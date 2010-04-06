ZAR Wave

ZAR Wave EA

市場の波に乗る、ZAR Wave EA。

ZAR Wave EAは、MetaTrader 5向けに設計された最先端の完全自動エキスパートアドバイザー（EA）で、Serghey Magalàが作成および所有する**FOTSI（Forex Overview True Strength Index）インジケーターの力を活用し、洗練されたマルチカレンシートレーディング戦略を提供します。このEAは、FOTSIの高度な通貨強度分析と指数移動平均（EMA）**を組み合わせ、28の主要通貨ペアで正確かつ効率的に取引を行います。堅牢なリスク管理、カスタマイズ可能なロットサイズ、インテリジェントな取引実行を備えたZAR Wave EAは、トレーダーが自信を持って外国為替市場を制覇するためのツールです。

主な特徴

  • マルチカレンシートレーディング：EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSDなど28の通貨ペアをシームレスに取引し、ポートフォリオの多様化を簡単に実現。
  • FOTSIを活用した戦略：Serghey Magalàの独自インジケーター**FOTSI（Forex Overview True Strength Index）**を活用し、通貨強度のトレンドに基づく高確率の取引機会を特定。
  • EMAベースの取引管理：50期間および100期間のEMAを使用して取引のエントリーとエグジットを確認し、変動する市場でのパフォーマンスを最適化。
  • 柔軟なロットサイズ設定
    • 固定ロット：予測可能な取引のために一定のロットサイズを設定。
    • 残高パーセンテージ：口座残高のパーセンテージを割り当てて動的なロットサイズを設定。
    • リスクベース：ストップロスとリスクパーセンテージに基づいてロットサイズを計算し、正確なリスク管理を実現。
  • 高度なリスク管理
    • ストップロスオプション：ピップベースまたはATRベースのストップロスを選択し、適応型リスク管理を実現。
    • テイクプロフィット：事前に設定されたテイクプロフィットレベルで利益を確保。
    • トレーリングストップ：ユーザーが定義したレベルでトリガーされる動的トレーリングストップで利益を保護。
  • デイリー損失保護
    • 設定可能なデイリー損失限度額（固定額またはパーセンテージ）で資本を保護。
    • 連続損失日保護により、設定された損失日の数後に取引を一時停止し、長期的な口座保護を確保。
  • カスタマイズ可能なパラメータ：FOTSIレベル、EMA期間、リスク設定、ペア選択をトレーディングスタイルに合わせて調整。
  • ブローカー互換性：通貨ペアのカスタムサフィックスをサポートするブローカーに対応し、シームレスな統合を実現。
  • 情報ダッシュボード：FOTSI値、建玉、デイリーP&Lなどのリアルタイムメトリクスを表示し、完全な透明性を提供。

ZAR Wave EAを選ぶ理由

  • FOTSIを搭載：Serghey Magalàの独自インジケーター**FOTSI（Forex Overview True Strength Index）**を統合し、通貨強度分析のための強力なツールと完全自動EAを組み合わせ、効率的な取引実行を実現。
  • すべてのトレーダーに適応：初心者から経験豊富なトレーダーまで、さまざまなリスクプロファイルや取引目標に対応する柔軟な設定。
  • 堅牢なリスク管理：デイリー損失限度額や連続損失日保護などの高度な機能で資本を保護。
  • マルチペア効率：ユーザーが定義したペアごとのポジション制限を遵守しながら、複数の通貨ペアを同時に取引。
  • ユーザーフレンドリーなデザイン：簡単に設定できる入力パラメータとオプションのダッシュボードで、取引の監視と管理が直感的。

推奨設定

  • 時間枠：H1（デフォルト）で最適なシグナル精度と取引頻度を実現。
  • 通貨ペア：EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSDなど28ペアをサポートし、カスタマイズ可能なペア選択。
  • 口座サイズ：$500（マイクロ口座）からより大きな残高まで対応。
  • ブローカー：リストされたペアをサポートする任意のMT5ブローカー（ECN、STP、またはマーケットメーカー）と互換性あり。
  • VPS推奨：24時間5日の稼働と最大のパフォーマンスのために。

仕組み

  1. シグナル検出：Serghey Magalàが開発した独自のFOTSIインジケーターが、過度な買い/売り状態や通貨強度の差を特定し、高確率の買い/売りシグナルを生成。
  2. 取引確認：EMA50とEMA100のクロスオーバーと価格アクションを組み合わせて、取引のエントリーとエグジットを高精度で確認。
  3. ポジション管理：計算されたロットサイズでポジションを開き、ユーザーの設定に基づいてストップロス、テイクプロフィット、またはトレーリングストップを適用。
  4. リスク管理：デイリーの利益/損失を監視し、ユーザーが定義した制限を適用し、必要に応じて取引を一時停止して資本を保護。
  5. 部分決済：価格がEMA50を超えたときにポジションの50%を決済し、EMA100で残りを決済し、利益確定を最適化。

インストールと設定

  1. MetaTrader 5プラットフォームにSerghey MagalàのFOTSIインジケーターがインストールされていることを確認（別途購入が必要）。
  2. ZAR Wave EAをダウンロードし、任意のチャート（H1推奨）にアタッチ。
  3. 入力パラメータを設定：
    • FOTSI設定（過買い/過売りレベル、絶対差）。
    • 取引する通貨ペア（特定のペアを有効/無効化）。
    • リスク管理設定（ロットタイプ、ストップロス、テイクプロフィットなど）。
    • デイリー損失限度額と連続損失日保護。
  4. 自動取引を有効にし、安定したインターネット接続またはVPSを確保。

