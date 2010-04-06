ZAR Wave

ZAR Wave EA

乘风破浪，尽在 ZAR Wave EA。

ZAR Wave EA 是一款专为 MetaTrader 5 平台设计的尖端全自动专家顾问（EA），利用由 Serghey Magalà 创建并拥有的 FOTSI（外汇综合真实强度指数） 指标，提供先进的多元货币交易策略。该 EA 将 FOTSI 的货币强度分析与 指数移动平均线（EMA） 相结合，精准高效地交易 28 个主要外汇货币对。配备强大的风险管理、可定制的交易量大小和智能交易执行，ZAR Wave EA 赋予交易者征服外汇市场的信心。

主要功能

  • 多元货币交易：无缝交易 28 个外汇货币对（如 EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSD），轻松实现投资组合多元化。
  • FOTSI 驱动的策略：利用 Serghey Magalà 的专有 FOTSI（外汇综合真实强度指数） 指标，根据货币强度趋势识别高概率交易机会。
  • 基于 EMA 的交易管理：使用 50 周期和 100 周期 EMA 确认交易进场和出场，优化动态市场表现。
  • 灵活的交易量大小
    • 固定交易量：设置一致的交易量以确保可预测的交易。
    • 账户余额百分比：根据账户余额的百分比动态分配交易量。
    • 基于风险：根据止损和风险百分比计算交易量，实现精确的风险控制。
  • 高级风险管理
    • 止损选项：选择基于点数或 ATR 的止损，适应性风险管理。
    • 止盈：通过预设止盈水平锁定利润。
    • 追踪止损：通过用户定义的水平触发动态追踪止损，保护收益。
  • 每日亏损保护
    • 可配置的每日亏损限额（固定金额或百分比），保护您的资金。
    • 连续亏损日保护在设定数量的亏损日后暂停交易，确保账户长期安全。
  • 可定制参数：调整 FOTSI 水平、EMA 周期、风险设置和货币对选择，以匹配您的交易风格。
  • 经纪商兼容性：支持具有自定义货币对后缀的经纪商，实现无缝集成。
  • 信息仪表板：实时显示 FOTSI 值、持仓和每日盈亏等指标，透明度高。

为什么选择 ZAR Wave EA？

  • FOTSI 驱动：集成了 Serghey Magalà 的专有 FOTSI（外汇综合真实强度指数） 指标，这是一个分析货币强度的强大工具，与全自动 EA 结合，实现高效交易执行。
  • 适合所有交易者：无论您是初学者还是经验丰富的交易者，灵活的设置可满足不同的风险偏好和交易目标。
  • 强大的风险控制：通过每日亏损限额和连续亏损日保护等功能保护您的资金。
  • 多货币对效率：同时交易多个货币对，同时遵循用户定义的每对货币对持仓限制。
  • 用户友好设计：易于配置的输入参数和可选仪表板使交易监控和管理更加直观。

推荐设置

  • 时间框架：H1（默认），以获得最佳信号准确性和交易频率。
  • 货币对：支持 28 个货币对（如 EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSD 等），可自定义选择。
  • 账户规模：适用于从 $500（微型账户）到更大余额的账户。
  • 经纪商：兼容支持所列货币对的任何 MT5 经纪商（ECN、STP 或做市商）。
  • 推荐使用 VPS：确保 24/5 运行和最佳性能。

工作原理

  1. 信号检测：由 Serghey Magalà 开发的专有 FOTSI 指标识别超买/超卖状态和货币强度差异，生成高概率的买入/卖出信号。
  2. 交易确认：EMA50 和 EMA100 的交叉结合价格行为，确认交易进场和出场，提高精确性。
  3. 持仓管理：根据用户设置以计算的交易量开仓，并应用止损、止盈或追踪止损。
  4. 风险控制：监控每日盈亏并执行用户定义的限额，必要时暂停交易以保护资金。
  5. 部分平仓：当价格超过 EMA50 时平仓 50% 的头寸，在 EMA100 时平仓剩余头寸，以优化利润锁定。

安装与设置

  1. 确保在 MetaTrader 5 平台上安装了 Serghey Magalà 的 FOTSI 指标（需单独购买）。
  2. 下载并将 ZAR Wave EA 附加到任何图表（推荐 H1）。
  3. 配置输入参数，包括：
    • FOTSI 设置（超买/超卖水平、绝对差异）。
    • 交易货币对（启用/禁用特定货币对）。
    • 风险管理设置（交易量类型、止损、止盈等）。
    • 每日亏损限额和连续亏损日保护。
  4. 启用自动交易并确保稳定的互联网连接或 VPS。

为什么 ZAR Wave EA 脱颖而出

ZAR Wave EA 将 Serghey Magalà 的 FOTSI（外汇综合真实强度指数） 的强大功能与全自动交易系统相结合，提供 多货币分析趋势跟随精度强大风险管理 的独特组合。其在多个货币对上交易的同时保持严格的资金保护，使其成为寻求多元化和安全性的交易者的理想选择。经过实盘条件测试和优化，ZAR Wave EA 适应动态市场环境，同时优先保护账户资金。

立即开始更智能的交易！

通过 ZAR Wave EA 提升您的外汇交易水平，借助 Serghey Magalà 的专有 FOTSI 指标。无论您是追求稳定利润还是多货币对多元化，这个 EA 提供您成功所需的工具。立即下载，乘上自动化多货币交易的浪潮！

注意：FOTSI 指标是 Serghey Magalà 的知识产权，需单独购买以与此 EA 配合使用。过去的表现不代表未来的结果。在实盘交易前，请始终在模拟账户上测试 EA，并确保了解外汇交易的风险。


