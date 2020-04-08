Volume Profile Density v2

Volume Profile Density V2.40

Muestra la distribución del volumen por nivel de precio, revelando zonas de interés institucional.
A diferencia del volumen clásico (por tiempo), indica dónde se concentró realmente el volumen.

Conceptos clave:

  • Barras horizontales = volumen negociado por precio

  • Barra más larga → mayor volumen

  • Zonas rojas = soportes y resistencias importantes

Usos principales:

  • Identificar soportes/resistencias reales

  • Determinar el POC (Point of Control)

  • Definir la Área de Valor (70 % del volumen)

  • Usar zonas de bajo volumen para stops y objetivos

Colores:

  • Azul = bajo volumen (zona de paso rápido)

  • Amarillo = volumen medio (zona de equilibrio)

  • Rojo = alto volumen (zona institucional)

Estrategias:

  • Comprar en rebote de zona roja

  • Vender en rechazo de VAH o zona roja

  • Operar rupturas del POC con volumen

  • Entrar al volver al POC

  • Apuntar a zonas azules

Configuración rápida:

  • Principiante: 1.0 / 100 % / 1.0

  • Scalping: 0.5 / 200 % / 0.5

  • Swing: 2.0 / 50 % / 1.5

Datos técnicos:

  • Versión: 2.40

  • Plataforma: MT5

  • Activos: Forex, CFD, Metales, Cripto

  • Temporalidades: M1–M15

  • Tipo: Indicador en tiempo real con ajuste automático

Resumen:
El volumen nunca miente — opera con las zonas de volumen, no contra ellas.

