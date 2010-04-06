ZAR Wave
- 专家
- Leonardo Daniel Isaia
- 版本: 1.3
- 更新: 1 十二月 2025
ZAR Wave EA
乘风破浪，尽在 ZAR Wave EA。
ZAR Wave EA 是一款专为 MetaTrader 5 平台设计的尖端全自动专家顾问（EA），利用由 Serghey Magalà 创建并拥有的 FOTSI（外汇综合真实强度指数） 指标，提供先进的多元货币交易策略。该 EA 将 FOTSI 的货币强度分析与 指数移动平均线（EMA） 相结合，精准高效地交易 28 个主要外汇货币对。配备强大的风险管理、可定制的交易量大小和智能交易执行，ZAR Wave EA 赋予交易者征服外汇市场的信心。
主要功能
- 多元货币交易：无缝交易 28 个外汇货币对（如 EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSD），轻松实现投资组合多元化。
- FOTSI 驱动的策略：利用 Serghey Magalà 的专有 FOTSI（外汇综合真实强度指数） 指标，根据货币强度趋势识别高概率交易机会。
- 基于 EMA 的交易管理：使用 50 周期和 100 周期 EMA 确认交易进场和出场，优化动态市场表现。
- 灵活的交易量大小：
- 固定交易量：设置一致的交易量以确保可预测的交易。
- 账户余额百分比：根据账户余额的百分比动态分配交易量。
- 基于风险：根据止损和风险百分比计算交易量，实现精确的风险控制。
- 高级风险管理：
- 止损选项：选择基于点数或 ATR 的止损，适应性风险管理。
- 止盈：通过预设止盈水平锁定利润。
- 追踪止损：通过用户定义的水平触发动态追踪止损，保护收益。
- 每日亏损保护：
- 可配置的每日亏损限额（固定金额或百分比），保护您的资金。
- 连续亏损日保护在设定数量的亏损日后暂停交易，确保账户长期安全。
- 可定制参数：调整 FOTSI 水平、EMA 周期、风险设置和货币对选择，以匹配您的交易风格。
- 经纪商兼容性：支持具有自定义货币对后缀的经纪商，实现无缝集成。
- 信息仪表板：实时显示 FOTSI 值、持仓和每日盈亏等指标，透明度高。
为什么选择 ZAR Wave EA？
- FOTSI 驱动：集成了 Serghey Magalà 的专有 FOTSI（外汇综合真实强度指数） 指标，这是一个分析货币强度的强大工具，与全自动 EA 结合，实现高效交易执行。
- 适合所有交易者：无论您是初学者还是经验丰富的交易者，灵活的设置可满足不同的风险偏好和交易目标。
- 强大的风险控制：通过每日亏损限额和连续亏损日保护等功能保护您的资金。
- 多货币对效率：同时交易多个货币对，同时遵循用户定义的每对货币对持仓限制。
- 用户友好设计：易于配置的输入参数和可选仪表板使交易监控和管理更加直观。
推荐设置
- 时间框架：H1（默认），以获得最佳信号准确性和交易频率。
- 货币对：支持 28 个货币对（如 EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSD 等），可自定义选择。
- 账户规模：适用于从 $500（微型账户）到更大余额的账户。
- 经纪商：兼容支持所列货币对的任何 MT5 经纪商（ECN、STP 或做市商）。
- 推荐使用 VPS：确保 24/5 运行和最佳性能。
工作原理
- 信号检测：由 Serghey Magalà 开发的专有 FOTSI 指标识别超买/超卖状态和货币强度差异，生成高概率的买入/卖出信号。
- 交易确认：EMA50 和 EMA100 的交叉结合价格行为，确认交易进场和出场，提高精确性。
- 持仓管理：根据用户设置以计算的交易量开仓，并应用止损、止盈或追踪止损。
- 风险控制：监控每日盈亏并执行用户定义的限额，必要时暂停交易以保护资金。
- 部分平仓：当价格超过 EMA50 时平仓 50% 的头寸，在 EMA100 时平仓剩余头寸，以优化利润锁定。
安装与设置
- 确保在 MetaTrader 5 平台上安装了 Serghey Magalà 的 FOTSI 指标（需单独购买）。
- 下载并将 ZAR Wave EA 附加到任何图表（推荐 H1）。
- 配置输入参数，包括：
- FOTSI 设置（超买/超卖水平、绝对差异）。
- 交易货币对（启用/禁用特定货币对）。
- 风险管理设置（交易量类型、止损、止盈等）。
- 每日亏损限额和连续亏损日保护。
- 启用自动交易并确保稳定的互联网连接或 VPS。
为什么 ZAR Wave EA 脱颖而出
ZAR Wave EA 将 Serghey Magalà 的 FOTSI（外汇综合真实强度指数） 的强大功能与全自动交易系统相结合，提供 多货币分析、趋势跟随精度 和 强大风险管理 的独特组合。其在多个货币对上交易的同时保持严格的资金保护，使其成为寻求多元化和安全性的交易者的理想选择。经过实盘条件测试和优化，ZAR Wave EA 适应动态市场环境，同时优先保护账户资金。
立即开始更智能的交易！
通过 ZAR Wave EA 提升您的外汇交易水平，借助 Serghey Magalà 的专有 FOTSI 指标。无论您是追求稳定利润还是多货币对多元化，这个 EA 提供您成功所需的工具。立即下载，乘上自动化多货币交易的浪潮！
注意：FOTSI 指标是 Serghey Magalà 的知识产权，需单独购买以与此 EA 配合使用。过去的表现不代表未来的结果。在实盘交易前，请始终在模拟账户上测试 EA，并确保了解外汇交易的风险。