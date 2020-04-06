Vortex Flow MT5
- Эксперты
- Burak Baltaci
- Версия: 3.0
- Активации: 10
📋 Обзор
VortexFlow EA - это продвинутый Expert Advisor, использующий принципы Smart Money Concepts (SMC) и Price Action. Выполняет автоматическую торговлю с анализом Market Structure, Order Blocks, Fair Value Gaps и ChoCH/BoS (Change of Character / Break of Structure).
🎯 Основные возможности
1. Анализ рыночной структуры
Higher High (HH): Новые вершины в восходящем тренде Lower Low (LL): Новые минимумы в нисходящем тренде Higher Low (HL): Растущие минимумы в восходящем тренде Lower High (LH): Падающие максимумы в нисходящем тренде Автоматическое определение тренда и визуализация
2. Определение ChoCH и BoS
Change of Character (ChoCH): Сигнал разворота тренда Break of Structure (BoS): Сигнал продолжения тренда Визуальная поддержка цветными зонами Отслеживание исторической структуры (3 уровня)
3. Система Order Block (OB)
Определение сильных зон покупки/продажи Фильтрация минимального размера тела Отслеживание статуса тестирования Отображение максимум 2 активных OB Визуальный рейтинг приоритетов
4. Fair Value Gap (FVG)
Определение ценовых разрывов Анализ бычьих и медвежьих FVG Отслеживание статуса заполнения Отображение максимум 2 активных FVG
5. Продвинутое управление рисками
Агрессивный режим риска:
Уровень 1 BE: При первой цели прибыли (напр. $2) → Stop Loss в безубыток Уровень 2 BE: При второй цели прибыли (напр. $3.5) → Stop Loss на вход + $1.5 Уровень 3 BE: При третьей цели прибыли (напр. $5) → Stop Loss на вход + $3 Динамический TP: TP автоматически расширяется при изменении расстояния SL
Классический режим риска:
Система безубытка Частичное закрытие Трейлинг стоп
⚙️ Описание параметров
📊 СКАНИРОВАНИЕ
CandleCount = 21
Сколько последних свечей анализировать. Рекомендуется: диапазон 21-50. Низкое значение = Быстрые сигналы. Высокое значение = Более надежные сигналы.
PixelOffset = 10
Ширина области сканирования. Визуальная настройка панели.
ShowDashboard = true
Показать/скрыть информационную панель. true = Панель открыта (рекомендуется). false = Отображается только график.
ShowPatterns = false
Показать метки ChoCH/BoS. true = Детальный вид. false = Чистый вид.
TrendBars = 21
Количество баров для расчета тренда.
🎮 ТОРГОВЫЙ РЕЖИМ
TradeMode = MODE_BALANCED
MODE_AGGRESSIVE: Больше сигналов, меньше фильтрации. Риск: ⭐⭐⭐⭐ (Высокий). Минимальный балл: 3/6.
MODE_BALANCED: ✅ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. Сбалансированное количество сигналов, средний уровень фильтрации. Риск: ⭐⭐⭐ (Средний). Минимальный балл: 4/6. Расстояния TP/SL на 30% шире.
💼 ТОРГОВЫЕ НАСТРОЙКИ
EnableAutoTrading = true
Автоматическая торговля вкл/выкл. false = Только режим анализа.
UsePatternWithTrend = false
true = Торговля только в направлении тренда. false = Торговля в любом направлении (рекомендуется).
MinVolatility = 30
Минимальный уровень волатильности. Сделки не открываются при низкой волатильности. Рекомендуется: диапазон 30-50.
📈 СТОХАСТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР (Опционально)
UseStochastic = false
Использовать стохастический фильтр. true = Контроль перекупленности/перепроданности. false = Фильтр выключен (больше сделок).
StochK = 5, StochD = 3, StochSlowing = 2
Параметры индикатора Stochastic. Стандартные настройки.
StochOversold = 20, StochOverbought = 80
Уровень перепроданности: 20. Уровень перекупленности: 80.
💰 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
RiskPercent = 2
Процент риска на сделку. Консервативный: 1-2%. Агрессивный: 3-5%. Рекомендуется: 2%.
UseMoneyManagement = true
true = Автоматический расчет лота. false = Использует фиксированный лот.
FixedLot = 0.2
Используется если Money Management выключен. Фиксированный размер лота.
🎯 НАСТРОЙКИ TP/SL
TPSLMode = MODE_AUTO
MODE_AUTO: ✅ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. Использует минимальное расстояние брокера. Самый безопасный вариант. Расчет низкого спреда.
