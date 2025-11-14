Vortex Flow MT5

📋 Genel Bakış

VortexFlow EA, Smart Money Concepts (SMC) ve Price Action prensiplerini kullanan gelişmiş bir Expert Advisor'dır. Market Structure, Order Blocks, Fair Value Gaps ve ChoCH/BoS (Change of Character / Break of Structure) analizleri ile otomatik işlem gerçekleştirir.

🎯 Temel Özellikler

1. Market Structure Analysis (Piyasa Yapısı Analizi)

Higher High (HH): Yükselen trendde yeni zirveler Lower Low (LL): Düşen trendde yeni dipler Higher Low (HL): Yükselen trendde yükselen dipler Lower High (LH): Düşen trendde alçalan zirveler Otomatik trend tespiti ve görselleştirme

2. ChoCH & BoS Detection

Change of Character (ChoCH): Trend değişim sinyali Break of Structure (BoS): Trend devam sinyali Renkli zone gösterimleri ile görsel destek Geçmiş yapı takibi (3 seviye)

3. Order Block (OB) Sistemi

Güçlü al/sat bölgelerinin tespiti Minimum body size filtreleme Test edilme durumu takibi Maksimum 2 aktif OB gösterimi Görsel öncelik sıralaması

4. Fair Value Gap (FVG)

Fiyat boşluklarının tespiti Bullish ve Bearish FVG analizi Dolum durumu takibi Maksimum 2 aktif FVG gösterimi

5. İleri Seviye Risk Yönetimi

Agresif Risk Modu:

  1. Seviye BE: İlk kar hedefinde (örn: $2) → Stop Loss başabaşa
  2. Seviye BE: İkinci kar hedefinde (örn: $3.5) → Stop Loss $1.5 kar kilidi
  3. Seviye BE: Üçüncü kar hedefinde (örn: $5) → Stop Loss $3 kar kilidi Dinamik TP: SL mesafesi değiştikçe TP otomatik uzar

Klasik Risk Modu:

Breakeven (Başabaş) sistemi Partial Close (Kısmi kapama) Trailing Stop (Takip eden stop)

⚙️ Parametre Açıklamaları

📊 TARAMA (Scanning)

CandleCount = 21

Son kaç mum analiz edilecek. Önerilen: 21-50 arası. Düşük değer = Hızlı sinyaller. Yüksek değer = Daha güvenilir sinyaller.

PixelOffset = 10

Tarama alanı genişliği. Dashboard görsel ayarı.

ShowDashboard = true

Canlı bilgi panelini göster/gizle. true = Panel açık (önerilir). false = Sadece grafik gösterilir.

ShowPatterns = false

ChoCH/BoS etiketlerini göster. true = Detaylı görünüm. false = Sade görünüm.

TrendBars = 21

Trend hesaplama için kullanılan bar sayısı.

🎮 TİCARET MODU

TradeMode = MODE_BALANCED

MODE_AGGRESSIVE: Daha çok sinyal, daha düşük filtreleme. Risk: ⭐⭐⭐⭐ (Yüksek). Minimum skor: 3/6.

MODE_BALANCED: ✅ ÖNERİLEN. Dengeli sinyal sayısı, orta seviye filtreleme. Risk: ⭐⭐⭐ (Orta). Minimum skor: 4/6. TP/SL mesafeleri %30 daha geniş.

💼 TİCARET AYARLARI

EnableAutoTrading = true

Otomatik işlem açık/kapalı. false = Sadece analiz modu.

UsePatternWithTrend = false

true = Sadece trend yönünde işlem. false = Her yönde işlem (önerilir).

MinVolatility = 30

Minimum volatilite seviyesi. Düşük volatilitede işlem açılmaz. Önerilen: 30-50 arası.

📈 STOCHASTIC FİLTRE (Opsiyonel)

UseStochastic = false

Stochastic filtresi kullan. true = Aşırı alım/satım kontrolü. false = Filtre kapalı (daha fazla işlem).

StochK = 5, StochD = 3, StochSlowing = 2

Stochastic gösterge parametreleri. Standart ayarlar.

StochOversold = 20, StochOverbought = 80

Aşırı satım seviyesi: 20. Aşırı alım seviyesi: 80.


💰 RİSK YÖNETİMİ

RiskPercent = 2

İşlem başına risk yüzdesi. Muhafazakar: 1-2%. Agresif: 3-5%. Önerilen: 2%.

UseMoneyManagement = true

true = Otomatik lot hesaplama. false = Sabit lot kullanır.

FixedLot = 0.2

Money Management kapalıysa kullanılır. Sabit lot büyüklüğü.

🎯 TP/SL AYARLARI

TPSLMode = MODE_AUTO

MODE_AUTO: ✅ YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN. Broker minimum mesafesini kullanır. En güvenli seçenek. Düşük spread hesabı.

MODE_SWING: Swing high/low seviyelerine göre. Daha geniş stop'lar. Profesyonel kullanıcılar için.

MODE_FIB: Fibonacci %61.8 retracement. En geniş TP/SL mesafeleri. Long-term stratejiler için.

MODE_MANUAL: Manuel değerler kullan. Tam kontrol.

ManualTakeProfit = 250 (pip), ManualStopLoss = 400 (pip)

MODE_MANUAL seçiliyse kullanılır. BALANCED modda SL otomatik %30 genişler.

FibLevel = 0.618

Fibonacci seviyesi. MODE_FIB için kullanılır.

🔥 AGRESİF RİSK YÖNETİMİ ✅ ÖNERİLEN

UseAggressiveManagement = true

true = 3 seviyeli BE sistemi aktif. false = Klasik risk sistemi kullanılır.

FirstBreakevenProfit = 2.0 ($)

$2 kar olduğunda → SL = Giriş fiyatı.

SecondBreakevenProfit = 3.5 ( ) , S e c o n d B r e a k e v e n L o c k = 1.5 ( ), SecondBreakevenLock = 1.5 ( ),SecondBreakevenLock=1.5()

$3.5 kar olduğunda → SL = Giriş + $1.5.

ThirdBreakevenProfit = 5.0 ( ) , T h i r d B r e a k e v e n L o c k = 3.0 ( ), ThirdBreakevenLock = 3.0 ( ),ThirdBreakevenLock=3.0()

$5 kar olduğunda → SL = Giriş + $3.

ÖNEMLİ NOT: BALANCED modda bu değerler %30 artar. Örn: $2 → $2.6, $3.5 → $4.55.

🛡️ KLASİK RİSK YÖNETİMİ

UseBreakeven = true, BreakevenPips = 35, BreakevenOffset = 5

35 pip karda → SL = Giriş + 5 pip.

UsePartialClose = false, PartialClosePercent = 50, PartialClosePips = 60

60 pip karda → Pozisyonun %50'sini kapat.

UseTrailingStop = true, TrailingStart = 50, TrailingStep = 15

50 pip karda başla. 15 pip adımlarla takip et.

📊 DİNAMİK TP AYARLARI

UseDynamicTP = true, TPMultiplier = 2.0

true = TP, SL mesafesinin katı olur. SL = 100 pip → TP = 200 pip. Risk/Ödül oranı: 1:2.

🔢 İŞLEM AYARLARI

AllowMultipleOrders = false

false = Aynı anda 1 işlem ✅. true = Birden fazla işlem.

MaxOpenTrades = 5

Maksimum eş zamanlı işlem sayısı.

SecondTradeMinPips = 150, SecondTradeOnlyInProfit = true

İkinci işlem için şartlar. true = Sadece 150+ pip kardayken.

MagicNumber = 8084

EA'nın kimlik numarası. Değiştirmeyin.

Slippage = 90

Maksimum kayma toleransı (point).

🏛️ ORDER BLOCK (OB) AYARLARI

UseOrderBlock = true

Order Block sistemi aktif/pasif.

OB_LookbackBars = 30

Son 30 mumda OB ara.

OB_MinBodyPips = 15

Minimum mum gövdesi (pip). Küçük mumlar filtrelenir.

OB_ShowOnChart = true, OB_MaxDisplay = 2

Grafikte en fazla 2 OB göster. Yeşil = Bullish OB. Kırmızı = Bearish OB.

📦 FAIR VALUE GAP (FVG)

UseFVG = true

FVG sistemi aktif/pasif.

FVG_LookbackBars = 25, FVG_MinGapPips = 10

Son 25 mumda FVG ara. Minimum 10 pip boşluk.

FVG_ShowOnChart = true, FVG_MaxDisplay = 2

Grafikte en fazla 2 FVG göster. Noktalı çizgiler ile gösterilir.

⏰ SESSION FILTER

UseSessionFilter = true

Seans filtresi kullan.

TradingSession = SESSION_ALL

SESSION_ALL: ✅ ÖNERİLEN. 7/24 işlem.

SESSION_LONDON: 08:00-17:00 GMT. En yüksek volatilite.

SESSION_NEWYORK: 13:00-22:00 GMT. ABD seansı.

SESSION_ASIAN: 00:00-09:00 GMT. Düşük volatilite.

SESSION_LONDON_NY: Londra + New York çakışması. En iyi likidite.

GMT_Offset = 0

Saat dilimi farkı. Türkiye için: +3.


🎨 Dashboard Bilgileri

Üst Bölüm:

STATUS: ACTIVE (yeşil) / STANDBY (gri) TRADE MODE: AGGRESSIVE / BALANCED SESSION: Aktif seans durumu

Market Data:

Volatility: Güncel volatilite (yeşil = yeterli, kırmızı = düşük) Spread: Anlık spread Trend: BULLISH / BEARISH / NEUTRAL Bull/Bear: Boğa/ayı mum oranı

Market Structure:

HH: Higher High (yeşil) LL: Lower Low (kırmızı) HL: Higher Low (mavi) LH: Lower High (turuncu)

Signals:

▲ BUY: Alım sinyali (yeşil) ▼ SELL: Satım sinyali (kırmızı) ⏸ WAIT: Bekleme (sarı)

Positions:

Active: Açık pozisyon sayısı P&L: Toplam kar/zarar Equity: Güncel hesap değeri

Live Candle Preview:

Sağ alt köşede canlı mum önizlemesi. PREV (önceki) ve LIVE (şu anki) mum. Renkli oklar ile yön gösterimi.

🚀 Hızlı Başlangıç

1. Yeni Başlayanlar İçin:

TradeMode = MODE_BALANCED TPSLMode = MODE_AUTO UseAggressiveManagement = true AllowMultipleOrders = false RiskPercent = 1-2% UseSessionFilter = false (veya SESSION_ALL)

2. Orta Seviye Kullanıcılar:

TradeMode = MODE_BALANCED TPSLMode = MODE_SWING UseAggressiveManagement = true AllowMultipleOrders = true MaxOpenTrades = 2-3 RiskPercent = 2-3% UseSessionFilter = true (SESSION_LONDON_NY)

3. İleri Seviye Kullanıcılar:

TradeMode = MODE_AGGRESSIVE TPSLMode = MODE_FIB veya MODE_MANUAL UseAggressiveManagement = true AllowMultipleOrders = true MaxOpenTrades = 3-5 RiskPercent = 3-5% UseSessionFilter = true (özelleştirilmiş) UseStochastic = true (opsiyonel)

📈 Sinyal Sistemi

Sinyal Puanlama (Balanced Mode için 4/6 gerekli):

  1. Trend Uyumu (+2 puan): Bullish trend + Buy sinyali veya Bearish trend + Sell sinyali
  2. Mum Oranı (+2 puan): Buy için: %60+ bullish mum. Sell için: %60+ bearish mum.
  3. Volatilite (+2 puan): MinVolatility * 1.5 üzerinde
  4. Order Block (+2 puan): Fiyat OB zonunda
  5. FVG (+1 puan): Fiyat FVG zonunda
  6. Market Structure (+1 puan): HH+HL veya LL+LH kombinasyonu

⚠️ Önemli Notlar

1. Demo Hesapta Test Edin:

En az 1 hafta demo test yapın. Farklı market koşullarını gözlemleyin.

2. Spread ve Komisyon:

Düşük spread hesapları tercih edin. ECN/STP hesaplar önerilir.

3. VPS Kullanımı:

7/24 çalışması için VPS şarttır. Düşük ping değeri önemli.

4. Timeframe Seçimi:

M5-M15: Scalping (riskli) M30-H1: İntraday ✅ ÖNERİLEN H4-D1: Swing trading

5. Pair Seçimi:

Majör Pariteler: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY ✅ Minör Pariteler: Daha fazla volatilite Exotic Pariteler: Yüksek spread (önerilmez)

6. Risk Uyarısı:

Forex ticareti yüksek risklidir. Kaybetmeyi göze alamayacağınız para ile işlem yapmayın. Risk yüzdesini hesap büyüklüğünüze göre ayarlayın.

🛠️ Sorun Giderme

EA işlem açmıyor:

EnableAutoTrading = true olduğundan emin olun. MinVolatility değerini düşürün. TradeMode'u AGGRESSIVE yapın. Session Filter'ı kontrol edin.

Çok fazla sinyal:

TradeMode = MODE_BALANCED yapın. MinVolatility değerini artırın. UseStochastic = true yapın.

Stop Loss çok dar:

TPSLMode = MODE_SWING veya MODE_FIB yapın. ManualStopLoss değerini artırın.

Breakeven çalışmıyor:

UseAggressiveManagement = true olduğundan emin olun. Kar değerlerini düşürün (örn: 2 → 1.5).

📞 Destek

MQL5 Profil: https://www.mql5.com/tr/users/8alt4 Versiyon: 3.00 Platform: MetaTrader 5

📜 Lisans

Copyright © 2025 VortexFlow EA. Tüm hakları saklıdır.

⚡ VortexFlow EA - Powered by 8aLt4

Profesyonel Smart Money Concepts Trading