ZAR Wave EAが際立つ理由

ZAR Wave EAは、Serghey Magalàの**FOTSI（Forex Overview True Strength Index）**の確かな強さと完全自動取引システムを組み合わせ、マルチカレンシー分析トレンド追随の精度堅牢なリスク管理の独自のブレンドを提供します。複数のペアを取引しながら厳格な資本保護を維持する能力は、分散と安全性を求めるトレーダーに最適です。実際の市場条件でテストおよび最適化されたZAR Wave EAは、ダイナミックな市場環境に適応し、資本の保全を優先します。

今日からよりスマートな取引を！

ZAR Wave EAで外国為替取引を次のレベルに引き上げ、Serghey Magalàの独自FOTSIインジケーターを活用。一貫した利益を目指すか、複数の通貨ペアで分散するかにかかわらず、このEAは成功に必要なツールを提供します。今すぐダウンロードして、自動マルチカレンシートレーディングの波に乗ろう！

：FOTSIインジケーターはSerghey Magalàの知的財産であり、このEAで使用するには別途購入が必要です。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。ライブ取引の前に必ずデモ口座でEAをテストし、外国為替取引に関連するリスクを理解してください。


おすすめのプロダクト
Doubling Force EA
Amer Ali Mousa Jaradat
エキスパート
Doubling Force EA The Ultimate Smart Martingale Solution by JoSignals Transform your BTCUSD trading experience with **Doubling Force EA**, the intelligent Expert Advisor designed to help traders harness the power of smart Martingale strategies while maintaining flexibility and control. Developed by **JoSignals**, this EA enables traders to adapt to market trends and maximize profitability with minimal effort. Key Features: 1. Smart Martingale Logic with Trend Optimization:    - Combines a clas
MSHia Multi Strategy Hedge Multi pair Retail
Roberto Tavares
エキスパート
The trading strategy is based on over 10 years of successful experience in trading based on the strength of a candle and percentage of the body in relation to the entire Candle (Strong Candle) and/or (depending on the configured parameters) on a moving average long-period triple trend (JMA) combined with the current chart's time moving average with constant bands and AWESOME oscillator or even Bollinger Bands, all of which can be combined as desired to allow a safer market entry. Combined with
Dragon Hedge
Evgeniy Zhdan
エキスパート
Multicurrency Expert Advisor works on the basis of determining several candlestick patterns, which should simultaneously form on several trading instruments. Please test the Expert Advisor with 100% quality of quotes! Built-in hedging system allows you to increase the stability of the work, reduces the drawdown and greatly increases the probability of reaching the take profit, specified in the settings of the expert. Version for MT4:   https://www.mql5.com/en/market/product/84876 Check that
GainX 400 Weltrade
Angel Torres
エキスパート
EA GainX 400 – Weltrade (Synthetic Indices | M15) Minimum Recommended Deposit: 50 USD GainX 400 is a specialized automated trading system designed exclusively for Synthetic Indices on the Weltrade broker. It operates on the M15 timeframe, targeting directional momentum expansions. The strategy follows a High Ratio structure, meaning it accepts small, controlled losses while aiming for large winning moves that more than compensate drawdown periods—producing a steady and scalable equity curve ove
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
エキスパート
Volatility Pullback EA is an automated trading system developed exclusively for XAUUSD (Gold) . The EA trades pullbacks during high-volatility conditions using auto-generated grid levels that dynamically adapt to current market volatility, allowing intelligent position scaling during price retracements instead of fixed grid spacing. To protect trading capital, especially on small and cent accounts , the EA includes equity protection that automatically pauses trading when predefined equity limits
SteadyRange M5 EurUsd Algorithmic Trader
Ignacio Rubio Bustos Fierro
エキスパート
STEADYRANGE M5 — Professional Range-Based Trading System for EURUSD (M5) Launch Price — Limited Offer SteadyRange M5 is currently offered at a reduced introductory price during its launch phase. As new improvements are added and the operational range expands, the price may be adjusted. Buyers during this stage retain full access to all future updates at no additional cost. Precision Architecture • Modular Micro-Ranges • Slope Filtering • Dynamic Market Regime Clustering • Controlled Risk Steady
