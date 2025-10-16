Volume Profile Density v2

Volume Profile Density V2.40 

Analyse de la Distribution du Volume par Niveau de Prix

1️ Présentation

Volume Profile Density affiche la répartition du volume par prix, révélant les zones d’intérêt institutionnel.
Contrairement au volume classique (dans le temps), il montre le volume s’est concentré.

Principe :

  • Barres horizontales = volume échangé à chaque prix

  • Plus la barre est longue → plus de volume

  • Zones rouges = supports/résistances majeurs

2️ Utilisation Principale

  • Identifier zones de support/résistance réelles

  • Déterminer le POC (point de contrôle du volume)

  • Définir Value Area = zone de 70 % du volume

  • Exploiter zones de faible volume pour stop/target


3️ Éléments Visuels

a. Profile latéral :

Prix haut ▌ ▌▌▌▌▌▌▌▌▌ ← POC Prix bas ▌

Code couleur :

  • 🔵 Faible volume → zone traversée rapidement

  • 🟡 Volume moyen

  • 🔴 Fort volume → zone institutionnelle

b. Lignes clés :

  • POC → volume maximum (niveau d’équilibre)

  • VAH / VAL → bornes de la Value Area (70 %)

4️ Interprétation des Zones

Zone Signification Action possible
🔴 Forte densité Support/Résistance fort Rebond ou rejet probable
🟡 Moyenne densité Zone d’équilibre Range possible
🔵 Faible densité Zone de passage rapide Cible ou stop idéal
POC Niveau d’équilibre du marché Pivot clé de tendance
VAH / VAL Limites du prix accepté Début ou fin de range


5️ Scénarios de Trading

# Situation Lecture Stratégie
1 Rebond sur zone rouge Support confirmé Achat / Stop sous zone
2 Rejet VAH ou zone rouge Résistance active Vente / Cible POC
3 Cassure POC avec volume Changement de tendance Trade dans le sens
4 Retour vers POC Attirance magnétique du prix Entrée sur retour
5 Sortie + rejet VAH/VAL Reversal Trade vers zone opposée

6️ Réglages Rapides

Usage Granularity Density Adaptive Scaling
Débutant 1.0 100 % 1.0
Scalping/Day 0.5 200 % 0.5
Swing 2.0 50 % 1.5

7️ Paramètres Avancés

Paramètre Valeurs Effet
Granularity Multiplier 0.25 → 2.0 Précision ou lissage
Density Sampling 50 % → 400 % Détail du profil
Adaptive Scaling 0.5 → 2.0 Ajustement de largeur des bins

8️ Compatibilité Multi-Actifs

Actif Type de volume Ajustement
Forex Ticks Auto (3/5 digits)
Indices CFD Volume réel Scaling auto
Métaux Volume réel Prix élevé
Crypto Volume réel Auto pour >10 000 $

9️ Applications Pro

Cas Utilisation
Market Maker Detection Identifier accumulation institutionnelle
Fair Value Gap Faible volume = trou de valeur
Rotation Trading Trade entre VAH ↔ VAL
Breakout Validation Cassure réelle = traversée zone rouge avec volume

  Exemple

  • Acheter rebond zone rouge

  • Vendre rejet zone rouge

  • Suivre cassures de POC

  • Cibler zones bleues

  • Utiliser retour POC pour entrer

  • Trader contre le POC

  • Ignorer zones rouges

  • Placer stops dans zones rouges

  • Multiplier paramètres inutiles

10 Données Techniques

  • Version : 2.40

  • Compatibilité : MT5

  • Actifs : Forex, CFD, Métaux, Crypto

  • Timeframes : M1 → MN1

  • Type : Indicateur temps réel auto-ajusté

Volume Profile Density V2.40 PRO offre une vision institutionnelle du marché :

Le volume ne ment jamais — tradez avec les zones de volume, pas contre elles.


