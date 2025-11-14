Vortex Flow MT5
- Uzman Danışmanlar
- Burak Baltaci
- Sürüm: 3.0
- Etkinleştirmeler: 5
📋 Genel Bakış
VortexFlow EA, Smart Money Concepts (SMC) ve Price Action prensiplerini kullanan gelişmiş bir Expert Advisor'dır. Market Structure, Order Blocks, Fair Value Gaps ve ChoCH/BoS (Change of Character / Break of Structure) analizleri ile otomatik işlem gerçekleştirir.
🎯 Temel Özellikler
1. Market Structure Analysis (Piyasa Yapısı Analizi)
Higher High (HH): Yükselen trendde yeni zirveler Lower Low (LL): Düşen trendde yeni dipler Higher Low (HL): Yükselen trendde yükselen dipler Lower High (LH): Düşen trendde alçalan zirveler Otomatik trend tespiti ve görselleştirme
2. ChoCH & BoS Detection
Change of Character (ChoCH): Trend değişim sinyali Break of Structure (BoS): Trend devam sinyali Renkli zone gösterimleri ile görsel destek Geçmiş yapı takibi (3 seviye)
3. Order Block (OB) Sistemi
Güçlü al/sat bölgelerinin tespiti Minimum body size filtreleme Test edilme durumu takibi Maksimum 2 aktif OB gösterimi Görsel öncelik sıralaması
4. Fair Value Gap (FVG)
Fiyat boşluklarının tespiti Bullish ve Bearish FVG analizi Dolum durumu takibi Maksimum 2 aktif FVG gösterimi
5. İleri Seviye Risk Yönetimi
Agresif Risk Modu:
- Seviye BE: İlk kar hedefinde (örn: $2) → Stop Loss başabaşa
- Seviye BE: İkinci kar hedefinde (örn: $3.5) → Stop Loss $1.5 kar kilidi
- Seviye BE: Üçüncü kar hedefinde (örn: $5) → Stop Loss $3 kar kilidi Dinamik TP: SL mesafesi değiştikçe TP otomatik uzar
Klasik Risk Modu:
Breakeven (Başabaş) sistemi Partial Close (Kısmi kapama) Trailing Stop (Takip eden stop)
⚙️ Parametre Açıklamaları
📊 TARAMA (Scanning)
CandleCount = 21
Son kaç mum analiz edilecek. Önerilen: 21-50 arası. Düşük değer = Hızlı sinyaller. Yüksek değer = Daha güvenilir sinyaller.
PixelOffset = 10
Tarama alanı genişliği. Dashboard görsel ayarı.
ShowDashboard = true
Canlı bilgi panelini göster/gizle. true = Panel açık (önerilir). false = Sadece grafik gösterilir.
ShowPatterns = false
ChoCH/BoS etiketlerini göster. true = Detaylı görünüm. false = Sade görünüm.
TrendBars = 21
Trend hesaplama için kullanılan bar sayısı.
🎮 TİCARET MODU
TradeMode = MODE_BALANCED
MODE_AGGRESSIVE: Daha çok sinyal, daha düşük filtreleme. Risk: ⭐⭐⭐⭐ (Yüksek). Minimum skor: 3/6.
MODE_BALANCED: ✅ ÖNERİLEN. Dengeli sinyal sayısı, orta seviye filtreleme. Risk: ⭐⭐⭐ (Orta). Minimum skor: 4/6. TP/SL mesafeleri %30 daha geniş.
💼 TİCARET AYARLARI
EnableAutoTrading = true
Otomatik işlem açık/kapalı. false = Sadece analiz modu.
UsePatternWithTrend = false
true = Sadece trend yönünde işlem. false = Her yönde işlem (önerilir).
MinVolatility = 30
Minimum volatilite seviyesi. Düşük volatilitede işlem açılmaz. Önerilen: 30-50 arası.
📈 STOCHASTIC FİLTRE (Opsiyonel)
UseStochastic = false
Stochastic filtresi kullan. true = Aşırı alım/satım kontrolü. false = Filtre kapalı (daha fazla işlem).
StochK = 5, StochD = 3, StochSlowing = 2
Stochastic gösterge parametreleri. Standart ayarlar.
StochOversold = 20, StochOverbought = 80
Aşırı satım seviyesi: 20. Aşırı alım seviyesi: 80.
💰 RİSK YÖNETİMİ
RiskPercent = 2
İşlem başına risk yüzdesi. Muhafazakar: 1-2%. Agresif: 3-5%. Önerilen: 2%.
UseMoneyManagement = true
true = Otomatik lot hesaplama. false = Sabit lot kullanır.
FixedLot = 0.2
Money Management kapalıysa kullanılır. Sabit lot büyüklüğü.
