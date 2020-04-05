DA6 Wyckoff EA

Автоматизированная система управления ордерами на основе классической теории рыночной структуры





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Предназначенные инструменты





Параметрические конфигурации, встроенные в данного советника (Expert Advisor, EA), откалиброваны только для следующих 7 инструментов у брокера IC Markets: DE40, US30, USTEC, US500, UK100, STOXX50 и US2000. Данный EA разработан и предназначен исключительно для использования на этих инструментах у IC Markets.





При установке на любой другой инструмент или у другого брокера EA по-прежнему инициализируется и технически способен совершать сделки, используя универсальный, неоткалиброванный набор параметров. Данная универсальная конфигурация не прошла тот же процесс проверки на исторических данных, что и 7 перечисленных инструментов, и её поведение не отражает результаты, описанные в данном документе. Использование EA за пределами предназначенных инструментов и брокера осуществляется полностью по усмотрению и на риск пользователя.





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Данные по инструментам после покупки





После покупки покупателям будут предоставлены исторические данные торговли по реальному счёту для 7 указанных выше инструментов у IC Markets. Эти данные предназначены для того, чтобы помочь покупателям ознакомиться с историей торговли по каждому инструменту и самостоятельно выбрать, на каком инструменте (инструментах) они хотят работать. Эти данные предоставляются исключительно в справочных целях и не являются гарантией, обещанием или прогнозом будущих результатов.





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Модули распознавания сигналов





DA6 включает в себя два взаимодополняющих модуля распознавания сигналов, каждый из которых определяет структурные возможности рынка с разных сторон. Оба модуля работают на секундных барах и оба применяют фильтр тренда старшего таймфрейма, снижающий количество контртрендовых шумовых сигналов на младшем таймфрейме.





Сигналы структуры Вайкоффа: определяют классические модели поведения участников рынка, такие как накопление, тестирование, рост и распределение, используются для определения ключевых зон разворота и продолжения тренда на старшем таймфрейме.





Сигналы Absorption (поглощения): определяют микроструктурные особенности, при которых цена встречает встречное поглощение на ключевых уровнях и происходит разворот на исчерпании импульса, используются для выявления краткосрочных разворотных возможностей.





Оба модуля работают независимо, каждый со своей логикой управления сделками. Модули дополняют друг друга, охватывая рыночные условия, которые сложнее учесть с помощью только одной логики.





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Управление ордерами: автоматизированный процесс от входа до выхода





Независимо от того, откуда поступил сигнал — из модуля структуры Вайкоффа или модуля Absorption — система применяет независимую логику управления сделкой на каждом этапе её жизненного цикла:





- Исполнение входа: ордер выставляется автоматически после подтверждения структуры, без участия пользователя

- Безубыток (BE): стоп-лосс автоматически переносится в безубыток при достижении заданного порога прибыли

- Частичная фиксация прибыли (TP1 / TP2): позиция закрывается поэтапно

- Трейлинг-стоп: после достижения TP1 стоп-лосс динамически следует за структурой цены

- Весь процесс, от открытия до закрытия позиции, выполняется автоматически без участия пользователя





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Различия в исполнении ордеров между инструментами





Уровни BE, TP1, TP2 и трейлинг-стопа TP2 рассчитываются по-разному для каждого инструмента, в зависимости от конкретной конфигурации параметров, откалиброванной для этого инструмента. Торговые сессии, в которые работает каждый инструмент, также различаются. Поэтому различия в деталях исполнения ордеров между инструментами являются ожидаемыми и нормальными и не свидетельствуют об ошибке.





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Функции управления рисками





Система включает несколько уровней контроля рисков:





- Контроль риска на сделку: размер риска на сделку задаётся пользователем, объём позиции рассчитывается автоматически

- Аварийная остановка на уровне счёта: открытие новых ордеров автоматически прекращается, когда дневная просадка достигает 5% от стартового капитала на начало дня; уже открытые позиции продолжают независимо управляться по своей собственной логике стоп-лосса, безубытка, TP1/TP2 и трейлинг-стопа

- Фильтрация торговых сессий: система автоматически определяет и исключает торговые сессии, исторически отличавшиеся более низкой ликвидностью

- Обработка нештатных ситуаций исполнения: включает автоматическое обнаружение и пропуск аномального проскальзывания, неисполненных ордеров и подобных ситуаций со стороны брокера

- Восстановление после разрыва соединения: после перезапуска терминала или VPS (Virtual Private Server, выделенный виртуальный сервер) система восстанавливает логику управления напрямую из фактических открытых позиций на счёте брокера





Указанные функции предназначены для содействия управлению рисками и не являются гарантией прибыли. Торговля сопряжена с существенным риском, и пользователь самостоятельно несёт ответственность за оценку и принятие такого риска.





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Автоматическая работа





После развёртывания система рассчитана на работу без участия пользователя: распознавание структуры (оба канала — Вайкофф / Absorption), фильтрация тренда, подтверждение сигнала, исполнение ордеров, управление позицией и контроль рисков выполняются автоматически. Единственное, что требуется от пользователя — задать величину риска на сделку, которую он готов принять.





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Примечания о настройке параметров





Параметры, используемые для каждого инструмента и каждого сигнального модуля, определены на основе исторических данных с помощью статистической обработки, включающей проверку выбросов, оценку риска переобучения и проверку устойчивости на разных временных интервалах, а не являются шаблонными значениями по умолчанию или произвольными настройками. Предполагается периодический пересмотр параметров с учётом изменений рыночной структуры.





Результаты анализа исторических данных не отражают будущую доходность. Изменение рыночных условий может привести к тому, что фактические результаты будут отличаться от результатов исторического тестирования.





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Поддерживаемые инструменты





Поставщики ликвидности (LP) различаются у разных брокеров, что приводит к различиям в глубине котировок, качестве исполнения и характеристиках проскальзывания. При переносе конфигурации параметров на другого брокера может потребоваться повторная проверка. Текущая версия предоставляет конфигурации параметров для следующих инструментов у IC Markets: DE40, US30, USTEC, US500, UK100, STOXX50 и US2000 (настройка модулей может отличаться в зависимости от инструмента; подробности см. в описании версии).





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Примечания по развёртыванию





Система требует непрерывной работы на терминале MT5 или в среде VPS. После того как пользователь задаст допустимый риск на сделку для каждого инструмента, система будет работать автоматически в соответствии с описанной выше логикой.





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Раскрытие рисков





Торговля на рынке Форекс и CFD связана с существенным риском и может привести к потере части или всего вложенного капитала; она подходит не всем инвесторам. Результаты исторического тестирования, результаты моделирования или прошлые показатели не гарантируют будущую доходность и не являются обещанием прибыли или инвестиционной рекомендацией. Перед использованием данного продукта пользователю следует полностью осознать связанные с этим риски и принимать решения взвешенно, исходя из собственного финансового положения.





Данный EA откалиброван и предназначен для использования только на указанных выше 7 инструментах у брокера IC Markets. Использование его на любом другом инструменте или у другого брокера основано на универсальной, неоткалиброванной конфигурации и осуществляется на риск пользователя.