Turtles EA

 Turtles EA - Trader di breakout a doppio sistema - Solo per conti hedging

 Panoramica:
Questo Expert Advisor (EA) automatizza la classica strategia di Turtle Trading, un sistema di follow-the-trend ispirato all'esperimento famoso di Richard Dennis. Il metodo è presentato nel libro di Michael Covel: "The Complete TurtleTrader: How 23 Novice Investors Became Overnight Millionaires" ("Il Completo TurtleTrader: Come 23 Investitori Novizi Sono Diventati Milionari Durante la Notte"). Ascoltando molti podcast di Jerry Parker, ho scoperto che le tartarughe non hanno mai usato la piramidazione, ma la confusione deriva dall'uso di 2 sistemi (S1 20/10 - breve termine e S2 55/20 - lungo termine). Le tartarughe non hanno mai saltato un trade perché non si sa mai se sarà vincente o meno. L'EA opera su rotture in qualsiasi timeframe e simbolo, utilizzando due sistemi indipendenti (S1 e S2) per ingressi diversificati. L'EA rischia solo lo 0,5% del tuo saldo per trade (non equity), con un dimensionamento intelligente delle posizioni basato sulla volatilità. Include protezione dal drawdown per ridurre il rischio durante le perdite e salva le impostazioni tra le sessioni.
Opera su quanti più mercati possibile, ma è molto importante eseguire backtest per trovare i valori ottimali per le rotture e i trailing stop.

Caratteristiche Principali:

Sistema 1 (Breve Termine - Predefinito):

Ingresso: Acquista se il prezzo rompe sopra il massimo di 20 giorni; vendi se sotto il minimo di 20 giorni.
Uscita: Chiudi long se il prezzo scende sotto il minimo di 10 giorni; chiudi short se sopra il massimo di 10 giorni.
Ideale per catturare trend rapidi.

Sistema 2 (Lungo Termine):

Ingresso: Acquista se il prezzo rompe sopra il massimo di 55 giorni; vendi se sotto il minimo di 55 giorni.
Uscita: Chiudi long se il prezzo scende sotto il minimo di 20 giorni; chiudi short se sopra il massimo di 20 giorni.
Adatto per trend più lunghi e forti.

 Rischio e Stop:

Stop Loss: 2x ATR (smussamento di Wilder a 20 periodi) dal prezzo di ingresso.
Dimensione Posizione: Calcolata automaticamente per rischiare esattamente lo 0,5% del saldo per trade.

 Gestione Intelligente del Denaro:

Traccia il picco del tuo saldo e riduce il rischio (del 20% in 3 passaggi) se il drawdown raggiunge le soglie del 10%, 20% o 30% (fino a 3 passaggi). Ripristina al rischio pieno su nuovi massimi.
Usa solo il saldo (ignora il P&L floating) per un dimensionamento conservativo.

 Altri Vantaggi:

Una posizione per sistema alla volta — senza piramidazione.
Numeri magici unici per sistema/simbolo per evitare conflitti.
Archiviazione persistente dei file per le impostazioni di rischio (backup e recupero automatici).
Input personalizzabili: Periodi, % rischio, impostazioni ATR e altro.
Registra solo eventi critici per mantenere il tuo journal pulito.

 Come Funziona (Flusso Semplice):

Ad ogni nuova barra, scansiona le rotture usando massimi/minimi storici.
Se non c'è posizione, entra in un trade con dimensione lotto calcolata e stop loss.
Monitora segnali di uscita (rottura opposta) o hit dello stop loss.
Regola il rischio dinamicamente in base alle performance del conto.

 Migliore Per: Mercati trend come forex, crypto, metalli, indici o commodities. Esegui backtest su grafici D1. Inizia con un conto demo. È progettato per una crescita stabile e a basso rischio, non per scalping.