MODE_SWING: На основе уровней swing high/low. Более широкие стопы. Для профессиональных пользователей.
MODE_FIB: Fibonacci 61.8% откат. Самые широкие расстояния TP/SL. Для долгосрочных стратегий.
MODE_MANUAL: Использовать ручные значения. Полный контроль.
ManualTakeProfit = 250 (пипсов), ManualStopLoss = 400 (пипсов)
Используется если выбран MODE_MANUAL. В режиме BALANCED SL автоматически расширяется на 30%.
FibLevel = 0.618
Уровень Fibonacci. Используется для MODE_FIB.
🔥 АГРЕССИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ✅ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
UseAggressiveManagement = true
true = Активна 3-уровневая система BE. false = Используется классическая система риска.
FirstBreakevenProfit = 2.0 ($)
При прибыли $2 → SL = Цена входа.
SecondBreakevenProfit = 3.5 ( ) , S e c o n d B r e a k e v e n L o c k = 1.5 ( ), SecondBreakevenLock = 1.5 ( ),SecondBreakevenLock=1.5()
При прибыли $3.5 → SL = Вход + $1.5.
ThirdBreakevenProfit = 5.0 ( ) , T h i r d B r e a k e v e n L o c k = 3.0 ( ), ThirdBreakevenLock = 3.0 ( ),ThirdBreakevenLock=3.0()
При прибыли $5 → SL = Вход + $3.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме BALANCED эти значения увеличиваются на 30%. Пример: $2 → $2.6, $3.5 → $4.55.
🛡️ КЛАССИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
UseBreakeven = true, BreakevenPips = 35, BreakevenOffset = 5
При прибыли 35 пипсов → SL = Вход + 5 пипсов.
UsePartialClose = false, PartialClosePercent = 50, PartialClosePips = 60
При прибыли 60 пипсов → Закрыть 50% позиции.
UseTrailingStop = true, TrailingStart = 50, TrailingStep = 15
Начать при прибыли 50 пипсов. Отслеживать с шагом 15 пипсов.
📊 ДИНАМИЧЕСКИЕ НАСТРОЙКИ TP
UseDynamicTP = true, TPMultiplier = 2.0
true = TP кратен расстоянию SL. SL = 100 пипсов → TP = 200 пипсов. Соотношение риск/прибыль: 1:2.
🔢 НАСТРОЙКИ СДЕЛОК
AllowMultipleOrders = false
false = 1 сделка одновременно ✅. true = Множественные сделки.
MaxOpenTrades = 5
Максимальное количество одновременных сделок.
SecondTradeMinPips = 150, SecondTradeOnlyInProfit = true
Условия для второй сделки. true = Только при прибыли 150+ пипсов.
MagicNumber = 8084
Идентификационный номер EA. Не изменяйте.
Slippage = 90
Максимальная толерантность проскальзывания (пункты).
🏛️ НАСТРОЙКИ ORDER BLOCK (OB)
UseOrderBlock = true
Система Order Block активна/неактивна.
OB_LookbackBars = 30
Поиск OB в последних 30 свечах.
OB_MinBodyPips = 15
Минимальное тело свечи (пипсы). Маленькие свечи фильтруются.
OB_ShowOnChart = true, OB_MaxDisplay = 2
Показать максимум 2 OB на графике. Зеленый = Бычий OB. Красный = Медвежий OB.
📦 FAIR VALUE GAP (FVG)
UseFVG = true
Система FVG активна/неактивна.
FVG_LookbackBars = 25, FVG_MinGapPips = 10
Поиск FVG в последних 25 свечах. Минимальный разрыв 10 пипсов.
FVG_ShowOnChart = true, FVG_MaxDisplay = 2
Показать максимум 2 FVG на графике. Отображается пунктирными линиями.
⏰ ФИЛЬТР СЕССИЙ
UseSessionFilter = true
Использовать фильтр сессий.
TradingSession = SESSION_ALL
SESSION_ALL: ✅ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. Торговля 24/7.
SESSION_LONDON: 08:00-17:00 GMT. Самая высокая волатильность.
SESSION_NEWYORK: 13:00-22:00 GMT. Американская сессия.
SESSION_ASIAN: 00:00-09:00 GMT. Низкая волатильность.
SESSION_LONDON_NY: Пересечение Лондон + Нью-Йорк. Лучшая ликвидность.
GMT_Offset = 0
Разница часовых поясов. Для Турции: +3.
