для продвинутых пользователей:

TradeMode = MODE_AGGRESSIVE TPSLMode = MODE_FIB или MODE_MANUAL UseAggressiveManagement = true AllowMultipleOrders = true MaxOpenTrades = 3-5 RiskPercent = 3-5% UseSessionFilter = true (настраиваемый) UseStochastic = true (опционально)

📈 Система сигналов

Оценка сигналов (требуется 4/6 для режима Balanced):

  1. Выравнивание тренда (+2 балла): Бычий тренд + сигнал Buy или Медвежий тренд + сигнал Sell
  2. Соотношение свечей (+2 балла): Для Buy: 60%+ бычьих свечей. Для Sell: 60%+ медвежьих свечей.
  3. Волатильность (+2 балла): Выше MinVolatility * 1.5
  4. Order Block (+2 балла): Цена в зоне OB
  5. FVG (+1 балл): Цена в зоне FVG
  6. Рыночная структура (+1 балл): Комбинация HH+HL или LL+LH

⚠️ Важные замечания

1. Тестируйте на демо счете:

Тестируйте на демо минимум 1 неделю. Наблюдайте различные рыночные условия.

2. Спред и комиссия:

Предпочитайте счета с низким спредом. Рекомендуются счета ECN/STP.

3. Использование VPS:

VPS необходим для работы 24/7. Важно низкое значение пинга.

4. Выбор таймфрейма:

M5-M15: Скальпинг (рискованно) M30-H1: Внутридневная торговля ✅ РЕКОМЕНДУЕТСЯ H4-D1: Свинг-трейдинг

5. Выбор валютной пары:

Основные пары: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY ✅ Второстепенные пары: Больше волатильности Экзотические пары: Высокий спред (не рекомендуется)

6. Предупреждение о рисках:

Торговля на Форекс очень рискованна. Не торгуйте деньгами, которые не можете позволить себе потерять. Настройте процент риска в соответствии с размером вашего счета.

🛠️ Устранение неполадок

EA не открывает сделки:

Убедитесь, что EnableAutoTrading = true. Понизьте значение MinVolatility. Установите TradeMode на AGGRESSIVE. Проверьте Session Filter.

Слишком много сигналов:

Установите TradeMode = MODE_BALANCED. Увеличьте значение MinVolatility. Установите UseStochastic = true.

Stop Loss слишком узкий:

Установите TPSLMode = MODE_SWING или MODE_FIB. Увеличьте значение ManualStopLoss.

Безубыток не работает:

Убедитесь, что UseAggressiveManagement = true. Понизьте значения прибыли (напр. 2 → 1.5).

📞 Поддержка

Профиль MQL5: https://www.mql5.com/en/users/8alt4 Версия: 3.00 Платформа: MetaTrader 5

📜 Лицензия

Copyright © 2025 VortexFlow EA. Все права защищены.

