New Rate MT5
- Experts
- POPEY GROUP S.A.C.S.
- 버전: 1.0
- 활성화: 5
뉴 레이트 EA – 정밀 돌파 자동화
뉴 레이트 EA는 일일 돌파 기회를 규율 있는 정밀도로 포착하도록 설계된 완전 자동화 전문가 자문 프로그램입니다.
하루에 단 한 번만 거래하며, 정의된 일중 범위를 고정하고 정확한 돌파 지점에서 실행합니다. 재진입 없음, 과도한 거래 없음, 감정 개입 없음.
검증된 개장 범위 돌파(ORB) 개념을 기반으로 구축된 뉴 레이트는 깔끔한 실행, 엄격한 리스크 관리, 다양한 설정 옵션을 결합하여 모든 MT5 심볼에 적합하며, 특히 XAUUSD 및 기타 고변동성 자산에서 탁월한 성능을 발휘합니다.
주요 기능
-
하루 한 번 거래 – 집중된 규율
New Rate EA는 당일 돌파 수준을 식별하고 단일 거래를 실행합니다. 이 “한 번으로 끝내는” 논리는 잡음을 줄이고 자본을 보존하며 일일 성과에 일관성을 부여합니다.
-
스마트 범위 탐지
EA는 선택한 세션과 시간대의 첫 N개의 캔들을 활용해 초기 시장 범위를 자동 정의한 후, 정확히 돌파 수준(고점/저점)에 매수/매도 대기 주문을 배치합니다.
거래가 실행되면 반대 주문이 즉시 취소되어 완전한 통제와 중복 진입 방지를 보장합니다.
-
내장형 자본 보호
모든 거래는 사전 정의된 손절매(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit)과 함께 개시됩니다. 이는 안전망이 아닌 시스템 논리의 핵심 요소로, 측정된 노출과 반복 가능한 결과를 보장합니다.
-
다중 시장 호환성
당일 거래 시간대에서 XAUUSD에 최적화되었지만, New Rate는 외환 메이저 통화쌍, 지수, 금속 또는 암호화폐 쌍에도 적용 가능합니다. 그 논리는 투명하며 브로커에 독립적입니다.
사용 권장 사항
- 이상적인 시간대: 당일 ORB 설정을 위한 M5~M30.
- 시장 세션: 변동성 정점과 일치하는 세션 시간 사용(예: 런던 또는 뉴욕 시장 개장).
- 위험 설정: 보수적인 노출 권장, 일반적으로 거래당 1~2%.
- 거래일 설정: 개인 일정에 맞추거나 유동성 낮은 시기를 피하기 위해 평일 거래를 간편하게 활성화/비활성화할 수 있습니다.
- 사전 테스트 필수: 매개변수 조정을 위해 실제 자금 투입 전 반드시 데모 계정 또는 소량 로트로 전방 테스트를 수행하십시오.
뉴 레이트 EA 선택 이유
- 정확한 돌파 실행: 잠금 설정된 돌파 수준에서 지연이나 캔들 놓침 없이 정확히 주문이 실행됩니다.
- 투명하고 논리적: 마틴게일 방식이나 숨겨진 필터 없음. 모든 거래가 명확하고 검증 가능합니다.
- 시간 효율성: 하루에 단 한 번의 거래로 지속적인 모니터링 대신 분석에 집중할 수 있습니다.
- 통제를 통한 확신: 위험의 시작과 끝을 항상 인지하며, 모든 거래는 실행 전에 계획됩니다.
New Rate EA는 일일 브레이크아웃을 체계적이고 측정 가능한 루틴으로 전환합니다.