Turtles EA

터틀스 EA - 듀얼 시스템 브레이크아웃 트레이더 - 헤징 계좌 전용





개요:

이 전문가 어드바이저(EA)는 리처드 데니스(Richard Dennis)의 유명한 실험에서 영감을 받은 트렌드 추종 시스템인 고전적인 Turtle Trading 전략을 자동화합니다. 이 방법은 마이클 코벨(Michael Covel)의 책 "The Complete TurtleTrader: How 23 Novice Investors Became Overnight Millionaires"("완전한 터틀트레이더: 23명의 초보 투자자가 하룻밤 만에 백만장자가 된 방법")에서 소개됩니다. 제리 파커(Jerry Parker)의 팟캐스트를 많이 들으며 터틀 트레이더들은 결코 피라미딩을 사용하지 않았다는 것을 알게 되었지만, 두 시스템(S1 20/10 - 단기 및 S2 55/20 - 장기)의 사용으로 인해 혼란이 생깁니다. 터틀 트레이더들은 거래를 건너뛰지 않았습니다. 거래가 성공할지 모르기 때문입니다. EA는 모든 시간 프레임과 심볼에서 브레이크아웃을 거래하며, 다각화된 진입을 위해 두 개의 독립적인 시스템(S1 및 S2)을 사용합니다. EA는 거래당 잔고의 0.5%만 위험에 노출되며(자본이 아닌), 변동성에 기반한 스마트 포지션 사이징을 사용합니다. 손실 시 위험을 줄이기 위한 드로다운 보호를 포함하며, 세션 간 설정을 저장합니다.

가능한 한 많은 시장에서 거래하세요. 하지만 브레이크아웃과 트레일링 스톱에 대한 최적 값을 찾기 위해 백테스트를 수행하는 것이 매우 중요합니다.





주요 기능:





시스템 1 (단기 - 기본):





진입: 가격이 20일 최고가를 돌파하면 매수; 20일 최저가 아래로 떨어지면 매도.

종료: 가격이 10일 최저가 아래로 떨어지면 롱 포지션 종료; 10일 최고가 위로 오르면 숏 포지션 종료.

빠른 트렌드를 포착하는 데 이상적입니다.





시스템 2 (장기):





진입: 가격이 55일 최고가를 돌파하면 매수; 55일 최저가 아래로 떨어지면 매도.

종료: 가격이 20일 최저가 아래로 떨어지면 롱 포지션 종료; 20일 최고가 위로 오르면 숏 포지션 종료.

더 길고 강한 트렌드에 적합합니다.





위험 및 스톱:





스톱 로스: 진입 가격으로부터 2x ATR(20기간 와일더 스무딩).

포지션 크기: 거래당 잔고의 정확히 0.5%를 위험하게 자동 계산.





스마트 머니 매니지먼트:





피크 잔고를 추적하며, 드로다운이 10%, 20%, 또는 30% 임계값에 도달하면 위험을 3단계로 20%씩 줄입니다(최대 3단계). 새로운 고점에서 전체 위험으로 재설정.

플로팅 P&L을 무시하고 보수적인 사이징을 위해 잔고만 사용.





기타 이점:





시스템당 한 번에 하나의 포지션만 - 피라미딩 없음.

시스템/심볼당 고유한 매직 넘버로 충돌 방지.

위험 설정을 위한 영속적 파일 저장(자동 백업 및 복구).

사용자 정의 입력: 기간, 위험 %, ATR 설정 등.

저널을 깨끗하게 유지하기 위해 중요한 이벤트만 로그.





작동 방식 (간단 흐름):





각 새 바에서 역사적 고점/저점으로 브레이크아웃을 스캔.

포지션이 없으면 계산된 로트 크기와 스톱 로스로 거래 진입.

반대 브레이크아웃 종료 신호 또는 스톱 로스 히트 모니터링.

계좌 성과에 기반한 동적 위험 조정.





최적 대상: 트렌드 시장, 예를 들어 외환, 암호화폐, 금속, 지수 또는 상품. D1 차트에서 백테스트. 데모 계좌부터 시작하세요. 스캘핑이 아닌 안정적이고 저위험 성장으로 설계되었습니다.



