ZAR Wave

ZAR Wave EA

Оседлайте волны рынка с ZAR Wave EA.

ZAR Wave EA — это передовой полностью автоматизированный экспертный советник (EA) для платформы MetaTrader 5, использующий мощь индикатора FOTSI (Forex Overview True Strength Index), созданного и принадлежащего Сергею Магале, для реализации сложной мультивалютной торговой стратегии. Этот EA сочетает в себе передовой анализ силы валют от FOTSI с экспоненциальными скользящими средними (EMA) для торговли на 28 основных валютных парах с высокой точностью и эффективностью. Оснащенный надежным управлением рисками, настраиваемым размером лота и интеллектуальным исполнением сделок, ZAR Wave EA позволяет трейдерам уверенно покорять рынок Форекс.

Основные особенности

  • Мультивалютная торговля: Беспрепятственно торгует 28 валютными парами (например, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD) для легкой диверсификации портфеля.
  • Стратегия на основе FOTSI: Использует проприетарный индикатор FOTSI (Forex Overview True Strength Index) от Сергея Магалы для выявления высоковероятных торговых возможностей на основе трендов силы валют.
  • Управление сделками на основе EMA: Применяет EMA с периодами 50 и 100 для подтверждения входов и выходов из сделок, оптимизируя результаты в динамичных рынках.
  • Гибкий расчет размера лота:
    • Фиксированный лот: Установите постоянный размер лота для предсказуемой торговли.
    • Процент от баланса: Выделяйте процент от баланса счета для динамического расчета размера лота.
    • На основе риска: Рассчитывайте размер лота на основе стоп-лосса и процента риска для точного контроля.
  • Продвинутое управление рисками:
    • Варианты стоп-лосса: Выбирайте между стоп-лоссом на основе пунктов или ATR для адаптивного управления рисками.
    • Тейк-профит: Фиксируйте прибыль с заранее установленными уровнями тейк-профита.
    • Трейлинг-стоп: Защищайте прибыль с динамическими трейлинг-стопами, активируемыми на заданных уровнях.
  • Защита от дневных убытков:
    • Настраиваемые дневные лимиты убытков (фиксированная сумма или процент) для защиты капитала.
    • Защита от последовательных убыточных дней приостанавливает торговлю после заданного количества убыточных дней, обеспечивая долгосрочное сохранение счета.
  • Настраиваемые параметры: Адаптируйте уровни FOTSI, периоды EMA, настройки риска и выбор пар под ваш стиль торговли.
  • Совместимость с брокерами: Поддерживает брокеров с пользовательскими суффиксами для валютных пар.
  • Информативная панель: Отображает в реальном времени метрики, включая значения FOTSI, открытые позиции и дневной P&L, для полной прозрачности.

Почему стоит выбрать ZAR Wave EA?

  • Работает на FOTSI: Интегрирует проприетарный индикатор FOTSI (Forex Overview True Strength Index) от Сергея Магалы, мощный инструмент для анализа силы валют, с полностью автоматизированным EA для эффективного исполнения сделок.
  • Подходит для всех трейдеров: Идеально для новичков и опытных трейдеров благодаря гибким настройкам для различных профилей риска и торговых целей.
  • Надежные механизмы контроля рисков: Защищайте капитал с помощью функций, таких как лимиты дневных убытков и защита от последовательных убыточных дней.
  • Эффективность мультивалютной торговли: Торгуйте несколькими валютными парами одновременно, соблюдая заданные лимиты позиций для каждой пары.
  • Удобный интерфейс: Простые в настройке параметры и опциональная панель упрощают мониторинг и управление сделками.

Рекомендуемые настройки

  • Таймфрейм: H1 (по умолчанию) для оптимальной точности сигналов и частоты сделок.
  • Валютные пары: Поддерживает 28 пар (например, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD и др.) с возможностью выбора пар.
  • Размер счета: Подходит для счетов от $500 (микро-счета) до крупных балансов.
  • Брокер: Совместим с любым брокером MT5 (ECN, STP или маркет-мейкер), поддерживающим указанные пары.
  • Рекомендуется VPS: Для бесперебойной работы 24/5 и максимальной производительности.