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
エキスパート
GER40 NovaAI — 人間の感情を超えるトレーディングAI 「疑い」「恐怖」「貪欲」—— あらゆる感情を排除し、純粋な論理と精密さが支配する新時代が始まる。 GER40 NovaAI は、DAX40（GER40）専用に設計された完全自律型トレーディングAIです。 数千時間におよぶ最適化を経て、市場ノイズを徹底的に排除し、 利益の核心部分のみを狙い撃ち します。 感情でのトレードはもう終わり。 AIに意思決定を任せ、理性で資産を増やす時代へ。 NovaAIが他のEAを圧倒する理由 自律的意思決定 × 適応的進化 GER40 NovaAIは固定的なルールに依存しません。 リアルタイムで市場構造を解析し、トレンド・ボラティリティ・タイミングを自動調整します。 過去の相場に合わせたEAではなく、 “今この瞬間の相場”に適応するAI です。 ダイナミックインテリジェンス — チャンスを逃さないAI テイクプロフィットやストップロスを手動で設定する必要はありません。 AIが常にボラティリティを監視し、 強さに乗り、弱さから逃げる戦略 を自動で
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
エキスパート
SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert - 取引を開始するために設計されています! これは、革新的で高度なアルゴリズムを使用して値を計算する取引ロボットであり、金融​​市場の世界でのアシスタントです。 SolarTrade Suite シリーズのインジケーター セットを使用して、このロボットを起動するタイミングをより適切に選択してください。 説明の下部にある SolarTrade Suite シリーズの他の製品をご覧ください。 投資と金融市場の世界を自信を持ってナビゲートしたいですか? SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert は、情報に基づいた投資決定を行い、利益を増やすのに役立つ革新的なソフトウェアです。 SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert の利点: - 正確な計算: 当社のロボットは、高度なアルゴリズムと分析方法を使用して、市場の動きを正確に予測します。 資産を売買するのに最適なタイミングを
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
エキスパート
「2 人の専門アドバイザー、1 つの価格: あなたの成功を促進します!」ブレント オイル スキャルピング エキスパート + ブレント オイル スインギー エキスパートを 1 つのエキスパート アドバイザーで統合   Live signal この価格はプロモーション期間中の一時的なもので、間もなく値上げされます 最終価格: 5000 $  現在の価格では残りわずかです。次の価格は -->> 1120  $ ブレント石油へようこそ Brent Oil のエキスパート アドバイザーは、正確かつ機敏に、不安定なエネルギー市場をマスターできるように設計された強力な企業です。ブレント石油は単なるシステムではありません。それはあなたの戦略的パートナーであり、市場の動きに適応して勝利を収める戦略を展開するように設計されています。 スキャルピング手法で市場の素早い動きを利用したい場合でも、スイングトレードの慎重なアプローチを好む場合でも、ブレントオイルはあなたをカバーします。その高度なアルゴリズムは市場の傾向を分析し、利益の最大化とリスクの最小化を目的とした取引を実行します。 主な特徴: 高
GhostSinobi
Muhammad Sadli
エキスパート
GHOST SINOBI – Ninja Scalper XAUUSD GHOST SINOBI is a fully automated Expert Advisor (EA) designed for XAUUSD (Gold) using a trend-following strategy with smart filters . Like a ninja, this EA operates fast, precise, and disciplined , delivering consistent profits with strong risk protection. Key Features Optimized for XAUUSD H1 timeframe Ultra-high win rate: 97%+ based on real tick backtests Works with small deposits (starting from $100) and prop firm accounts Full protection: Ad
GOLD Stone
Ken Iijima
エキスパート
GOLD Stone EA — The Ultimate Trend-Following Strategy for Gold DISCOUNT - Don't Miss Out! Original Price: $800 → Now: $150 LINE Signal Coming Soon! Stunning Results: 12x Return in 2 Years   Initial Deposit: $10,000 Final Balance: $122,532 Net Profit: $112,532 (+1,125%) Test Period: January 2024 – December 2025 (Approx. 2 Years) Outstanding Performance Metrics Metric Result Rating Profit Factor 19.48 Exceptional (1.5+ is considered good) Sharpe Ratio 2.41 Excellent (1.0
US500 Scalper
Sergey Batudayev
エキスパート
S&P 500スキャルパーアドバイザーは、S&P 500指数で成功したいトレーダーのために設計された革新的なツールです。この指数は、米国の株式市場で最も広く利用され、権威のある指標の一つであり、米国の主要企業500社で構成されています。 特徴: 自動取引ソリューション:     アドバイザーは、高度なアルゴリズムとテクニカル分析に基づいており、変化する市場状況に合わせて戦略を自動的に適応させます。 多目的なアプローチ:     アドバイザーは、インデックスのトレンドの理解、変動価格の分析、利益を最大化しリスクを最小化するアルゴリズムなど、複数の戦略を組み合わせます。 柔軟性とカスタマイズ性:     トレーダーは、取引目標、リスク レベル、取引戦略の好みに合わせて EA 設定をカスタマイズできます。 リスク管理:     アドバイザーは市場を常に監視し、リスクを管理するための対策を講じます。一定の損失レベルに達したときに取引を自動的に終了するように設定することもできます。 透明性と報告:     トレーダーは詳細なレポートと分析にアクセスしてアドバイザーのパフォーマンスを評価し、情報に
Project 758
Konstantin Sinitsin
エキスパート
Greetings, fellow traders. EA Project 758 was created by a team of traders and programmers with 15 years of experience. EA Project 758 has been developed and refined over a period of 6 years. Through this process, we have achieved excellent results. The EA algorithm is proprietary and has no analogues. It incorporates universal and complex systems such as IR, developed personally by us. We designed a proprietary EA that embodies the behavior model of termites. These tiny insects are known for th
