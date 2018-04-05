Golden Monarch EA
- Experts
- John Samuel Ifegwu
- Versione: 1.0
👑 Golden Monarch EA – Domina i Mercati con Fiducia 👑
Golden Monarch EA è un robusto sistema di trading automatizzato specificamente ottimizzato per XAUUSD (Oro) sul timeframe M5. Progettato per i trader che cercano ingressi affidabili e una gestione delle operazioni coerente, si adatta perfettamente alle mutevoli condizioni di mercato mantenendo precisione, stabilità ed efficienza.
⚡ Iniziare è semplice: allegalo al grafico XAUUSD M5, abilita le opzioni INCLUDE SCALPING (INCLUDI SCALPING) e INCLUDE ASIAN SESSION (INCLUDI SESSIONE ASIATICA) per operazioni aggiuntive e inizia a fare trading — non è richiesta una configurazione complessa.
💡 Offerta di Lancio:
🎁 Gratuito per i primi 7 giorni dopo la pubblicazione
💰 Dopodiché, il prezzo parte da $50
📈 Il prezzo aumenta di $10 dopo ogni 5 acquisti fino a raggiungere $100
✨ Caratteristiche Principali
- 📈 Completamente ottimizzato per XAUUSD M5 per un trading preciso e ad alte prestazioni
- 🚀 Esecuzione fulminea e gestione a bassa latenza su ogni tick
- 🛠 Configurazione facile – allega e fai trading immediatamente
📋 Requisiti Minimi e Raccomandazioni
- 📌 Broker: Qualsiasi broker affidabile con spread bassi (IC Markets raccomandato)
- 💱 Prezzo dell'Oro: Richiede una quotazione di prezzo a 2 decimali (non compatibile con quotazioni a 3 decimali)
- 💵 Deposito Iniziale:
- Minimo: $150 (con leva 1:500)
- Raccomandato: $500 (con leva 1:500)
- ⚡ Leva: Minimo 1:100 (1:500 altamente raccomandato)
Che tu sia nuovo agli EA o un trader esperto in cerca di un sistema d'oro affidabile, Golden Monarch EA ti fornisce gli strumenti per operare con fiducia ed efficienza.