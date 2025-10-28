Turtles EA

海龟 EA - 双系统突破交易者 - 仅限对冲账户





概述：

此专家顾问 (EA) 自动化了经典的 Turtle Trading 策略，这是一种趋势跟踪系统，受 Richard Dennis 著名实验的启发。该方法在 Michael Covel 的书中呈现：“The Complete TurtleTrader: How 23 Novice Investors Became Overnight Millionaires”（《完整的龟交易者：23 名新手投资者如何一夜成为百万富翁》）。我听了大量 Jerry Parker 的播客，发现龟交易者从未使用金字塔加仓，但混淆来自于使用两个系统（S1 20/10 - 短期 和 S2 55/20 - 长期）。龟交易者从未跳过交易，因为你永远不知道交易是否会成功。EA 在任何时间框架和符号上交易突破，使用两个独立系统（S1 和 S2）进行多样化入场。EA 每笔交易仅风险 0.5% 的余额（非权益），基于波动性的智能仓位大小计算。它包括回撤保护，以在亏损期间降低风险，并在会话间保存设置。

交易尽可能多的市场，但进行回测非常重要，以便找到突破和追踪止损的最佳值。





关键特性：





系统 1（短期 - 默认）：





入场：如果价格突破 20 天高点则买入；如果低于 20 天低点则卖出。

出场：如果价格跌破 10 天低点则平多头；如果高于 10 天高点则平空头。

适合捕捉快速趋势。





系统 2（长期）：





入场：如果价格突破 55 天高点则买入；如果低于 55 天低点则卖出。

出场：如果价格跌破 20 天低点则平多头；如果高于 20 天高点则平空头。

适合更长、更强的趋势。





## 风险与止损：





止损：从入场价格的 2x ATR（20 周期 Wilder 平滑）。

仓位大小：自动计算以每笔交易精确风险 0.5% 的余额。





智能资金管理：





跟踪您的峰值余额，并在回撤达到 10%、20% 或 30% 阈值时降低风险（分 3 步，每步 20%），最多 3 步。在新高点时重置为全风险。

仅使用余额（忽略浮动盈亏）进行保守的仓位计算。





其他优势：





每个系统每次仅一笔仓位 - 无金字塔加仓。

每个系统/符号的唯一魔术数字以避免冲突。

风险设置的持久文件存储（自动备份和恢复）。

可自定义输入：周期、风险 %、ATR 设置等。

仅记录关键事件以保持日志清洁。





工作原理（简单流程）：





在每个新柱上，使用历史高/低扫描突破。

如果无仓位，则以计算的批次大小和止损入场交易。

监控出场信号（相反突破）或止损触发。

基于账户表现动态调整风险。





最适合：趋势市场，如外汇、加密货币、金属、指数或商品。在 D1 图表上进行回测。从模拟账户开始。它设计用于稳定、低风险增长，而非剥头皮。