推荐产品
Doubling Force EA
Amer Ali Mousa Jaradat
专家
Doubling Force EA The Ultimate Smart Martingale Solution by JoSignals Transform your BTCUSD trading experience with **Doubling Force EA**, the intelligent Expert Advisor designed to help traders harness the power of smart Martingale strategies while maintaining flexibility and control. Developed by **JoSignals**, this EA enables traders to adapt to market trends and maximize profitability with minimal effort. Key Features: 1. Smart Martingale Logic with Trend Optimization:    - Combines a clas
MSHia Multi Strategy Hedge Multi pair Retail
Roberto Tavares
专家
The trading strategy is based on over 10 years of successful experience in trading based on the strength of a candle and percentage of the body in relation to the entire Candle (Strong Candle) and/or (depending on the configured parameters) on a moving average long-period triple trend (JMA) combined with the current chart's time moving average with constant bands and AWESOME oscillator or even Bollinger Bands, all of which can be combined as desired to allow a safer market entry. Combined with
Dragon Hedge
Evgeniy Zhdan
专家
Multicurrency Expert Advisor works on the basis of determining several candlestick patterns, which should simultaneously form on several trading instruments. Please test the Expert Advisor with 100% quality of quotes! Built-in hedging system allows you to increase the stability of the work, reduces the drawdown and greatly increases the probability of reaching the take profit, specified in the settings of the expert. Version for MT4:   https://www.mql5.com/en/market/product/84876 Check that
GainX 400 Weltrade
Angel Torres
专家
EA GainX 400 – Weltrade (Synthetic Indices | M15) Minimum Recommended Deposit: 50 USD GainX 400 is a specialized automated trading system designed exclusively for Synthetic Indices on the Weltrade broker. It operates on the M15 timeframe, targeting directional momentum expansions. The strategy follows a High Ratio structure, meaning it accepts small, controlled losses while aiming for large winning moves that more than compensate drawdown periods—producing a steady and scalable equity curve ove
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
专家
Volatility Pullback EA is an automated trading system developed exclusively for XAUUSD (Gold) . The EA trades pullbacks during high-volatility conditions using auto-generated grid levels that dynamically adapt to current market volatility, allowing intelligent position scaling during price retracements instead of fixed grid spacing. To protect trading capital, especially on small and cent accounts , the EA includes equity protection that automatically pauses trading when predefined equity limits
SteadyRange M5 EurUsd Algorithmic Trader
Ignacio Rubio Bustos Fierro
专家
STEADYRANGE M5 — Professional Range-Based Trading System for EURUSD (M5) Launch Price — Limited Offer SteadyRange M5 is currently offered at a reduced introductory price during its launch phase. As new improvements are added and the operational range expands, the price may be adjusted. Buyers during this stage retain full access to all future updates at no additional cost. Precision Architecture • Modular Micro-Ranges • Slope Filtering • Dynamic Market Regime Clustering • Controlled Risk Steady
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
专家
GER40 NovaAI — The Trading AI Beyond Human Emotion "Doubt", "Fear", and "Greed" are eliminated. A new era ruled by pure logic and precision begins. GER40 NovaAI is a fully autonomous trading AI built exclusively for the DAX40 (GER40). After thousands of hours of optimization, it filters out market noise and targets only the core of profitability. Let AI make the decisions and grow your capital with reason, not emotion. Why NovaAI Outperforms Other EAs Autonomous Decision-Making × Adaptive
