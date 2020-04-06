Vortex Flow MT5

📋 Обзор

VortexFlow EA v3.0 - Полное руководство пользователя

VortexFlow EA - это продвинутый Expert Advisor, использующий принципы Smart Money Concepts (SMC) и Price Action. Выполняет автоматическую торговлю с анализом Market Structure, Order Blocks, Fair Value Gaps и ChoCH/BoS (Change of Character / Break of Structure).

🎯 Основные возможности

1. Анализ рыночной структуры

Higher High (HH): Новые вершины в восходящем тренде Lower Low (LL): Новые минимумы в нисходящем тренде Higher Low (HL): Растущие минимумы в восходящем тренде Lower High (LH): Падающие максимумы в нисходящем тренде Автоматическое определение тренда и визуализация

2. Определение ChoCH и BoS

Change of Character (ChoCH): Сигнал разворота тренда Break of Structure (BoS): Сигнал продолжения тренда Визуальная поддержка цветными зонами Отслеживание исторической структуры (3 уровня)

3. Система Order Block (OB)

Определение сильных зон покупки/продажи Фильтрация минимального размера тела Отслеживание статуса тестирования Отображение максимум 2 активных OB Визуальный рейтинг приоритетов

4. Fair Value Gap (FVG)

Определение ценовых разрывов Анализ бычьих и медвежьих FVG Отслеживание статуса заполнения Отображение максимум 2 активных FVG

5. Продвинутое управление рисками

Агрессивный режим риска:

Уровень 1 BE: При первой цели прибыли (напр. $2) → Stop Loss в безубыток Уровень 2 BE: При второй цели прибыли (напр. $3.5) → Stop Loss на вход + $1.5 Уровень 3 BE: При третьей цели прибыли (напр. $5) → Stop Loss на вход + $3 Динамический TP: TP автоматически расширяется при изменении расстояния SL

Классический режим риска:

Система безубытка Частичное закрытие Трейлинг стоп

⚙️ Описание параметров

📊 СКАНИРОВАНИЕ

CandleCount = 21

Сколько последних свечей анализировать. Рекомендуется: диапазон 21-50. Низкое значение = Быстрые сигналы. Высокое значение = Более надежные сигналы.

PixelOffset = 10

Ширина области сканирования. Визуальная настройка панели.

ShowDashboard = true

Показать/скрыть информационную панель. true = Панель открыта (рекомендуется). false = Отображается только график.

ShowPatterns = false

Показать метки ChoCH/BoS. true = Детальный вид. false = Чистый вид.

TrendBars = 21

Количество баров для расчета тренда.

🎮 ТОРГОВЫЙ РЕЖИМ

TradeMode = MODE_BALANCED

MODE_AGGRESSIVE: Больше сигналов, меньше фильтрации. Риск: ⭐⭐⭐⭐ (Высокий). Минимальный балл: 3/6.

MODE_BALANCED: ✅ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. Сбалансированное количество сигналов, средний уровень фильтрации. Риск: ⭐⭐⭐ (Средний). Минимальный балл: 4/6. Расстояния TP/SL на 30% шире.

💼 ТОРГОВЫЕ НАСТРОЙКИ

EnableAutoTrading = true

Автоматическая торговля вкл/выкл. false = Только режим анализа.

UsePatternWithTrend = false

true = Торговля только в направлении тренда. false = Торговля в любом направлении (рекомендуется).

MinVolatility = 30

Минимальный уровень волатильности. Сделки не открываются при низкой волатильности. Рекомендуется: диапазон 30-50.

📈 СТОХАСТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР (Опционально)

UseStochastic = false

Использовать стохастический фильтр. true = Контроль перекупленности/перепроданности. false = Фильтр выключен (больше сделок).

StochK = 5, StochD = 3, StochSlowing = 2

Параметры индикатора Stochastic. Стандартные настройки.

StochOversold = 20, StochOverbought = 80

Уровень перепроданности: 20. Уровень перекупленности: 80.

💰 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

RiskPercent = 2

Процент риска на сделку. Консервативный: 1-2%. Агрессивный: 3-5%. Рекомендуется: 2%.

UseMoneyManagement = true

true = Автоматический расчет лота. false = Использует фиксированный лот.

FixedLot = 0.2

Используется если Money Management выключен. Фиксированный размер лота.

🎯 НАСТРОЙКИ TP/SL

TPSLMode = MODE_AUTO

MODE_AUTO: ✅ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. Использует минимальное расстояние брокера. Самый безопасный вариант. Расчет низкого спреда.

