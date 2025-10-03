Golden Monarch EA — XAUUSD 트레이더를 위한 스마트 성장 엔진

Golden Monarch EA는 성능 중심의 고급 자동 매매 시스템으로, 신진 트레이더의 역량을 강화하고 전문적인 트레이딩으로의 진입 장벽을 낮추기 위해 전략적으로 대폭 할인된 가격에 제공됩니다.

트레이더가 자신감을 가지고 시작하고, 소액 계좌를 책임감 있게 키우며, 절제된 실행을 통해 일관성을 기를 수 있도록 제작되었습니다. 이는 더 높은 수준의 기회로 나아가기 위한 강력한 토대를 마련해 줍니다.

정밀한 진입, 적응형 매매 로직, 엄격한 리스크 관리를 바탕으로 설계된 Golden Monarch EA는 자본 보존을 최우선으로 하는 접근 방식을 유지하면서 다양한 시장 상황에서도 안정적인 성능을 발휘합니다.

Golden Monarch EA는 초보 단계에서 전문적인 스케일업 단계로 나아가는 가교 역할을 하며, 투기적인 노출보다는 구조화된 성장을 추구하는 트레이더에게 이상적인 솔루션입니다.

시작하려면 EA를 XAUUSD M5 차트에 첨부하고 입력 매개변수를 검토한 뒤 매매를 시작하십시오. 추가 매매 기회를 얻으려면 INCLUDE SCALPING 및 INCLUDE ASIAN SESSION 옵션을 활성화할 수 있습니다. 고급 설정은 필요하지 않습니다.

주요 기능

M5 타임프레임의 XAUUSD에 특별히 최적화됨

빠른 체결 속도와 안정적인 성능

간단한 설정과 명확한 변수 구조

최소 요구 사항 및 권장 사항

심볼: XAUUSD

XAUUSD 가격 형식: 소수점 2자리의 금 호가 필요

소수점 2자리의 금 호가 필요 초기 예치금: 최소: 200 USD (레버리지 1:500 기준) 권장: 500 USD (레버리지 1:500 기준)

레버리지: 최소 1:100 (1:500 권장)

빠른 시작 가이드

Golden Monarch EA는 체계적인 리스크 관리와 함께 일관된 성과를 내도록 구축되었습니다. 다음의 빠른 시작 지침은 효율적으로 거래를 시작하는 데 도움이 됩니다.

최소 거래 잔고

권장 잔고: 500 USD 이상.

랏(Lot) 사이즈 설정

고정 랏 (기본값): 일정한 랏 사이즈로 거래합니다.

일정한 랏 사이즈로 거래합니다. 고정 랏 = 끄기 (Off): 계좌의 평가담보금(Equity)에 따라 랏 사이즈가 자동으로 조정됩니다.

스캘핑 모드 포함 (Include Scalping)

활성화되면 EA는 시장 활동이 활발한 기간 동안 거래 빈도를 높이기 위해 스캘핑 엔진을 작동시킵니다. 이 기능은 적절한 시장 상황에서 수익성을 높일 수 있습니다.

중요 참고 사항:

스캘핑 모드는 수익률 하락(MDD/Drawdown)을 증가시킬 수 있습니다.

실전 계좌에서 사용하기 전에 백테스트를 수행하는 것이 좋습니다.

스캘핑 모드는 2024년 이후 데이터에서 효과적으로 작동합니다.

스캘핑을 활성화하면 그리드(Grid) 레벨이 2로 줄어듭니다.

이 EA가 적합한 대상

Golden Monarch EA는 명확한 리스크 관리 옵션이 포함된 구조적이고 신뢰할 수 있는 금 자동매매 시스템을 원하는 초보자 및 경험 많은 트레이더 모두에게 적합합니다.