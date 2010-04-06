ZAR Wave
- Эксперты
- Leonardo Daniel Isaia
- Версия: 1.3
- Обновлено: 1 декабря 2025
- Активации: 10
Оседлайте волны рынка с ZAR Wave EA.
ZAR Wave EA — это передовой полностью автоматизированный экспертный советник (EA) для платформы MetaTrader 5, использующий мощь индикатора FOTSI (Forex Overview True Strength Index), созданного и принадлежащего Сергею Магале, для реализации сложной мультивалютной торговой стратегии. Этот EA сочетает в себе передовой анализ силы валют от FOTSI с экспоненциальными скользящими средними (EMA) для торговли на 28 основных валютных парах с высокой точностью и эффективностью. Оснащенный надежным управлением рисками, настраиваемым размером лота и интеллектуальным исполнением сделок, ZAR Wave EA позволяет трейдерам уверенно покорять рынок Форекс.
Основные особенности
- Мультивалютная торговля: Беспрепятственно торгует 28 валютными парами (например, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD) для легкой диверсификации портфеля.
- Стратегия на основе FOTSI: Использует проприетарный индикатор FOTSI (Forex Overview True Strength Index) от Сергея Магалы для выявления высоковероятных торговых возможностей на основе трендов силы валют.
- Управление сделками на основе EMA: Применяет EMA с периодами 50 и 100 для подтверждения входов и выходов из сделок, оптимизируя результаты в динамичных рынках.
- Гибкий расчет размера лота:
- Фиксированный лот: Установите постоянный размер лота для предсказуемой торговли.
- Процент от баланса: Выделяйте процент от баланса счета для динамического расчета размера лота.
- На основе риска: Рассчитывайте размер лота на основе стоп-лосса и процента риска для точного контроля.
- Продвинутое управление рисками:
- Варианты стоп-лосса: Выбирайте между стоп-лоссом на основе пунктов или ATR для адаптивного управления рисками.
- Тейк-профит: Фиксируйте прибыль с заранее установленными уровнями тейк-профита.
- Трейлинг-стоп: Защищайте прибыль с динамическими трейлинг-стопами, активируемыми на заданных уровнях.
- Защита от дневных убытков:
- Настраиваемые дневные лимиты убытков (фиксированная сумма или процент) для защиты капитала.
- Защита от последовательных убыточных дней приостанавливает торговлю после заданного количества убыточных дней, обеспечивая долгосрочное сохранение счета.
- Настраиваемые параметры: Адаптируйте уровни FOTSI, периоды EMA, настройки риска и выбор пар под ваш стиль торговли.
- Совместимость с брокерами: Поддерживает брокеров с пользовательскими суффиксами для валютных пар.
- Информативная панель: Отображает в реальном времени метрики, включая значения FOTSI, открытые позиции и дневной P&L, для полной прозрачности.
Почему стоит выбрать ZAR Wave EA?
- Работает на FOTSI: Интегрирует проприетарный индикатор FOTSI (Forex Overview True Strength Index) от Сергея Магалы, мощный инструмент для анализа силы валют, с полностью автоматизированным EA для эффективного исполнения сделок.
- Подходит для всех трейдеров: Идеально для новичков и опытных трейдеров благодаря гибким настройкам для различных профилей риска и торговых целей.
- Надежные механизмы контроля рисков: Защищайте капитал с помощью функций, таких как лимиты дневных убытков и защита от последовательных убыточных дней.
- Эффективность мультивалютной торговли: Торгуйте несколькими валютными парами одновременно, соблюдая заданные лимиты позиций для каждой пары.
- Удобный интерфейс: Простые в настройке параметры и опциональная панель упрощают мониторинг и управление сделками.
Рекомендуемые настройки
- Таймфрейм: H1 (по умолчанию) для оптимальной точности сигналов и частоты сделок.
- Валютные пары: Поддерживает 28 пар (например, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD и др.) с возможностью выбора пар.
- Размер счета: Подходит для счетов от $500 (микро-счета) до крупных балансов.
- Брокер: Совместим с любым брокером MT5 (ECN, STP или маркет-мейкер), поддерживающим указанные пары.
- Рекомендуется VPS: Для бесперебойной работы 24/5 и максимальной производительности.
Как это работает
- Обнаружение сигналов: Проприетарный индикатор FOTSI, разработанный Сергеем Магалой, выявляет условия перекупленности/перепроданности и различия в силе валют для генерации высоковероятных сигналов на покупку/продажу.
- Подтверждение сделок: Пересечения EMA50 и EMA100 в сочетании с движением цены подтверждают входы и выходы из сделок для повышения точности.
- Управление позициями: Открывает позиции с рассчитанными размерами лота и применяет стоп-лосс, тейк-профит или трейлинг-стоп в соответствии с настройками пользователя.
- Контроль рисков: Отслеживает дневную прибыль/убытки и применяет заданные лимиты, приостанавливая торговлю при необходимости для защиты капитала.
- Частичные закрытия: Закрывает 50% позиции, когда цена превышает EMA50, и оставшуюся часть при достижении EMA100 для оптимизации фиксации прибыли.
Установка и настройка
- Убедитесь, что индикатор FOTSI от Сергея Магалы установлен на платформе MetaTrader 5 (приобретается отдельно).
- Скачайте и прикрепите ZAR Wave EA к любому графику (рекомендуется H1).
- Настройте входные параметры, включая:
- Настройки FOTSI (уровни перекупленности/перепроданности, абсолютная разница).
- Выбор валютных пар (включение/отключение пар).
- Настройки управления рисками (тип лота, стоп-лосс, тейк-профит и т.д.).
- Лимиты дневных убытков и защита от последовательных убыточных дней.
- Включите автоторговлю и обеспечьте стабильное интернет-соединение или VPS.
Почему ZAR Wave EA выделяется
ZAR Wave EA сочетает проверенную силу индикатора FOTSI (Forex Overview True Strength Index) от Сергея Магалы с полностью автоматизированной торговой системой, предлагая уникальное сочетание мультивалютного анализа, точности следования за трендом и надежного управления рисками. Его способность торговать несколькими парами при строгой защите капитала делает его идеальным для трейдеров, стремящихся к диверсификации и безопасности. Протестированный и оптимизированный для реальных рыночных условий, ZAR Wave EA адаптируется к динамичной рыночной среде, приоритетно сохраняя капитал.
Начните торговать умнее уже сегодня!
Поднимите свою торговлю на Форекс с ZAR Wave EA, работающим на основе проприетарного индикатора FOTSI от Сергея Магалы. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или диверсификации по нескольким валютным парам, этот EA предоставляет необходимые инструменты для успеха. Скачайте сейчас и оседлайте волну автоматизированной мультивалютной торговли!
Примечание: Индикатор FOTSI является интеллектуальной собственностью Сергея Магалы и должен быть приобретен отдельно для использования с этим EA. Прошлые результаты не гарантируют будущих успехов. Всегда тестируйте EA на демо-счете перед реальной торговлей и убедитесь, что вы понимаете риски, связанные с торговлей на Форекс.