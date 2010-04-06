ZAR Wave EA

市場の波に乗る、ZAR Wave EA。

ZAR Wave EAは、MetaTrader 5向けに設計された最先端の完全自動エキスパートアドバイザー（EA）で、Serghey Magalàが作成および所有する**FOTSI（Forex Overview True Strength Index）インジケーターの力を活用し、洗練されたマルチカレンシートレーディング戦略を提供します。このEAは、FOTSIの高度な通貨強度分析と指数移動平均（EMA）**を組み合わせ、28の主要通貨ペアで正確かつ効率的に取引を行います。堅牢なリスク管理、カスタマイズ可能なロットサイズ、インテリジェントな取引実行を備えたZAR Wave EAは、トレーダーが自信を持って外国為替市場を制覇するためのツールです。

主な特徴

マルチカレンシートレーディング ：EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSDなど28の通貨ペアをシームレスに取引し、ポートフォリオの多様化を簡単に実現。

：EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSDなど28の通貨ペアをシームレスに取引し、ポートフォリオの多様化を簡単に実現。 FOTSIを活用した戦略 ：Serghey Magalàの独自インジケーター**FOTSI（Forex Overview True Strength Index）**を活用し、通貨強度のトレンドに基づく高確率の取引機会を特定。

：Serghey Magalàの独自インジケーター**FOTSI（Forex Overview True Strength Index）**を活用し、通貨強度のトレンドに基づく高確率の取引機会を特定。 EMAベースの取引管理 ：50期間および100期間のEMAを使用して取引のエントリーとエグジットを確認し、変動する市場でのパフォーマンスを最適化。

：50期間および100期間のEMAを使用して取引のエントリーとエグジットを確認し、変動する市場でのパフォーマンスを最適化。 柔軟なロットサイズ設定 ： 固定ロット ：予測可能な取引のために一定のロットサイズを設定。 残高パーセンテージ ：口座残高のパーセンテージを割り当てて動的なロットサイズを設定。 リスクベース ：ストップロスとリスクパーセンテージに基づいてロットサイズを計算し、正確なリスク管理を実現。

： 高度なリスク管理 ： ストップロスオプション ：ピップベースまたはATRベースのストップロスを選択し、適応型リスク管理を実現。 テイクプロフィット ：事前に設定されたテイクプロフィットレベルで利益を確保。 トレーリングストップ ：ユーザーが定義したレベルでトリガーされる動的トレーリングストップで利益を保護。

： デイリー損失保護 ： 設定可能なデイリー損失限度額（固定額またはパーセンテージ）で資本を保護。 連続損失日保護により、設定された損失日の数後に取引を一時停止し、長期的な口座保護を確保。

： カスタマイズ可能なパラメータ ：FOTSIレベル、EMA期間、リスク設定、ペア選択をトレーディングスタイルに合わせて調整。

：FOTSIレベル、EMA期間、リスク設定、ペア選択をトレーディングスタイルに合わせて調整。 ブローカー互換性 ：通貨ペアのカスタムサフィックスをサポートするブローカーに対応し、シームレスな統合を実現。

：通貨ペアのカスタムサフィックスをサポートするブローカーに対応し、シームレスな統合を実現。 情報ダッシュボード：FOTSI値、建玉、デイリーP&Lなどのリアルタイムメトリクスを表示し、完全な透明性を提供。

ZAR Wave EAを選ぶ理由

FOTSIを搭載 ：Serghey Magalàの独自インジケーター**FOTSI（Forex Overview True Strength Index）**を統合し、通貨強度分析のための強力なツールと完全自動EAを組み合わせ、効率的な取引実行を実現。

：Serghey Magalàの独自インジケーター**FOTSI（Forex Overview True Strength Index）**を統合し、通貨強度分析のための強力なツールと完全自動EAを組み合わせ、効率的な取引実行を実現。 すべてのトレーダーに適応 ：初心者から経験豊富なトレーダーまで、さまざまなリスクプロファイルや取引目標に対応する柔軟な設定。

