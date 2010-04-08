New Rate MT5

뉴 레이트 EA – 정밀 돌파 자동화

뉴 레이트 EA는 일일 돌파 기회를 규율 있는 정밀도로 포착하도록 설계된 완전 자동화 전문가 자문 프로그램입니다.

하루에 단 한 번만 거래하며, 정의된 일중 범위를 고정하고 정확한 돌파 지점에서 실행합니다. 재진입 없음, 과도한 거래 없음, 감정 개입 없음.

검증된 개장 범위 돌파(ORB) 개념을 기반으로 구축된 뉴 레이트는 깔끔한 실행, 엄격한 리스크 관리, 다양한 설정 옵션을 결합하여 모든 MT5 심볼에 적합하며, 특히 XAUUSD 및 기타 고변동성 자산에서 탁월한 성능을 발휘합니다.

주요 기능

하루 한 번 거래 – 집중된 규율 New Rate EA는 당일 돌파 수준을 식별하고 단일 거래를 실행합니다. 이 “한 번으로 끝내는” 논리는 잡음을 줄이고 자본을 보존하며 일일 성과에 일관성을 부여합니다. 스마트 범위 탐지 EA는 선택한 세션과 시간대의 첫 N개의 캔들을 활용해 초기 시장 범위를 자동 정의한 후, 정확히 돌파 수준(고점/저점)에 매수/매도 대기 주문을 배치합니다. 거래가 실행되면 반대 주문이 즉시 취소되어 완전한 통제와 중복 진입 방지를 보장합니다. 내장형 자본 보호 모든 거래는 사전 정의된 손절매(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit)과 함께 개시됩니다. 이는 안전망이 아닌 시스템 논리의 핵심 요소로, 측정된 노출과 반복 가능한 결과를 보장합니다. 다중 시장 호환성 당일 거래 시간대에서 XAUUSD에 최적화되었지만, New Rate는 외환 메이저 통화쌍, 지수, 금속 또는 암호화폐 쌍에도 적용 가능합니다. 그 논리는 투명하며 브로커에 독립적입니다.

사용 권장 사항

이상적인 시간대: 당일 ORB 설정을 위한 M5~M30.

시장 세션: 변동성 정점과 일치하는 세션 시간 사용(예: 런던 또는 뉴욕 시장 개장).

위험 설정: 보수적인 노출 권장, 일반적으로 거래당 1~2%.

거래일 설정: 개인 일정에 맞추거나 유동성 낮은 시기를 피하기 위해 평일 거래를 간편하게 활성화/비활성화할 수 있습니다.

사전 테스트 필수: 매개변수 조정을 위해 실제 자금 투입 전 반드시 데모 계정 또는 소량 로트로 전방 테스트를 수행하십시오.

뉴 레이트 EA 선택 이유

정확한 돌파 실행: 잠금 설정된 돌파 수준에서 지연이나 캔들 놓침 없이 정확히 주문이 실행됩니다.

투명하고 논리적: 마틴게일 방식이나 숨겨진 필터 없음. 모든 거래가 명확하고 검증 가능합니다.

시간 효율성: 하루에 단 한 번의 거래로 지속적인 모니터링 대신 분석에 집중할 수 있습니다.

통제를 통한 확신: 위험의 시작과 끝을 항상 인지하며, 모든 거래는 실행 전에 계획됩니다.

New Rate EA는 일일 브레이크아웃을 체계적이고 측정 가능한 루틴으로 전환합니다.