Turtles EA - デュアルシステム・ブレイクアウト・トレーダー - ヘッジ口座のみ





概要:

このエキスパートアドバイザー (EA) は、クラシックな Turtle Trading 戦略を自動化します。これは、リチャード・デニスの有名な実験に着想を得たトレンドフォローシステムです。この方法は、マイケル・コベルの書籍「The Complete TurtleTrader: How 23 Novice Investors Became Overnight Millionaires」（『完全なタートルトレーダー：23人の初心者投資家が一夜にして百万長者になる方法』）で紹介されています。ジェリー・パーカーのポッドキャストをたくさん聴いてわかったのですが、タートルは決してピラミッディングを使いませんでした。しかし、2つのシステム（S1 20/10 - 短期と S2 55/20 - 長期）の使用から混乱が生じます。タートルは取引をスキップしませんでした。なぜなら、取引が成功するかどうかは決してわからないからです。EA は任意の時間枠とシンボルでブレイクアウトを取引し、多様なエントリーのために2つの独立したシステム（S1 と S2）を使用します。EA は取引ごとにバランスの0.5%のみをリスクにさらします（エクイティではなく）、ボラティリティに基づくスマートなポジションサイズ調整です。損失時のリスクを低減するためのドローダウン保護を含み、セッション間で設定を保存します。

可能な限り多くの市場を取引してください。ただし、ブレイクアウトとトレーリングストップの最適な値を特定するためにバックテストを行うことが非常に重要です。





主な特徴:





システム 1（短期 - デフォルト）:





エントリー: 価格が20日高値をブレイクアウトしたら買い；20日安値を下回ったら売り。

エグジット: 価格が10日安値を下回ったらロングをクローズ；10日高値を上回ったらショートをクローズ。

素早いトレンドの捕捉に理想的です。





システム 2（長期）:





エントリー: 価格が55日高値をブレイクアウトしたら買い；55日安値を下回ったら売り。

エグジット: 価格が20日安値を下回ったらロングをクローズ；20日高値を上回ったらショートをクローズ。

より長く強いトレンドに適しています。





リスクとストップ:





ストップロス: エントリー価格からの2x ATR（20期間 Wilder's スムージング）。

ポジションサイズ: 取引ごとにバランスの正確に0.5%をリスクするよう自動計算。





## スマートマネーマネジメント:





ピークバランスを追跡し、ドローダウンが10%、20%、または30%の閾値に達した場合、リスクを3ステップで20%ずつ低減（最大3ステップ）。新しい高値でフルリスクにリセット。

フローティングP&Lを無視し、保守的なサイズ計算のためにバランスのみを使用。





その他の利点:





システムごとに1ポジションのみ - ピラミッディングなし。

システム/シンボルごとにユニークなマジックナンバーで競合を回避。

リスク設定のための永続ファイルストレージ（自動バックアップとリカバリー）。

カスタマイズ可能な入力: 期間、リスク%、ATR設定など。

ジャーナルをクリーンに保つためにクリティカルイベントのみをログ。





仕組み（シンプルフロー）:





各新しいバーで、歴史的高値/安値を使用してブレイクアウトをスキャン。

ポジションがない場合、計算されたロットサイズとストップロスで取引にエントリー。

エグジットシグナル（反対ブレイクアウト）またはストップロスヒットで監視。

アカウントパフォーマンスに基づいてリスクを動的に調整。





最適な対象: トレンド市場、例えばFX、暗号通貨、金属、指数、または商品。D1チャートでバックテスト。デモアカウントから開始。これはスキャルピングではなく、安定した低リスク成長向けに設計されています。




