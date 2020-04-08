Swing Trade Concept MT5

КОНЦЕПЦИЯ SWING TRADE


ДЛЯ ЧЕГО ОНА НУЖНА?


Индикатор MT5, разработанный для свинг-трейдинга. Он фиксирует развороты тренда с помощью логики SuperTrend и отображает точки TP с автоматическими уровнями Фибоначчи.




КАК ОН РАБОТАЕТ?


1. Отслеживание тренда


Использует алгоритм SuperTrend на основе ATR. Сигнализирует о развороте ценового тренда.




2. Генерирование сигналов




Тенденция меняется на восходящую → Зеленая рамка BUY + стрелка (под свечой)


Тенденция меняется на нисходящую → Красная рамка SELL + стрелка (над свечой)


3. Цели Фибоначчи


Автоматически рисует 7 уровней:




SL: Стоп-лосс


Вход: Точка входа


TP 1-2-3-4: Цели тейк-профита


CP: закрытие позиции


Все уровни отображаются пунктирными линиями, рядом с ними указана цена.




ЧТО ОН ДЕЛАЕТ?


Автоматические сигналы: поля BUY/SELL и стрелки


Уровни Фибоначчи: автоматический расчет TP1-TP4


На основе ATR: работает стабильно на всех парах (FOREX, золото, криптовалюта)


Чистый вид: сетка закрывается автоматически, оставляя пространство справа


Удобство масштабирования: окна сигналов остаются фиксированного размера




КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ?


Зеленый ПОКУПАТЬ → Откройте длинную позицию, следуйте уровням TP


Красный ПРОДАВАТЬ → Откройте короткую позицию, следуйте уровням TP


Разместите стоп-лосс на уровне SL


Постепенно фиксируйте прибыль на уровнях TP


Настройки:




Период ATR: 14 (по умолчанию)


Мультипликатор ATR: 12,0 (по умолчанию)


Фибоначчи Lookback: 100 свечей


Нет необходимости изменять другие настройки по умолчанию


СОВЕТ




Лучше всего работает на M15 и более высоких таймфреймах


Силен на трендовых рынках, используйте с осторожностью в диапазонах


Всегда практикуйте управление рисками


Протестируйте на демо-счете, начните с небольших лотов в реальной торговле