EA Dynamic Pulsar MT5
Ruslan Pishun
エキスパート
Trading strategy: Scalping. Trading on impulses in automatic trading has been used for a long time and the scheme is not new to traders. It is difficult to catch such moments manually, but the adviser copes instantly. Automated trading uses 2 approaches to trade in such cases: look for pullbacks after impulses. trade in the direction of momentum. The search for entry points is done like this: the adviser measures the rate of price change for which this change should occur, if the conditions for
PCA Pairs Trader Pro
Oleksandr Art'omenko
エキスパート
PCA Pairs Trader Proは、主成分分析（PCA）をベースに、5銘柄からなるポートフォリオの中から最適なアセットペアを自動的に抽出し、LONGとSHORTの2ポジションで構成される市場中立ヘッジポジションを構築するエキスパートアドバイザーです。クラシックなペアトレードが単一ペアのみを分析するのに対し、PCA Pairs Trader Proは多次元統計解析を実行し、潜在的なパターンを抽出し、手動設定なしで変化する市場環境に適応します。 「プロは必ずしも深い知識や高い技術を持っているわけではない。彼らが利益を上げるのは、全く別のゲームをプレイしているからだ。」 トレーディングのアプローチを一新し、「別の」ルールと手法を取り入れてください。これは、成功している“大物”がトップのトレーディング企業やヘッジファンドで実践しているやり方です。 本製品は数量限定10ライセンスの永久ライセンス版です。EAの価格は急速に上昇する予定です。割引価格でのご購入は今だけ—永久ライセンスでの所有権が得られます！以降はレンタル提供のみとなります。 PCA Pairs Trader Proが
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
エキスパート
HMA Scalper Pro EA     は、人気の通貨ペア（EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、AUD/USD、USD/CAD）、金（XAU/USD）、原油（Brent、WTI）、および暗号通貨（BTC、ETH、LTCなど）といった需要の高い金融商品でのアクティブトレードを目的とした多機能ロボットです。 本アルゴリズムの中核には、従来の移動平均（Moving Average）と比較してより明確なシグナルを提供する改良版のHull Moving Average (HMA) が採用されています。アドバイザーは短期的な価格変動に柔軟に対応し、グリッド方式のオーダー設置と高度なリスク管理ツールを活用します。組み込みのビジュアル・パネルにより、取引パラメータの設定および管理が簡素化されています。 HMA Scalper Pro EA   の主な機能と目的 スキャルピング手法 短期的な価格変動に焦点を当て、迅速にエントリーとエグジットの可能性を見極めます。 グリッド方式 価格が逆行した場合に、設定したステップごとに追加オーダーを開き、より有利な平均エントリーポイントを得ること
Boom and Crash Plus
Godbless C Nygu
1 (1)
エキスパート
Join Deriv link on profile>>> This is new Robot which created by Moving Average... There is things to Consider before you buy or rent this Robot, I listed down here so that you can read before you purchase this Robot 1; Not perfect 100% because you can make the huge profit but sometimes you can make a little loss i can say Profit 70% and losses 30%. 2; Use setup which provided by developer not otherwise. 3;Use lower timeframe, 1,5 Minute recommended. 4;You can deposit $50  and above. 5;Backte
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
エキスパート
ボリンジャーバンド戦略EA MT5 は、ボリンジャーバンドの反転条件に基づいて取引機会を捉えるために設計された自動取引ツールです。下バンド付近での強気反転（前のローソク足が下バンド以下で終わり、現在のローソク足が下バンド以上で終わり、赤から緑のローソク足に変化する場合）に買い取引を、上バンド付近での弱気反転（その逆の場合）に売り取引を実行します。広範にバックテストされたこのEAは、正確なエントリー方法、柔軟な出口ルール、高度なリスク管理を提供し、システムリソースを最小限に抑えながら効率的な取引実行を行います。 このシステムには、セッション制御のための日時フィルターが含まれており、パフォーマンス検証のためのヒストリカルデータテストをサポートしています。リアルタイムダッシュボードは、オープントレード、口座残高、システムメトリクスを表示し、直感的な入力メニューにより設定が簡単です。すべての設定に関する詳細なドキュメントが提供されています。 詳細なドキュメントはこちら： 一般設定/入力ガイド | インジケーター設定/入力ガイド | バックテストと設定ファイル MT4バージョンはこちらでダウンロ
Crash Killer Pro
Guy Bertrand Djiozang Fopa
エキスパート
Crash Killer Pro This robot automatically assists you in trading the Crash index. However, knowledge of reading the trend is necessary to avoid losses. Launch the robot only in clear periods of trends either uphill or downhill. Some recommendations: Check trend with 1h timeframe Crash 1000 recommended for robot Timeframe 1 minute Minimum capital 300 You can use default settings or adjust.
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
エキスパート
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
エキスパート
SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
GriffonArgos
Haruki Teranaka
エキスパート
