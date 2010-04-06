ZAR Wave EA

Оседлайте волны рынка с ZAR Wave EA.

ZAR Wave EA — это передовой полностью автоматизированный экспертный советник (EA) для платформы MetaTrader 5, использующий мощь индикатора FOTSI (Forex Overview True Strength Index), созданного и принадлежащего Сергею Магале, для реализации сложной мультивалютной торговой стратегии. Этот EA сочетает в себе передовой анализ силы валют от FOTSI с экспоненциальными скользящими средними (EMA) для торговли на 28 основных валютных парах с высокой точностью и эффективностью. Оснащенный надежным управлением рисками, настраиваемым размером лота и интеллектуальным исполнением сделок, ZAR Wave EA позволяет трейдерам уверенно покорять рынок Форекс.

Основные особенности

Мультивалютная торговля : Беспрепятственно торгует 28 валютными парами (например, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD) для легкой диверсификации портфеля.

: Беспрепятственно торгует 28 валютными парами (например, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD) для легкой диверсификации портфеля. Стратегия на основе FOTSI : Использует проприетарный индикатор FOTSI (Forex Overview True Strength Index) от Сергея Магалы для выявления высоковероятных торговых возможностей на основе трендов силы валют.

: Использует проприетарный индикатор от Сергея Магалы для выявления высоковероятных торговых возможностей на основе трендов силы валют. Управление сделками на основе EMA : Применяет EMA с периодами 50 и 100 для подтверждения входов и выходов из сделок, оптимизируя результаты в динамичных рынках.

: Применяет EMA с периодами 50 и 100 для подтверждения входов и выходов из сделок, оптимизируя результаты в динамичных рынках. Гибкий расчет размера лота : Фиксированный лот : Установите постоянный размер лота для предсказуемой торговли. Процент от баланса : Выделяйте процент от баланса счета для динамического расчета размера лота. На основе риска : Рассчитывайте размер лота на основе стоп-лосса и процента риска для точного контроля.

: Продвинутое управление рисками : Варианты стоп-лосса : Выбирайте между стоп-лоссом на основе пунктов или ATR для адаптивного управления рисками. Тейк-профит : Фиксируйте прибыль с заранее установленными уровнями тейк-профита. Трейлинг-стоп : Защищайте прибыль с динамическими трейлинг-стопами, активируемыми на заданных уровнях.

: Защита от дневных убытков : Настраиваемые дневные лимиты убытков (фиксированная сумма или процент) для защиты капитала. Защита от последовательных убыточных дней приостанавливает торговлю после заданного количества убыточных дней, обеспечивая долгосрочное сохранение счета.

: Настраиваемые параметры : Адаптируйте уровни FOTSI, периоды EMA, настройки риска и выбор пар под ваш стиль торговли.

: Адаптируйте уровни FOTSI, периоды EMA, настройки риска и выбор пар под ваш стиль торговли. Совместимость с брокерами : Поддерживает брокеров с пользовательскими суффиксами для валютных пар.

: Поддерживает брокеров с пользовательскими суффиксами для валютных пар. Информативная панель: Отображает в реальном времени метрики, включая значения FOTSI, открытые позиции и дневной P&L, для полной прозрачности.

Почему стоит выбрать ZAR Wave EA?

Работает на FOTSI : Интегрирует проприетарный индикатор FOTSI (Forex Overview True Strength Index) от Сергея Магалы, мощный инструмент для анализа силы валют, с полностью автоматизированным EA для эффективного исполнения сделок.

: Интегрирует проприетарный индикатор от Сергея Магалы, мощный инструмент для анализа силы валют, с полностью автоматизированным EA для эффективного исполнения сделок. Подходит для всех трейдеров : Идеально для новичков и опытных трейдеров благодаря гибким настройкам для различных профилей риска и торговых целей.

: Идеально для новичков и опытных трейдеров благодаря гибким настройкам для различных профилей риска и торговых целей. Надежные механизмы контроля рисков : Защищайте капитал с помощью функций, таких как лимиты дневных убытков и защита от последовательных убыточных дней.

