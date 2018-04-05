Golden Monarch EA

👑 Golden Monarch EA – Piyasalara Güvenle Hükmedin 👑

Golden Monarch EA, özellikle M5 zaman diliminde XAUUSD (Altın) için optimize edilmiş sağlam bir otomatik ticaret sistemidir. Güvenilir girişler ve tutarlı ticaret yönetimi arayan yatırımcılar için tasarlanmış olup, hassasiyet, istikrar ve verimliliği korurken değişen piyasa koşullarına sorunsuz bir şekilde uyum sağlar.

⚡ Başlamak çok basit: XAUUSD M5 grafiğine ekleyin, ek işlemler için INCLUDE SCALPING (SCALPING DAHİL ET) ve INCLUDE ASIAN SESSION (ASYA SEANSI DAHİL ET) seçeneklerini etkinleştirin ve ticarete başlayın — karmaşık kurulum gerekmez.

💡 Lansman Teklifi:

🎁 Listelendikten sonraki ilk 7 gün ücretsiz

💰 Bundan sonra fiyat $50'dan başlıyor

📈 Fiyat, $100'a ulaşana kadar her 5 satın alımdan sonra $10 artar

✨ Temel Özellikler

  • 📈 Hassas, yüksek performanslı ticaret için XAUUSD M5 için tamamen optimize edilmiştir
  • 🚀 Her tick'te yıldırım hızında yürütme ve düşük gecikmeli işlem
  • 🛠 Kolay kurulum – ekleyin ve hemen ticaret yapın

📋 Minimum Gereksinimler ve Tavsiyeler

  • 📌 Broker: Düşük spreadlere sahip herhangi bir güvenilir broker (IC Markets önerilir)
  • 💱 Altın Fiyatlandırması: 2 ondalık basamaklı fiyat kotasyonu gerektirir (3 ondalık basamaklı kotasyonlarla uyumlu değildir)
  • 💵 Başlangıç Depozitosu:
    • Minimum: $150 (1:500 kaldıraç ile)
    • Önerilen: $500 (1:500 kaldıraç ile)
  • Kaldıraç: Minimum 1:100 (1:500 şiddetle tavsiye edilir)

İster EA'lara yeni başlayın, ister güvenilir bir altın sistemi arayan deneyimli bir yatırımcı olun, Golden Monarch EA size güvenle ve verimli bir şekilde ticaret yapmanız için araçlar sunar.