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
专家
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
专家
“两位专家顾问，一个价格：助您成功！”布伦特石油倒卖专家 + 布伦特石油波动专家合二为一的 EA 交易    Live signal 此价格是促销期间的临时价格，很快就会上调 最终价格：5000 美元 目前价格仅剩1份，明天涨价，下一个价格是 -->> 1120 $ 欢迎来到布伦特石油 布伦特石油专家顾问是一家实力雄厚的公司，旨在精准、敏捷地掌控波动的能源市场。布伦特石油不仅仅是一个系统；它也是一个系统。它是您的战略合作伙伴，旨在部署适应市场脉动的胜利战略。 无论您是想通过倒卖技术利用快速的市场波动，还是喜欢谨慎的波动交易方法，布伦特石油都能满足您的需求。其先进的算法分析市场趋势来执行旨在最大化收益和最小化风险的交易。 主要特征： 高级策略实施：在倒卖、波动和其他定制策略之间无缝切换。 市场适应性：在布伦特石油市场的动态交易环境中蓬勃发展。 用户友好的界面：即使对于交易机器人的新手来说，也易于设置。 风险管理协议：内置安全检查以保护您的投资。 通过布伦特石油提升您的交易游戏**——技术与策略相结合，助您交易成功。准备好体验未来的交易，专为追求卓越和性能的交易者而设计。在*
GhostSinobi
Muhammad Sadli
专家
GHOST SINOBI – Ninja Scalper XAUUSD GHOST SINOBI is a fully automated Expert Advisor (EA) designed for XAUUSD (Gold) using a trend-following strategy with smart filters . Like a ninja, this EA operates fast, precise, and disciplined , delivering consistent profits with strong risk protection. Key Features Optimized for XAUUSD H1 timeframe Ultra-high win rate: 97%+ based on real tick backtests Works with small deposits (starting from $100) and prop firm accounts Full protection: Ad
GOLD Stone
Ken Iijima
专家
GOLD Stone EA — The Ultimate Trend-Following Strategy for Gold DISCOUNT - Don't Miss Out! Original Price: $800 → Now: $150 LINE Signal Coming Soon! Stunning Results: 12x Return in 2 Years   Initial Deposit: $10,000 Final Balance: $122,532 Net Profit: $112,532 (+1,125%) Test Period: January 2024 – December 2025 (Approx. 2 Years) Outstanding Performance Metrics Metric Result Rating Profit Factor 19.48 Exceptional (1.5+ is considered good) Sharpe Ratio 2.41 Excellent (1.0
US500 Scalper
Sergey Batudayev
专家
标准普尔 500 剥头皮交易顾问是一款创新工具，专为希望成功交易标准普尔 500 指数的交易者而设计。该指数是美国股市最广泛使用、最负盛名的指标之一，涵盖了美国最大的 500 家公司。 特点： 自动交易解决方案：     该顾问基于先进的算法和技术分析，可以根据不断变化的市场条件自动调整策略。 多种方法：     该顾问结合了多种策略，包括了解指数趋势、振荡价格分析以及最大化利润和最小化风险的算法。 灵活性和可定制性：     交易者可以自定义 EA 设置以适合他们的交易目标、风险水平和交易策略偏好。 风险管理：     顾问不断监控市场并采取措施管理风险；您可以设置在达到某些损失水平时自动终止交易。 透明度和报告：     交易者可以访问详细的报告和分析来评估顾问的表现并做出明智的投资决策。 机器人策略： 机器人设置已准备好进行交易   标准普尔 500 指数，同时考虑到该指数的价格行为。 该策略包括不使用马丁格尔的平均法。 该顾问拥有 解决一系列亏损交易的智能算法 ，可让您减少存款负担并快速克服亏损。 优点： 通过领先的标准普尔 500 指数进入全球金融市场。 基于先进技术和算法的
Project 758
Konstantin Sinitsin
专家
Greetings, fellow traders. EA Project 758 was created by a team of traders and programmers with 15 years of experience. EA Project 758 has been developed and refined over a period of 6 years. Through this process, we have achieved excellent results. The EA algorithm is proprietary and has no analogues. It incorporates universal and complex systems such as IR, developed personally by us. We designed a proprietary EA that embodies the behavior model of termites. These tiny insects are known for th
EA Dynamic Pulsar MT5
Ruslan Pishun
专家
Trading strategy: Scalping. Trading on impulses in automatic trading has been used for a long time and the scheme is not new to traders. It is difficult to catch such moments manually, but the adviser copes instantly. Automated trading uses 2 approaches to trade in such cases: look for pullbacks after impulses. trade in the direction of momentum. The search for entry points is done like this: the adviser measures the rate of price change for which this change should occur, if the conditions for
PCA Pairs Trader Pro
Oleksandr Art'omenko
专家
PCA Pairs Trader Pro——是一款基于主成分分析（PCA）方法的专家顾问，它能够自动从五只工具组成的投资组合中选出最佳资产对，并在两头持仓（多头和空头）之间构建市场中性对冲头寸。与传统的单一资产对冲交易只分析一对资产不同，PCA Pairs Trader Pro 执行多维度统计分析，发掘隐藏模式，并能在不断变化的市场环境中自适应，无需人工调参。 “专业人士通常并不拥有更多的知识或更高的技巧。他们之所以能赚钱，是因为他们参与了完全不同的游戏。” 改变您的交易思路，运用“另类”规则和方法，就像大机构和对冲基金中的顶尖“玩家”那样。 这是限量的 10 套终身授权，EA 价格将迅速上涨。立即以优惠价格永久拥有！之后仅提供租赁服务。 为什么 PCA Pairs Trader Pro 是对冲交易的下一个层级 多资产分析 顾问不局限于两只资产，而是直接对五只工具组成的板块进行分析，通过主成分分析（PCA）和协方差矩阵运算，甄选出最佳资产对，这能揭示传统方法无法察觉的深层关联。 主成分分析 + 机器学习算法 利用机器学习算法计算市场分布的关键向量，可客观区分整体趋势与异常波动，
