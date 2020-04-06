New Rate MT5

ニューレートEA – 精密ブレイクアウト自動化

ニューレートEAは、規律ある精度で日々のブレイクアウト機会を捉えるために設計された完全自動化エキスパートアドバイザーです。

1日1回のみ取引を行い、定義された日中のレンジをロックし、正確なブレイクアウトポイントで執行します。再エントリーなし、オーバートレードなし、感情なし。

実績あるオープニングレンジブレイクアウト（ORB）概念を基盤とし、クリーンな執行、厳格なリスク管理、多様な設定オプションを統合。あらゆるMT5銘柄に対応しますが、特にXAUUSDやその他の高ボラティリティ資産で真価を発揮します。

主な特徴

  1. 1日1トレード – 集中した規律

    New Rate EAは当日のブレイクアウト水準を特定し、単一のトレードを実行します。この「ワンアンドダン」ロジックはノイズを低減し、資本を保全し、日々のパフォーマンスに一貫性をもたらします。

  2. スマートレンジ検出

    選択したセッションと時間枠の最初のN本のローソク足を用いて初期市場レンジを自動定義し、ブレイクアウト水準（高値/安値）に正確に指値注文を配置します。

    取引が発動すると、反対注文は即時キャンセルされ、完全な制御と重複エントリー防止を保証します。

  3. 組み込み型資本保護機能

    全取引は事前定義されたストップロスとテイクプロフィットで開始されます。これらは安全装置ではなく、システムのロジックに組み込まれた要素であり、測定されたエクスポージャーと再現可能な結果を保証します。

  4. マルチマーケット対応

    XAUUSDの日足タイムフレーム向けに最適化されていますが、New Rateは主要通貨ペア、指数、金属、暗号資産ペアにも適用可能です。そのロジックは透明性が高く、ブローカーに依存しません。

使用推奨事項

  • 理想的な時間枠：日中のORB設定にはM5～M30が最適。
  • 市場セッション：ボラティリティのピーク時（例：ロンドンまたはNY市場開始時）に合致するセッション時間を使用。
  • リスク設定：保守的なエクスポージャーを推奨（通常1トレードあたり1～2%）。
  • 取引日：スケジュール調整や流動性の低い時間帯回避のため、平日取引の有効化/無効化が容易に設定可能。
  • テスト優先：スケールアップ前に、必ずデモ口座または少額ロットでフォワードテストを実施しパラメータ調整を行うこと。

New Rate EAを選ぶ理由

  • ブレイク時の精度：注文はロックされたブレイクアウトレベルで正確にトリガーされ、遅延やキャンドル見逃しが発生しません。
  • 透明性と論理性：マーチンゲール手法や隠れたフィルターは一切なし。全ての取引が明確で監査可能。
  • 時間効率：1日1取引のみのため、常時監視ではなく分析に集中可能。
  • 制御による確信：リスクの範囲を常に把握でき、全ての取引は事前に計画済み。

New Rate EAは、日々のブレイクアウトを体系化された測定可能なルーチンに変えます。