Как это работает

  1. Обнаружение сигналов: Проприетарный индикатор FOTSI, разработанный Сергеем Магалой, выявляет условия перекупленности/перепроданности и различия в силе валют для генерации высоковероятных сигналов на покупку/продажу.
  2. Подтверждение сделок: Пересечения EMA50 и EMA100 в сочетании с движением цены подтверждают входы и выходы из сделок для повышения точности.
  3. Управление позициями: Открывает позиции с рассчитанными размерами лота и применяет стоп-лосс, тейк-профит или трейлинг-стоп в соответствии с настройками пользователя.
  4. Контроль рисков: Отслеживает дневную прибыль/убытки и применяет заданные лимиты, приостанавливая торговлю при необходимости для защиты капитала.
  5. Частичные закрытия: Закрывает 50% позиции, когда цена превышает EMA50, и оставшуюся часть при достижении EMA100 для оптимизации фиксации прибыли.

Установка и настройка

  1. Убедитесь, что индикатор FOTSI от Сергея Магалы установлен на платформе MetaTrader 5 (приобретается отдельно).
  2. Скачайте и прикрепите ZAR Wave EA к любому графику (рекомендуется H1).
  3. Настройте входные параметры, включая:
    • Настройки FOTSI (уровни перекупленности/перепроданности, абсолютная разница).
    • Выбор валютных пар (включение/отключение пар).
    • Настройки управления рисками (тип лота, стоп-лосс, тейк-профит и т.д.).
    • Лимиты дневных убытков и защита от последовательных убыточных дней.
  4. Включите автоторговлю и обеспечьте стабильное интернет-соединение или VPS.

Почему ZAR Wave EA выделяется

ZAR Wave EA сочетает проверенную силу индикатора FOTSI (Forex Overview True Strength Index) от Сергея Магалы с полностью автоматизированной торговой системой, предлагая уникальное сочетание мультивалютного анализа, точности следования за трендом и надежного управления рисками. Его способность торговать несколькими парами при строгой защите капитала делает его идеальным для трейдеров, стремящихся к диверсификации и безопасности. Протестированный и оптимизированный для реальных рыночных условий, ZAR Wave EA адаптируется к динамичной рыночной среде, приоритетно сохраняя капитал.

Начните торговать умнее уже сегодня!

Поднимите свою торговлю на Форекс с ZAR Wave EA, работающим на основе проприетарного индикатора FOTSI от Сергея Магалы. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или диверсификации по нескольким валютным парам, этот EA предоставляет необходимые инструменты для успеха. Скачайте сейчас и оседлайте волну автоматизированной мультивалютной торговли!

Примечание: Индикатор FOTSI является интеллектуальной собственностью Сергея Магалы и должен быть приобретен отдельно для использования с этим EA. Прошлые результаты не гарантируют будущих успехов. Всегда тестируйте EA на демо-счете перед реальной торговлей и убедитесь, что вы понимаете риски, связанные с торговлей на Форекс.


Другие продукты этого автора
FOTSI Indicator
Leonardo Daniel Isaia
1 (1)
Индикаторы
FOTSI – Индекс истинной силы на Форекс Откройте истинную силу каждой валюты и торгуйте с преимуществом. Индикатор FOTSI — это мультивалютный осциллятор , который измеряет реальный импульс каждой основной валюты (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD) по всем парам. Вместо анализа одного графика FOTSI объединяет данные нескольких пар, сглаживает движение и применяет алгоритм True Strength Index (TSI) , чтобы дать вам четкое, стабильное и без задержек представление о относительной силе каждой вал
Heiken Ashi Smoothed Indicator
Leonardo Daniel Isaia
Индикаторы
Индикатор Heiken Ashi Smoothed для MT5 Продвинутый Heiken Ashi с фильтром сглаживания. Убирает шум, ложные сигналы и определяет тренды заранее. Идеален для Forex, индексов и крипты на H1-D1. Как работает и как сглаживается? Традиционный Heiken Ashi рассчитывает свечи, усредняя значения открытия, закрытия, максимума и минимума предыдущих периодов, что уже снижает влияние мелких колебаний. Однако Heiken Ashi Smoothed поднимает этот подход на новый уровень, применяя дополнительный фильтр сглаживани
FREE
TimeRangeTrading TRT
Leonardo Daniel Isaia
Эксперты
Time Range Trading EA v4.2 - Описание для MQL5 Market Обзор Time Range Trading EA v4.2 — это продвинутый и гибко настраиваемый экспертный советник (EA) для MetaTrader 5, предназначенный для извлечения прибыли из движений цены в заданном временном диапазоне. Этот EA особенно эффективен для торговли активами с выраженными трендами, такими как индексы (например, US30, DAX, NASDAQ), благодаря использованию передовых инструментов технического анализа и надежных функций управления сделками. С фильтра
Andean Oscillator
Leonardo Daniel Isaia
Индикаторы
Andean Oscillator – Осциллятор Изменений Тренда Ясно отображает силу и направление рынка. Andean Oscillator — это продвинутый осциллятор , который измеряет восходящие и нисходящие колебания каждого актива через его основные компоненты: Bull (бычий) , Bear (медвежий) и Signal Line , которая фильтрует ложные сигналы и подтверждает тренды. Используя экспоненциальные конверты и скользящие средние, Andean Oscillator предоставляет ясное и стабильное представление о силе тренда и возможных изменениях,
FREE
Matrix Series Oscillator
Leonardo Daniel Isaia
Индикаторы
Matrix Series – Индикатор поддержки, сопротивления и импульса Отображает ключевые зоны поддержки/сопротивления, уровни перекупленности/перепроданности и силу рынка в одном индикаторе. Matrix Series объединяет динамический CCI , сглаженные скользящие средние и полосы стандартного отклонения для ясного понимания направления рынка и критических уровней. Свечи окрашиваются в зависимости от давления быков или медведей, а динамические зоны поддержки/сопротивления сопровождаются визуальными сигналами п
FREE
Trend Trader Indicator
Leonardo Daniel Isaia
Индикаторы
Trend Trader – Сигналы Покупки/Продажи и Тренд Описание: Trend Trader сочетает анализ трендов с чёткими сигналами покупки и продажи, используя скользящие средние, MACD и ADX для оценки силы рынка. Этот индикатор для MetaTrader 5 показывает направление тренда, определяет моменты роста и падения и визуально выделяет важные пересечения для оптимизации входов и выходов из сделок. Основные характеристики Автоматические сигналы покупки/продажи: иконки, показывающие возможности на основе силы тренда и
BRA EA Bollinger Rsi Adx
Leonardo Daniel Isaia
Эксперты
Bollinger RSI ADX V3 - Профессиональное Торговое Решение Bollinger RSI ADX V3 — это сложный и высоко настраиваемый экспертный советник для MetaTrader 5, использующий мощь индикаторов Bollinger Bands, RSI и ADX для принятия точных и стратегических торговых решений. Этот советник идеально подходит для трейдеров, ищущих надежную автоматическую торговую систему с продвинутым управлением рисками, гибкими настройками торговли и временными фильтрами для оптимизации производительности в различных рыночн
HASH ExpertAdvisor
Leonardo Daniel Isaia
Эксперты
HASH EA - Estrategia Profesional con Heiken Ashi Smoothed y Gestión de Riesgo Avanzada ¡Domina el mercado con precisión y control! El HASH EA es un Expert Advisor (EA) totalmente automatizado y listo para el mercado real, diseñado para traders exigentes que buscan señales claras, filtros robustos y una gestión de riesgo impecable. Basado en la potente combinación de Heiken Ashi Smoothed (descargable gratis desde el Mercado MQL5), EMA de tendencia, ADX opcional y ATR dinámico, este EA opera en cu
