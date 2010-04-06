ZAR Wave
- エキスパート
- Leonardo Daniel Isaia
- バージョン: 1.3
- アップデート済み: 1 12月 2025
- アクティベーション: 10
市場の波に乗る、ZAR Wave EA。
ZAR Wave EAは、MetaTrader 5向けに設計された最先端の完全自動エキスパートアドバイザー（EA）で、Serghey Magalàが作成および所有する**FOTSI（Forex Overview True Strength Index）インジケーターの力を活用し、洗練されたマルチカレンシートレーディング戦略を提供します。このEAは、FOTSIの高度な通貨強度分析と指数移動平均（EMA）**を組み合わせ、28の主要通貨ペアで正確かつ効率的に取引を行います。堅牢なリスク管理、カスタマイズ可能なロットサイズ、インテリジェントな取引実行を備えたZAR Wave EAは、トレーダーが自信を持って外国為替市場を制覇するためのツールです。
主な特徴
- マルチカレンシートレーディング：EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSDなど28の通貨ペアをシームレスに取引し、ポートフォリオの多様化を簡単に実現。
- FOTSIを活用した戦略：Serghey Magalàの独自インジケーター**FOTSI（Forex Overview True Strength Index）**を活用し、通貨強度のトレンドに基づく高確率の取引機会を特定。
- EMAベースの取引管理：50期間および100期間のEMAを使用して取引のエントリーとエグジットを確認し、変動する市場でのパフォーマンスを最適化。
- 柔軟なロットサイズ設定：
- 固定ロット：予測可能な取引のために一定のロットサイズを設定。
- 残高パーセンテージ：口座残高のパーセンテージを割り当てて動的なロットサイズを設定。
- リスクベース：ストップロスとリスクパーセンテージに基づいてロットサイズを計算し、正確なリスク管理を実現。
- 高度なリスク管理：
- ストップロスオプション：ピップベースまたはATRベースのストップロスを選択し、適応型リスク管理を実現。
- テイクプロフィット：事前に設定されたテイクプロフィットレベルで利益を確保。
- トレーリングストップ：ユーザーが定義したレベルでトリガーされる動的トレーリングストップで利益を保護。
- デイリー損失保護：
- 設定可能なデイリー損失限度額（固定額またはパーセンテージ）で資本を保護。
- 連続損失日保護により、設定された損失日の数後に取引を一時停止し、長期的な口座保護を確保。
- カスタマイズ可能なパラメータ：FOTSIレベル、EMA期間、リスク設定、ペア選択をトレーディングスタイルに合わせて調整。
- ブローカー互換性：通貨ペアのカスタムサフィックスをサポートするブローカーに対応し、シームレスな統合を実現。
- 情報ダッシュボード：FOTSI値、建玉、デイリーP&Lなどのリアルタイムメトリクスを表示し、完全な透明性を提供。
ZAR Wave EAを選ぶ理由
- FOTSIを搭載：Serghey Magalàの独自インジケーター**FOTSI（Forex Overview True Strength Index）**を統合し、通貨強度分析のための強力なツールと完全自動EAを組み合わせ、効率的な取引実行を実現。
- すべてのトレーダーに適応：初心者から経験豊富なトレーダーまで、さまざまなリスクプロファイルや取引目標に対応する柔軟な設定。
- 堅牢なリスク管理：デイリー損失限度額や連続損失日保護などの高度な機能で資本を保護。
- マルチペア効率：ユーザーが定義したペアごとのポジション制限を遵守しながら、複数の通貨ペアを同時に取引。
- ユーザーフレンドリーなデザイン：簡単に設定できる入力パラメータとオプションのダッシュボードで、取引の監視と管理が直感的。
推奨設定
- 時間枠：H1（デフォルト）で最適なシグナル精度と取引頻度を実現。
- 通貨ペア：EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSDなど28ペアをサポートし、カスタマイズ可能なペア選択。
- 口座サイズ：$500（マイクロ口座）からより大きな残高まで対応。
- ブローカー：リストされたペアをサポートする任意のMT5ブローカー（ECN、STP、またはマーケットメーカー）と互換性あり。
- VPS推奨：24時間5日の稼働と最大のパフォーマンスのために。
仕組み
- シグナル検出：Serghey Magalàが開発した独自のFOTSIインジケーターが、過度な買い/売り状態や通貨強度の差を特定し、高確率の買い/売りシグナルを生成。
- 取引確認：EMA50とEMA100のクロスオーバーと価格アクションを組み合わせて、取引のエントリーとエグジットを高精度で確認。
- ポジション管理：計算されたロットサイズでポジションを開き、ユーザーの設定に基づいてストップロス、テイクプロフィット、またはトレーリングストップを適用。
- リスク管理：デイリーの利益/損失を監視し、ユーザーが定義した制限を適用し、必要に応じて取引を一時停止して資本を保護。
- 部分決済：価格がEMA50を超えたときにポジションの50%を決済し、EMA100で残りを決済し、利益確定を最適化。
インストールと設定
- MetaTrader 5プラットフォームにSerghey MagalàのFOTSIインジケーターがインストールされていることを確認（別途購入が必要）。
- ZAR Wave EAをダウンロードし、任意のチャート（H1推奨）にアタッチ。
- 入力パラメータを設定：
- FOTSI設定（過買い/過売りレベル、絶対差）。
- 取引する通貨ペア（特定のペアを有効/無効化）。
- リスク管理設定（ロットタイプ、ストップロス、テイクプロフィットなど）。
- デイリー損失限度額と連続損失日保護。
- 自動取引を有効にし、安定したインターネット接続またはVPSを確保。
ZAR Wave EAが際立つ理由
ZAR Wave EAは、Serghey Magalàの**FOTSI（Forex Overview True Strength Index）**の確かな強さと完全自動取引システムを組み合わせ、マルチカレンシー分析、トレンド追随の精度、堅牢なリスク管理の独自のブレンドを提供します。複数のペアを取引しながら厳格な資本保護を維持する能力は、分散と安全性を求めるトレーダーに最適です。実際の市場条件でテストおよび最適化されたZAR Wave EAは、ダイナミックな市場環境に適応し、資本の保全を優先します。
今日からよりスマートな取引を！
ZAR Wave EAで外国為替取引を次のレベルに引き上げ、Serghey Magalàの独自FOTSIインジケーターを活用。一貫した利益を目指すか、複数の通貨ペアで分散するかにかかわらず、このEAは成功に必要なツールを提供します。今すぐダウンロードして、自動マルチカレンシートレーディングの波に乗ろう！
注：FOTSIインジケーターはSerghey Magalàの知的財産であり、このEAで使用するには別途購入が必要です。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。ライブ取引の前に必ずデモ口座でEAをテストし、外国為替取引に関連するリスクを理解してください。