Önerilen ürünler
Power Hedging X
Onyekachi Franklin Agbo
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Power Hedging X EA | Advanced Risk Management & Profit Protection Power Hedging X is a next-generation Expert Advisor designed for traders who want to control risk, maximize profit potential, and protect their accounts using strategic hedging techniques. This EA intelligently manages buy and sell positions to balance exposure, reduce drawdown, and secure profits even in volatile market conditions. Key Features: Automated Hedging Logic (Buy & Sell Balance) Smart Recovery System for D
FREE
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Uzman Danışmanlar
Il robot di trading VR Black Box si basa sulla popolare e collaudata strategia di trend following. Nel corso di diversi anni, i conti di trading live sono stati migliorati attraverso aggiornamenti regolari e l'introduzione di nuove idee. Grazie a ciò, VR Black Box è diventato un robot commerciale potente e unico in grado di impressionare sia i principianti che i trader esperti. Per conoscere il robot e valutarne l'efficacia, è sufficiente installarlo su un account demo e osservare i risultati pe
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (233)
Uzman Danışmanlar
Hamster Scalping tam otomatik bir ticaret danışmanıdır. Gece ölçeklendirme stratejisi. Giriş olarak RSI göstergesi ve ATR filtresi kullanılır. Uzman Danışman, bir riskten korunma hesabı türü gerektirir. ÖNEMLİ! Talimatları ve bonusu almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Gerçek işin izlenmesi ve diğer geliştirmelerim burada görüntülenebilir: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Genel öneriler Minimum para yatırma 100 $, minimum spread ile ECN hesaplarını kul
Nova WDX Trader
Anita Monus
Uzman Danışmanlar
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Konoha
Noriyuki Suzuki
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Konoha is a simple breakout EA designed for XAUUSD. When you specify a custom period (in number of H1 candles), the EA places pending stop orders at the high and low of that period, including the current candle at the time of order placement. By default, the parameter is set to 180, meaning the EA will look back 180 hours from the current time to determine the highest and lowest prices, and place stop orders accordingly. It is recommended to use this EA with brokers that offer tight spreads on
FREE
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Uzman Danışmanlar
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
GbpUsd M30 Open Daily Breakout MT5
Marek Kupka
Uzman Danışmanlar
This EA has been developed, tested and traded live on GBPUSD M30 TF. Everything is ready for immediate use on real account. Very SIMPLE STRATEGY with only FEW PARAMETERS.  Strategy is based on  OPEN DAILY  BREAKOUT .   It enters if volatility raise after some time of consolidation .  It uses  STOP   pending orders with  ATR STOP LOSS and TAKE PROFIT.  To catch more profits there is also   TRAILING PROFIT   function provided. EA has been backtested on more than 18-year long tick data with 99% qu
Price Action Trender
Blessing Takura Chirewa
Uzman Danışmanlar
This robot is based on an MACD strategy for trending markets. The description of the strategy can be found on the attached youtube video. The video explains the strategy and shows a basic backtest and optimisation on a few symbols. It is advised to carry out a a backetst and optimisation of your own before using the robot. The video can be found at >> https://www.youtube.com/watch?v=wU_XCM_kV0Y&nbsp ;
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (8)
Uzman Danışmanlar
Go Long EA, çoklu teknik onaylarla sistematik günlük ticaret prensibine dayalı gelişmiş bir gün içi ticaret stratejisi uygular. Birçok trader karmaşık algoritmalar ararken, bu EA basit ama etkili konseptleri sofistike risk yönetimi ve çoklu teknik filtrelerle birleştirir. EA her gün belirli bir saatte pozisyon açar, ancak sadece piyasa koşulları çoklu teknik göstergelerle uyumlu olduğunda işlem yapar. Bu sistematik yaklaşım, kârları aşındırabilecek gecelik tutma maliyetlerinden kaçınırken gün
FREE
YM Bollinger bands EA
Yassine Mouhssine
Uzman Danışmanlar
YM Bollinger bands Pro EA Description: Our trading robot is designed for traders who want a smart automated tool that combines the simplicity of classic strategies with the power of advanced money management. Basic Version (Free/Standard): • Uses Bollinger Bands to detect overbought and oversold levels. • Works with pending order scaling (Martingale strategy) to recover drawdowns and balance risk. • Easy to use and effective on most currency pairs. Pro Version (Paid): • Enhanced accurac