このエキスパートアドバイザーは、StochasticオシレータとAwesome Oscillator (AO)を活用して、市場の動きを捉え、取引シグナルを生成します。 主要機能： 複雑な市場環境でも精度の高い分析を行う。 ダイナミックなリスク管理: Lotまたはリスクベースの資金管理オプションにより、各トレードのリスクを自動調整。 柔軟なトレーリングストップ: 利益の保護と損失の最小化を目指した動的なトレーリングストップ設定。 マルチタイムフレーム分析: 様々な市場環境に対応するために、複数の時間足での分析をサポート。 全通貨ペア対応: 特にEUR/USD, GBP/USD, USD/JPYなどの主要通貨ペアに最適化されており、他の多くの通貨ペアでも高性能を発揮。 高回復力: マーケットの急変にも強く、素早くリカバリーする能力を備え、不利な状況でも回復を目指します。 戦略的エントリーとエグジット: 市場の高値と安値を利用した戦略的なポジション開閉。 おすすめ通貨：時間足 EUR/USD, GBP/USD, USD/JPYなどの主要通貨ペアにH1
FREE
Grid Hlevel MT5
Sergey Ermolov
2 (1)
エキスパート
MT4版  |  Valable ZigZagインジケーター   |   FAQ Grid HLevel   Expert Advisor は、 FX 市場で毎月安定した利益を上げたいと考えているトレーダーに最適です。この Expert Advisor は平均化戦略に従って動作するので、正しく使用することをお勧めします。 「正しく」使うというのは、相場の反転ポイントで平均化取引を行い、グローバルトレンドの方向にのみ取引を行うことです。メイントレンドの方向性については、タイムフレームH4でValable ZigZagインディケータで判断することをお勧めします。相場が変わる可能性のあるレベルは、インジケーターで判断するのは難しいので、平均化注文でより正確に相場に入るために、チャート上で手動で設定することをお勧めします。 Telegram チャット: @it_trader_chat 新しい Expert Advisor Prop Master   - 取引ターミナルでテストしてください https://www.mql5.com/ja/market/product/115375 そこで、
Ex Gold MT5 EA
Richard Kofi Anim Darko
エキスパート
After You download the EA kindly join our telegram group below..... https://t.me/aFXeas EX GOLD MT5 EA is a unique fully automated Expert Advisor which uses a combination of price action and indicators to find profitable entries on the market. It uses an average of standard deviation to follow the trend for additional entries hence taking advantage of the trend. Its unique but simple parameter makes it suitable for beginners and experienced traders. The EA was designed to trade Gold on the M1,
Range Breakout Advance
Sarvaiya Sultanbhai Alibhai
エキスパート
==> This is an range breakout expert adviser. ==> Recommended pairs are EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF,GBPCAD,NZDCAD ==> User is allowed to go through multiple setting parameters ==> This inputs will allow user to make customized EA to trade any asset based on Range Breakout System. ==>   This will allow user to user 3 Type of Trailing Stop Loss ==> Other Improvements are coming soon  ==>     happy trading happy investing...! ==> Spreads are not in Pips Or Tick but, it is calculated by custo
Scalper MultiChartsMT5
Denis Nikolaev
エキスパート
Scalpermultichartsmt5 は、ナイトスキャルピングのための完全自動マルチ通貨取引システムです。  特徴 Expert Advisorは28のメジャーメジャーとクロスで取引しています , Gold, Silver 。 Expert Advisorは危険な方法を使用しません Expert Advisorは、理解のために利用可能な入力パラメータの最小数を使用します Expert Advisorは、ブローカーからのすべての注文に対して固定および非表示のストップロスとテイク利益を設定します Expert Advisorは、マジックナンバーマジックを使用して注文を識別します 推奨事項 狭いスプレッドと注文の迅速な実行を持つ任意のブローカーは、取引に適しています 最低推奨預金は1 100です チャートにExpert Advisorをインストールするだけで十分です パラメータ スリッページ-価格のスリッページ Magic-マジックナンバー ロット-注文数量 TradeHour-アドバイザーの取引時間 そして、他の人。..  Expert Advisorはスプレッドと実行速度に敏感
RSI Intelligent
Sabil Yudifera
エキスパート
RSI Intelligent is a fully automated scalping robot that uses a very efficient Relative Strength Index (RSI) breakout strategy, Probabilistic analysis with (RSI). Most effective in the price Cumulative probability of a normal distribution that occupy the bulk of the market time. Transactions happen almost every day like Scalping follow trend. A Forex robot using the Relative Strength Index (RSI) indicator combined with an artificial neural network would be an advanced automated trading system th
OP Skill FX Joker EA
Yago Sales Rodrigues
エキスパート
OP Skill FX Joker - Annual Strategy with AI & Mathematical Logic Telegram  to access the SET settings. Description: Discover a new way to trade the markets, where Artificial Intelligence and mathematical precision unite to make logical, strategic decisions. The OP Skill FX Joker was developed to analyze the market in-depth, identifying high-probability opportunities. Forget high-risk approaches. The OP Skill FX Joker ’s philosophy is annual, sustainable growth , not chasing unrealistic monthly
Expert AI Micro Trend Adaptive Strategy
Van Dai Luu
エキスパート
