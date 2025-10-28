Turtles EA - Trader de rupture à double système - Comptes de hedging uniquement





Aperçu :

Cet Expert Advisor (EA) automatise la stratégie classique de Turtle Trading, un système de suivi de tendances inspiré de l'expérience célèbre de Richard Dennis. La méthode est présentée dans le livre de Michael Covel : "The Complete TurtleTrader: How 23 Novice Investors Became Overnight Millionaires" ("Le Complete TurtleTrader : Comment 23 investisseurs novices sont devenus millionnaires du jour au lendemain"). En écoutant beaucoup de podcasts de Jerry Parker, j'ai découvert que les turtles n'ont jamais utilisé la pyramisation, mais la confusion vient de l'utilisation de 2 systèmes (S1 20/10 - court terme et S2 55/20 - long terme). Les turtles n'ont jamais sauté une transaction car on ne sait jamais si elle sera réussie ou non. L'EA trade les ruptures sur n'importe quel timeframe et symbole, en utilisant deux systèmes indépendants (S1 et S2) pour des entrées diversifiées. L'EA risque seulement 0,5 % de votre solde par transaction (pas d'équité), avec un dimensionnement intelligent des positions basé sur la volatilité. Il inclut une protection contre les drawdowns pour réduire le risque pendant les pertes et sauvegarde les paramètres entre les sessions.

Tradez sur autant de marchés que possible, mais il est très important de faire des backtests pour trouver les valeurs optimales pour les ruptures et les stops de traînée.





Fonctionnalités Clés :





Système 1 (Court Terme - Par Défaut) :





Entrée : Achat si le prix dépasse le plus haut sur 20 jours ; vente si en dessous du plus bas sur 20 jours.

Sortie : Fermer les longs si le prix tombe en dessous du plus bas sur 10 jours ; fermer les shorts si au-dessus du plus haut sur 10 jours.

Idéal pour capturer les tendances rapides.









Système 2 (Long Terme) :





Entrée : Achat si le prix dépasse le plus haut sur 55 jours ; vente si en dessous du plus bas sur 55 jours.

Sortie : Fermer les longs si le prix tombe en dessous du plus bas sur 20 jours ; fermer les shorts si au-dessus du plus haut sur 20 jours.

Adapté aux tendances plus longues et plus fortes.









Risque & Stops :





Stop Loss : 2x ATR (lissage de Wilder sur 20 périodes) à partir du prix d'entrée.

Taille de Position : Calculée automatiquement pour risquer exactement 0,5 % du solde par transaction.





Gestion Intelligente de l'Argent :





Suivi de votre solde maximal et réduction du risque (de 20 % en 3 étapes) si le drawdown atteint les seuils de 10 %, 20 % ou 30 % (jusqu'à 3 étapes). Réinitialisation au risque complet sur de nouveaux sommets.

Utilise uniquement le solde (ignore le P&L flottant) pour un dimensionnement conservateur.









Autres Avantages :





Une position par système à la fois — pas de pyramisation.

Numéros magiques uniques par système/symbole pour éviter les conflits.

Stockage persistant de fichiers pour les paramètres de risque (sauvegarde et récupération automatiques).

Entrées personnalisables : Périodes, % de risque, paramètres ATR, et plus.

Enregistre uniquement les événements critiques pour garder votre journal propre.













Comment Ça Fonctionne (Flux Simple) :





À chaque nouvelle barre, il scanne les ruptures en utilisant les plus hauts/plus bas historiques.

Si aucune position, entre en transaction avec une taille de lot calculée et un stop loss.

Surveille les signaux de sortie (rupture opposée) ou atteinte du stop loss.

Ajuste le risque dynamiquement en fonction des performances du compte.





Idéal Pour : Marchés trendants comme le forex, la crypto, les métaux, les indices ou les commodities. Backtest sur des graphiques D1. Commencez avec un compte démo. Il est conçu pour une croissance stable et à faible risque, pas pour le scalping.



