Golden Monarch EA — XAUUSD 트레이더를 위한 스마트 성장 엔진

Golden Monarch EA는 성능 중심의 고급 자동 매매 시스템으로, 신진 트레이더의 역량을 강화하고 전문적인 트레이딩으로의 진입 장벽을 낮추기 위해 전략적으로 대폭 할인된 가격에 제공됩니다.

트레이더가 자신감을 가지고 시작하고, 소액 계좌를 책임감 있게 키우며, 절제된 실행을 통해 일관성을 기를 수 있도록 제작되었습니다. 이는 더 높은 수준의 기회로 나아가기 위한 강력한 토대를 마련해 줍니다.

정밀한 진입, 적응형 매매 로직, 엄격한 리스크 관리를 바탕으로 설계된 Golden Monarch EA는 자본 보존을 최우선으로 하는 접근 방식을 유지하면서 다양한 시장 상황에서도 안정적인 성능을 발휘합니다.

Golden Monarch EA는 초보 단계에서 전문적인 스케일업 단계로 나아가는 가교 역할을 하며, 투기적인 노출보다는 구조화된 성장을 추구하는 트레이더에게 이상적인 솔루션입니다.

시작하려면 EA를 XAUUSD M5 차트에 첨부하고 입력 매개변수를 검토한 뒤 매매를 시작하십시오. 추가 매매 기회를 얻으려면 INCLUDE SCALPINGINCLUDE ASIAN SESSION 옵션을 활성화할 수 있습니다. 고급 설정은 필요하지 않습니다.

주요 기능

  • M5 타임프레임의 XAUUSD에 특별히 최적화됨
  • 빠른 체결 속도와 안정적인 성능
  • 간단한 설정과 명확한 변수 구조

최소 요구 사항 및 권장 사항

  • 심볼: XAUUSD
  • 가격 형식: 소수점 2자리의 금 호가 필요
  • 초기 예치금:
    • 최소: 200 USD (레버리지 1:500 기준)
    • 권장: 500 USD (레버리지 1:500 기준)
  • 레버리지: 최소 1:100 (1:500 권장)

빠른 시작 가이드

Golden Monarch EA는 체계적인 리스크 관리와 함께 일관된 성과를 내도록 구축되었습니다. 다음의 빠른 시작 지침은 효율적으로 거래를 시작하는 데 도움이 됩니다.

최소 거래 잔고

권장 잔고: 500 USD 이상.

랏(Lot) 사이즈 설정

  • 고정 랏 (기본값): 일정한 랏 사이즈로 거래합니다.
  • 고정 랏 = 끄기 (Off): 계좌의 평가담보금(Equity)에 따라 랏 사이즈가 자동으로 조정됩니다.

스캘핑 모드 포함 (Include Scalping)

활성화되면 EA는 시장 활동이 활발한 기간 동안 거래 빈도를 높이기 위해 스캘핑 엔진을 작동시킵니다. 이 기능은 적절한 시장 상황에서 수익성을 높일 수 있습니다.

중요 참고 사항:

  • 스캘핑 모드는 수익률 하락(MDD/Drawdown)을 증가시킬 수 있습니다.
  • 실전 계좌에서 사용하기 전에 백테스트를 수행하는 것이 좋습니다.
  • 스캘핑 모드는 2024년 이후 데이터에서 효과적으로 작동합니다.
  • 스캘핑을 활성화하면 그리드(Grid) 레벨이 2로 줄어듭니다.

이 EA가 적합한 대상

Golden Monarch EA는 명확한 리스크 관리 옵션이 포함된 구조적이고 신뢰할 수 있는 금 자동매매 시스템을 원하는 초보자 및 경험 많은 트레이더 모두에게 적합합니다.

리뷰 8
Alejandro Toro Ibanez
134
Alejandro Toro Ibanez 2025.12.16 11:51 
 

Un bot bastante robusto con buenos resultados, me siento comodo usandolo ya que no tengo que estar pendiente si alguna vez toca SL ya que es muy poco probable que de operaciones negativas. muy contento con la compra!

Jesús Jiménez
49
Jesús Jiménez 2025.12.13 10:01 
 

After using two weeks this EA, my feedback is excellent!!! EA works properly getting continous profits and Samuel help is excellent. Any question is answered quickly. Congratulations!!!