# AI マイクロトレンド適応戦略：あなたの外国為替取引に革命を 最先端の外国為替取引エキスパートアドバイザー、AI マイクロトレンド適応戦略をご紹介します。この革新的なシステムは、人工知能駆動のトレンド検出と適応型グリッドアプローチを組み合わせ、短期的な市場の動きを活用しながらリスクを賢明に管理するよう設計されています。ダイナミックな通貨取引の世界でマイクロトレンドの力を活用したいトレーダーに最適です。 ## 主な特徴： 1. **AIパワードマイクロトレンド検出**: EMA、標準偏差、デュアルSMAを使用した高度なアルゴリズムにより、短期的な市場トレンドを正確に識別し活用します。 2. **適応型グリッドシステム**: マイクロトレンドの発展に応じて最大3つの戦略的ポジションを動的に開き、急速に変化する市場での利益potentialを最大化します。 3. **リアルタイム市場適応**: 市場のボラティリティに継続的に適応し、あらゆる条件下で最適な取引配置とリスク管理を確保します。 4. **インテリジェントなリスクコントロール**: マイクロトレンドの進化に応じて利
Hybrid Coco EA
Suharmoko
エキスパート
Price at $499 7 Copy left Hybrid Coco EA  is a modern, tropical-themed automated trading system that blends simplicity with high-performance market technology. Inspired by the balance and clarity of a fresh young coconut, this EA delivers smooth and powerful trading using momentum-based indicators  instead of traditional candle engines. Built for gold and major forex pairs, Hybrid Coco uses multi-layered momentum analysis  to detect early trend bursts, continuation waves, and exhaustion points
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。このEAは、異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 EAはエントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAのコアロジックは特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによってオープンされたすべての取引は、事前定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   お知らせチャンネル  | 設定ファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します： 戦略 1 (M30):   この戦略は、特定の弱気パターンの後に潜在的な強気反転シグナルを特定するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2 (H4):   こ
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
エキスパート
AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
エキスパート
このプラットフォームで初公開｜市場を理解するEA このプラットフォームで初めて、Expert Advisor（EA）が Deep Seek の全機能を活用します。 Dynamic Reversal Zoning ストラテジーと組み合わせることで、市場の動きを「検出するだけでなく、理解する」システムが誕生しました。 ライブシグナル __________   セットアップ 時間足 ：H1 レバレッジ： 最低 1:30 入金額： 最低 $200 通貨ペア： XAUUSD ブローカー： すべて対応 Deep Seek とリバーサル戦略の組み合わせは新しく、だからこそ非常に魅力的です。新しいアプローチを探している方は、 このEAを見逃すべきではありません。これはこのプラットフォームで初の試みであり、自動売買の新たな方向性の始まりかもしれません。 固定されたパターンやセットアップに頼るのではなく、このEAは市場の変化を  リアルタイムで検知・理解し – そしてそれに応じて柔軟に対応します。  リバーサルゾーンと価格圧力の分析に焦点を当て、従来のツールよりもはるかに深く掘り下げます。 D
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
エキスパート
Autorithm AI 技術仕様  AUTORITHM は、MetaTrader 5向けに設計された高度なAI搭 Strategy Testerに関する重要なお知らせ: MetaTraderの技術的制限により、Strategy Tester環境ではインターネットアクセスが許可されていません。そのため、バックテスト中、EAはリアルタイムのAIデータではなく、固定された事前学習済みデータセットを使用します。 これは以下を意味します： • 異なるパラメータの組み合わせでもバックテスト結果が静的または同一に見える場合があります。 • ダイナミックで適応型のAI機能を活用するには、実運用が必要です。 このガイドに従って成功したインストールを行ってください。 [guide line]  
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
エキスパート
クォンタムバロンEA 石油が「黒い金」と呼ばれるのには理由があります。Quantum Baron EA を使用すれば、比類のない精度と信頼性で石油を活用できます。 M30 チャートの XTIUSD (原油) の高オクタン価の世界を支配するように設計された Quantum Baron は、レベルアップしてエリート精度で取引するための究極の武器です。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引   価格 。       10回購入するごとに価格が50ドルずつ上がります。最終価格は4999ドルです。 クォンタムバロンチャンネル:       ここをクリック ***Quantum Baron MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます！*** 詳細については、プライベートでお問い合わせください。 私はグリッドEAです。あなたのトレ
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.8 (60)
エキスパート
ChatGPT TurboによるAI駆動テクノロジー Infinity EA は、GBPUSD、XAUUSD、AUDCAD 向けに設計された高度なトレーディング エキスパート アドバイザーです。安全性、一貫したリターン、無限の収益性に重点を置いています。マーチンゲールやグリッド トレーディングなどの高リスク戦略に依存する他の多くの EA とは異なり、Infinity EA は、機械学習に組み込まれたニューラル ネットワーク、ChatGPT の最新バージョンによって提供されるデータ分析 AI ベースのテクノロジーに基づく、規律ある収益性の高いスキャルピング戦略を採用し、全体的なトレーディング エクスペリエンスを卓越したものにします。 7,000 人を超えるメンバーが参加する MQL5 コミュニティ に参加して、他のトレーダーとつながりましょう。最新の製品アップデート、ヒント、独占コンテンツを常に入手しましょう。 MT4バージョン Infinity EAの設定方法 特徴 Infinity EA は AI 主導のスキャルピング戦略を活用します。 EA はリアルタイムのデータ分析のために C
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
エキスパート
