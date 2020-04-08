Volume Profile Density v2
- Indicadores
- Vincent Jose Proenca
- Versión: 3.1
- Actualizado: 11 diciembre 2025
Volume Profile Density V2.40
Muestra la distribución del volumen por nivel de precio, revelando zonas de interés institucional.
A diferencia del volumen clásico (por tiempo), indica dónde se concentró realmente el volumen.
Conceptos clave:
-
Barras horizontales = volumen negociado por precio
-
Barra más larga → mayor volumen
-
Zonas rojas = soportes y resistencias importantes
Usos principales:
-
Identificar soportes/resistencias reales
-
Determinar el POC (Point of Control)
-
Definir la Área de Valor (70 % del volumen)
-
Usar zonas de bajo volumen para stops y objetivos
Colores:
-
Azul = bajo volumen (zona de paso rápido)
-
Amarillo = volumen medio (zona de equilibrio)
-
Rojo = alto volumen (zona institucional)
Estrategias:
-
Comprar en rebote de zona roja
-
Vender en rechazo de VAH o zona roja
-
Operar rupturas del POC con volumen
-
Entrar al volver al POC
-
Apuntar a zonas azules
Configuración rápida:
-
Principiante: 1.0 / 100 % / 1.0
-
Scalping: 0.5 / 200 % / 0.5
-
Swing: 2.0 / 50 % / 1.5
Datos técnicos:
-
Versión: 2.40
-
Plataforma: MT5
-
Activos: Forex, CFD, Metales, Cripto
-
Temporalidades: M1–M15
-
Tipo: Indicador en tiempo real con ajuste automático
Resumen:
El volumen nunca miente — opera con las zonas de volumen, no contra ellas.