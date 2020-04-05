DA6 Wyckoff EA

DA6 Wyckoff EA
Автоматизированная система управления ордерами на основе классической теории рыночной структуры

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Предназначенные инструменты

Параметрические конфигурации, встроенные в данного советника (Expert Advisor, EA), откалиброваны только для следующих 7 инструментов у брокера IC Markets: DE40, US30, USTEC, US500, UK100, STOXX50 и US2000. Данный EA разработан и предназначен исключительно для использования на этих инструментах у IC Markets.

При установке на любой другой инструмент или у другого брокера EA по-прежнему инициализируется и технически способен совершать сделки, используя универсальный, неоткалиброванный набор параметров. Данная универсальная конфигурация не прошла тот же процесс проверки на исторических данных, что и 7 перечисленных инструментов, и её поведение не отражает результаты, описанные в данном документе. Использование EA за пределами предназначенных инструментов и брокера осуществляется полностью по усмотрению и на риск пользователя.

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Данные по инструментам после покупки

После покупки покупателям будут предоставлены исторические данные торговли по реальному счёту для 7 указанных выше инструментов у IC Markets. Эти данные предназначены для того, чтобы помочь покупателям ознакомиться с историей торговли по каждому инструменту и самостоятельно выбрать, на каком инструменте (инструментах) они хотят работать. Эти данные предоставляются исключительно в справочных целях и не являются гарантией, обещанием или прогнозом будущих результатов.

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Модули распознавания сигналов

DA6 включает в себя два взаимодополняющих модуля распознавания сигналов, каждый из которых определяет структурные возможности рынка с разных сторон. Оба модуля работают на секундных барах и оба применяют фильтр тренда старшего таймфрейма, снижающий количество контртрендовых шумовых сигналов на младшем таймфрейме.

Сигналы структуры Вайкоффа: определяют классические модели поведения участников рынка, такие как накопление, тестирование, рост и распределение, используются для определения ключевых зон разворота и продолжения тренда на старшем таймфрейме.

Сигналы Absorption (поглощения): определяют микроструктурные особенности, при которых цена встречает встречное поглощение на ключевых уровнях и происходит разворот на исчерпании импульса, используются для выявления краткосрочных разворотных возможностей.

Оба модуля работают независимо, каждый со своей логикой управления сделками. Модули дополняют друг друга, охватывая рыночные условия, которые сложнее учесть с помощью только одной логики.

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Управление ордерами: автоматизированный процесс от входа до выхода

Независимо от того, откуда поступил сигнал — из модуля структуры Вайкоффа или модуля Absorption — система применяет независимую логику управления сделкой на каждом этапе её жизненного цикла:

- Исполнение входа: ордер выставляется автоматически после подтверждения структуры, без участия пользователя
- Безубыток (BE): стоп-лосс автоматически переносится в безубыток при достижении заданного порога прибыли
- Частичная фиксация прибыли (TP1 / TP2): позиция закрывается поэтапно
- Трейлинг-стоп: после достижения TP1 стоп-лосс динамически следует за структурой цены
- Весь процесс, от открытия до закрытия позиции, выполняется автоматически без участия пользователя

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Различия в исполнении ордеров между инструментами

Уровни BE, TP1, TP2 и трейлинг-стопа TP2 рассчитываются по-разному для каждого инструмента, в зависимости от конкретной конфигурации параметров, откалиброванной для этого инструмента. Торговые сессии, в которые работает каждый инструмент, также различаются. Поэтому различия в деталях исполнения ордеров между инструментами являются ожидаемыми и нормальными и не свидетельствуют об ошибке.