HFT AI FAST SCALPER V10.1 これまでで最も先進的なバージョンのEAです。 AIによる意思決定 、 マルチAI投票 、 ダイナミックな取引ロジック を完全に統合して再構築されました。 このEAは XAUUSD（ゴールド） のM1専用として設計されていただけでなく、現在は BTCUSD と ETHUSD も完全にサポートし、高頻度エントリー、スマートなリスク管理、そして高い適応性を備えています。 OpenRouter接続の無料AI と高度なフィルターを組み合わせ、市場のあらゆる状況で精密なトレードを実現します。 インタラクティブマニュアル V10.1 とプリセット: https://www.mql5.com/en/market/product/143202/comments 公開チャンネル ライブシグナル付き）:   https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea V10.1 の主なアップグレード: BTCUSD と ETHUSD の完全統合 V10.1では、EAはゴールド（XAUUSD）に限定されなくなりま
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
エキスパート
ようこそ     GoldSKY EAは、   XAUUSD（金）向けの高性能デイトレードプログラムです。当社チームによって開発され、…     当座預金口座、資金を入金したビジネス口座、ビジネス通話！     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller GoldSkyは 1分足チャートを使用しています。5年間および10年間のテスト結果はコメント欄でご覧いただけます。システムは長期間にわたり同じ構成で正常に動作しており、その信頼性と安定性を実証しています。 この自動取引システ
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
エキスパート
ブラックフライデー50%オフ - NANO MACHINE GPT 通常価格:$997 からブラックフライデー:$498.50 (割引価格はプロモーション期間中に反映されます。) セール開始:2025年11月27日 - 期間限定のブラックフライデーイベント。 ブラックフライデー抽選: ブラックフライデーイベント期間中にNano Machine GPTを購入されたすべての購入者は、以下の賞品の抽選に参加できます: 1 x Synaアクティベーション 1 x AiQアクティベーション 1 x Mean Machine GPTアクティベーション 参加方法: 1) 購入後、 プライベートメッセージを送信 してNano Machine GPTのマニュアルと推奨設定ファイルを受け取ってください。 2) 次に、 この製品ページにコメントを投稿 して購入を確認し、ブラックフライデー抽選に 正式に登録 されます。 メッセージとコメントの両方を行った適格なブラックフライデー購入者の中から、3名の独立した当選者がランダムに選ばれます。 ブラックフライデープロモーション終了後、Nano Machine
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
エキスパート
MultiWay EA は、強力な平均回帰戦略に基づいた、スマートで効率的な自動売買システムです。9つの相関関係のある（さらには通常「トレンド型」とされるものも含む）通貨ペア — AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD、USDCAD、EURUSD、GBPUSD、EURCAD、EURGBP、GBPCAD — による広範な分散により、強い方向性の動きの後に価格が平均へ戻る動きを捉えます。 購入後、完全なセットアップ手順を受け取るためにプライベートメッセージを送ってください。 リアルタイムシグナル:  こちらをクリック 現在の価格 —   次の10名様はわずか $1937。 MultiWay EA は、シンプルさ、安定性、明確なロジックを重視する方に最適です — 複雑な設定は不要ですが、柔軟な資金管理とリスクコントロール機能を備えています。 このEAは本当の「セットして忘れる」哲学に従っています。ユーザーの介入を最小限に抑えながら、何年も安定して稼働でき、長期戦略に理想的です。 MultiWay EA を単独で使用することも、多様化ポートフォリオの重要な構成要素として追加す
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
エキスパート
Quantum Bitcoin EA   : 不可能なことは何もありません。やり方を見つけ出すだけの問題です。 トップ MQL5 販売業者の 1 つによる最新の傑作、   Quantum Bitcoin EA で ビットコイン 取引の未来に足を踏み入れましょう。パフォーマンス、精度、安定性を求めるトレーダー向けに設計された Quantum Bitcoin は、不安定な暗号通貨の世界で何が可能かを再定義します。 重要！ 購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください。 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル Quantum Bitcoin/Queen チャンネル:       ここをクリック ***Quantum Bitcoin EA を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! Quantum Bitcoin EA は H1 時間枠で成功し、市場の勢いの本質を捉える トレンドフォロー戦略 を
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
エキスパート
Aria Connector EA – V4 (学習マシン + XGBoost学習モデル +112個の有料・無料AI + 投票システム + 外部・編集可能プロンプト) 市場のほとんどのEAが「AI」や「ニューラルネットワーク」を使用していると主張しながら、実際には基本的なスクリプトのみを実行している中、 Aria Connector EA V4 は真のAI駆動トレーディングの意味を再定義します。 これは理論ではなく、マーケティングの誇大宣伝でもありません。あなたのMetaTrader 5プラットフォームと112の実際のAIモデルとの直接的で検証可能な接続であり、次世代XGBoostエンジン、編集可能プロンプト、マルチAI投票システムと組み合わされています。 初日から、Ariaは透明で進化するエコシステムとして設計されました：最初は直接GPT接続、次に自動化、そして戦略監査。 現在、V4において、Ariaは真の学習マシンとなります 。市場状況に適応し、リアルタイムで戦略を最適化し、外部の編集可能プロンプトでその知能を完全にカスタマイズできます。 60,000以上のライブ取引分析 、
作者のその他のプロダクト
FOTSI Indicator
Leonardo Daniel Isaia
1 (1)
インディケータ
FOTSI – 外国為替トゥルーストレングスインデックス概要 各通貨の真の強さを発見し、優位性を持って取引しましょう。 FOTSI インジケーター は、主要通貨（USD、EUR、GBP、JPY、CHF、AUD、CAD、NZD）のリアルな勢いをすべての通貨ペアで測定する マルチ通貨オシレーター です。 単一のチャートを分析する代わりに、FOTSIは複数のペアのデータを組み合わせ、動きを平滑化し、 True Strength Index (TSI) アルゴリズムを適用して、各通貨の相対的な強さを明確かつ安定して、遅延なしに表示します。 主な特徴 マルチ通貨オシレーター： 各通貨の強さを独立して測定。 買われ過ぎ・売られ過ぎレベル： +50 → 通貨が買われ過ぎ（調整の可能性大）。 –50 → 通貨が売られ過ぎ。 ±25 → 中立ゾーン。 簡単な解釈： ゼロ以上/以下のカーブ = 強/弱。 再描画なし： すべての計算はリアルタイムで行われ、安定しています。 どの通貨ペア・時間足でも使用可能： 信頼性向上のため H1、H4、D1 推奨。 使い方 反転戦略： 通貨が +50 または –50 の極
Heiken Ashi Smoothed Indicator
Leonardo Daniel Isaia
インディケータ