MODE_SWING: На основе уровней swing high/low. Более широкие стопы. Для профессиональных пользователей.

MODE_FIB: Fibonacci 61.8% откат. Самые широкие расстояния TP/SL. Для долгосрочных стратегий.

MODE_MANUAL: Использовать ручные значения. Полный контроль.

ManualTakeProfit = 250 (пипсов), ManualStopLoss = 400 (пипсов)

Используется если выбран MODE_MANUAL. В режиме BALANCED SL автоматически расширяется на 30%.

FibLevel = 0.618

Уровень Fibonacci. Используется для MODE_FIB.

🔥 АГРЕССИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ✅ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

UseAggressiveManagement = true

true = Активна 3-уровневая система BE. false = Используется классическая система риска.

FirstBreakevenProfit = 2.0 ($)

При прибыли $2 → SL = Цена входа.

SecondBreakevenProfit = 3.5 ( ) , S e c o n d B r e a k e v e n L o c k = 1.5 ( ), SecondBreakevenLock = 1.5 ( ),SecondBreakevenLock=1.5()

При прибыли $3.5 → SL = Вход + $1.5.

ThirdBreakevenProfit = 5.0 ( ) , T h i r d B r e a k e v e n L o c k = 3.0 ( ), ThirdBreakevenLock = 3.0 ( ),ThirdBreakevenLock=3.0()

При прибыли $5 → SL = Вход + $3.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме BALANCED эти значения увеличиваются на 30%. Пример: $2 → $2.6, $3.5 → $4.55.

🛡️ КЛАССИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

UseBreakeven = true, BreakevenPips = 35, BreakevenOffset = 5

При прибыли 35 пипсов → SL = Вход + 5 пипсов.

UsePartialClose = false, PartialClosePercent = 50, PartialClosePips = 60

При прибыли 60 пипсов → Закрыть 50% позиции.

UseTrailingStop = true, TrailingStart = 50, TrailingStep = 15

Начать при прибыли 50 пипсов. Отслеживать с шагом 15 пипсов.

📊 ДИНАМИЧЕСКИЕ НАСТРОЙКИ TP

UseDynamicTP = true, TPMultiplier = 2.0

true = TP кратен расстоянию SL. SL = 100 пипсов → TP = 200 пипсов. Соотношение риск/прибыль: 1:2.

🔢 НАСТРОЙКИ СДЕЛОК

AllowMultipleOrders = false

false = 1 сделка одновременно ✅. true = Множественные сделки.

MaxOpenTrades = 5

Максимальное количество одновременных сделок.

SecondTradeMinPips = 150, SecondTradeOnlyInProfit = true

Условия для второй сделки. true = Только при прибыли 150+ пипсов.

MagicNumber = 8084

Идентификационный номер EA. Не изменяйте.

Slippage = 90

Максимальная толерантность проскальзывания (пункты).

🏛️ НАСТРОЙКИ ORDER BLOCK (OB)

UseOrderBlock = true

Система Order Block активна/неактивна.

OB_LookbackBars = 30

Поиск OB в последних 30 свечах.

OB_MinBodyPips = 15

Минимальное тело свечи (пипсы). Маленькие свечи фильтруются.

OB_ShowOnChart = true, OB_MaxDisplay = 2

Показать максимум 2 OB на графике. Зеленый = Бычий OB. Красный = Медвежий OB.

📦 FAIR VALUE GAP (FVG)

UseFVG = true

Система FVG активна/неактивна.

FVG_LookbackBars = 25, FVG_MinGapPips = 10

Поиск FVG в последних 25 свечах. Минимальный разрыв 10 пипсов.

FVG_ShowOnChart = true, FVG_MaxDisplay = 2

Показать максимум 2 FVG на графике. Отображается пунктирными линиями.

⏰ ФИЛЬТР СЕССИЙ

UseSessionFilter = true

Использовать фильтр сессий.

TradingSession = SESSION_ALL

SESSION_ALL: ✅ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. Торговля 24/7.

SESSION_LONDON: 08:00-17:00 GMT. Самая высокая волатильность.

SESSION_NEWYORK: 13:00-22:00 GMT. Американская сессия.

SESSION_ASIAN: 00:00-09:00 GMT. Низкая волатильность.

SESSION_LONDON_NY: Пересечение Лондон + Нью-Йорк. Лучшая ликвидность.

GMT_Offset = 0

Разница часовых поясов. Для Турции: +3.