FREE
Outside Day Reversal EA
Munkh Od Jargalsaikhan
Uzman Danışmanlar
Outside day trading strategy looks for a specific pattern in the price chart of a security. The pattern is characterized by a larger range than the previous day, with the high of the day higher than the previous day's high and the low of the day lower than the previous day's low. Works with many symbols, such as BTCUSD, GBPUSD,USDCAD, oil, gas, and others. PLEASE RATE! Thank you very much! FEATURES: - Real Strategy - Daily Bar Strategy - Exit the trade if the day was profitable - ATR multiple s
FREE
Hegding More X
Onyekachi Franklin Agbo
Uzman Danışmanlar
Hedging More X - Advanced Risk-Control Trading Robot Hedging More X is a powerful, fully automated Expert Advisor designed to take advantage of hedging strategies to manage risk and maximize potential profits in volatile market conditions. Ideal for traders who want to diversify their approach with smart trade balancing techniques, this EA operates seamlessly on major Forex pairs and synthetic indices. Key Features: Smart Hedging Algorithm: Opens counter-position trades based on dynamic market
FREE
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Uzman Danışmanlar
An Expert Advisor that operates in times of high contrast, employing the stochastic indicator and the commodity index indicator, using overbought or oversold points or the ADX indication to exit trades. It also features a stop-loss control that operates on a percentage difference in price, with progressive lot scaling as the balance increases, while keeping an eye on the account's margin call.
Double Decker MT5
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/141534 MT5 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/141535 Double Decker EA Precision Entries Using Accelerator Oscillator + Envelopes Double Decker   is a powerful Expert Advisor that combines the   Accelerator Oscillator (AC)   for early momentum detection with the   Envelopes   indicator to filter trend direction and dynamic price boundaries. Core Strategy: Uses   Accelerator Oscillator   to identify shifts in market momentum. Con
MAO Trade X MT5
Yu Xin Pu
Uzman Danışmanlar
MAO Trade X MT5 is an EA based on Moving Average Oscillator. Moving Average Oscillator parameters such as FastEMA, SlowEMA, MACDSMA, BuyShift, BuyValue, SellShift and SellValue can be adjusted. MAO Trade X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through MAO Trade X MT5. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Range Destroyer
Jonathan Daniel Marion
Uzman Danışmanlar
Launch PROMO: --> for a limited time Download the setfile here . This scalping MT5 expert advisor allows you to trade any time defined range breakout in a fully automated way. It works on all Brokers and on all the Symbols, be it forex, indices, commodities, cryptocurrencies etc. It DOES NOT USE: Martingale, Grid trading and Hedging. The EA works as a mechanical range breakout and it has different filters to accommodate your personal trading strategy and to filter out low volatility days. The
Hachidori
Noriyuki Suzuki
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Hachidori EA is a trend-following expert advisor that performs dip buying and rally selling. It supports EURUSD, USDJPY, GBPUSD, and AUDUSD , and automatically configures parameters for trading based on the selected currency pair in the EA settings. By default, it targets a profit of around 3 to 6 pips per trade , but aims to capture larger gains using a trailing stop depending on market movements. Once a currency pair is selected, the EA trades consistently regardless of the chart's timeframe,
FREE
TugOfWar MT5
Erwin Rustandi
2.5 (2)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor Description EA TugOfWar will open both buy and sell positions at different times according to the triggered signal, the most positions and in accordance with the market direction that will win and profit.  Profit target per war is 1% to 5%. Warmode normal = Longterm strategy Warmode extreme = Shortterm strategy Parameter Description StartTrade =  Time to start trading / open position EndTrade =  Time to end trading / open position WarMode =  1 -> Normal, 2 -> Extreme (lots of tr
FREE
Ultimate Grid Trader
Oday T A Abuteir
Uzman Danışmanlar