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
专家
HMA Scalper Pro  EA     是一款多功能交易机器人，适用于在最受欢迎的金融工具上进行活跃交易，包括流行的货币对（EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、AUD/USD、USD/CAD）、黄金（XAU/USD）、石油（Brent、WTI）以及加密货币（BTC、ETH、LTC等）。 其核心算法基于改进版Hull移动平均线（HMA），相比传统移动平均线可提供更清晰的信号。该智能交易系统能灵活应对短期价格波动，运用网格化的订单开启模式并结合高级风险管理工具。内置的可视化面板可简化交易参数的设置与控制。 HMA Scalper Pro EA   的主要功能和用途 剥头皮交易模式 聚焦于短期价格波动，迅速确定潜在进场和出场点位。 网格交易模式 支持网格模式（Grid）。当价格走势不利时，可按设定间隔继续加仓，从而获得更有利的平均进场价格。 多层次资金保护 灵活设置止损（Stop Loss）、移动止损到保本（Break Even）、移动止盈（Trailing Stop）以及每日限制等功能，帮助控制黄金、原油、加密货币等高波动品种的风险。 信息面板 在图表上显示当前
Boom and Crash Plus
Godbless C Nygu
1 (1)
专家
Join Deriv link on profile>>> This is new Robot which created by Moving Average... There is things to Consider before you buy or rent this Robot, I listed down here so that you can read before you purchase this Robot 1; Not perfect 100% because you can make the huge profit but sometimes you can make a little loss i can say Profit 70% and losses 30%. 2; Use setup which provided by developer not otherwise. 3;Use lower timeframe, 1,5 Minute recommended. 4;You can deposit $50  and above. 5;Backte
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
专家
布林带策略EA MT5 是一款自动化交易工具，专为基于布林带反转条件捕捉交易机会而设计。该EA在检测到靠近下轨的看涨反转（前一根K线收于下轨下方，当前K线收于下轨上方，从红K转为绿K）时执行买入交易，在靠近上轨的看跌反转（相反情况）时执行卖出交易。经过广泛回测的EA提供精确的进场方法、灵活的出场规则和高级风险管理，占用最少的系统资源以高效执行交易。 该系统包括用于控制交易时段的日期/时间过滤器，并支持历史数据测试以验证性能。实时仪表板显示开放交易、账户净值和系统指标，而直观的输入菜单使配置变得简单。所有设置均提供详细文档。 有关详细文档： 常规设置/输入指南 | 指标设置/输入指南 | 回测和设置文件 您可以在这里下载MT4版本： 布林带策略EA MT4 主要功能： 布林带交易系统，参数（周期、偏差、移位）完全可定制 支持多个时间框架，交易灵活 多种风险管理选项：止损、止盈、跟踪止损 高级仓位规模管理和回撤保护 时间/日期过滤器，控制交易时段 实时监控仪表板 弹出窗口、电子邮件和推送通知 与MQL5 VPS兼容，支持24/7运行 注意 ：布林带策略EA MT5 是使用布林带反转策略的交
Crash Killer Pro
Guy Bertrand Djiozang Fopa
专家
Crash Killer Pro This robot automatically assists you in trading the Crash index. However, knowledge of reading the trend is necessary to avoid losses. Launch the robot only in clear periods of trends either uphill or downhill. Some recommendations: Check trend with 1h timeframe Crash 1000 recommended for robot Timeframe 1 minute Minimum capital 300 You can use default settings or adjust.
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
专家
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
专家
SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
GriffonArgos
Haruki Teranaka
专家
This Expert Advisor utilizes the Stochastic Oscillator and Awesome Oscillator (AO) to capture market movements and generate trading signals. Key Features: Highly accurate analysis even in complex market conditions. Dynamic Risk Management: Lot or risk-based money management options automatically adjust risk for each trade. Flexible Trailing Stop: Dynamic trailing stop settings to protect profits and minimize losses. Multi-Timeframe Analysis: Supports analysis on multiple timeframes to accommodat
FREE
Grid Hlevel MT5
Sergey Ermolov
2 (1)
专家
MT4版本  |  Valable ZigZag指標   |  FAQ Grid HLevel   Expert Advisor   非常適合那些希望每月在外匯市場上獲得穩定利潤的交易者。   Expert Advisor   根據平均策略工作 ， 我建議您正確使用它。 “ 正確 ” 使用它意味著以市場反轉點的平均數開倉 ， 並且僅在全球趨勢的方向上交易。   至於主要趨勢的方向 ， 我建議通過時間框架   H4   上的   Valable ZigZag   指標來確定。   指標更難確定市場可能發生變化的水平 ， 因此我建議交易者在圖表上手動設置它們 ， 以便使用平均訂單更準確地進入市場。 Telegram 聊天： @it_trader_chat 新的 Expert Advisor Prop Master   - 在您的交易终端中进行测试 https://www.mql5.com/zh/market/product/115375 因此 ， 我想向您介紹   Grid HLevel   Expert Advisor -   一種以手動設置的支撐和阻力水平進行交易的   Exper
Ex Gold MT5 EA
Richard Kofi Anim Darko
专家
After You download the EA kindly join our telegram group below..... https://t.me/aFXeas EX GOLD MT5 EA is a unique fully automated Expert Advisor which uses a combination of price action and indicators to find profitable entries on the market. It uses an average of standard deviation to follow the trend for additional entries hence taking advantage of the trend. Its unique but simple parameter makes it suitable for beginners and experienced traders. The EA was designed to trade Gold on the M1,