: Защищайте капитал с помощью функций, таких как лимиты дневных убытков и защита от последовательных убыточных дней. Эффективность мультивалютной торговли : Торгуйте несколькими валютными парами одновременно, соблюдая заданные лимиты позиций для каждой пары.

: Торгуйте несколькими валютными парами одновременно, соблюдая заданные лимиты позиций для каждой пары. Удобный интерфейс: Простые в настройке параметры и опциональная панель упрощают мониторинг и управление сделками.

Рекомендуемые настройки

Таймфрейм : H1 (по умолчанию) для оптимальной точности сигналов и частоты сделок.

: H1 (по умолчанию) для оптимальной точности сигналов и частоты сделок. Валютные пары : Поддерживает 28 пар (например, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD и др.) с возможностью выбора пар.

: Поддерживает 28 пар (например, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD и др.) с возможностью выбора пар. Размер счета : Подходит для счетов от $500 (микро-счета) до крупных балансов.

: Подходит для счетов от $500 (микро-счета) до крупных балансов. Брокер : Совместим с любым брокером MT5 (ECN, STP или маркет-мейкер), поддерживающим указанные пары.

: Совместим с любым брокером MT5 (ECN, STP или маркет-мейкер), поддерживающим указанные пары. Рекомендуется VPS: Для бесперебойной работы 24/5 и максимальной производительности.

Как это работает

Обнаружение сигналов: Проприетарный индикатор FOTSI, разработанный Сергеем Магалой, выявляет условия перекупленности/перепроданности и различия в силе валют для генерации высоковероятных сигналов на покупку/продажу. Подтверждение сделок: Пересечения EMA50 и EMA100 в сочетании с движением цены подтверждают входы и выходы из сделок для повышения точности. Управление позициями: Открывает позиции с рассчитанными размерами лота и применяет стоп-лосс, тейк-профит или трейлинг-стоп в соответствии с настройками пользователя. Контроль рисков: Отслеживает дневную прибыль/убытки и применяет заданные лимиты, приостанавливая торговлю при необходимости для защиты капитала. Частичные закрытия: Закрывает 50% позиции, когда цена превышает EMA50, и оставшуюся часть при достижении EMA100 для оптимизации фиксации прибыли.

Установка и настройка

Убедитесь, что индикатор FOTSI от Сергея Магалы установлен на платформе MetaTrader 5 (приобретается отдельно). Скачайте и прикрепите ZAR Wave EA к любому графику (рекомендуется H1). Настройте входные параметры, включая: Настройки FOTSI (уровни перекупленности/перепроданности, абсолютная разница).

Выбор валютных пар (включение/отключение пар).

Настройки управления рисками (тип лота, стоп-лосс, тейк-профит и т.д.).

Лимиты дневных убытков и защита от последовательных убыточных дней. Включите автоторговлю и обеспечьте стабильное интернет-соединение или VPS.

Почему ZAR Wave EA выделяется

ZAR Wave EA сочетает проверенную силу индикатора FOTSI (Forex Overview True Strength Index) от Сергея Магалы с полностью автоматизированной торговой системой, предлагая уникальное сочетание мультивалютного анализа, точности следования за трендом и надежного управления рисками. Его способность торговать несколькими парами при строгой защите капитала делает его идеальным для трейдеров, стремящихся к диверсификации и безопасности. Протестированный и оптимизированный для реальных рыночных условий, ZAR Wave EA адаптируется к динамичной рыночной среде, приоритетно сохраняя капитал.

Начните торговать умнее уже сегодня!

Поднимите свою торговлю на Форекс с ZAR Wave EA, работающим на основе проприетарного индикатора FOTSI от Сергея Магалы. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или диверсификации по нескольким валютным парам, этот EA предоставляет необходимые инструменты для успеха. Скачайте сейчас и оседлайте волну автоматизированной мультивалютной торговли!

Примечание: Индикатор FOTSI является интеллектуальной собственностью Сергея Магалы и должен быть приобретен отдельно для использования с этим EA. Прошлые результаты не гарантируют будущих успехов. Всегда тестируйте EA на демо-счете перед реальной торговлей и убедитесь, что вы понимаете риски, связанные с торговлей на Форекс.