Ultimate Grid Trader - The Ultimate Gold Trading EA The Ultimate Grid Trader is a powerful, fully automated Expert Advisor (EA) designed to trade XAUUSD (Gold) using a smart combination of RSI, Bollinger Bands, Stochastic, and ATR indicators . This EA follows a grid trading strategy , allowing traders to maximize profits by dynamically reinforcing positions while maintaining effective risk management. How It Works: Utilizes multiple RSI indicators across different timeframes to confirm trend dir
FREE
MustForex Bollinger Bands v1
Saulius Adomaitis
Uzman Danışmanlar
A big thank you for your interest in our product.    MustForex Bollinger Bands V1 Premium   Expert advisor Its follows a determined Swing strategy. It trades by following and analysing Bollinger Bands indicator to determine entry and exit point. Profits can be locked by the adjustable trailing stop/Break Even inputs. Every trade protected with dynamic auto stop loss   and dynamic auto take profit   to protect your account. Since the strategy works with quick swing trade profits it is highly su
FREE
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Uzman Danışmanlar
Nova MFI Scalper brings the Buy‑Side’s favourite oscillator straight to your MT5 chart. Built around the Money Flow Index (MFI) —a volume‑weighted RSI variant that filters out weak price moves—the EA zeroes‑in on genuine accumulation and distribution. The result? Cleaner entries, faster exits, and fewer fake‑outs. Launch offer A limited batch is available at 100$. Once those copies are gone, the price jumps to $200. Secure yours today. Why traders add Nova MFI Trader to their toolbox Feature Be
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Uzman Danışmanlar
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Trend Reversal Scalper
Simon Reger
3 (2)
Uzman Danışmanlar
Bu EA ile trendleri tersine çevirmek ve ticaret yapmak (kafa derisi) mümkündür. Piyasaların döngüsel olduğu ve fiyat hareketlerinin genellikle ters yönde tersine döndükten sonra bir trend halinde devam ettiği varsayımına dayanmaktadır. Trend Ters Çevirme Scalper'ı (EA), trend tersine çevirmelerine dayalı ticaret fırsatlarını belirlemek ve bunlardan yararlanmak için özel olarak tasarlanmış otomatik bir ticaret robotudur. EA, trendin tersine döndüğünü belirlemek ve buna göre alım satım kararını ve
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Uzman Danışmanlar
PrimeTrader EA – Advanced Trading Expert Advisor PrimeTrader EA is a professional Expert Advisor that combines multiple powerful indicators to generate precise entry and exit signals. It is designed to adapt to different market conditions, with advanced trade management features and a built-in info panel to keep you updated on your account status in real time. * Introductory Offer : the current price is only   99 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   149 USD , and grad
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Uzman Danışmanlar
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
XSmart Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
Uzman Danışmanlar
XSmartPro EA - Professional Grid Trading System Intelligent Bidirectional DCA Grid with Advanced Safety Filters Overview XSmartPro EA is a professional Grid DCA (Dollar Cost Averaging) trading system designed for traders who want safe and efficient Forex trading. The EA uses an intelligent bidirectional grid strategy combined with advanced technical filters to optimize entry points and protect your account. Key Features Smart Grid DCA System Bidirectional Grid automatically opens BUY orders in u
Outro
Manuel Gonzales
5 (2)
Uzman Danışmanlar
" Outro " is an expert in automated " multi-symbol " trading that requires the trader to test on the pair of his choice and modify the entries according to his convenience. This Expert Advisor has been designed with non-optimized inputs, and   uses a Martingale system   for risk management. It is very important to read the   blog   post before you start. Enter to the private group .  Outro   uses two main indicators,   Relative Strength Index and Stochastic Oscillator , for input decision making
FREE
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Pro Master Breakout
VALU VENTURES LTD
Uzman Danışmanlar
Pro Master Range Breakout EA V25 ->   Try Basic Master breakout    |   Upgrade to Unlimited Master Breakout EA  Professional Range Breakout Strategy for Consistent Profits Transform your trading with this sophisticated range breakout system designed for optimal performance across all market conditions. Core Strategy This EA identifies consolidation ranges during specified time periods and executes breakout trades when price moves beyond these ranges with confirmation. Perfect for trending market