Range Breakout Advance
Sarvaiya Sultanbhai Alibhai
专家
==> This is an range breakout expert adviser. ==> Recommended pairs are EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF,GBPCAD,NZDCAD ==> User is allowed to go through multiple setting parameters ==> This inputs will allow user to make customized EA to trade any asset based on Range Breakout System. ==>   This will allow user to user 3 Type of Trailing Stop Loss ==> Other Improvements are coming soon  ==>     happy trading happy investing...! ==> Spreads are not in Pips Or Tick but, it is calculated by custo
Scalper MultiChartsMT5
Denis Nikolaev
专家
ScalperMultiChartsMT5 是一个全自动的多币种交易系统，用于夜间倒卖。  产品特点 专家顾问在28主要专业和交叉交易 , Gold, Silver 。 Ea交易不使用有风险的方法 Ea交易使用可用于理解的最小数量的输入参数 专家顾问为经纪商的所有订单设置固定和隐藏的止损和止盈 Ea交易使用幻数魔术来识别其订单 建议 任何具有窄点差和快速执行订单的经纪商都适合交易 最低推荐存款为$100 智能交易系统可以与默认参数一起使用，在图表上安装智能交易系统就足够了 参数 滑点-价格滑点 魔术-一个神奇的数字 手-订单量 TradeHour-顾问的交易时间 和其他人。..  在允许专家对特定货币对进行交易之前，请在您的经纪商的历史记录测试仪中测试交易品种，因为专家顾问对点差和执行速度很敏感。  过去的高利润并不能保证未来同样高。
RSI Intelligent
Sabil Yudifera
专家
RSI Intelligent is a fully automated scalping robot that uses a very efficient Relative Strength Index (RSI) breakout strategy, Probabilistic analysis with (RSI). Most effective in the price Cumulative probability of a normal distribution that occupy the bulk of the market time. Transactions happen almost every day like Scalping follow trend. A Forex robot using the Relative Strength Index (RSI) indicator combined with an artificial neural network would be an advanced automated trading system th
OP Skill FX Joker EA
Yago Sales Rodrigues
专家
OP Skill FX Joker - Annual Strategy with AI & Mathematical Logic Telegram  to access the SET settings. Description: Discover a new way to trade the markets, where Artificial Intelligence and mathematical precision unite to make logical, strategic decisions. The OP Skill FX Joker was developed to analyze the market in-depth, identifying high-probability opportunities. Forget high-risk approaches. The OP Skill FX Joker ’s philosophy is annual, sustainable growth , not chasing unrealistic monthly
Expert AI Micro Trend Adaptive Strategy
Van Dai Luu
专家
# AI微趋势自适应策略：革新您的外汇交易 介绍我们最先进的外汇交易专家顾问 - AI微趋势自适应策略。这个创新系统结合了人工智能驱动的趋势检测和自适应网格方法，旨在利用短期市场走势的同时智能管理风险。非常适合希望在充满活力的货币交易世界中利用微趋势力量的交易者。 ## 主要特点： 1. **AI驱动的微趋势检测**：利用先进的算法，结合EMA、标准差和双重SMA，精确识别和利用短期市场趋势。 2. **自适应网格系统**：随着微趋势的发展，动态开启最多3个战略性位置，最大化快速变化市场中的盈利潜力。 3. **实时市场适应**：持续调整以适应市场波动，确保在任何条件下都能实现最佳交易布局和风险管理。 4. **智能风险控制**：实施复杂的追踪止损机制，随着微趋势的演变保护利润并最小化损失。 5. **清晰的视觉信号**：在您的图表上显示直观的买入/卖出箭头，让您轻松跟踪AI的决策过程。 6. **高度可定制**：微调AI参数以配合您的交易风格和风险承受能力。 [剩余描述因长度限制而省略]
Hybrid Coco EA
Suharmoko
专家
Price at $499 7 Copy left Hybrid Coco EA  is a modern, tropical-themed automated trading system that blends simplicity with high-performance market technology. Inspired by the balance and clarity of a fresh young coconut, this EA delivers smooth and powerful trading using momentum-based indicators  instead of traditional candle engines. Built for gold and major forex pairs, Hybrid Coco uses multi-layered momentum analysis  to detect early trend bursts, continuation waves, and exhaustion points
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (378)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 已验证信号（ECN账户）-  NTRon 2000 稳定版 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
专家
使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICMarkets 两种策略  低风险     htt
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
专家