Alejandro Toro Ibanez
134
Alejandro Toro Ibanez 2025.12.16 11:51 
 

Un bot bastante robusto con buenos resultados, me siento comodo usandolo ya que no tengo que estar pendiente si alguna vez toca SL ya que es muy poco probable que de operaciones negativas. muy contento con la compra!

John Samuel Ifegwu
1875
개발자의 답변 John Samuel Ifegwu 2025.12.16 12:11
¡Muchas gracias por tu excelente reseña! Nos alegra saber que te sientes cómodo usando el bot y satisfecho con los resultados. Apreciamos mucho tu confianza y tu apoyo. 🙏
Jesús Jiménez
49
Jesús Jiménez 2025.12.13 10:01 
 

After using two weeks this EA, my feedback is excellent!!! EA works properly getting continous profits and Samuel help is excellent. Any question is answered quickly. Congratulations!!!

John Samuel Ifegwu
1875
개발자의 답변 John Samuel Ifegwu 2025.12.13 11:19
Thank you very much, Jesús! 🙏
We truly appreciate your excellent feedback and kind words. It’s great to hear the EA has been performing well with consistent profits, and I’m glad our support met your expectations. Thank you for your trust and congratulations to you as well! 🚀📈
Alesamo
1513
Alesamo 2025.12.13 01:34 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

John Samuel Ifegwu
1875
개발자의 답변 John Samuel Ifegwu 2025.12.13 02:47
Thank you for the review, Alesamo — and for raising this point 🙏 To clarify for everyone: the EA includes a suite of multiple signals, and it is not a long-only system overall. Only the scalping module is intentionally designed with a long-bias, and even that module first evaluates market conditions, volatility, and risk filters before allowing entries. No strategy can be 100% guaranteed, but the logic is built to avoid poor market environments, not blindly buy. Combined with hard stop-losses, drawdown control, and prop-firm risk management, the EA prioritizes capital protection over aggressive exposure. Your cautionary note about drawdowns and smart risk management is absolutely valid, and I appreciate you taking the time to share a thoughtful and realistic perspective 🤝📈
Mohsen Moshiri
118
Mohsen Moshiri 2025.10.12 19:08 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

John Samuel Ifegwu
1875
개발자의 답변 John Samuel Ifegwu 2025.10.12 23:43
Hi Mohsen,
Thanks a lot for your kind words! 😊 Glad you’re enjoying the EA — wishing you continued success and great results in your trading!
patrickdrew
2877
patrickdrew 2025.10.09 11:34 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

John Samuel Ifegwu
1875
개발자의 답변 John Samuel Ifegwu 2025.12.13 03:15
Thank you very much for the update, Patrick! 🙏 I’m really glad to hear you’re happy with the EA and that you’re now running it live 😊
Keeping the maximum drawdown around -50 on 0.01 lots shows disciplined risk control, and it’s great to see the small, precise take-profits working as intended. I truly appreciate your kind words about my support as well — I’m always happy to help and ensure users get the best possible experience. Wishing you continued smooth and profitable trading ahead 📈🤝
Ricky Zoltan Beznec
588
Ricky Zoltan Beznec 2025.10.09 01:22 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

John Samuel Ifegwu
1875
개발자의 답변 John Samuel Ifegwu 2025.10.09 03:54
Hi Richard,
Thanks for sharing your feedback! As a grid-based EA, it’s designed to recover from drawdowns as long as the account meets the recommended minimum balance of $500 (or €500/£500) and trades with the proper lot size (0.01 for $500 or lower). You can also disable Fixed Lot to enable Auto Risk Mode for better balance-based lot adjustments. Our long-term backtests (2018–2025) show that the EA consistently recovers from drawdowns and continues to grow accounts over time.
E-MALL ONLINE
49
E-MALL ONLINE 2025.10.08 05:37 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

John Samuel Ifegwu
1875
개발자의 답변 John Samuel Ifegwu 2025.10.14 05:44
That's wonderful to hear! We're thrilled that you're finding the Golden Monarch EA to be an excellent trading tool and that you highly recommend it. ​Your positive feedback really means a lot to our development team. ​Happy trading!
Angel Larroca
874
Angel Larroca 2025.10.07 19:45 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

John Samuel Ifegwu
1875
개발자의 답변 John Samuel Ifegwu 2025.10.07 19:53
Thanks a lot, Angel! I truly appreciate your kind words and recommendation. 🙏