Excavator Trend Reversal
Ifeanyi Joshua Odinma
Uzman Danışmanlar
Excavator Trend Reversal expert advisor  the trade is based on two moving average strategy   to determine next reversal trend  Fully automatic advanced trading robot that works based on trend reversals this expert advisor is not a martingale strategy  recommended assets   JUMPS100  Minimum deposit $100 Timeframe H1 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. you will get  one expert advisor for Gold and EURUSD  fo
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (294)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.11 (19)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.84 (25)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 500   USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaş
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
4.5 (18)
Uzman Danışmanlar
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
The ORB Master
Profalgo Limited
5 (5)
Uzman Danışmanlar
SAHNE FİRMASI HAZIR!  LANSMAN PROMOSYONU: MEVCUT FİYATTAN ÇOK SINIRLI SAYIDA KOPYA MEVCUTTUR! Son fiyat: 990$ En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   "ORB Master"a Hoş Geldiniz   :   Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü, modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yüksek performanslı bir Uzman Danışman olan ORB Master EA ile ortaya çıkarın. ORB, erken piyasa ivmesini yakalama yeteneği ne
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (33)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (478)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal:   Buray
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.92 (119)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (119)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
SGear
Olesia Kusmenko
4.2 (5)
Uzman Danışmanlar
Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin.
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (20)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (13)
Uzman Danışmanlar
EA New Player — Yeni Nesil Yatırım Danışmanı Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir: İlk 10 kopya 390$, Sonraki 20 kopya 550$. EA New Player, MT5 için 7 farklı klasik yatırım stratejisi temel alınarak oluşturulmuş benzersiz bir yatırım danışmanıdır. Danışman, yapay zeka kullanılmadan, yalnızca zaman içinde test edilmiş teknik analiz araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Başlıca özelliği, mantığın şeffaflığı, basit ayarlar ve her yatırımcı için çok yönlülüktür. Dikkat: Karmaşık bir
Remstone
Remstone
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir.   Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir. Live:   Startrader   Darwinex   Tickmill Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 2018'den bu yana   , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 6 varlık sınıfında uzmanlaşın! Hiçbir vaat, hiçbir eğri uydurma, hiçbir yanılsama yok. Am
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.27 (11)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 199 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yön
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Bugüne kadarki en gelişmiş EA sürümümüz; Yapay Zeka tabanlı karar verme , çoklu AI oylama ve dinamik işlem mantığı ile tamamen yeniden tasarlandı. Artık yalnızca XAUUSD (Altın) M1 ile sınırlı değil, aynı zamanda BTCUSD ve ETHUSD ’yi de tam olarak destekliyor. Yüksek frekanslı girişler, akıllı risk yönetimi ve tam adaptasyon sunuyor. Bu EA, OpenRouter üzerinden bağlanan ücretsiz AI modellerini gelişmiş filtrelerle birleştirerek her piyasa koşulunda hassas işlem sağlar
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.8 (49)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.3 (60)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Uzman Danışmanlar
Herkese merhaba, kendimi tanıtayım: Ben   Quantum EAs   ailesinin heyecan verici, en yeni üyesi   Quantum StarMan'im   . 5 dinamik pariteye kadar işlem yapma kapasitesine sahip, tamamen otomatik, çoklu para birimi destekli bir EA'yım:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD ve USDCAD   . En üst düzey hassasiyet ve sarsılmaz sorumlulukla, işlem oyununuzu bir üst seviyeye taşıyacağım. İşte can alıcı nokta: Martingale stratejilerine güvenmiyorum. Bunun yerine, en yüksek performans için tasarlanmış geliş