新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑 借助 Argos Rage ，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统 提供支持，实时分析市场行为。 在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。 Live Signal 时间周期: M30 杠杆:  最低 1:20 入金:  最低 $100 交易品种:  XAUUSD, EURUSD 经纪商:  不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury 。 购买完成后请直接与我联系。 Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。 与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。 当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时， Argos Rage 扩大了交易范围。 它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。 嵌入式 DeepSeek AI 集成的 AI 模型动态评估市场状况。
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
专家
PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
专家
黑色星期五50%折扣 - NANO MACHINE GPT 常规价格:$997 至 黑色星期五:$498.50 (折扣价格将在促销期间体现。) 促销开始:2025年11月27日 - 限时黑色星期五活动。 黑色星期五赠品: 所有在黑色星期五活动期间购买Nano Machine GPT的买家可以参加随机抽奖,奖品包括: 1 x Syna激活码 1 x AiQ激活码 1 x Mean Machine GPT激活码 如何参与: 1) 购买后, 向我发送私信 以获取Nano Machine GPT手册和推荐的设置文件。 2) 然后 在此产品页面发表评论 确认您的购买,即可 正式进入 黑色星期五抽奖活动。 将从符合条件的黑色星期五购买者中随机选出三位独立获奖者,购买者必须同时发送消息并发表评论。 黑色星期五促销结束后,Nano Machine GPT将恢复其常规价格997美元。 Nano Machine GPT - 紧凑型全功能系统中的旗舰级AI DNA Nano Machine GPT由Mean Machine GPT、AiQ和Syna背后的同一开发者打造,这些系统帮助建立了外汇交易中真正
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
专家
概述 Golden Hen EA 是一款专为 XAUUSD (黄金) 设计的专家顾问 (Expert Advisor)。它结合了八种独立的交易策略，每种策略都由不同的市场条件和时间周期 (M5, M30, H2, H4, H6, H12) 触发。 该 EA 旨在自动管理其入场和过滤器。EA 的核心逻辑专注于识别特定的信号。Golden Hen EA 不使用网格 (grid)、马丁格尔 (martingale) 或平均成本技术 。 EA 开启的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载 Set 文件 八种策略概述 EA 同时跨多个时间周期分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析最近的一系列特定柱状线，以识别在定义的看跌形态之后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略在持续的下行趋势后识别强劲的看涨动能。它使用前一个 H4 柱的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一种基于会话的策略。它监控相对于早期交易时段低点的价格行为，以识别潜在
Remstone
Remstone
5 (7)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
专家
Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]   核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不依赖传统指标的情况下，分析原
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
专家
AxonShift — 具有自适应执行逻辑的算法交易系统 AxonShift 是一款专为 XAUUSD 在 H1 时间周期上开发和优化的自动化交易算法。该系统采用模块化结构，通过分析短期价格动态与中期趋势脉冲的结合来理解市场行为。它避免了对市场噪音的过度反应，不依赖高频操作，而是聚焦于在特定结构条件触发下的可控交易周期。 每一笔交易都基于预设的场景逻辑进行触发，依赖于内部筛选器、价格阈值与波动性上下文。AxonShift 不使用马丁策略、网格系统或仓位加倍方法，从而确保在不同市场条件下执行行为的可预期性和一致性。 该系统在每笔交易中都采用固定的止损（Stop Loss）与止盈（Take Profit）水平，从而维持明确的风险管理框架。此结构使其能够适用于支持市场执行的经纪商，并允许在明确定义的资本模型下部署。AxonShift 的执行机制稳定且不依赖外部指标或随机行为。 系统不依赖新闻事件、外部数据源或概率预测。其核心方法建立在黄金市场特有的行为模式上，包括局部波动区域、方向性微型突破以及短周期内的价格响应。开发过程中特别考虑了 XAUUSD 的非对称波动性与日内流动性节奏。 实盘信号
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
专家
首次在此平台上 | 一个了解市场的EA 这是该平台上首个使用 Deep Seek 全部功能的专家顾问（EA）。 结合 Dynamic Reversal Zoning 策略，创建了一个不仅能识别市场动态，更能理解市场行为的系统。 实时信号 __________     设置 时间周期： H1 杠杆： 最低 1:30 入金： 至少 $200 交易品种： XAUUSD 经纪商： 不限 Deep Seek 与反转策略的结合是全新的——这正是它特别吸引人的地方。如果你正在寻找新的交易方式， 不要错过这个EA。它是这里第一个此类系统，可能也是自动化交易的新方向的开始。 与其依赖固定模式或预设策略，不如采用此EA的自适应方式。它能识别并理解  市场变化 – 并据此进行调整。  专注于反转区域和压力分析，它远比传统工具更深入。 Deep Seek 简介 Deep Seek 是一个基于先进数据结构的现代分析模型。 它实时扫描市场，识别模式，评估波动性，并洞察传统指标忽视的部分 。 Deep Seek 在以下方面表现尤为出色： 评估市场强弱 识别过渡区域 适应市场阶段变化 AI 系统 交易能力
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 755 美元（还剩 3/10），下一个价格 895 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
专家
AIQ 版本 5.0 - 通过机构架构实现自主智能 从基于规则的自动化演变为真正的自主智能代表了算法交易的自然进步。十多年前机构量化交易台开始探索的内容已经成熟为实际实施。AIQ 版本 5.0 体现了这种成熟：复杂的多模型 AI 分析、独立验证架构，以及通过广泛的生产部署而完善的持续学习系统。 这不是添加了 AI 功能的自动化。这是从基础构建的自主智能，基于多年研究机构交易台如何构建决策验证、管理运营可靠性和实施自适应学习系统。版本 5.0 代表了这种开发方法的顶峰。 版本 5.0 提供超过 300+ AI 模型的访问，包括 55+ 免费集成模型、提供独立验证的双重 AI 分析师和风险管理器角色、具有自动故障转移的主辅 API 架构确保零停机运行、专有的 Sacred Phi 仓位管理系统，以及随市场条件持续演化的高级神经网络权重训练。系统以 10 倍速度执行增强型网络搜索以获取实时市场情报，同时在多个时间框架内执行机构级分析。 基于多年完善的进化增强： 300+ AI 模型生态系统，含 55+ 免费选项： 直接 API 集成机构级提供商，包括 DeepSeek R1、OpenAI
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
