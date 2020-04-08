Volume Profile Density v2

Best SAR MT5 Ashkan Hazegh Nikrou 4.33 (3) Indicadores

Descrição : estamos felizes em apresentar nosso novo indicador gratuito baseado em um dos indicadores profissionais e populares no mercado forex (PSAR) este indicador é uma nova modificação no indicador SAR parabólico original, no indicador pro SAR você pode ver o cruzamento entre os pontos e o gráfico de preços, este crossover não é sinal, mas fala sobre o potencial de fim de movimento, você pode começar a comprar pelo novo ponto azul e colocar o stop loss um atr antes do primeiro ponto azul