⚡ VortexFlow EA - Powered by 8aLt4

Профессиональная торговля Smart Money Concepts


Рекомендуем также
Goldpapi
Gun Gun Gunawan
Эксперты
GoldPapi Trend Trailing Stop Daily is a premium Expert Advisor engineered specifically for XAUUSD (Gold) trading with a robust trend-following architecture, adaptive risk-management mechanisms, and an exceptionally precise Daily-based Trailing Stop system . Designed with institutional-grade logic, dynamic stop-level protection, and intelligent margin-checking, this EA ensures maximum compatibility and stability across all major brokers. This EA is crafted for traders who seek consistent long-ter
King Ruay Scalper GOLD Plus
Akapop Srisang
4.25 (4)
Эксперты
King Ruay Scalper GOLD Plus EA The King Ruay Scalper GOLD Plus EA is built on a real breakout strategy-No AI, No Grid, No Martingale, No Averaging. It identifies key buy and sell levels and places stop buy/sell orders accordingly. Once an order is executed, the scalper engine takes over to manage the position efficiently. This EA is versatile and works on various pairs, including GOLD and more. The default preset is optimized for GOLD, and you can find additional set files for other pairs below
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Эксперты
Exp-TickSniper -  высокоскоростной тиковый скальпер (scalper) с автоподбором параметров для каждой валютной пары автоматически. Вы мечтаете о советнике, который будет автоматически рассчитывать параметры торговли? Автоматически оптимизироваться и настраиваться? Мы представляем нашу новую разработку в мире форекс. Тиковый скальпер для терминалов  МТ5 TickSniper . Версия TickSniper  Скальпер  для терминала MetaTrader 4 TickSniper - Полная инструкция   + DEMO + PDF Советник разработан на основе о
TSageHuz Gold
Nguyen Trung Khiem
Эксперты
Important Note: “This EA is designed for Gold as our testing focused primarily on Gold. You may use it on other forex symbols, but you will need to find suitable settings for them. It may not work effectively on indices or other commodities.” No Expert Advisor (EA) can guarantee consistent long-term profits. However, "tSageHuz v10 - Scalper Trading EA for Gold" has been rigorously backtested from January 1, 2024, to October 31, 2024, showing consistent profitability. Starting with a $100 balance
GoldenStrikePro
Nader Nazih Al Sayegh
Эксперты
GoldenStrikePro – Precision Breakout Expert Advisor for XAUUSD GoldenStrikePro is a powerful and intelligent trading robot designed specifically for XAUUSD (Gold/USD). Built for precision breakout strategies, it leverages real-time market structure, EMA-based trend analysis, and smart trade execution to deliver consistent results with controlled risk. Whether you're a seasoned trader or just starting your algorithmic journey, GoldenStrikePro gives you the edge to trade gold with confidence.
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Эксперты
Basic working principles of EA will have 2 main systems. 1. Timed order opening means that at the specified time the EA will open 1 Buy order and 1 Sell order. 2. When the graph is strong, the EA will remember the speed of the graph. is the number of points per second which can be determined You can set the number of orders in the function ( Loop Order ). The order closing system uses the trailling moneym Loss system, but I set it as a percentage to make it easier to calculate when the capital
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Эксперты
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Open Season
Philipp Shvetsov
Эксперты
Open Season - полностью автоматический советник, работающий по принципу "установил и забыл". Он позволяет активным трейдерам торговать по сигналам с высокой вероятностью на основе пробоя ценового действия на EURUSD H1. Он находит модели ценового действия перед открытием лондонской сессии и торгует по пробоям. Советник совершает короткие сделки на основе сигналов с высокой вероятностью Каждая сделка защищена стоп-лоссом Встроенный фильтр времени Три метода определения размера позиции в зависимост
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Эксперты
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Эксперты
