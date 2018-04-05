Golden Monarch EA

👑 Golden Monarch EA – Domina i Mercati con Fiducia 👑

Golden Monarch EA è un robusto sistema di trading automatizzato specificamente ottimizzato per XAUUSD (Oro) sul timeframe M5. Progettato per i trader che cercano ingressi affidabili e una gestione delle operazioni coerente, si adatta perfettamente alle mutevoli condizioni di mercato mantenendo precisione, stabilità ed efficienza.

⚡ Iniziare è semplice: allegalo al grafico XAUUSD M5, abilita le opzioni INCLUDE SCALPING (INCLUDI SCALPING) e INCLUDE ASIAN SESSION (INCLUDI SESSIONE ASIATICA) per operazioni aggiuntive e inizia a fare trading — non è richiesta una configurazione complessa.

💡 Offerta di Lancio:

🎁 Gratuito per i primi 7 giorni dopo la pubblicazione

💰 Dopodiché, il prezzo parte da $50

📈 Il prezzo aumenta di $10 dopo ogni 5 acquisti fino a raggiungere $100

✨ Caratteristiche Principali

  • 📈 Completamente ottimizzato per XAUUSD M5 per un trading preciso e ad alte prestazioni
  • 🚀 Esecuzione fulminea e gestione a bassa latenza su ogni tick
  • 🛠 Configurazione facile – allega e fai trading immediatamente

📋 Requisiti Minimi e Raccomandazioni

  • 📌 Broker: Qualsiasi broker affidabile con spread bassi (IC Markets raccomandato)
  • 💱 Prezzo dell'Oro: Richiede una quotazione di prezzo a 2 decimali (non compatibile con quotazioni a 3 decimali)
  • 💵 Deposito Iniziale:
    • Minimo: $150 (con leva 1:500)
    • Raccomandato: $500 (con leva 1:500)
  • Leva: Minimo 1:100 (1:500 altamente raccomandato)

Che tu sia nuovo agli EA o un trader esperto in cerca di un sistema d'oro affidabile, Golden Monarch EA ti fornisce gli strumenti per operare con fiducia ed efficienza.

