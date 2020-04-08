Volume Profile Density v2
- Indicadores
- Vincent Jose Proenca
- Versão: 3.1
- Atualizado: 11 dezembro 2025
Volume Profile Density V2.40
Mostra a distribuição do volume por nível de preço, revelando áreas de interesse institucional.
Diferente do volume clássico (por tempo), mostra onde o volume realmente se concentrou.
Conceitos principais:
-
Barras horizontais = volume negociado em cada preço
-
Barra mais longa → maior volume
-
Zonas vermelhas = suportes e resistências fortes
Principais usos:
-
Identificar suportes e resistências reais
-
Determinar o POC (Ponto de Controle)
-
Definir a Área de Valor (70 % do volume)
-
Utilizar zonas de baixo volume para stops e alvos
Cores:
-
Azul = baixo volume (zona rápida)
-
Amarelo = volume médio (equilíbrio)
-
Vermelho = alto volume (zona institucional)
Estratégias:
-
Comprar no rebote da zona vermelha
-
Vender no rejeite de VAH ou zona vermelha
-
Operar rompimentos do POC com volume
-
Entrar no retorno ao POC
-
Mirar zonas azuis
Configurações rápidas:
-
Iniciante: 1.0 / 100 % / 1.0
-
Scalping: 0.5 / 200 % / 0.5
-
Swing: 2.0 / 50 % / 1.5
Dados técnicos:
-
Versão: 2.40
-
Plataforma: MT5
-
Ativos: Forex, CFD, Metais, Cripto
-
Prazos: M1–M15
-
Tipo: Indicador em tempo real com ajuste automático
Resumo:
O volume nunca mente — opere com as zonas de volume, não contra elas.