🎯 TP/SL AYARLARI
TPSLMode = MODE_AUTO
MODE_AUTO: ✅ YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN. Broker minimum mesafesini kullanır. En güvenli seçenek. Düşük spread hesabı.
MODE_SWING: Swing high/low seviyelerine göre. Daha geniş stop'lar. Profesyonel kullanıcılar için.
MODE_FIB: Fibonacci %61.8 retracement. En geniş TP/SL mesafeleri. Long-term stratejiler için.
MODE_MANUAL: Manuel değerler kullan. Tam kontrol.
ManualTakeProfit = 250 (pip), ManualStopLoss = 400 (pip)
MODE_MANUAL seçiliyse kullanılır. BALANCED modda SL otomatik %30 genişler.
FibLevel = 0.618
Fibonacci seviyesi. MODE_FIB için kullanılır.
🔥 AGRESİF RİSK YÖNETİMİ ✅ ÖNERİLEN
UseAggressiveManagement = true
true = 3 seviyeli BE sistemi aktif. false = Klasik risk sistemi kullanılır.
FirstBreakevenProfit = 2.0 ($)
$2 kar olduğunda → SL = Giriş fiyatı.
SecondBreakevenProfit = 3.5 ( ) , S e c o n d B r e a k e v e n L o c k = 1.5 ( ), SecondBreakevenLock = 1.5 ( ),SecondBreakevenLock=1.5()
$3.5 kar olduğunda → SL = Giriş + $1.5.
ThirdBreakevenProfit = 5.0 ( ) , T h i r d B r e a k e v e n L o c k = 3.0 ( ), ThirdBreakevenLock = 3.0 ( ),ThirdBreakevenLock=3.0()
$5 kar olduğunda → SL = Giriş + $3.
ÖNEMLİ NOT: BALANCED modda bu değerler %30 artar. Örn: $2 → $2.6, $3.5 → $4.55.
🛡️ KLASİK RİSK YÖNETİMİ
UseBreakeven = true, BreakevenPips = 35, BreakevenOffset = 5
35 pip karda → SL = Giriş + 5 pip.
UsePartialClose = false, PartialClosePercent = 50, PartialClosePips = 60
60 pip karda → Pozisyonun %50'sini kapat.
UseTrailingStop = true, TrailingStart = 50, TrailingStep = 15
50 pip karda başla. 15 pip adımlarla takip et.
📊 DİNAMİK TP AYARLARI
UseDynamicTP = true, TPMultiplier = 2.0
true = TP, SL mesafesinin katı olur. SL = 100 pip → TP = 200 pip. Risk/Ödül oranı: 1:2.
🔢 İŞLEM AYARLARI
AllowMultipleOrders = false
false = Aynı anda 1 işlem ✅. true = Birden fazla işlem.
MaxOpenTrades = 5
Maksimum eş zamanlı işlem sayısı.
SecondTradeMinPips = 150, SecondTradeOnlyInProfit = true
İkinci işlem için şartlar. true = Sadece 150+ pip kardayken.
MagicNumber = 8084
EA'nın kimlik numarası. Değiştirmeyin.
Slippage = 90
Maksimum kayma toleransı (point).
🏛️ ORDER BLOCK (OB) AYARLARI
UseOrderBlock = true
Order Block sistemi aktif/pasif.
OB_LookbackBars = 30
Son 30 mumda OB ara.
OB_MinBodyPips = 15
Minimum mum gövdesi (pip). Küçük mumlar filtrelenir.
OB_ShowOnChart = true, OB_MaxDisplay = 2
Grafikte en fazla 2 OB göster. Yeşil = Bullish OB. Kırmızı = Bearish OB.
📦 FAIR VALUE GAP (FVG)
UseFVG = true
FVG sistemi aktif/pasif.
FVG_LookbackBars = 25, FVG_MinGapPips = 10
Son 25 mumda FVG ara. Minimum 10 pip boşluk.
FVG_ShowOnChart = true, FVG_MaxDisplay = 2
Grafikte en fazla 2 FVG göster. Noktalı çizgiler ile gösterilir.
⏰ SESSION FILTER
UseSessionFilter = true
Seans filtresi kullan.
TradingSession = SESSION_ALL
SESSION_ALL: ✅ ÖNERİLEN. 7/24 işlem.
SESSION_LONDON: 08:00-17:00 GMT. En yüksek volatilite.
SESSION_NEWYORK: 13:00-22:00 GMT. ABD seansı.
SESSION_ASIAN: 00:00-09:00 GMT. Düşük volatilite.
SESSION_LONDON_NY: Londra + New York çakışması. En iyi likidite.
GMT_Offset = 0
Saat dilimi farkı. Türkiye için: +3.
🎨 Dashboard Bilgileri
Üst Bölüm:
STATUS: ACTIVE (yeşil) / STANDBY (gri) TRADE MODE: AGGRESSIVE / BALANCED SESSION: Aktif seans durumu
Market Data:
Volatility: Güncel volatilite (yeşil = yeterli, kırmızı = düşük) Spread: Anlık spread Trend: BULLISH / BEARISH / NEUTRAL Bull/Bear: Boğa/ayı mum oranı
Market Structure:
HH: Higher High (yeşil) LL: Lower Low (kırmızı) HL: Higher Low (mavi) LH: Lower High (turuncu)
Signals:
▲ BUY: Alım sinyali (yeşil) ▼ SELL: Satım sinyali (kırmızı) ⏸ WAIT: Bekleme (sarı)
Positions:
Active: Açık pozisyon sayısı P&L: Toplam kar/zarar Equity: Güncel hesap değeri
Live Candle Preview:
Sağ alt köşede canlı mum önizlemesi. PREV (önceki) ve LIVE (şu anki) mum. Renkli oklar ile yön gösterimi.
🚀 Hızlı Başlangıç
1. Yeni Başlayanlar İçin:
TradeMode = MODE_BALANCED TPSLMode = MODE_AUTO UseAggressiveManagement = true AllowMultipleOrders = false RiskPercent = 1-2% UseSessionFilter = false (veya SESSION_ALL)
2. Orta Seviye Kullanıcılar:
TradeMode = MODE_BALANCED TPSLMode = MODE_SWING UseAggressiveManagement = true AllowMultipleOrders = true MaxOpenTrades = 2-3 RiskPercent = 2-3% UseSessionFilter = true (SESSION_LONDON_NY)
3. İleri Seviye Kullanıcılar:
TradeMode = MODE_AGGRESSIVE TPSLMode = MODE_FIB veya MODE_MANUAL UseAggressiveManagement = true AllowMultipleOrders = true MaxOpenTrades = 3-5 RiskPercent = 3-5% UseSessionFilter = true (özelleştirilmiş) UseStochastic = true (opsiyonel)
📈 Sinyal Sistemi
Sinyal Puanlama (Balanced Mode için 4/6 gerekli):
- Trend Uyumu (+2 puan): Bullish trend + Buy sinyali veya Bearish trend + Sell sinyali
- Mum Oranı (+2 puan): Buy için: %60+ bullish mum. Sell için: %60+ bearish mum.
- Volatilite (+2 puan): MinVolatility * 1.5 üzerinde
- Order Block (+2 puan): Fiyat OB zonunda
- FVG (+1 puan): Fiyat FVG zonunda
- Market Structure (+1 puan): HH+HL veya LL+LH kombinasyonu
⚠️ Önemli Notlar
1. Demo Hesapta Test Edin:
En az 1 hafta demo test yapın. Farklı market koşullarını gözlemleyin.
2. Spread ve Komisyon:
Düşük spread hesapları tercih edin. ECN/STP hesaplar önerilir.
3. VPS Kullanımı:
7/24 çalışması için VPS şarttır. Düşük ping değeri önemli.
4. Timeframe Seçimi:
M5-M15: Scalping (riskli) M30-H1: İntraday ✅ ÖNERİLEN H4-D1: Swing trading
5. Pair Seçimi:
Majör Pariteler: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY ✅ Minör Pariteler: Daha fazla volatilite Exotic Pariteler: Yüksek spread (önerilmez)
6. Risk Uyarısı:
Forex ticareti yüksek risklidir. Kaybetmeyi göze alamayacağınız para ile işlem yapmayın. Risk yüzdesini hesap büyüklüğünüze göre ayarlayın.
🛠️ Sorun Giderme
EA işlem açmıyor:
EnableAutoTrading = true olduğundan emin olun. MinVolatility değerini düşürün. TradeMode'u AGGRESSIVE yapın. Session Filter'ı kontrol edin.
Çok fazla sinyal:
TradeMode = MODE_BALANCED yapın. MinVolatility değerini artırın. UseStochastic = true yapın.
Stop Loss çok dar:
TPSLMode = MODE_SWING veya MODE_FIB yapın. ManualStopLoss değerini artırın.
Breakeven çalışmıyor:
UseAggressiveManagement = true olduğundan emin olun. Kar değerlerini düşürün (örn: 2 → 1.5).
📞 Destek
MQL5 Profil: https://www.mql5.com/tr/users/8alt4 Versiyon: 3.00 Platform: MetaTrader 5
📜 Lisans
Copyright © 2025 VortexFlow EA. Tüm hakları saklıdır.
⚡ VortexFlow EA - Powered by 8aLt4
Profesyonel Smart Money Concepts Trading