Heiken Ashi Smoothed インジケーター (MT5用) ノイズ除去＋スムージング機能付きHeiken Ashi。偽シグナルを削減し、トレンドを早期発見。Forex・指数・暗号資産に最適 (H1-D1推奨)。 仕組みとスムージング方法 従来のHeiken Ashiは、過去の始値・終値・高値・安値を平均化してローソク足を計算し、小さな変動の影響をすでに軽減しています。しかし、 Heiken Ashi Smoothed は「生の」価格（raw）に追加のスムージングフィルターを適用してこのアプローチを向上させます。直接価格ではなく、移動平均（EMAまたはSMA、設定可能）を使用して入力データを処理し、より安定した流動的なトレンドを表すローソク足を生成します。 このスムージングプロセスは2段階で行われます： 基本Heiken Ashi計算 ：価格を平均化して初期ローソク足を形成。強気ローソク（通常緑または白）は上昇トレンド、弱気（赤または黒）は下降トレンドを示します。 再帰的スムージング ：結果に移動平均を適用し、異常なピークを除去して価格運動のより線形な表現を作成。一時的なボラ
FREE
TimeRangeTrading TRT
Leonardo Daniel Isaia
エキスパート
Time Range Trading EA v4.2 - MQL5マーケット向け説明 概要 Time Range Trading EA v4.2 は、MetaTrader 5向けに設計された高度でカスタマイズ性の高いエキスパートアドバイザー（EA）で、指定された時間範囲内の価格変動から利益を得ることを可能にします。このEAは、インデックス（例：US30、DAX、NASDAQ）などのトレンド性の高い資産の取引に特に優れており、高度なテクニカル分析と堅牢なトレード管理機能を活用します。移動平均線と一目均衡表のフィルター、1日の取引制限、ダイナミックなストップロス追跡機能を備えており、トレンド市場でのレンジベース戦略のための信頼性の高い自動化ソリューションを求めるトレーダーに最適です。 主な機能 時間範囲ベースの取引 ：ユーザーが定義した時間範囲内で自動的に識別し取引を行い、価格のブレイクアウトや反転を捉えます。インデックスなどのトレンド性の高い資産に最適です。 柔軟な取引スタイル ：市場状況に応じて、ブレイクアウト（With_Break）または平均回帰（Opposite_to_Break）
Andean Oscillator
Leonardo Daniel Isaia
インディケータ
Andean Oscillator – トレンド変動オシレーター 市場の強さと方向を明確に表示します。 Andean Oscillator は、各資産の上昇および下降の変動を主要なコンポーネントで測定する 高度なオシレーター です： Bull（上昇） 、 Bear（下降） 、そして誤ったシグナルをフィルタリングしてトレンドを確認する Signal Line 。 指数エンベロープ と移動平均を使用して、Andean Oscillatorはトレンドの強さと変化の可能性を明確かつ安定して表示し、有利に取引するのを助けます。 主な特徴 BullとBearのコンポーネント： 価格の上昇および下降の変動を反映。 シグナルライン： 誤ったシグナルをフィルタリングし、トレンドを確認。 シンプルな解釈： 上昇コンポーネントが下降を上回る → 上昇トレンド、下降コンポーネントが上昇を上回る → 下降トレンド。 反応型オシレーター： 指数エンベロープと移動平均に基づく計算で最大の反応速度。 すべての資産とタイムフレームに対応。 使い方 トレンドの識別： Bull > Bear → 市場上昇、Bear > B
FREE
Matrix Series Oscillator
Leonardo Daniel Isaia
インディケータ
Matrix Series – Support, Resistance & Momentum Indicator Visualize key support/resistance zones, overbought/oversold levels, and market strength in a single indicator. The Matrix Series combines dynamic CCI , smoothed moving averages, and standard deviation bands to provide a clear view of market direction and critical levels. It colors candles according to bullish or bearish pressure and displays dynamic support/resistance zones along with visual overbought/oversold alerts. Main Features Trend-
FREE
Trend Trader Indicator
Leonardo Daniel Isaia
インディケータ
Trend Trader – 売買シグナルとトレンド 説明： Trend Trader は、移動平均線、MACD、ADX を使用して市場の強さを評価し、トレンド分析と明確な売買シグナルを組み合わせます。MetaTrader 5 のこのインジケーターはトレンドの方向を表示し、強気および弱気のタイミングを特定し、主要なクロスを視覚的にハイライトして取引のエントリーとエグジットを最適化します。 主な特徴 自動売買シグナル：トレンドの強さと MACD + ADX クロスに基づいてアイコンで機会を表示 完全にカスタマイズ可能：MACD、ADX、EMA の期間、色、シグナルの有効化 使い方 トレンドに従う：緑のバーは強気、赤のバーは弱気を示す シグナルで取引：Buy/Sell アイコンが推奨エントリーポイントを表示 MAリボンで確認：短期・長期トレンドが揃うとシグナルの信頼性が向上 ADXでフィルター：ADX が十分な強さを示す場合のみシグナルが有効（>25） 実用例 緑のバー + Buy シグナル → 強い強気のエントリー 赤のバー + Sell シグナル → 強い弱気のエントリー MACD
BRA EA Bollinger Rsi Adx
Leonardo Daniel Isaia
エキスパート
Bollinger RSI ADX V3 - プロフェッショナルなトレーディングソリューション Bollinger RSI ADX V3 は、MetaTrader 5 向けに設計された高度でカスタマイズ性の高いエキスパートアドバイザー（EA）であり、ボリンジャーバンド、相対力指数（RSI）、および平均方向性指数（ADX）の力を活用して、正確かつ戦略的なトレーディング判断を提供します。この EA は、リスク管理の高度な機能、柔軟なトレード設定、時間ベースのフィルターを備えた堅牢な自動トレーディングシステムを求めるトレーダーに最適で、さまざまな市場環境でのパフォーマンスを最適化します。 主な機能 高度なトレーディングロジック マルチインジケーター戦略 ：ボリンジャーバンド、RSI、ADX を組み合わせて正確なエントリーシグナルを提供します。 買いシグナル ：価格がボリンジャーバンドの下限に触れるかそれを下回り、RSI が売られ過ぎを示し、ADX が強いトレンドを確認した場合に発動します。 売りシグナル ：価格がボリンジャーバンドの上限に触れるかそれを上回り、RSI が買われ過ぎを示し、AD
HASH ExpertAdvisor
Leonardo Daniel Isaia
エキスパート
HASH EA - Estrategia Profesional con Heiken Ashi Smoothed y Gestión de Riesgo Avanzada ¡Domina el mercado con precisión y control! El HASH EA es un Expert Advisor (EA) totalmente automatizado y listo para el mercado real, diseñado para traders exigentes que buscan señales claras, filtros robustos y una gestión de riesgo impecable. Basado en la potente combinación de Heiken Ashi Smoothed (descargable gratis desde el Mercado MQL5), EMA de tendencia, ADX opcional y ATR dinámico, este EA opera en cu
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信