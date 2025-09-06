FOTSI Indicator

FOTSI – Индекс истинной силы на Форекс

Откройте истинную силу каждой валюты и торгуйте с преимуществом.

Индикатор FOTSI — это мультивалютный осциллятор, который измеряет реальный импульс каждой основной валюты (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD) по всем парам.

Вместо анализа одного графика FOTSI объединяет данные нескольких пар, сглаживает движение и применяет алгоритм True Strength Index (TSI), чтобы дать вам четкое, стабильное и без задержек представление о относительной силе каждой валюты.

Основные функции

Мультивалютный осциллятор: измеряет силу каждой валюты отдельно.

измеряет силу каждой валюты отдельно. Уровни перекупленности и перепроданности: +50 → Валюта перекуплена (высокая вероятность коррекции). –50 → Валюта перепродана. ±25 → Нейтральная зона.

Простая интерпретация: кривые выше или ниже нуля = сила/слабость.

кривые выше или ниже нуля = сила/слабость. Без перерисовки: все расчеты выполняются в реальном времени и остаются стабильными.

все расчеты выполняются в реальном времени и остаются стабильными. Совместим с любой парой и таймфреймом: рекомендуется использовать на H1, H4 и D1 для большей надежности.

Как использовать?

Стратегия разворота: ищите повороты, когда валюта достигает экстремумов +50 или –50.

ищите повороты, когда валюта достигает экстремумов +50 или –50. Подтверждение входа: комбинируйте с Price Action или уровнями поддержки/сопротивления.

комбинируйте с Price Action или уровнями поддержки/сопротивления. Выбор сильнейших/слабейших пар: торгуйте, исходя из самой сильной и самой слабой валюты.

Практические примеры

Если USD на +60 (перекуплен) и EUR на –55 (перепродан) → высокая вероятность отскока по EURUSD.

Если несколько валют находятся в нейтральной зоне (±25) → избегайте входов, рынок не имеет явной силы.

Конкурентные преимущества

Не просто RSI, объединяет несколько пар, чтобы показать реальную силу.

Выявляет возможности на экстремумах раньше, чем они станут очевидны на графике.

Помогает избегать торговли на боковом рынке без тренда.

Дополнительная информация

Платформа: MetaTrader 5

MetaTrader 5 Тип: Осцилляторы, Мультивалютные, Уровни

Осцилляторы, Мультивалютные, Уровни Рекомендуется для: Трейдеров, использующих разворот к среднему, свинг-трейдеров, аналитиков относительной силы

Индикатор FOTSI – видьте то, что другие не видят.



Превратите силу валют в свое конкурентное преимущество.