🎨 Информация панели
Верхний раздел:
STATUS: ACTIVE (зеленый) / STANDBY (серый) TRADE MODE: AGGRESSIVE / BALANCED SESSION: Статус активной сессии
Рыночные данные:
Volatility: Текущая волатильность (зеленый = достаточная, красный = низкая) Spread: Текущий спред Trend: BULLISH / BEARISH / NEUTRAL Bull/Bear: Соотношение бычьих/медвежьих свечей
Рыночная структура:
HH: Higher High (зеленый) LL: Lower Low (красный) HL: Higher Low (синий) LH: Lower High (оранжевый)
Сигналы:
▲ BUY: Сигнал покупки (зеленый) ▼ SELL: Сигнал продажи (красный) ⏸ WAIT: Ожидание (желтый)
Позиции:
Active: Количество открытых позиций P&L: Общая прибыль/убыток Equity: Текущая стоимость счета
Предварительный просмотр живой свечи:
Предварительный просмотр живой свечи в правом нижнем углу. PREV (предыдущая) и LIVE (текущая) свеча. Указание направления цветными стрелками.
🚀 Быстрый старт
1. Для начинающих:
TradeMode = MODE_BALANCED TPSLMode = MODE_AUTO UseAggressiveManagement = true AllowMultipleOrders = false RiskPercent = 1-2% UseSessionFilter = false (или SESSION_ALL)
2. Для пользователей среднего уровня:
TradeMode = MODE_BALANCED TPSLMode = MODE_SWING UseAggressiveManagement = true AllowMultipleOrders = true MaxOpenTrades = 2-3 RiskPercent = 2-3% UseSessionFilter = true (SESSION_LONDON_NY)
3. Для продвинутых пользователей:
TradeMode = MODE_AGGRESSIVE TPSLMode = MODE_FIB или MODE_MANUAL UseAggressiveManagement = true AllowMultipleOrders = true MaxOpenTrades = 3-5 RiskPercent = 3-5% UseSessionFilter = true (настраиваемый) UseStochastic = true (опционально)
📈 Система сигналов
Оценка сигналов (требуется 4/6 для режима Balanced):
- Выравнивание тренда (+2 балла): Бычий тренд + сигнал Buy или Медвежий тренд + сигнал Sell
- Соотношение свечей (+2 балла): Для Buy: 60%+ бычьих свечей. Для Sell: 60%+ медвежьих свечей.
- Волатильность (+2 балла): Выше MinVolatility * 1.5
- Order Block (+2 балла): Цена в зоне OB
- FVG (+1 балл): Цена в зоне FVG
- Рыночная структура (+1 балл): Комбинация HH+HL или LL+LH
⚠️ Важные замечания
1. Тестируйте на демо счете:
Тестируйте на демо минимум 1 неделю. Наблюдайте различные рыночные условия.
2. Спред и комиссия:
Предпочитайте счета с низким спредом. Рекомендуются счета ECN/STP.
3. Использование VPS:
VPS необходим для работы 24/7. Важно низкое значение пинга.
4. Выбор таймфрейма:
M5-M15: Скальпинг (рискованно) M30-H1: Внутридневная торговля ✅ РЕКОМЕНДУЕТСЯ H4-D1: Свинг-трейдинг
5. Выбор валютной пары:
Основные пары: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY ✅ Второстепенные пары: Больше волатильности Экзотические пары: Высокий спред (не рекомендуется)
6. Предупреждение о рисках:
Торговля на Форекс очень рискованна. Не торгуйте деньгами, которые не можете позволить себе потерять. Настройте процент риска в соответствии с размером вашего счета.
🛠️ Устранение неполадок
EA не открывает сделки:
Убедитесь, что EnableAutoTrading = true. Понизьте значение MinVolatility. Установите TradeMode на AGGRESSIVE. Проверьте Session Filter.
Слишком много сигналов:
Установите TradeMode = MODE_BALANCED. Увеличьте значение MinVolatility. Установите UseStochastic = true.
Stop Loss слишком узкий:
Установите TPSLMode = MODE_SWING или MODE_FIB. Увеличьте значение ManualStopLoss.
Безубыток не работает:
Убедитесь, что UseAggressiveManagement = true. Понизьте значения прибыли (напр. 2 → 1.5).
📞 Поддержка
Профиль MQL5: https://www.mql5.com/en/users/8alt4 Версия: 3.00 Платформа: MetaTrader 5
📜 Лицензия
Copyright © 2025 VortexFlow EA. Все права защищены.
⚡ VortexFlow EA - Powered by 8aLt4
Профессиональная торговля Smart Money Concepts