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Функции управления рисками

Система включает несколько уровней контроля рисков:

- Контроль риска на сделку: размер риска на сделку задаётся пользователем, объём позиции рассчитывается автоматически
- Аварийная остановка на уровне счёта: открытие новых ордеров автоматически прекращается, когда дневная просадка достигает 5% от стартового капитала на начало дня; уже открытые позиции продолжают независимо управляться по своей собственной логике стоп-лосса, безубытка, TP1/TP2 и трейлинг-стопа
- Фильтрация торговых сессий: система автоматически определяет и исключает торговые сессии, исторически отличавшиеся более низкой ликвидностью
- Обработка нештатных ситуаций исполнения: включает автоматическое обнаружение и пропуск аномального проскальзывания, неисполненных ордеров и подобных ситуаций со стороны брокера
- Восстановление после разрыва соединения: после перезапуска терминала или VPS (Virtual Private Server, выделенный виртуальный сервер) система восстанавливает логику управления напрямую из фактических открытых позиций на счёте брокера

Указанные функции предназначены для содействия управлению рисками и не являются гарантией прибыли. Торговля сопряжена с существенным риском, и пользователь самостоятельно несёт ответственность за оценку и принятие такого риска.

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Автоматическая работа

После развёртывания система рассчитана на работу без участия пользователя: распознавание структуры (оба канала — Вайкофф / Absorption), фильтрация тренда, подтверждение сигнала, исполнение ордеров, управление позицией и контроль рисков выполняются автоматически. Единственное, что требуется от пользователя — задать величину риска на сделку, которую он готов принять.

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Примечания о настройке параметров

Параметры, используемые для каждого инструмента и каждого сигнального модуля, определены на основе исторических данных с помощью статистической обработки, включающей проверку выбросов, оценку риска переобучения и проверку устойчивости на разных временных интервалах, а не являются шаблонными значениями по умолчанию или произвольными настройками. Предполагается периодический пересмотр параметров с учётом изменений рыночной структуры.

Результаты анализа исторических данных не отражают будущую доходность. Изменение рыночных условий может привести к тому, что фактические результаты будут отличаться от результатов исторического тестирования.

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Поддерживаемые инструменты

Поставщики ликвидности (LP) различаются у разных брокеров, что приводит к различиям в глубине котировок, качестве исполнения и характеристиках проскальзывания. При переносе конфигурации параметров на другого брокера может потребоваться повторная проверка. Текущая версия предоставляет конфигурации параметров для следующих инструментов у IC Markets: DE40, US30, USTEC, US500, UK100, STOXX50 и US2000 (настройка модулей может отличаться в зависимости от инструмента; подробности см. в описании версии).

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Примечания по развёртыванию

Система требует непрерывной работы на терминале MT5 или в среде VPS. После того как пользователь задаст допустимый риск на сделку для каждого инструмента, система будет работать автоматически в соответствии с описанной выше логикой.

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Раскрытие рисков

Торговля на рынке Форекс и CFD связана с существенным риском и может привести к потере части или всего вложенного капитала; она подходит не всем инвесторам. Результаты исторического тестирования, результаты моделирования или прошлые показатели не гарантируют будущую доходность и не являются обещанием прибыли или инвестиционной рекомендацией. Перед использованием данного продукта пользователю следует полностью осознать связанные с этим риски и принимать решения взвешенно, исходя из собственного финансового положения.

Данный EA откалиброван и предназначен для использования только на указанных выше 7 инструментах у брокера IC Markets. Использование его на любом другом инструменте или у другого брокера основано на универсальной, неоткалиброванной конфигурации и осуществляется на риск пользователя.

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Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Impulse MT5
Simon Reeves
5 (16)
Эксперты
Are you ready to power up your Gold trading? Impulse by Starpoint Trading — A six-strategy gold EA that waits for the perfect shot. Come chat with us in our public MQL5 channel!  https://www.mql5.com/en/channels/starpoint Impulse v2.00 is here! The biggest update in Impulse's history has arrived. Version 2.00 takes everything that made Impulse a disciplined, patient Gold trading system and elevates it across the board: A brand-new sixth strategy — Conviction Momentum joins the squad, hunting de
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Эксперты
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
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