👑 Golden Monarch EA – Piyasalara Güvenle Hükmedin 👑

Golden Monarch EA, özellikle M5 zaman diliminde XAUUSD (Altın) için optimize edilmiş sağlam bir otomatik ticaret sistemidir. Güvenilir girişler ve tutarlı ticaret yönetimi arayan yatırımcılar için tasarlanmış olup, hassasiyet, istikrar ve verimliliği korurken değişen piyasa koşullarına sorunsuz bir şekilde uyum sağlar.

⚡ Başlamak çok basit: XAUUSD M5 grafiğine ekleyin, ek işlemler için INCLUDE SCALPING (SCALPING DAHİL ET) ve INCLUDE ASIAN SESSION (ASYA SEANSI DAHİL ET) seçeneklerini etkinleştirin ve ticarete başlayın — karmaşık kurulum gerekmez.

💡 Lansman Teklifi: 🎁 Listelendikten sonraki ilk 7 gün ücretsiz 💰 Bundan sonra fiyat $50'dan başlıyor 📈 Fiyat, $100'a ulaşana kadar her 5 satın alımdan sonra $10 artar

✨ Temel Özellikler

📈 Hassas, yüksek performanslı ticaret için XAUUSD M5 için tamamen optimize edilmiştir

🚀 Her tick'te yıldırım hızında yürütme ve düşük gecikmeli işlem

🛠 Kolay kurulum – ekleyin ve hemen ticaret yapın

📋 Minimum Gereksinimler ve Tavsiyeler

📌 Broker: Düşük spreadlere sahip herhangi bir güvenilir broker (IC Markets önerilir)

Düşük spreadlere sahip herhangi bir güvenilir broker (IC Markets önerilir) 💱 Altın Fiyatlandırması: 2 ondalık basamaklı fiyat kotasyonu gerektirir (3 ondalık basamaklı kotasyonlarla uyumlu değildir)

2 ondalık basamaklı fiyat kotasyonu gerektirir (3 ondalık basamaklı kotasyonlarla uyumlu değildir) 💵 Başlangıç Depozitosu: Minimum: $150 (1:500 kaldıraç ile) Önerilen: $500 (1:500 kaldıraç ile)

⚡ Kaldıraç: Minimum 1:100 (1:500 şiddetle tavsiye edilir)

İster EA'lara yeni başlayın, ister güvenilir bir altın sistemi arayan deneyimli bir yatırımcı olun, Golden Monarch EA size güvenle ve verimli bir şekilde ticaret yapmanız için araçlar sunar.