：初心者から経験豊富なトレーダーまで、さまざまなリスクプロファイルや取引目標に対応する柔軟な設定。 堅牢なリスク管理 ：デイリー損失限度額や連続損失日保護などの高度な機能で資本を保護。

：デイリー損失限度額や連続損失日保護などの高度な機能で資本を保護。 マルチペア効率 ：ユーザーが定義したペアごとのポジション制限を遵守しながら、複数の通貨ペアを同時に取引。

：ユーザーが定義したペアごとのポジション制限を遵守しながら、複数の通貨ペアを同時に取引。 ユーザーフレンドリーなデザイン：簡単に設定できる入力パラメータとオプションのダッシュボードで、取引の監視と管理が直感的。

推奨設定

時間枠 ：H1（デフォルト）で最適なシグナル精度と取引頻度を実現。

：H1（デフォルト）で最適なシグナル精度と取引頻度を実現。 通貨ペア ：EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSDなど28ペアをサポートし、カスタマイズ可能なペア選択。

：EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSDなど28ペアをサポートし、カスタマイズ可能なペア選択。 口座サイズ ：$500（マイクロ口座）からより大きな残高まで対応。

：$500（マイクロ口座）からより大きな残高まで対応。 ブローカー ：リストされたペアをサポートする任意のMT5ブローカー（ECN、STP、またはマーケットメーカー）と互換性あり。

：リストされたペアをサポートする任意のMT5ブローカー（ECN、STP、またはマーケットメーカー）と互換性あり。 VPS推奨：24時間5日の稼働と最大のパフォーマンスのために。

仕組み

シグナル検出：Serghey Magalàが開発した独自のFOTSIインジケーターが、過度な買い/売り状態や通貨強度の差を特定し、高確率の買い/売りシグナルを生成。 取引確認：EMA50とEMA100のクロスオーバーと価格アクションを組み合わせて、取引のエントリーとエグジットを高精度で確認。 ポジション管理：計算されたロットサイズでポジションを開き、ユーザーの設定に基づいてストップロス、テイクプロフィット、またはトレーリングストップを適用。 リスク管理：デイリーの利益/損失を監視し、ユーザーが定義した制限を適用し、必要に応じて取引を一時停止して資本を保護。 部分決済：価格がEMA50を超えたときにポジションの50%を決済し、EMA100で残りを決済し、利益確定を最適化。

インストールと設定

MetaTrader 5プラットフォームにSerghey MagalàのFOTSIインジケーターがインストールされていることを確認（別途購入が必要）。 ZAR Wave EAをダウンロードし、任意のチャート（H1推奨）にアタッチ。 入力パラメータを設定： FOTSI設定（過買い/過売りレベル、絶対差）。

取引する通貨ペア（特定のペアを有効/無効化）。

リスク管理設定（ロットタイプ、ストップロス、テイクプロフィットなど）。

デイリー損失限度額と連続損失日保護。 自動取引を有効にし、安定したインターネット接続またはVPSを確保。

ZAR Wave EAが際立つ理由

ZAR Wave EAは、Serghey Magalàの**FOTSI（Forex Overview True Strength Index）**の確かな強さと完全自動取引システムを組み合わせ、マルチカレンシー分析、トレンド追随の精度、堅牢なリスク管理の独自のブレンドを提供します。複数のペアを取引しながら厳格な資本保護を維持する能力は、分散と安全性を求めるトレーダーに最適です。実際の市場条件でテストおよび最適化されたZAR Wave EAは、ダイナミックな市場環境に適応し、資本の保全を優先します。

今日からよりスマートな取引を！

ZAR Wave EAで外国為替取引を次のレベルに引き上げ、Serghey Magalàの独自FOTSIインジケーターを活用。一貫した利益を目指すか、複数の通貨ペアで分散するかにかかわらず、このEAは成功に必要なツールを提供します。今すぐダウンロードして、自動マルチカレンシートレーディングの波に乗ろう！

注：FOTSIインジケーターはSerghey Magalàの知的財産であり、このEAで使用するには別途購入が必要です。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。ライブ取引の前に必ずデモ口座でEAをテストし、外国為替取引に関連するリスクを理解してください。