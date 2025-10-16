Volume Profile Density v2
- Indicateurs
- Vincent Jose Proenca
- Version: 2.40
Analyse de la Distribution du Volume par Niveau de Prix
1️ Présentation
Volume Profile Density affiche la répartition du volume par prix, révélant les zones d’intérêt institutionnel.
Contrairement au volume classique (dans le temps), il montre où le volume s’est concentré.
Principe :
-
Barres horizontales = volume échangé à chaque prix
-
Plus la barre est longue → plus de volume
-
Zones rouges = supports/résistances majeurs
2️ Utilisation Principale
-
Identifier zones de support/résistance réelles
-
Déterminer le POC (point de contrôle du volume)
-
Définir Value Area = zone de 70 % du volume
-
Exploiter zones de faible volume pour stop/target
3️ Éléments Visuels
a. Profile latéral :
Code couleur :
-
🔵 Faible volume → zone traversée rapidement
-
🟡 Volume moyen
-
🔴 Fort volume → zone institutionnelle
b. Lignes clés :
-
POC → volume maximum (niveau d’équilibre)
-
VAH / VAL → bornes de la Value Area (70 %)
4️ Interprétation des Zones
|Zone
|Signification
|Action possible
|🔴 Forte densité
|Support/Résistance fort
|Rebond ou rejet probable
|🟡 Moyenne densité
|Zone d’équilibre
|Range possible
|🔵 Faible densité
|Zone de passage rapide
|Cible ou stop idéal
|POC
|Niveau d’équilibre du marché
|Pivot clé de tendance
|VAH / VAL
|Limites du prix accepté
|Début ou fin de range
5️ Scénarios de Trading
|#
|Situation
|Lecture
|Stratégie
|1
|Rebond sur zone rouge
|Support confirmé
|Achat / Stop sous zone
|2
|Rejet VAH ou zone rouge
|Résistance active
|Vente / Cible POC
|3
|Cassure POC avec volume
|Changement de tendance
|Trade dans le sens
|4
|Retour vers POC
|Attirance magnétique du prix
|Entrée sur retour
|5
|Sortie + rejet VAH/VAL
|Reversal
|Trade vers zone opposée
6️ Réglages Rapides
|Usage
|Granularity
|Density
|Adaptive Scaling
|Débutant
|1.0
|100 %
|1.0
|Scalping/Day
|0.5
|200 %
|0.5
|Swing
|2.0
|50 %
|1.5
7️ Paramètres Avancés
|Paramètre
|Valeurs
|Effet
|Granularity Multiplier
|0.25 → 2.0
|Précision ou lissage
|Density Sampling
|50 % → 400 %
|Détail du profil
|Adaptive Scaling
|0.5 → 2.0
|Ajustement de largeur des bins
8️ Compatibilité Multi-Actifs
|Actif
|Type de volume
|Ajustement
|Forex
|Ticks
|Auto (3/5 digits)
|Indices CFD
|Volume réel
|Scaling auto
|Métaux
|Volume réel
|Prix élevé
|Crypto
|Volume réel
|Auto pour >10 000 $
9️ Applications Pro
|Cas
|Utilisation
|Market Maker Detection
|Identifier accumulation institutionnelle
|Fair Value Gap
|Faible volume = trou de valeur
|Rotation Trading
|Trade entre VAH ↔ VAL
|Breakout Validation
|Cassure réelle = traversée zone rouge avec volume
Exemple
✅
-
Acheter rebond zone rouge
-
Vendre rejet zone rouge
-
Suivre cassures de POC
-
Cibler zones bleues
-
Utiliser retour POC pour entrer
❌
-
Trader contre le POC
-
Ignorer zones rouges
-
Placer stops dans zones rouges
-
Multiplier paramètres inutiles
10 Données Techniques
-
Version : 2.40
-
Compatibilité : MT5
-
Actifs : Forex, CFD, Métaux, Crypto
-
Timeframes : M1 → MN1
-
Type : Indicateur temps réel auto-ajusté
Volume Profile Density V2.40 PRO offre une vision institutionnelle du marché :
Le volume ne ment jamais — tradez avec les zones de volume, pas contre elles.