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (1)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD için Hibrit Ticaret Stratejisi – Haber Duyarlılığı & Emir Defteri Dengesizliği Kombinasyonu Bu strateji, nadiren kullanılan ancak son derece etkili iki ticaret yaklaşımını birleştirerek yalnızca XAUUSD (altın) için 30 dakikalık grafik te kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir sistem sunar. Geleneksel uzman danışmanlar genellikle sabit tanımlı göstergelere veya basit teknik yapılara dayanırken, bu sistem güncel verileri ve bağlama dayalı analizleri karar verme sürecine entegre eden akı
Http EA
Yury Orlov
5 (6)
Uzman Danışmanlar
HTTP EA (How To Trade Pro) — martingale ve ızgara kullanmayan, pozisyonları her gün kapatılan bir MT5 ticaret danışmanıdır. 25 yılı aşkın deneyime profesyonel trader göstergesinin yaratıcısı tarafından. Geçerli fiyatla son kopya! Bundan sonra fiyat 100 $ artacak. Danışman, bekleyen emirler kullanır, her araç için yalnızca bir işlem yapar, her zaman stop-loss ve take-profit kullanır ve pozisyonları her gün kapatır. Aşağıdaki finansal araçlarda çalışır: Döviz çiftleri Kripto paralar Metaller Endek
Yazarın diğer ürünleri
SMC Order Block EA Pro
John Samuel Ifegwu
Uzman Danışmanlar
AI Destekli SMC Order Block EA Pro: MT5'te Kurumsal Altın Ticaretinin Geleceği XAUUSD'de Yapay Zeka ile Geliştirilmiş Hassasiyetle Akıllı Para Konseptlerini Açığa Çıkarın SMC Order Block EA Pro şimdi güçlü bir AI Assist (Yapay Zeka Desteği) ile birlikte geliyor ve MetaTrader 5'teki otomatik ticaret deneyiminizi yeniden tanımlıyor. Özellikle Altın ( XAUUSD ) için tasarlanan bu Expert Advisor, zaten kanıtlanmış olan Akıllı Para Konseptleri (SMC) stratejilerini geliştirmek için Yapay Zekayı ente
DollarEdge Reversal EA Pro
John Samuel Ifegwu
Uzman Danışmanlar
En iyi canlı ticaret deneyimi ve en uygun geriye dönük test sonuçları için IC Markets 'ı öneriyoruz. Bu EA'yı faydalı buluyorsanız, lütfen olumlu bir yorum bırakmayı düşünün — bu bizim için gerçekten çok şey ifade ediyor! MQL5'te Daha Fazla Expert Advisor Keşfet DollarEdge Reversal EA Pro: Günlük Grafikte Hassas USD Geri Dönüş Ticareti Akıllı otomasyon ve sağlam risk yönetimi ile USD majör paritelerindeki yüksek olasılıklı geri dönüşleri yakalayın. DollarEdge Reversal E
Scalp Master Pro EA
John Samuel Ifegwu
Uzman Danışmanlar
En iyi canlı ticaret deneyimi ve en uygun geriye dönük test sonuçları için IC Markets 'ı öneriyoruz. Bu EA'yı faydalı buluyorsanız, lütfen olumlu bir yorum bırakmayı düşünün — bu bizim için gerçekten çok şey ifade ediyor! MQL5'te Daha Fazla Expert Advisor Keşfet ScalpMasterProEA: EURUSD M15 için Hassas Scalping ve Gelişmiş Risk Kontrolü ScalpMasterProEA , EURUSD M15 zaman diliminde tutarlı performans, akıllı risk yönetimi ve yüksek kaliteli ticaret kurulumları arayan
Breakout Emperor
John Samuel Ifegwu
Uzman Danışmanlar
En iyi canlı ticaret deneyimi ve en iyi geriye dönük test sonuçları için IC Markets 'ı öneriyoruz. Breakout Emperor — Hassas Koparma Ticareti, Yeniden Tanımlandı Breakout Emperor , volatil piyasalarda tutarlılık, akıllı risk kontrolü ve yüksek karlılık arayan ciddi yatırımcılar için tasarlanmış profesyonel düzeyde bir koparma Uzman Danışmanı (EA)'dır. Özellikle M15 zaman diliminde XAUUSD (Altın) için optimize edilen Breakout Emperor, Ekim 2023'ten Temmuz 2025'e kadar süren sağlam geriye dönü
Quantum Emperor Pro
John Samuel Ifegwu
Uzman Danışmanlar
Quantum Emperor Pro'yu Tanıtıyoruz: Otomatikleştirilmiş Altın Ticareti Uzmanınız Quantum Emperor Pro , altın piyasasına hassasiyetle hakim olmak için tasarlanmış gelişmiş bir grid ticaret Uzman Danışmanıdır (EA). 8 yılı aşkın ticaret uzmanlığı ve 18 yıllık yazılım mühendisliğini birleştirerek, piyasa zekası ve son teknoloji otomasyonun kusursuz bir karışımını doğrudan ticaret hesabınıza sunar. XAUUSD (Altın) üzerinde 5 dakikalık (M5) zaman dilimi için optimize edilmiştir, karmaşık bir kur
Gold Emperor Pro
John Samuel Ifegwu
Uzman Danışmanlar
Gold Emperor Pro – En Üstün XAUUSD Ticaret Çözümü Gold Emperor Pro , yalnızca M5 zaman dilimindeki XAUUSD için tasarlanmış, tamamen otomatik bir ticaret algoritmasıdır. Yüksek olasılıklı fırsatları yakalamak ve işlemleri hassasiyetle gerçekleştirmek için birlikte çalışan altı bağımsız, akıllı ve sağlam stratejiyi birleştirir. EA'yı XAUUSD (M5) 'e ekleyin, Fixed Lot 'u devre dışı bırakın ve gerisini Gold Emperor Pro'ya bırakın. Güncel Teklif: $599.99 — sadece sonraki 5 alıcı için geçerli
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt