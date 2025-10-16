Volume Profile Density v2
- 지표
- Vincent Jose Proenca
- 버전: 3.1
- 업데이트됨: 11 12월 2025
Volume Profile Density V2.40
가격 수준별 거래량 분포를 표시하여 기관 투자자의 관심 구간을 보여줍니다.
시간 기반 거래량과 달리, 실제 거래가 집중된 위치를 보여줍니다.
기본 원리:
-
수평 막대 = 가격별 거래량
-
막대가 길수록 거래량이 많음
-
빨간 구간 = 주요 지지 / 저항 구간
주요 사용 목적:
-
실제 지지선과 저항선 식별
-
POC (Point of Control) 확인
-
가치 영역 (총 거래량의 70%) 설정
-
낮은 거래량 구간을 손절 / 목표 지점으로 활용
색상 코드:
-
파란색 = 낮은 거래량 (빠른 이동 구간)
-
노란색 = 중간 거래량 (균형 구간)
-
빨간색 = 높은 거래량 (기관 매매 구간)
트레이딩 전략:
-
빨간 구간 반등 시 매수
-
VAH 또는 빨간 구간 저항 시 매도
-
거래량 동반 POC 돌파 시 진입
-
POC 회귀 시 재진입
-
파란 구간을 목표로 설정
설정:
-
초보자: 1.0 / 100% / 1.0
-
스캘핑: 0.5 / 200% / 0.5
-
스윙: 2.0 / 50% / 1.5
기술 정보:
-
버전: 2.40
-
플랫폼: MT5
-
자산: 외환, CFD, 금속, 암호화폐
-
기간: M1–M15
-
유형: 실시간 자동 조정형 지표
요약:
거래량은 거짓말하지 않는다. 거래량 구간에 따라 매매하라, 그에 역행하지 말라.