专家
量子男爵EA 石油被称为黑金是有原因的——现在，有了 Quantum Baron EA，您可以以无与伦比的精度和信心来开采它。 Quantum Baron 旨在主宰 M30 图表上 XTIUSD（原油）的高辛烷值世界，是您升级和进行精英精度交易的终极武器。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣   价格 。     每购买10件，价格增加50美元。最终价格为4999美元 量子男爵频道：       点击这里 ***购买 Quantum Baron MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私信询问！ 我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。我拥有超过15年的交易经验，经过精心设计，已近乎完美。我的创建者将他们丰富的市场知识和专业知识融入到我的每一行代码中，以确保我能够提供最佳的性能。 量子皇帝 (
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
专家
欢迎来到     GoldSKY EA 是一款高效的 XAUUSD（黄金）日内交易程序。由我们的团队开发，旨在……     普通账户、资金支持的专业账户和专业挑战！     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller GoldSky 使用 1 分钟时间框架的图表。5 年和 10 年的回测结果可在评论区找到。该系统在长期使用相同设置的情况下表现良好，展现出稳健性和持久性。 该智能交易系统在欧洲交易时段开始至美国交易时段结束期间进行交易。不持有隔夜交易，所有未平仓交易均在当日结束
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.75 (61)
专家
Infinity EA 是一款专为 GBPUSD、XAUUSD 和 AUDCAD 设计的高级交易专家顾问。它专注于安全性、持续回报和无限盈利能力。与许多其他依赖高风险策略（如马丁格尔或网格交易）的 EA 不同。Infinity EA 采用基于神经网络的规范、有利可图的剥头皮策略，该神经网络嵌入机器学习、数据分析 AI 技术，由最新的 ChatGPT 版本提供，可让您的整体交易体验非凡。 加入我们拥有超过 7000 名成员的 MQL5 社区， 与其他交易者建立联系。及时了解最新的产品更新、提示和独家内容。 MT4 版本 如何设置 Infinity EA 特征 Infinity EA 利用人工智能驱动的剥头皮策略。 该 EA 与 ChatGPT-4 Turbo 集成，可进行实时数据分析。 Infinity EA 利用机器学习不断从市场数据中学习。 风险管理是 Infinity EA 的核心，具有固定止损和获利设置等功能，可保护资本并锁定利润。 该 EA 还进行高级蜡烛图分析，以识别高质量的交易条目。 Infinity EA 与道具公司完全兼容。 促销价：599 美元（购买 5 次前）|
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
专家
AI MAP 交易系统 AI MAP 交易系统 AI MAP 是一款自动化智能顾问，旨在分析市场状况并基于算法逻辑执行交易。该系统利用多层分析框架来评估价格走势、交易量和市场情绪，无需人工干预。 实时监控（+ 3个月）    || 聊天群组    系统架构 EA 集成了专门的处理模块来处理不同的市场方面： 实时价格走势和交易量分析 新闻情绪和经济日历整合 技术指标综合 风险评估和波动性预测 支撑位和阻力位映射 交易策略 该系统通过根据账户净值和当前市场状况自动调整交易规模来管理持仓。它采用动态止损机制和获利策略来维持风险参数。只有当多个分析模块对市场方向达成一致时才会执行交易。 主要特点 基于账户净值的自动持仓规模计算。 具有经济新闻过滤的市场分析。 动态利润目标和止损调整。 周末持仓保护功能。 多时间框架分析。 推荐货币对 该系统针对具有足够波动性的货币对进行了优化，包括： 主要货币对和交叉盘： GBPUSD, USDJPY, EURUSD, GBPJPY, EURJPY 贵金属： XAUUSD（黄金） 账户建议 保守型： 最低余额 $500（建议 $1,000） 时间框架 H
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
专家
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) 面向 XAUUSD 的精准交易 Live Signal Avalut X1 是一款用于 MetaTrader 5 上 XAUUSD（黄金） 自动化交易的专业智能交易系统（EA）。该系统在一个 EA 中集成四种互补策略，以应对不同的市场状态。它在 MT5 上独立运行，无需外部 DLL 或第三方安装程序。 关键功能 四策略合一：相互配合的策略覆盖趋势、震荡与波动等阶段。 专项风险管理：每笔交易均设硬性止损与止盈；动态 X 跟踪止损。 高级过滤方法：用于优化入场的高级 EZ 过滤器。 自动时区处理：策略基于 GMT+3 开发，自动检测并校正经纪商时差。 丰富参数：提供全面的配置输入；默认参数可直接使用，无需外部 set 文件。 EA 面板：图表内信息面板，支持可选主题（深色、浅色、Edgezone）。 开发与验证 机构级方法：走步优化（Walk-Forward）、样本外验证、蒙特卡罗重采样、参数稳定性与敏感性检查。 AI 辅助的研发与监控：研究与实时诊断由 AI 工具支持；仅在必要时更新参数
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
专家
量子比特币 EA   ：没有不可能的事情，唯一的问题是弄清楚如何去做！ 使用 Quantum Bitcoin EA 迈向 比特币 交易的未来，这是来自顶级 MQL5 卖家之一的最新杰作。Quantum Bitcoin 专为追求性能、精度和稳定性的交易者而设计，重新定义了加密货币波动世界中的可能性。 重要提示！ 购买后，请给我发送私人消息，以获取安装手册和设置说明。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子比特币/女王通道：       点击这里 ***购买 Quantum Bitcoin EA 即可免费获得 Quantum StarMan！*** 私信询问更多详情！ Quantum Bitcoin EA 在 H1 时间范围内蓬勃发展，采用 趋势跟踪策略 来捕捉市场动量的本质。它利用 复杂的网格方法 来确保每个交易周期都以胜利结束——将波动性从挑战转变为机遇。比特币市场以 4 年为一个周期，Quantum Bitcoin EA 经过优化，可以捕捉每个周期中发生的模式，确保它始终以有利的方式结束交易 为什么选择量子比特币 EA？ 掌握不可预
作者的更多信息
FOTSI Indicator
Leonardo Daniel Isaia
1 (1)
指标
FOTSI – 外汇真实强度指数概览 发现每种货币的真实力量，并利用优势交易。 FOTSI 指标 是一种 多货币振荡器 ，用于测量每种主要货币（USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD）在所有货币对中的真实动量。 FOTSI 不仅分析单一图表，而是整合多个货币对的数据，平滑价格波动，并应用 True Strength Index (TSI) 算法，为您提供清晰、稳定且无延迟的各货币相对强度视图。 主要特征 多货币振荡器： 独立衡量每种货币的强弱。 超买和超卖水平： +50 → 货币超买（高概率回调）。 –50 → 货币超卖。 ±25 → 中性区。 简单易懂： 曲线在零之上或之下 = 强/弱。 无重绘： 所有计算实时进行并保持稳定。 适用于任何货币对和时间周期： 建议在 H1, H4 和 D1 使用以提高可靠性。 如何使用？ 反转策略： 当货币达到 +50 或 –50 极值时寻找反转机会。 入场确认： 结合价格行为或支撑/阻力位使用。 选择最强/最弱货币对： 基于最强货币对最弱货币进行交易。 实用示例 如果 USD 为 +60（超买）且 EUR 为 –
Heiken Ashi Smoothed Indicator
Leonardo Daniel Isaia
指标
