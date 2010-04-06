ZAR Wave EA

乘风破浪，尽在 ZAR Wave EA。

ZAR Wave EA 是一款专为 MetaTrader 5 平台设计的尖端全自动专家顾问（EA），利用由 Serghey Magalà 创建并拥有的 FOTSI（外汇综合真实强度指数） 指标，提供先进的多元货币交易策略。该 EA 将 FOTSI 的货币强度分析与 指数移动平均线（EMA） 相结合，精准高效地交易 28 个主要外汇货币对。配备强大的风险管理、可定制的交易量大小和智能交易执行，ZAR Wave EA 赋予交易者征服外汇市场的信心。

主要功能

多元货币交易 ：无缝交易 28 个外汇货币对（如 EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSD），轻松实现投资组合多元化。

：无缝交易 28 个外汇货币对（如 EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSD），轻松实现投资组合多元化。 FOTSI 驱动的策略 ：利用 Serghey Magalà 的专有 FOTSI（外汇综合真实强度指数） 指标，根据货币强度趋势识别高概率交易机会。

：利用 Serghey Magalà 的专有 指标，根据货币强度趋势识别高概率交易机会。 基于 EMA 的交易管理 ：使用 50 周期和 100 周期 EMA 确认交易进场和出场，优化动态市场表现。

：使用 50 周期和 100 周期 EMA 确认交易进场和出场，优化动态市场表现。 灵活的交易量大小 ： 固定交易量 ：设置一致的交易量以确保可预测的交易。 账户余额百分比 ：根据账户余额的百分比动态分配交易量。 基于风险 ：根据止损和风险百分比计算交易量，实现精确的风险控制。

： 高级风险管理 ： 止损选项 ：选择基于点数或 ATR 的止损，适应性风险管理。 止盈 ：通过预设止盈水平锁定利润。 追踪止损 ：通过用户定义的水平触发动态追踪止损，保护收益。

： 每日亏损保护 ： 可配置的每日亏损限额（固定金额或百分比），保护您的资金。 连续亏损日保护在设定数量的亏损日后暂停交易，确保账户长期安全。

： 可定制参数 ：调整 FOTSI 水平、EMA 周期、风险设置和货币对选择，以匹配您的交易风格。

：调整 FOTSI 水平、EMA 周期、风险设置和货币对选择，以匹配您的交易风格。 经纪商兼容性 ：支持具有自定义货币对后缀的经纪商，实现无缝集成。

：支持具有自定义货币对后缀的经纪商，实现无缝集成。 信息仪表板：实时显示 FOTSI 值、持仓和每日盈亏等指标，透明度高。

为什么选择 ZAR Wave EA？

FOTSI 驱动 ：集成了 Serghey Magalà 的专有 FOTSI（外汇综合真实强度指数） 指标，这是一个分析货币强度的强大工具，与全自动 EA 结合，实现高效交易执行。

：集成了 Serghey Magalà 的专有 指标，这是一个分析货币强度的强大工具，与全自动 EA 结合，实现高效交易执行。 适合所有交易者 ：无论您是初学者还是经验丰富的交易者，灵活的设置可满足不同的风险偏好和交易目标。

：无论您是初学者还是经验丰富的交易者，灵活的设置可满足不同的风险偏好和交易目标。 强大的风险控制 ：通过每日亏损限额和连续亏损日保护等功能保护您的资金。

：通过每日亏损限额和连续亏损日保护等功能保护您的资金。 多货币对效率 ：同时交易多个货币对，同时遵循用户定义的每对货币对持仓限制。

：同时交易多个货币对，同时遵循用户定义的每对货币对持仓限制。 用户友好设计：易于配置的输入参数和可选仪表板使交易监控和管理更加直观。

推荐设置

时间框架 ：H1（默认），以获得最佳信号准确性和交易频率。

：H1（默认），以获得最佳信号准确性和交易频率。 货币对 ：支持 28 个货币对（如 EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSD 等），可自定义选择。

：支持 28 个货币对（如 EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSD 等），可自定义选择。 账户规模 ：适用于从 $500（微型账户）到更大余额的账户。

：适用于从 $500（微型账户）到更大余额的账户。 经纪商 ：兼容支持所列货币对的任何 MT5 经纪商（ECN、STP 或做市商）。

：兼容支持所列货币对的任何 MT5 经纪商（ECN、STP 或做市商）。 推荐使用 VPS：确保 24/5 运行和最佳性能。

工作原理

信号检测：由 Serghey Magalà 开发的专有 FOTSI 指标识别超买/超卖状态和货币强度差异，生成高概率的买入/卖出信号。 交易确认：EMA50 和 EMA100 的交叉结合价格行为，确认交易进场和出场，提高精确性。 持仓管理：根据用户设置以计算的交易量开仓，并应用止损、止盈或追踪止损。 风险控制：监控每日盈亏并执行用户定义的限额，必要时暂停交易以保护资金。 部分平仓：当价格超过 EMA50 时平仓 50% 的头寸，在 EMA100 时平仓剩余头寸，以优化利润锁定。

安装与设置

确保在 MetaTrader 5 平台上安装了 Serghey Magalà 的 FOTSI 指标（需单独购买）。 下载并将 ZAR Wave EA 附加到任何图表（推荐 H1）。 配置输入参数，包括： FOTSI 设置（超买/超卖水平、绝对差异）。

交易货币对（启用/禁用特定货币对）。

风险管理设置（交易量类型、止损、止盈等）。

每日亏损限额和连续亏损日保护。 启用自动交易并确保稳定的互联网连接或 VPS。

为什么 ZAR Wave EA 脱颖而出

ZAR Wave EA 将 Serghey Magalà 的 FOTSI（外汇综合真实强度指数） 的强大功能与全自动交易系统相结合，提供 多货币分析、趋势跟随精度 和 强大风险管理 的独特组合。其在多个货币对上交易的同时保持严格的资金保护，使其成为寻求多元化和安全性的交易者的理想选择。经过实盘条件测试和优化，ZAR Wave EA 适应动态市场环境，同时优先保护账户资金。

立即开始更智能的交易！

通过 ZAR Wave EA 提升您的外汇交易水平，借助 Serghey Magalà 的专有 FOTSI 指标。无论您是追求稳定利润还是多货币对多元化，这个 EA 提供您成功所需的工具。立即下载，乘上自动化多货币交易的浪潮！

注意：FOTSI 指标是 Serghey Magalà 的知识产权，需单独购买以与此 EA 配合使用。过去的表现不代表未来的结果。在实盘交易前，请始终在模拟账户上测试 EA，并确保了解外汇交易的风险。