🎨 Информация панели

Верхний раздел:

STATUS: ACTIVE (зеленый) / STANDBY (серый) TRADE MODE: AGGRESSIVE / BALANCED SESSION: Статус активной сессии

Рыночные данные:

Volatility: Текущая волатильность (зеленый = достаточная, красный = низкая) Spread: Текущий спред Trend: BULLISH / BEARISH / NEUTRAL Bull/Bear: Соотношение бычьих/медвежьих свечей

Рыночная структура:

HH: Higher High (зеленый) LL: Lower Low (красный) HL: Higher Low (синий) LH: Lower High (оранжевый)

Сигналы:

▲ BUY: Сигнал покупки (зеленый) ▼ SELL: Сигнал продажи (красный) ⏸ WAIT: Ожидание (желтый)

Позиции:

Active: Количество открытых позиций P&L: Общая прибыль/убыток Equity: Текущая стоимость счета

Предварительный просмотр живой свечи:

Предварительный просмотр живой свечи в правом нижнем углу. PREV (предыдущая) и LIVE (текущая) свеча. Указание направления цветными стрелками.

🚀 Быстрый старт

1. Для начинающих:

TradeMode = MODE_BALANCED TPSLMode = MODE_AUTO UseAggressiveManagement = true AllowMultipleOrders = false RiskPercent = 1-2% UseSessionFilter = false (или SESSION_ALL)

2. Для пользователей среднего уровня:

TradeMode = MODE_BALANCED TPSLMode = MODE_SWING UseAggressiveManagement = true AllowMultipleOrders = true MaxOpenTrades = 2-3 RiskPercent = 2-3% UseSessionFilter = true (SESSION_LONDON_NY)

3. Для продвинутых пользователей:

TradeMode = MODE_AGGRESSIVE TPSLMode = MODE_FIB или MODE_MANUAL UseAggressiveManagement = true AllowMultipleOrders = true MaxOpenTrades = 3-5 RiskPercent = 3-5% UseSessionFilter = true (настраиваемый) UseStochastic = true (опционально)

📈 Система сигналов

Оценка сигналов (требуется 4/6 для режима Balanced):

Выравнивание тренда (+2 балла): Бычий тренд + сигнал Buy или Медвежий тренд + сигнал Sell Соотношение свечей (+2 балла): Для Buy: 60%+ бычьих свечей. Для Sell: 60%+ медвежьих свечей. Волатильность (+2 балла): Выше MinVolatility * 1.5 Order Block (+2 балла): Цена в зоне OB FVG (+1 балл): Цена в зоне FVG Рыночная структура (+1 балл): Комбинация HH+HL или LL+LH

⚠️ Важные замечания

1. Тестируйте на демо счете:

Тестируйте на демо минимум 1 неделю. Наблюдайте различные рыночные условия.

2. Спред и комиссия:

Предпочитайте счета с низким спредом. Рекомендуются счета ECN/STP.

3. Использование VPS:

VPS необходим для работы 24/7. Важно низкое значение пинга.

4. Выбор таймфрейма:

M5-M15: Скальпинг (рискованно) M30-H1: Внутридневная торговля ✅ РЕКОМЕНДУЕТСЯ H4-D1: Свинг-трейдинг

5. Выбор валютной пары:

Основные пары: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY ✅ Второстепенные пары: Больше волатильности Экзотические пары: Высокий спред (не рекомендуется)

6. Предупреждение о рисках:

Торговля на Форекс очень рискованна. Не торгуйте деньгами, которые не можете позволить себе потерять. Настройте процент риска в соответствии с размером вашего счета.

🛠️ Устранение неполадок

EA не открывает сделки:

Убедитесь, что EnableAutoTrading = true. Понизьте значение MinVolatility. Установите TradeMode на AGGRESSIVE. Проверьте Session Filter.

Слишком много сигналов:

Установите TradeMode = MODE_BALANCED. Увеличьте значение MinVolatility. Установите UseStochastic = true.

Stop Loss слишком узкий:

Установите TPSLMode = MODE_SWING или MODE_FIB. Увеличьте значение ManualStopLoss.

Безубыток не работает:

Убедитесь, что UseAggressiveManagement = true. Понизьте значения прибыли (напр. 2 → 1.5).

📞 Поддержка

Профиль MQL5: https://www.mql5.com/en/users/8alt4 Версия: 3.00 Платформа: MetaTrader 5

📜 Лицензия

Copyright © 2025 VortexFlow EA. Все права защищены.

⚡ VortexFlow EA - Powered by 8aLt4

Профессиональная торговля Smart Money Concepts