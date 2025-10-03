Golden Monarch EA — XAUUSD 交易者的智能增长引擎

Golden Monarch EA 是一款先进的、以性能为导向的自动交易系统。我们采取战略性的大幅折扣定价，旨在助力新晋交易者，降低进入专业级交易的门槛。

它旨在帮助交易者充满信心快速上手，负责任地使小微账户增值，并通过纪律严明的执行培养交易的一致性，从而为迈向更高水平的机遇奠定坚实基础。

凭借精确的人场、自适应交易逻辑和严格的风险控制，Golden Monarch EA 旨在各种市场条件下保持稳定运行，同时坚持资本保全至上的交易原则。

Golden Monarch EA 充当了新手入门与专业化扩张之间的桥梁，是寻求结构化增长而非投机风险的交易者的理想解决方案。

开始前，只需将 EA 添加到 XAUUSD M5 图表，检查输入参数，即可开始交易。如需更多交易机会，您可以启用 INCLUDE SCALPING（包含剥头皮）和 INCLUDE ASIAN SESSION（包含亚洲时段）选项。无需进行高级配置。

主要功能

专为 XAUUSD M5 时间周期优化

执行速度快，性能稳定

设置简单，参数结构清晰

最低要求与建议

交易品种： XAUUSD

XAUUSD 价格格式： 需要 2 位小数的黄金报价

需要 2 位小数的黄金报价 初始入金： 最低：200 美元（杠杆 1:500） 建议：500 美元（杠杆 1:500）

杠杆： 最低 1:100（建议 1:500）

快速入门指南

Golden Monarch EA 旨在通过结构化的风险控制实现稳定的表现。 以下快速入门说明有助于您高效地开始交易。

最低交易余额

建议余额：500 美元或更高。

手数设置

固定手数（默认）： 以恒定的手数进行交易。

以恒定的手数进行交易。 固定手数 = 关闭： 手数根据账户净值自动按比例调整。

包含剥头皮模式 (Scalping Mode)

启用后，EA 会激活剥头皮引擎，在市场活跃度较高时增加交易频率。 在合适的市场条件下，此功能可以提高盈利能力。

重要提示：

剥头皮模式可能会增加回撤 (drawdown)。

建议在实盘使用前先进行回测。

剥头皮模式在 2024 年及之后的数据中表现有效。

启用剥头皮会将网格层级 (grid level) 降低至 2。

适用人群

Golden Monarch EA 适合新手和经验丰富的交易者，它是寻求结构化、 可靠的黄金自动交易系统以及清晰风险管理选项的理想选择。