Prodotti consigliati
Power Hedging X
Onyekachi Franklin Agbo
5 (1)
Experts
Power Hedging X EA | Advanced Risk Management & Profit Protection Power Hedging X is a next-generation Expert Advisor designed for traders who want to control risk, maximize profit potential, and protect their accounts using strategic hedging techniques. This EA intelligently manages buy and sell positions to balance exposure, reduce drawdown, and secure profits even in volatile market conditions. Key Features: Automated Hedging Logic (Buy & Sell Balance) Smart Recovery System for D
FREE
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Experts
Il robot di trading VR Black Box si basa sulla popolare e collaudata strategia di trend following. Nel corso di diversi anni, i conti di trading live sono stati migliorati attraverso aggiornamenti regolari e l'introduzione di nuove idee. Grazie a ciò, VR Black Box è diventato un robot commerciale potente e unico in grado di impressionare sia i principianti che i trader esperti. Per conoscere il robot e valutarne l'efficacia, è sufficiente installarlo su un account demo e osservare i risultati pe
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (233)
Experts
Hamster Scalping è un consulente di trading completamente automatico. Strategia di scalping notturno. L'indicatore RSI e il filtro ATR vengono utilizzati come ingressi. L'Expert Advisor richiede un tipo di conto di copertura. IMPORTANTE! Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni e un bonus! Il monitoraggio del lavoro reale, così come i miei altri sviluppi, possono essere visualizzati qui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Raccomandazioni generali Deposito minimo
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Konoha
Noriyuki Suzuki
5 (2)
Experts
Konoha is a simple breakout EA designed for XAUUSD. When you specify a custom period (in number of H1 candles), the EA places pending stop orders at the high and low of that period, including the current candle at the time of order placement. By default, the parameter is set to 180, meaning the EA will look back 180 hours from the current time to determine the highest and lowest prices, and place stop orders accordingly. It is recommended to use this EA with brokers that offer tight spreads on
FREE
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
GbpUsd M30 Open Daily Breakout MT5
Marek Kupka
Experts
This EA has been developed, tested and traded live on GBPUSD M30 TF. Everything is ready for immediate use on real account. Very SIMPLE STRATEGY with only FEW PARAMETERS.  Strategy is based on  OPEN DAILY  BREAKOUT .   It enters if volatility raise after some time of consolidation .  It uses  STOP   pending orders with  ATR STOP LOSS and TAKE PROFIT.  To catch more profits there is also   TRAILING PROFIT   function provided. EA has been backtested on more than 18-year long tick data with 99% qu
Price Action Trender
Blessing Takura Chirewa
Experts
This robot is based on an MACD strategy for trending markets. The description of the strategy can be found on the attached youtube video. The video explains the strategy and shows a basic backtest and optimisation on a few symbols. It is advised to carry out a a backetst and optimisation of your own before using the robot. The video can be found at >> https://www.youtube.com/watch?v=wU_XCM_kV0Y&nbsp ;
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (8)
Experts
L'EA Go Long implementa una strategia avanzata di trading intraday basata sul principio del trading giornaliero sistematico con multiple conferme tecniche. Mentre molti trader cercano algoritmi complessi, questo EA combina concetti semplici ma efficaci con una gestione sofisticata del rischio e molteplici filtri tecnici. L'EA apre posizioni a un orario specifico ogni giorno, ma solo quando le condizioni di mercato si allineano con molteplici indicatori tecnici. Questo approccio sistematico aiu
FREE
YM Bollinger bands EA
Yassine Mouhssine
Experts
YM Bollinger bands Pro EA Description: Our trading robot is designed for traders who want a smart automated tool that combines the simplicity of classic strategies with the power of advanced money management. Basic Version (Free/Standard): • Uses Bollinger Bands to detect overbought and oversold levels. • Works with pending order scaling (Martingale strategy) to recover drawdowns and balance risk. • Easy to use and effective on most currency pairs. Pro Version (Paid): • Enhanced accurac
FREE
Outside Day Reversal EA
Munkh Od Jargalsaikhan
Experts
Outside day trading strategy looks for a specific pattern in the price chart of a security. The pattern is characterized by a larger range than the previous day, with the high of the day higher than the previous day's high and the low of the day lower than the previous day's low. Works with many symbols, such as BTCUSD, GBPUSD,USDCAD, oil, gas, and others. PLEASE RATE! Thank you very much! FEATURES: - Real Strategy - Daily Bar Strategy - Exit the trade if the day was profitable - ATR multiple s
FREE
Hegding More X
Onyekachi Franklin Agbo
Experts
Hedging More X - Advanced Risk-Control Trading Robot Hedging More X is a powerful, fully automated Expert Advisor designed to take advantage of hedging strategies to manage risk and maximize potential profits in volatile market conditions. Ideal for traders who want to diversify their approach with smart trade balancing techniques, this EA operates seamlessly on major Forex pairs and synthetic indices. Key Features: Smart Hedging Algorithm: Opens counter-position trades based on dynamic market
FREE
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Un Expert Advisor che opera in periodi di forte contrasto, utilizzando l'indicatore stocastico e l'indicatore dell'indice delle materie prime, utilizzando i punti di ipercomprato o ipervenduto o l'indicazione ADX per uscire dalle posizioni. Offre inoltre un controllo stop-loss che opera su una differenza percentuale di prezzo, con un ridimensionamento progressivo del lotto all'aumentare del saldo, tenendo sempre d'occhio la margin call del conto.
Double Decker MT5
Agus Santoso
Experts
MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/141534 MT5 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/141535 Double Decker EA Precision Entries Using Accelerator Oscillator + Envelopes Double Decker   is a powerful Expert Advisor that combines the   Accelerator Oscillator (AC)   for early momentum detection with the   Envelopes   indicator to filter trend direction and dynamic price boundaries. Core Strategy: Uses   Accelerator Oscillator   to identify shifts in market momentum. Con
MAO Trade X MT5
Yu Xin Pu
Experts
MAO Trade X MT5 is an EA based on Moving Average Oscillator. Moving Average Oscillator parameters such as FastEMA, SlowEMA, MACDSMA, BuyShift, BuyValue, SellShift and SellValue can be adjusted. MAO Trade X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through MAO Trade X MT5. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Range Destroyer
Jonathan Daniel Marion
Experts
Launch PROMO: --> for a limited time Download the setfile here . This scalping MT5 expert advisor allows you to trade any time defined range breakout in a fully automated way. It works on all Brokers and on all the Symbols, be it forex, indices, commodities, cryptocurrencies etc. It DOES NOT USE: Martingale, Grid trading and Hedging. The EA works as a mechanical range breakout and it has different filters to accommodate your personal trading strategy and to filter out low volatility days. The
Hachidori
Noriyuki Suzuki
5 (2)
Experts
Hachidori EA is a trend-following expert advisor that performs dip buying and rally selling. It supports EURUSD, USDJPY, GBPUSD, and AUDUSD , and automatically configures parameters for trading based on the selected currency pair in the EA settings. By default, it targets a profit of around 3 to 6 pips per trade , but aims to capture larger gains using a trailing stop depending on market movements. Once a currency pair is selected, the EA trades consistently regardless of the chart's timeframe,
FREE
TugOfWar MT5
Erwin Rustandi
2.5 (2)
Experts
Expert Advisor Description EA TugOfWar will open both buy and sell positions at different times according to the triggered signal, the most positions and in accordance with the market direction that will win and profit.  Profit target per war is 1% to 5%. Warmode normal = Longterm strategy Warmode extreme = Shortterm strategy Parameter Description StartTrade =  Time to start trading / open position EndTrade =  Time to end trading / open position WarMode =  1 -> Normal, 2 -> Extreme (lots of tr
FREE
Ultimate Grid Trader
Oday T A Abuteir
Experts
Ultimate Grid Trader - The Ultimate Gold Trading EA The Ultimate Grid Trader is a powerful, fully automated Expert Advisor (EA) designed to trade XAUUSD (Gold) using a smart combination of RSI, Bollinger Bands, Stochastic, and ATR indicators . This EA follows a grid trading strategy , allowing traders to maximize profits by dynamically reinforcing positions while maintaining effective risk management. How It Works: Utilizes multiple RSI indicators across different timeframes to confirm trend dir
FREE
MustForex Bollinger Bands v1
Saulius Adomaitis
Experts
A big thank you for your interest in our product.    MustForex Bollinger Bands V1 Premium   Expert advisor Its follows a determined Swing strategy. It trades by following and analysing Bollinger Bands indicator to determine entry and exit point. Profits can be locked by the adjustable trailing stop/Break Even inputs. Every trade protected with dynamic auto stop loss   and dynamic auto take profit   to protect your account. Since the strategy works with quick swing trade profits it is highly su
FREE
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Experts
Nova MFI Scalper brings the Buy‑Side’s favourite oscillator straight to your MT5 chart. Built around the Money Flow Index (MFI) —a volume‑weighted RSI variant that filters out weak price moves—the EA zeroes‑in on genuine accumulation and distribution. The result? Cleaner entries, faster exits, and fewer fake‑outs. Launch offer A limited batch is available at 100$. Once those copies are gone, the price jumps to $200. Secure yours today. Why traders add Nova MFI Trader to their toolbox Feature Be
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Trend Reversal Scalper
Simon Reger
3 (2)
Experts
Con questo EA è possibile invertire trend e fare trading (scalp). Si basa sul presupposto che i mercati sono ciclici e che i movimenti dei prezzi spesso continuano in una tendenza dopo un'inversione nella direzione opposta. Il Trend Reversal Scalper (EA) è un robot di trading automatizzato appositamente progettato per identificare e sfruttare le opportunità di trading basate sulle inversioni di tendenza. L'EA utilizza una combinazione di indicatori tecnici e analisi di mercato per identificare u
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Experts
PrimeTrader EA – Advanced Trading Expert Advisor PrimeTrader EA is a professional Expert Advisor that combines multiple powerful indicators to generate precise entry and exit signals. It is designed to adapt to different market conditions, with advanced trade management features and a built-in info panel to keep you updated on your account status in real time. * Introductory Offer : the current price is only   99 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   149 USD , and grad
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
XSmart Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
Experts
XSmartPro EA - Professional Grid Trading System Intelligent Bidirectional DCA Grid with Advanced Safety Filters Overview XSmartPro EA is a professional Grid DCA (Dollar Cost Averaging) trading system designed for traders who want safe and efficient Forex trading. The EA uses an intelligent bidirectional grid strategy combined with advanced technical filters to optimize entry points and protect your account. Key Features Smart Grid DCA System Bidirectional Grid automatically opens BUY orders in u
Outro
Manuel Gonzales
5 (2)
Experts
" Outro " is an expert in automated " multi-symbol " trading that requires the trader to test on the pair of his choice and modify the entries according to his convenience. This Expert Advisor has been designed with non-optimized inputs, and   uses a Martingale system   for risk management. It is very important to read the   blog   post before you start. Enter to the private group .  Outro   uses two main indicators,   Relative Strength Index and Stochastic Oscillator , for input decision making
FREE
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Pro Master Breakout
VALU VENTURES LTD
Experts
Pro Master Range Breakout EA V25 ->   Try Basic Master breakout    |   Upgrade to Unlimited Master Breakout EA  Professional Range Breakout Strategy for Consistent Profits Transform your trading with this sophisticated range breakout system designed for optimal performance across all market conditions. Core Strategy This EA identifies consolidation ranges during specified time periods and executes breakout trades when price moves beyond these ranges with confirmation. Perfect for trending market
Excavator Trend Reversal
Ifeanyi Joshua Odinma
Experts
Excavator Trend Reversal expert advisor  the trade is based on two moving average strategy   to determine next reversal trend  Fully automatic advanced trading robot that works based on trend reversals this expert advisor is not a martingale strategy  recommended assets   JUMPS100  Minimum deposit $100 Timeframe H1 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. you will get  one expert advisor for Gold and EURUSD  fo
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (294)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.28 (18)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.84 (25)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 500   USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, con
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
4.5 (18)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
The ORB Master
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
SOCIETÀ DI COSTRUZIONI PRONTA!  PROMOZIONE DI LANCIO: NUMERO DI COPIE MOLTO LIMITATO DISPONIBILE AL PREZZO ATTUALE! Prezzo finale: 990$ Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   Benvenuti a "The ORB Master"   :   il tuo vantaggio nell'apertura dei breakout di range Sfrutta la potenza della strategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA: un Expert Advisor raffinato e ad alte prestazioni, progettato per i trader moderni. ORB ha acquisit
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (33)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (478)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.92 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (119)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
SGear
Olesia Kusmenko
4.2 (5)
Experts
Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (20)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (13)
Experts
EA New Player — Consulente di trading di nuova generazione Un'offerta speciale è valida all'inizio delle vendite: prime 10 copie — $390, successive 20 copie — $550. EA New Player è un consulente di trading unico per MT5, costruito sulla base di 7 diverse strategie di trading classiche. Il consulente è stato creato senza l'uso di intelligenza artificiale, solo sulla base di strumenti di analisi tecnica collaudati. Le sue caratteristiche principali sono la trasparenza della logica, le impostazion
Remstone
Remstone
5 (2)
Experts
Remstone non è il classico Expert Advisor.   Combina anni di ricerca e gestione patrimoniale. Live:   Startrader   Darwinex   Tickmill Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 Dal 2018   , la mia ultima società, Armonia Capital, ha fornito il segnale ARF a Darwinex, un gestore patrimoniale regolamentato dalla FCA, raccogliendo 750.000 dollari. Padroneggia 6 classi di attività con un unico consulente! Nessuna promessa, nessun adattamento, nessuna illusione. Ma una va
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.27 (11)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 199 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDC
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versione più avanzata del nostro EA fino ad oggi, completamente ricostruita con decisioni basate sull’IA , votazione multi-IA e logica di trading dinamica . Ora non è più limitato solo a XAUUSD (Oro) su M1, ma supporta anche BTCUSD e ETHUSD , con ingressi ad alta frequenza, gestione intelligente del rischio e piena adattabilità. Questo EA combina IA gratuite connesse tramite OpenRouter con filtri avanzati per un trading di precisione in qualsiasi condizione di mer
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
5 (1)
Experts
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.8 (49)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute come XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.3 (60)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Ciao a tutti, mi presento: Sono   Quantum StarMan,   il membro più elettrizzante e fresco della famiglia   Quantum EAs   . Sono un EA multivaluta completamente automatizzato, in grado di gestire fino a 5 coppie dinamiche:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Con la massima precisione e un'incrollabile responsabilità, porterò il tuo trading a un livello superiore. Ecco il punto: non mi affido alle strategie Martingala. Utilizzo invece un sofisticato sistema a griglia progettato per gar
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (1)
Experts
Strategia di trading ibrida per XAUUSD – Combinazione di sentiment delle news & squilibrio del book degli ordini La strategia presentata combina due approcci di trading raramente utilizzati ma altamente efficaci in un sistema ibrido sviluppato esclusivamente per il XAUUSD (oro) su grafico a 30 minuti . Mentre gli Expert Advisor tradizionali si basano su indicatori predefiniti o semplici strutture tecniche, questo sistema si fonda su un modello intelligente di accesso al mercato, che integra dati
Http EA
Yury Orlov
5 (6)
Experts
HTTP EA (How To Trade Pro) — robot di trading MT5 senza martingala e griglia, con chiusura giornaliera delle posizioni. Sviluppato da trader professionista con oltre 25 anni di esperienza. Ultima copia al prezzo attuale! Poi il prezzo salirà di 100 $. L'expert utilizza ordini pendenti, gestisce una sola posizione per strumento, applica sempre stop-loss e take-profit e chiude le posizioni ogni giorno. Funziona con i seguenti strumenti finanziari: Coppie di valute Criptovalute Metalli Indici Azion
Altri dall’autore
SMC Order Block EA Pro
John Samuel Ifegwu
Experts
SMC Order Block EA Pro con AI Assist: Il Futuro del Trading Istituzionale dell'Oro su MT5 Sblocca i Concetti di Smart Money con Precisione Potenziata dall'IA su XAUUSD L' SMC Order Block EA Pro è ora dotato della potente AI Assist (Assistenza IA), ridefinendo la tua esperienza di trading automatizzato su MetaTrader 5. Specificamente progettato per l'Oro ( XAUUSD ), questo Expert Advisor integra l'Intelligenza Artificiale per migliorare le sue già collaudate strategie Smart Money Concepts (SMC
DollarEdge Reversal EA Pro
John Samuel Ifegwu
Experts
Raccomandiamo IC Markets per la migliore esperienza di trading dal vivo e risultati di backtest ottimali. Se trovi questo EA utile, per favore considera di lasciare una recensione positiva — significa davvero molto! Esplora Altri Expert Advisors su MQL5 DollarEdge Reversal EA Pro: Trading di Precisione sulle Inversioni USD su Base Giornaliera Cattura inversioni ad alta probabilità nelle principali coppie USD con automazione intelligente e robusta gestione del rischio. D
Scalp Master Pro EA
John Samuel Ifegwu
Experts
Raccomandiamo IC Markets per la migliore esperienza di trading dal vivo e risultati di backtest ottimali. Se trovi questo EA utile, per favore considera di lasciare una recensione positiva — significa davvero molto! Esplora Altri Expert Advisors su MQL5 ScalpMasterProEA: Scalping di Precisione e Controllo Avanzato del Rischio per EURUSD M15 ScalpMasterProEA è la soluzione di trading automatizzata definitiva per i trader seri che cercano prestazioni costanti, gestione
Breakout Emperor
John Samuel Ifegwu
Experts
Raccomandiamo IC Markets per la migliore esperienza di trading dal vivo e risultati di backtest ottimali. Breakout Emperor — Trading di Breakout di Precisione, Ridefinito Breakout Emperor è un Expert Advisor (EA) di breakout di livello professionale, costruito per trader seri che cercano coerenza, controllo intelligente del rischio e alta redditività nei mercati volatili. Specificamente ottimizzato per XAUUSD (Oro) sul timeframe M15 , Breakout Emperor ha dimostrato un'eccezionale redditività
Quantum Emperor Pro
John Samuel Ifegwu
Experts
Presentazione di Quantum Emperor Pro: Il tuo specialista del trading automatizzato sull'Oro Quantum Emperor Pro è un sofisticato Expert Advisor (EA) di grid trading, costruito per padroneggiare il mercato dell'oro con precisione. Combinando oltre 8 anni di esperienza nel trading e 18 anni di ingegneria del software, offre un mix perfetto di intelligenza di mercato e automazione all'avanguardia, direttamente sul tuo conto di trading. Ottimizzato per il timeframe a 5 minuti (M5) su XAUUSD (
Gold Emperor Pro
John Samuel Ifegwu
Experts
Gold Emperor Pro – La Soluzione di Trading Definitiva per XAUUSD Gold Emperor Pro è un algoritmo di trading completamente automatizzato progettato esclusivamente per XAUUSD sul timeframe M5 . Combina sei strategie indipendenti, intelligenti e robuste che lavorano insieme per cogliere opportunità ad alta probabilità ed eseguire operazioni con precisione. Basta collegare l'EA a XAUUSD (M5) , disabilitare Fixed Lot e lasciare che Gold Emperor Pro gestisca il resto. Offerta attuale: $599.99
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione