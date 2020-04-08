Volume Profile Density v2
- 指标
- Vincent Jose Proenca
- 版本: 3.1
- 更新: 11 十二月 2025
Volume Profile Density V2.40
显示按价格水平分布的成交量，揭示机构交易兴趣区域。
不同于按时间统计的传统成交量，它展示成交量真正集中的位置。
主要概念：
-
水平条 = 各价格成交量
-
条越长 → 成交量越大
-
红色区域 = 关键支撑/阻力
主要用途：
-
识别真实支撑与阻力
-
确定 POC (控制点)
-
定义 价值区域 (占总量的70%)
-
低成交量区用于止损或目标
颜色说明：
-
蓝色 = 低成交量（快速通过区）
-
黄色 = 中等成交量（平衡区）
-
红色 = 高成交量（机构活动区）
交易策略：
-
红区反弹买入
-
红区或VAH受阻卖出
-
POC突破配合成交量进场
-
回测POC时入场
-
目标设在蓝区
参数设置：
-
初学者：1.0 / 100% / 1.0
-
短线交易：0.5 / 200% / 0.5
-
波段交易：2.0 / 50% / 1.5
技术信息：
-
版本：2.40
-
平台：MT5
-
品种：外汇、CFD、贵金属、加密货币
-
时间周期：M1–M15
-
类型：实时自适应指标
总结：
成交量不会说谎——顺应成交量区域交易，而不是逆势而行。