Советник использует торговые систему по тренду с помощью индикаторов Envelopes и CCI, и каждый индикатор использует до пяти разных периодов для вычисления трендов. Советник использует экономические новости для вычисления продолжительного движения цен. Встроен умный адаптируемый фильтр фиксации прибыли. Советник оптимизирован отдельно на каждую валюту и таймфрейм. Внимание! Советник только для счетов типа "hedging" (хеджинг). Real monitoring:  https://www.mql5.com/en/signals/1777767 Monitoring
Max ScalperSpeed MT5
Paranchai Tensit
Эксперты
Max ScalperSpeed MT5   is a fully automated expert advisor. This system has been developed to improve the efficiency of generating more returns. Rely on scalping trading strategies and recovery strategies with appropriate trading frequencies, and also able to work well in all market conditions, whether trend or sideways, able to trade full time in all conditions. Enable or disable news filtering according to user needs. Added a proportional lot size adjustment function, where users can choose t
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Эксперты
Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
Master Gold Scapler EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
3 (2)
Эксперты
Master Gold Scalper EA is an EA combo 4 strategy: STRATEGY_1: STOCH+MA This is a simple Forex Scalping strategy using the EMA200 and Stochastic indicators to trade buying or selling together. STRATEGY_2: 2MA+STOCH This is a scalping system dedicated to Gold, which combines two indicators:   Stochastic indicators   and 2MA with the aim of finding entry points according to current trends. STRATEGY_3: MACD Scalping strategy using trendlines and MACD indicators STRATEGY_4: WPR Indicator: Willia
Femto Core
Imam Nasrudin
5 (1)
Эксперты
[Femto Core] Professional, reliable & safe gold trading robot. Introducing the advanced Expert Advisor developed for the XAUUSD pair, EA combines 2 Core Level Breakout Engines in 1 EA, namely Breakout M5 and M6, then this EA is designed in such a way by using custom fibonacci levels and using the BULL BEAR POWER comparison filter to detect trend strength on the M15 TimeFrame,  This indicator is a special indicator developed by the maker, to determine the percentage of BULL and BEAR candle streng
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Эксперты
Bober Real MT5 — полностью автоматический советник для торговли на рынке Forex. Робот создан в 2014 году и за этот период сделал множество прибыльных сделок, показав более 7000% прироста депозита на моем личном счете. Было выпущено много обновлений, но версия 2019 года считается самой стабильной и прибыльной. Робот можно запускать на любых инструментах, но лучшие результаты достигаются на EURGBP , GBPUSD , таймфрейм M5 . Робот не покажет хорошие результаты в тестере или на реальном счете, если
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Эксперты
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Эксперты
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Эксперты
Торговый робот VR Black Box основан на популярной и проверенной временем стратегии следования за трендом. В течение нескольких лет он совершенствовался на реальных торговых счетах через регулярные обновления и внедрение новых идей. Благодаря этому, VR Black Box стал мощным и уникальным торговым роботом, который способен впечатлить как новичков, так и опытных трейдеров. Для того чтобы ознакомиться с роботом и оценить его эффективность, достаточно установить его на демо-счет и наблюдать за результ
Missy Fab MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Missy Fab MT5 — автоматизированная торговая система Missy Fab MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Он работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! Почему выбрать Missy Fab MT5? Алгоритмы анализа: круглосуточная автоматизация торговли с использованием встроенных моделей. Гибкость: адаптация к вол
EA Falcon MT5
Renat Garaev
Эксперты
EA Falcon — это алгоритм, в основе которого лежат две основные стратегии, позволяющие торговать в направлении основного тренда с использованием дополнительных возможностей, делающих торговлю более безопасной и разумной с точки зрения риска и прибыли. Это универсальный советник и отличный инструмент диверсификации портфеля с гибкими настройками, которые можно настроить на консервативную, оптимальную или агрессивную торговлю в зависимости от ваших предпочтений. Настройки можно скачать в обсуждени
Gold Throne
DRT Circle
4.36 (11)
Эксперты