Heiken Ashi 平滑指标 (MT5专用) 高级Heiken Ashi，带平滑滤波器。去除噪音，减少假信号，提前识别趋势。适合外汇、指数、加密货币（H1-D1）。 工作原理与平滑方式 传统Heiken Ashi通过平均前几根K线的开盘、收盘、最高、最低价来生成K线，已减少小幅波动影响。然而， Heiken Ashi Smoothed 在此基础上对“原始”价格（raw）应用额外平滑滤波器。不使用直接价格，而是采用移动平均（EMA或SMA，可配置）处理输入数据，生成代表更稳定流畅趋势的K线。 此平滑过程分两阶段进行： 基础Heiken Ashi计算 ：平均价格形成初始K线，多头K线（通常绿色或白色）表示上升趋势，空头（红色或黑色）表示下降趋势。 递归平滑 ：对结果应用移动平均，消除异常峰值，创建价格运动的更线性表示。最小化临时波动引起的“噪音”，不引入过多滞后，适合实时分析。 结果，平滑K线如动态均线般运作：价格在K线上方表示多头强势，下方为空头。价格交叉产生清晰进出场信号。 核心优势 该指标以提升交易精度著称，提供具体益处： 减少虚假信号 ：过滤市场噪音，大幅降低假突破（whips
FREE
TimeRangeTrading TRT
Leonardo Daniel Isaia
专家
Time Range Trading EA v4.2 - MQL5 市场描述 概述 Time Range Trading EA v4.2 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进且高度可定制的专家顾问（EA），旨在利用指定时间范围内的价格波动获利。该 EA 特别适合交易趋势性资产，例如指数（例如 US30、DAX、NASDAQ），通过结合高级技术分析和强大的交易管理功能，包括移动平均线和一目均衡表过滤器、每日交易限制以及动态止损跟踪，非常适合寻求在趋势市场中基于范围的自动化交易解决方案的交易者。 主要功能 基于时间范围的交易 ：自动识别并在用户定义的时间范围内进行交易，捕捉价格突破或反转，非常适合趋势性资产如指数。 灵活的交易风格 ：可选择突破（With_Break）或均值回归（Opposite_to_Break）策略，以适应市场条件。 高级技术过滤器 ： 移动平均线过滤器 ：使用快慢移动平均线（默认：50 和 200 周期）来确认交易方向，与指数的强劲趋势保持一致。 一目均衡表过滤器 ：支持多种基于一目均衡表的条件（例如价格高于云层、转换线高于基准线），为趋势市场提供精准的入场
Andean Oscillator
Leonardo Daniel Isaia
指标
Andean Oscillator – 趋势变动振荡器 清晰显示市场的强弱和方向。 Andean Oscillator 是一个 高级振荡器 ，通过其主要组件测量每个资产的上涨和下跌变化： Bull（多头） 、 Bear（空头） ，以及用于过滤虚假信号并确认趋势的 Signal Line 。 利用 指数通道 和移动平均线，Andean Oscillator 提供了清晰、稳定的趋势强度及变化视图，帮助您获得交易优势。 主要特征 Bull 和 Bear 组件： 反映价格的上涨和下跌变化。 信号线： 过滤虚假信号并确认趋势。 简单解释： 多头组件高于空头 → 上升趋势；空头组件高于多头 → 下降趋势。 反应灵敏的振荡器： 基于指数通道和移动平均线计算，实现最大灵敏度。 兼容所有资产和时间周期。 使用方法 趋势识别： Bull > Bear → 市场上升，Bear > Bull → 市场下降。 入场确认： 组件与 Signal Line 的交叉。 过滤虚假信号： 等待 Bull/Bear 在 Signal Line 上方交叉。 实用示例 如果 Bull 组件穿过 Bear 并保持在 Signal
FREE
Matrix Series Oscillator
Leonardo Daniel Isaia
指标
Matrix Series – 支撑、阻力及动量指标 在一个指标中显示关键支撑/阻力区域、超买/超卖水平以及市场强度。 Matrix Series 结合了 动态CCI 、平滑移动平均和标准差通道，为市场方向和关键水平提供清晰视图。蜡烛根据多空压力着色，并显示动态支撑/阻力区及超买/超卖可视化警报。 主要特征 趋势蜡烛颜色: 绿色=多头, 红色=空头 支撑与阻力区域: 根据可配置CCI周期动态计算 超买/超卖指标: 可视化警报提示极端状态 易于理解: 蜡烛方向与区域交互显示市场强度 完全可配置: 周期、平滑、OB/OS水平及区域显示 使用方法 趋势识别: 绿色蜡烛 → 多头; 红色蜡烛 → 空头 支撑/阻力交易: 观察价格与动态区域的交互以进行入场和出场 OB/OS确认: 信号穿越OB/OS水平增强交易决策 实际示例 绿色蜡烛，CCI高于阻力 → 强劲上升趋势，可能继续 红色蜡烛，CCI接近支撑 → 下跌趋势，可能出现新低 可视化OB/OS警报 → 显示潜在趋势反转 竞争优势 将多个工具整合到一个指标中：趋势蜡烛、CCI、支撑/阻力及OB/OS警报 在图表显示之前捕捉市场强度变化 过滤噪
FREE
Trend Trader Indicator
Leonardo Daniel Isaia
指标
Trend Trader – 买卖信号与趋势 描述： Trend Trader 将趋势分析与清晰的买卖信号结合，使用移动平均线、MACD 和 ADX 来评估市场强度。此 MetaTrader 5 指标显示趋势方向，识别多头和空头时机，并可视化关键交叉点，以优化交易入场和退出。 主要特点 自动买卖信号：图标显示基于趋势强度和 MACD + ADX 交叉的机会 完全可自定义：MACD、ADX、EMA 周期，颜色和信号启用 使用方法 跟随趋势：绿色柱子表示多头强势，红色柱子表示空头强势 根据信号交易：Buy/Sell 图标显示推荐入场点 使用 MA Ribbon 确认：短期和长期趋势一致提高信号可靠性 使用 ADX 过滤：仅当 ADX 显示足够强度（>25）时信号有效 实际示例 绿色柱子 + Buy 信号 → 强多头入场时机 红色柱子 + Sell 信号 → 强空头入场时机 MACD 与信号交叉且 ADX >25 → 确认行情强度 绿色 MA Ribbon 上升 → 强化多头趋势；红色下降 → 空头趋势 优势 将 MACD、ADX 与移动平均线集成于一个指标 帮助识别趋势和最佳入/退出点
BRA EA Bollinger Rsi Adx
Leonardo Daniel Isaia
专家
Bollinger RSI ADX V3 - 专业交易解决方案 Bollinger RSI ADX V3 是一款为 MetaTrader 5 设计的复杂且高度可定制的专家顾问（EA），利用布林带、相对强弱指数（RSI）和平均方向指数（ADX）的强大功能，提供精确且战略性的交易决策。该 EA 非常适合寻求可靠自动交易系统、具有高级风险管理和灵活交易设置的交易者，通过时间过滤优化各种市场条件下的性能。 主要功能 高级交易逻辑 多指标策略 ：结合布林带、RSI 和 ADX，提供精确的入场信号。 买入信号 ：当价格触及或跌破布林带下轨，RSI 显示超卖状态，且 ADX 确认强趋势时触发。 卖出信号 ：当价格触及或突破布林带上轨，RSI 显示超买状态，且 ADX 确认强趋势时触发。 可定制指标参数 ： 布林带：可调整周期和标准差。 RSI：可配置周期、超买和超卖水平。 ADX：可调整周期和趋势强度阈值。 灵活的头寸管理 止损（SL）选项 ： 固定点数 ：为止损设置固定的点数距离。 基于 ATR ：使用平均真实波幅（ATR）动态计算止损，可自定义倍数。 止盈（TP）选项 ： 固定点数 ：为止盈设置
HASH ExpertAdvisor
Leonardo Daniel Isaia
专家
HASH EA - Estrategia Profesional con Heiken Ashi Smoothed y Gestión de Riesgo Avanzada ¡Domina el mercado con precisión y control! El HASH EA es un Expert Advisor (EA) totalmente automatizado y listo para el mercado real, diseñado para traders exigentes que buscan señales claras, filtros robustos y una gestión de riesgo impecable. Basado en la potente combinación de Heiken Ashi Smoothed (descargable gratis desde el Mercado MQL5), EMA de tendencia, ADX opcional y ATR dinámico, este EA opera en cu
筛选:
无评论
回复评论