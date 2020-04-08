Swing Trade Concept MT5
- Индикаторы
- Burak Baltaci
- Версия: 2.0
- Активации: 10
КОНЦЕПЦИЯ SWING TRADE
ДЛЯ ЧЕГО ОНА НУЖНА?
Индикатор MT5, разработанный для свинг-трейдинга. Он фиксирует развороты тренда с помощью логики SuperTrend и отображает точки TP с автоматическими уровнями Фибоначчи.
КАК ОН РАБОТАЕТ?
1. Отслеживание тренда
Использует алгоритм SuperTrend на основе ATR. Сигнализирует о развороте ценового тренда.
2. Генерирование сигналов
Тенденция меняется на восходящую → Зеленая рамка BUY + стрелка (под свечой)
Тенденция меняется на нисходящую → Красная рамка SELL + стрелка (над свечой)
3. Цели Фибоначчи
Автоматически рисует 7 уровней:
SL: Стоп-лосс
Вход: Точка входа
TP 1-2-3-4: Цели тейк-профита
CP: закрытие позиции
Все уровни отображаются пунктирными линиями, рядом с ними указана цена.
ЧТО ОН ДЕЛАЕТ?
Автоматические сигналы: поля BUY/SELL и стрелки
Уровни Фибоначчи: автоматический расчет TP1-TP4
На основе ATR: работает стабильно на всех парах (FOREX, золото, криптовалюта)
Чистый вид: сетка закрывается автоматически, оставляя пространство справа
Удобство масштабирования: окна сигналов остаются фиксированного размера
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
Зеленый ПОКУПАТЬ → Откройте длинную позицию, следуйте уровням TP
Красный ПРОДАВАТЬ → Откройте короткую позицию, следуйте уровням TP
Разместите стоп-лосс на уровне SL
Постепенно фиксируйте прибыль на уровнях TP
Настройки:
Период ATR: 14 (по умолчанию)
Мультипликатор ATR: 12,0 (по умолчанию)
Фибоначчи Lookback: 100 свечей
Нет необходимости изменять другие настройки по умолчанию
СОВЕТ
Лучше всего работает на M15 и более высоких таймфреймах
Силен на трендовых рынках, используйте с осторожностью в диапазонах
Всегда практикуйте управление рисками
Протестируйте на демо-счете, начните с небольших лотов в реальной торговле