Gold Throne EA – Торговая система без мартингейла для золота (XAUUSD) Советник Gold Throne EA разработан специально для торговли золотом (XAUUSD). Он работает по методологии структурированной торговли сеткой, избегая использования мартингейла в управлении капиталом. Вместо экспоненциального увеличения размера лота после убытков, советник использует фиксированный или постепенно регулируемый подход к его размеру, предоставляя трейдерам больший контроль над рисками и экспоненциальным размером поз
Green Hawk
Rashed Samir
Эксперты
Green Hawk  is a professional scalping expert. The strategy is based on smart scalping algorithms which trades in certain periods of the market. The system does not use risky strategies such as grid or martingale. Trading is done based on the return of the price in short periods. All trades are closed within hours. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. Selling only through the mql5 site MT4 Version  can be found here FEATURES Support thro
KVault Trader EA
Martin Ndiritu Kahiga
Эксперты
Introducing KVault Trader EA – Precision Gold Trading on M15 Unlock the Vault of Consistent Profits. Built by a team of experts and powered by a highly advanced breakout algorithm, KVault Trader EA is your gateway to smart, automated Gold trading. Designed specifically for XAUUSD on the M15 timeframe , this Expert Advisor is fast, powerful, and laser-focused on delivering steady monthly returns with minimal drawdown . Why Choose KVault Trader EA? Breakout-Based Trading Logic – A sophisti
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Эксперты
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
Salva EA
Pavel Komarovsky
Эксперты
Salva EA - продвинутая, полностью автоматизированная система. Основа данной стратегии - сам ценовой график, торговля ведется от диапазона движения цены. Преимущества Это не мартингейл, не арбитраж Готов к работе без предварительной настройки Всегда используйте SL и TP, чтобы уберечь ваши инвестиции Простой в применении (не имеет сложных настроек) Результаты тестера сходятся с результатами на реальном счете Высокая скорость тестирования (можно оптимизировать на 1 minute OHLC) Salva EA наиболее х
Neopips Engine EA
Md Billal Hossain
Эксперты
NeoPips Engine EA — настоящая торговая революция уже наступила! «Настоящая сила торговли заключается в том, чтобы видеть то, что упускают другие. NeoPips Engine не следует за рынком — он им управляет». О NeoPips Engine EA: ваш интеллектуальный торговый союзник NeoPips Engine EA — это не обычный торговый робот. Это многомерный, оптимизированный для ИИ экспертный советник, созданный для трейдеров, которым нужна точность, адаптивность и долгосрочная эффективность. В отличие от устаревших
MFX Trend Following
Mr Sarawoot Chaiwong
Эксперты
MFX Trend Following MFX Trend Following is an Expert Advisor (EA) that employs a trend-following trading strategy. This strategy is based on a custom technique developed personally by the creator. Regardless of the timeframe it is run on, the results remain consistent. The strategy identifies trends on larger timeframes and pinpoints entry points on smaller timeframes. Additionally, it incorporates a martingale system for managing and adjusting orders. *** Myfxbook & Preset Please Inbox ***
Neon Trade EA MT5
Evgeniy Ilin
Эксперты
Neon Trade — суперсовременное торговое решение, которое открывает вам путь к финансовой свободе и наивысшему уровню трейдинга Я стремился создать уникальное торговое решение, способное удовлетворить потребности любого трейдера независимо от его целей и задач. Основной идеей стало объединение машинного обучения с продвинутыми торговыми приёмами таким образом, чтобы извлечь максимум из их совместного использования. Система применима как для разгона небольших депозитов за 1–2 месяца, так и для мак
AI Momentum Scalper MT5
Ming Ying Lee
2.5 (6)
Эксперты
Welcome to the future of trading with the AI Momentum Scalper, your ultimate tool for harnessing the power of market momentum with cutting-edge artificial intelligence. Designed for traders who thrive on the dynamic nature of the financial markets, this sophisticated bot is engineered to identify and capitalize on significant market movements. Price is now $699 : 8 copies remaining at this price, final price $999 Key Features: Advanced AI Algorithms: At its core, the AI Momentum Scalper is
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
Эксперты
AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (13)
Эксперты
С пециальная цена  $109  (обычная цена: $365) . Руководство по настройке и использованию :  ABS Channel . Мониторинг в реальном времени:   ABS Signal .  Файл настроек от реального сигнала Базовый файл настроек Что такое ABS EA? ABS EA — это профессиональный торговый робот, разработанный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме H1. Он основан на системе Мартингейл с встроенным контролем рисков . Разработанный как для начинающих, так и для опытных трейдеров, ABS EA прост в настройке, по
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
Эксперты
X Fusion AI — Нейро-адаптивная гибридная торговая система Скидка на ограниченное время. Осталось всего 7 из 20 — почти распродано. Текущая цена по акции — 149 долларов, скоро вернётся к 999 долларам. Демонстрация работы Реальная торговая производительность После покупки, пожалуйста, не забудьте написать нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые параметры, инструкции, меры предосторожности, советы по использованию и другую информацию. Большое спасибо за вашу поддержку. 1. Обзор X Fus
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
Эксперты
Первый в мире публичный алгоритм Арбитража между Gold и Bitcoin! Сделки открываются каждый день! Live Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Рекомендуемые брокеры со временем как:  IC Markets Торгуемые пары:  XAUUSD, BTCUSD Символ для прикрепления:  XAUUSD H1 Обязательно проверьте, чтобы в окне  «Обзор Рынка » были добавлены торгуемые валютные пары! Тип счета: ECN/Raw Spread Настройки Префикса: Если у вашего брокера валютная пара имеет префикс у символа, например - XAUUSD _i То
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Другие продукты этого автора
All in One Screen
Burak Baltaci
5 (2)
Индикаторы
Всем привет, Я постараюсь объяснить, как бесплатно использовать функцию «All in One Screen», которая позволяет отображать несколько точек данных одновременно на одном индикаторе и трех разных экранах индикаторов. Прежде всего, для чего используется этот индикатор? ; Уровни Фибоначчи Уровни FVG и OrderBlock Индикатор Ишимоку Конверты, полосы Боллинджера Каналы Дончиана Зоны повторного тестирования Зоны поддержки и сопротивления Стохастик и, наконец, индикаторы ATR. 1. Что есть на экране п
FREE
OrderBlock Zones MT5
Burak Baltaci
Индикаторы
Обзор OrderBlock Zone — это усовершенствованный индикатор MetaTrader 4, который автоматически определяет и визуализирует зоны корпоративных сделок (Order Blocks) на рынке. Отслеживая следы, оставленные крупными игроками (банками, хедж-фондами), он определяет потенциальные уровни поддержки и сопротивления. Основные характеристики Автоматическое определение OrderBlock Фрактальный анализ: определяет сильные точки разворота с помощью 36-периодного (настраиваемого) фрактального анализа Зоны Bull & B
FREE
OrderBlock Zones MT4
Burak Baltaci
5 (1)
Индикаторы
Обзор OrderBlock Zone — это усовершенствованный индикатор MetaTrader 4, который автоматически определяет и визуализирует зоны корпоративных сделок (Order Blocks) на рынке. Отслеживая следы, оставленные крупными игроками (банками, хедж-фондами), он определяет потенциальные уровни поддержки и сопротивления. Основные характеристики Автоматическое определение OrderBlock Фрактальный анализ: определяет сильные точки разворота с помощью 36-периодного (настраиваемого) фрактального анализа Зоны Bull & B
FREE
TrendBite MT5
Burak Baltaci
Индикаторы
TrendBite v1.5 - Профессиональный индикатор слежения за трендом Разработчик: 8aLt4 Версия: 1.5 Платформа: MetaTrader 5  Обзор TrendBite v1.5 — это усовершенствованный индикатор технического анализа, предназначенный для определения изменений тренда на рынке и предоставления инвесторам четких сигналов на покупку и продажу. Основанный на алгоритме полос Боллинджера, этот инструмент точно фиксирует развороты тренда и идеально подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров.  Основные хар
FREE
Smart EA 8aLt4
Burak Baltaci
Эксперты
Hello everyone. Before introducing Smart EA 8aLt4, I would like to make a brief and important reminder!! This EA works by receiving signals directly from my indicator called “All in One Screen” at 100%. Access my “All in One Screen” indicator, which I share 100% free of charge, here. >>> All in One Screen <<< 8aLt4 Smart Trading System All in One Indicator + Smart EA Integration Strategy Modes Mode Description Risk Level Conservative All signals must be compatible Low Balanced 70% of ma
TrendBite MT4
Burak Baltaci
3 (2)
Индикаторы
TrendBite v1.5 - Профессиональный индикатор слежения за трендом Разработчик: 8aLt4 Версия: 1.5 Платформа: MetaTrader 4  Обзор TrendBite v1.5 — это усовершенствованный индикатор технического анализа, предназначенный для определения изменений тренда на рынке и предоставления инвесторам четких сигналов на покупку и продажу. Основанный на алгоритме полос Боллинджера, этот инструмент точно фиксирует развороты тренда и идеально подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров.  Основные хар
FREE
Nostradamus X Scalper
Burak Baltaci
Эксперты
NOSTRADAMUS X SCALPER Рекомендуемая пара: Золото Рекомендуемый временной интервал: M15 Профессиональный робот, выявляющий пики и спады рынка Nostradamus — это полностью автоматизированная торговая система, которая точно фиксирует поворотные моменты рынка. Она работает днем и ночью, принимает беспристрастные решения и максимизирует вашу прибыль! ПОЧЕМУ NOSTRADAMUS? Интеллектуальная система входа Автоматическое определение точек разворота тренда Точный вход на высоких
Dread Scalper MT4
Burak Baltaci
Эксперты
Предупреждение о рисках ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: «DREAD SCALPER» использует агрессивные стратегии грид и мартингейл. Это может привести к значительным убыткам для неопытных инвесторов. Торговля иностранной валютой с использованием маржи сопряжена с высоким уровнем риска и может не подходить для всех инвесторов. Высокая степень кредитного плеча может работать как в вашу пользу, так и против вас. Прежде чем принять решение об инвестировании в иностранную валюту, вам следует тщательно рассмотреть
Baba Vanga SS
Burak Baltaci
Эксперты
Baba Vanga Smart Scalper - Expert Advisor Recommended Pair: XAUUSD Recommended Timeframe: M5 / M15 General Features: This EA is an intelligent scalping robot that performs automated trading. With its user-friendly interface, it displays your account information and profitability data in real-time on the chart. Key Features: Risk Management: Automatic lot calculation based on your account balance Time Control: Trades only during the hours you specify Spread Protection: Prevents opening
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Эксперты
XAU FLUX - Профессиональный советник для скальпинга на рынке золота XAU FLUX - это профессиональный торговый робот, разработанный для быстрой и дисциплинированной торговли на рынке золота. Он создан для трейдеров, стремящихся получать стабильную прибыль от небольших ежедневных колебаний цен. Основные особенности: XAU FLUX использует передовую систему скальпинга, которая работает на таймфреймах M1 и M5 для оценки микровозможностей на рынке. Советник непрерывно анализирует рыночные условия, чтобы
Swing Trade Concept
Burak Baltaci
Индикаторы
КОНЦЕПЦИЯ SWING TRADE ДЛЯ ЧЕГО ОНА НУЖНА? Индикатор MT4, разработанный для свинг-трейдинга. Он фиксирует развороты тренда с помощью логики SuperTrend и отображает точки TP с автоматическими уровнями Фибоначчи. КАК ОН РАБОТАЕТ? 1. Отслеживание тренда Использует алгоритм SuperTrend на основе ATR. Сигнализирует о развороте ценового тренда. 2. Генерация сигналов Тенденция меняется на восходящую → Зеленая рамка BUY + стрелка (под свечой) Тенденция меняется на нисходящую → Красная рамка
Swing Trade Concept MT5
Burak Baltaci
Индикаторы
КОНЦЕПЦИЯ SWING TRADE ДЛЯ ЧЕГО ОНА НУЖНА? Индикатор MT5, разработанный для свинг-трейдинга. Он фиксирует развороты тренда с помощью логики SuperTrend и отображает точки TP с автоматическими уровнями Фибоначчи. КАК ОН РАБОТАЕТ? 1. Отслеживание тренда Использует алгоритм SuperTrend на основе ATR. Сигнализирует о развороте ценового тренда. 2. Генерирование сигналов Тенденция меняется на восходящую → Зеленая рамка BUY + стрелка (под свечой) Тенденция меняется на нисходящую → Красная ра
Dread Scalper MT5
Burak Baltaci
Эксперты
Предупреждение о рисках ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: «DREAD SCALPER» использует агрессивные стратегии грид и мартингейл. Это может привести к значительным убыткам для неопытных инвесторов. Торговля иностранной валютой с использованием маржи сопряжена с высоким уровнем риска и может не подходить для всех инвесторов. Высокая степень кредитного плеча может работать как в вашу пользу, так и против вас. Прежде чем принять решение об инвестировании в иностранную валюту, вам следует тщательно рассмотреть
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв