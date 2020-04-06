Iconic Breakout Pro 2
- Эксперты
- Maurice Prang
- Версия: 1.0
- Активации: 15
Советник-брейкаут по NAS100 для трейдеров, которые устали от догадок и хотят дисциплины, повторяемости и спокойного роста.
Представьте, что вы открываете терминал днём и видите не хаос сигналов, а чёткий план. Есть заданное окно наблюдения, два понятных сценария, спокойные защитные механики и лаконичная панель, показывающая только важное. Никаких «догонялок», FOMO-входов и нервного перетаскивания стопа каждые три свечи. Лишь рутина, которая снова и снова подтверждает простую мысль: дождись структуры — действуй уверенно.
Именно для этого создан ICONIC BREAKOUT PRO 2 (IBP2). Он аккуратно извлекает импульс NAS100 вокруг конкретных сессионных окон и границ предыдущего дня — без лишнего риска и эмоций. Два независимых движка, которые не мешают друг другу. Защиты, которые по умолчанию выбирают осторожность. Выходы, нацеленные на чистую прибыль (после спреда и комиссий), а не на «красивые» сделки.
Если коротко: это ящик с дисциплиной, который за вас оформляет сделки.
Зачем ещё один «брейкаут-советник»?
Потому что большинство подобных идей спотыкается в одних и тех же местах:
-
Ранние входы. Рынок ещё сжимается, а трейдер уже под риском.
-
Путаница контекста. Пробой локального диапазона ≠ пробой 24-часового High/Low.
-
Косметические SL/TP. Уровни ставят «для галочки», а не с учётом чистой доходности.
-
Мнимое “диверсифицирование” позиций. Много мелких входов часто лишь размывают ответственность.
IBP2 создан, чтобы убрать именно эти слабости — и зашить в процесс лучшие привычки, которые не нужно контролировать вручную.
Что такое IBP2
-
Один инструмент (NAS100). Два предельно чётких брейкаут-подхода (сессионный диапазон и High/Low прошлого дня). Ноль скрытого смешения логики.
-
Предсказуемость. Наблюдаем строгое окно, и только после него рассматриваем отложки. Никаких «а вдруг» внутри диапазона.
-
Защита. OCO, жёсткая проверка SL/TP до размещения и после исполнения, учёт Stops/Freeze брокера, лимит маржинальной нагрузки, жёстный потолок лота, дневной стоп-по-убытку.
-
Чистая прибыль. Советник принудительно обеспечивает минимальную дистанцию до тейк-профита после спреда/комиссий. Победа — действительно победа.
Что вы получаете — без «слива» рецепта
Мы не будем публиковать чертёж, по которому любой сможет воспроизвести алгоритм. Но вы должны понимать, как он ведёт себя на практике.
Два независимых движка
-
Сессионный брейкаут
После строго заданного окна наблюдения советник готовит две стоп-отложки с буфером — только если рынок и рисковые ограничения это позволяют (например, спред в норме). У ордеров контролируемая экспирация. Никакого «вечного» риска.
-
Брейкаут предыдущего дня
С началом нового дня — после короткой паузы — выставляются возможные пробои за пределами 24-часовых High/Low прошлого дня. Те же правила: буферы, чистый TP, OCO-очистка, проверка маржи.
Движки работают параллельно, но обособленно: у каждого своя «личность» и лимиты, а управление применяется к корректному контексту.
Взрослая работа с риском
-
Модель размера позиции на выбор. Фиксированный лот или процент от капитала — плюс опциональный жёсткий потолок лота, чтобы «только разок побольше» не превратилось в «слишком много».
-
Дневной стоп-по-убытку. При достижении дневного лимита новые риски блокируются до конца дня.
-
OCO по умолчанию. Сработала одна сторона — противоположная удалена.
-
Честные SL/TP. Уровни валидируются до размещения и после исполнения, привязываются к тиковой сетке и корректируются под Stops/Freeze. Никаких модификаций в запретные зоны брокера.
Интегритет прибыли (net!)
IBP2 обязывает держать минимальную дистанцию тейк-профита от реальной цены открытия — с учётом спреда и (по желанию) комиссии. Это предотвращает «выигрышные» сделки, которые на самом деле уходят в минус после издержек. При необходимости советник перестраивает SL/TP сразу после исполнения, чтобы сохранить честный net-TP.
Спокойное сопровождение сделки
-
Безубыток с небольшим плюсовым смещением, когда цена ушла достаточно.
-
Трейлинг, который только ужесточает риск и никогда не отступает назад.
-
Кулдауны модификаций, чтобы не спамить терминал и не конфликтовать с Freeze-зоной.
Режим Safe-Mode, когда условия требуют осторожности
-
Фильтр спреда: выше порога — нет ордеров.
-
Принудительный микро-лот: можно зафиксировать очень маленький объём на «учебный» период.
-
Размещение без SL/TP с немедленным донавешиванием после исполнения — для строгих брокеров.
Интерфейс без шума
Компактная панель без наложений и чёткой строкой статуса (PREP / RANGING / PENDING / IN_TRADE / READY / DAILY_GUARD). Вы видите диапазон и ATR, спред, количество отложек по каждому движку, PnL и дневную просадку — ничего лишнего.
Что показал бэктест (и чего он не обещает)
Период: 04.09.2020 – 27.06.2025
Инструмент: NAS100
Качество истории: 99% (тик-моделирование)
Стартовый депозит: 1 000
Итоги:
-
Чистая прибыль: 403 748.63
-
Profit Factor: 2.34
-
Recovery Factor: 26.85
-
Sharpe Ratio: 35.91
-
Сделок: 2 003
-
Доля прибыльных: ~77.5% (1 553 профит / 450 лосс)
-
Ожидаемое значение: 201.57 на сделку
-
Макс. просадка по эквити: 5.89% (абс. 15 034.40)
-
Относительная просадка баланса: 17.27%
Как это читать:
Экуити кривая растёт ровно и ускоряется в поздние периоды — логично для дисциплинированного скейлинга на индексе роста.
Облака MFE/MAE показывают положительный наклон: победители расширяются по мере движения, проигрыши держатся в узком коридоре.
Время входов кластеризуется вокруг американской сессии — там, где NAS100 действительно ходит.
По дням недели распределение ровное; нет «любимого дня».
По месяцам результат стабилен: не одна «чудо-месяц», а здоровая устойчивость.
Что бэктест не означает:
Это не гарантия будущей доходности, а поведенческий тест набора правил в конкретной инфраструктуре и издержках. Ваши результаты зависят от брокера, комиссий и дисциплины.
Почему это важно:
— Никаких мартингейлов, сеток и усреднений.
— Маржинальная нагрузка умеренная относительно роста.
— Просадки контролируемые по сравнению с траекторией — это и есть качество чистой прибыли.
Почему IBP2 остаётся в портфелях
-
«Система выравнивает меня — и мне не надо бороться с собой».
Сессионная рутина и логика прошлого дня снижают импульсивные входы и удерживают от шума внутри диапазона.
-
«Я вижу, что делает советник — и почему».
Панель и логи читаемы: параметры диапазона, уровни прошлого дня, счётчики отложек, статус и сработавшие защиты. Никакой «чёрной коробки».
-
«Он защищает меня даже от меня».
Дневной лимит убытка, потолок лота, ограничитель маржи, чистый TP, OCO — это политика, а не «галочки».
-
«Он не паникует, когда паникует рынок».
Никаких истеричных модификаций; IBP2 уважает ограничения брокера и предпочитает без сделки, чем плохую сделку.
Кому подойдёт
-
Дисциплинированным розничным трейдерам, которые хотят адресного экспозера по NAS100 без «зоопарка» индикаторов.
-
Полупрофессионалам, ценящим повторяемость и контролируемый риск-профиль — и относящимся к бэктестам как к фильтру качества, а не как к лотерейному билету.
-
Собирателям портфеля алгоритмов, которым нужен структурный компонент под американское окно, а не 24/7 скальпинг.
Если вы ищете «волшебную кнопку», это не она. Если вам нужны рутина, ясность и защита — это оно.
Обычный день с IBP2
-
PREP.
Терминал открыт. Панель сообщает о грядущем окне. Загружены уровни прошлого дня. Спред в норме? Отлично.
-
RANGING.
Рынок строит структуру. Советник наблюдает. Отложек ещё нет — так и задумано.
-
PENDING.
Окно завершилось. Если условия ок — выставлены две стоп-отложки с буфером и понятной экспирацией. Вы видите их количество и ближайшую «жизнь» ордера.
-
IN_TRADE.
Пробой — позиция открыта с мгновенной проверкой SL/TP. При прогрессе — безубыток, далее трейлинг. Никогда не ослабляет риск.
-
READY.
Сделка закрыта, противоположная отложка снята, скрытого овернайт-риска нет.
Параллельно независимый блок Previous Day выполняет свою рутину после смены даты.
Честные вопросы и ответы
«Сколько это принесёт?»
Неверный вопрос. Правильный: будет ли система соблюдать правила и защищать счёт в плохой день? Наши бэктесты показывают устойчивое поведение; итог зависит от вашего брокера, издержек и манеры работы.
«Подойдёт для маленького депозита?»
Да. Safe-Mode, округление лота и net-TP особенно благосклонны к небольшим счетам. Начинайте мало — масштабируйте осознанно.
«А если рынок изменится?»
Дневной лимит убытка заблокирует новый риск, а сами принципы — нейтральны к моде рынка: структурные окна и 24H-границы живут десятилетиями.
«Нужен ли VPS?»
Рекомендуется — ради стабильности и задержек вокруг сессионного окна. IBP2 лёгкий, но серьёзная торговля любит серьёзный аптайм.
«Можно ли крутить параметры?»
Можно, но понимайте последствия. Больше риска ≠ больше доходности, если вы ломаете защиты. Дефолты — полевые, выверенные.
Принципы
-
Защищать вас от вас же. Счета сливаются от эмоций, а не от недостатка сигналов.
-
Соблюдать правила площадки. Freeze/Stops/минимальные дистанции — это реальная торговля, а не трюк симулятора.
-
Мыслить net, а не gross. «Зелёная» сделка, убыточная после издержек, — это убыток. IBP2 заставляет держать честный TP.
Если это ваш подход — IBP2 ляжет в руку.
Почему стоит начать сейчас
-
Вам нужен NAS100 без круглосуточной «няни».
-
Вам нужны видимые и проверяемые правила — прямо на графике.
-
Вам нужны постоянно включённые защиты.
-
Вам нужны прозрачные бэктесты, чтобы оценить поведение, а не лозунги.
Выберите дисциплину вместо драмы.
Оформите лицензию ICONIC BREAKOUT PRO 2 и сделайте NAS100 управляемой частью своего процесса.
Технические пометки (доверять — да, копировать — нет)
-
Два изолированных движка, свои идентификаторы и лимиты, отдельные счётчики.
-
Строгая валидация цен и SL/TP до размещения и после исполнения: привязка к тику, соблюдение Stops/Freeze, минимальные дистанции, чистый TP.
-
OCO, дневной стоп, лимит маржи, потолок лота, фильтр спреда.
-
Безубыток и трейлинг без «расслабления» риска и без спама модификациями.
-
Компактная GUI-панель: статус, диапазон, ATR, спред, отложки по движкам, PnL, дневная DD.
Это не «секреты», а аккуратные детали, которые сохраняют здоровье счёта.
Важное напоминание
Да, на бэктесте кривая выглядит красиво. Да, фактор прибыли выше среднего. Важнее другое: кривая спокойная. Нет запредельных шпилек, нет «чудо-недели», делающей весь результат. Именно этот спокойный характер помогает торговать и спать.
Если вы ищете сфокусированный брейкаут по NAS100 с процессом, защитами и мышлением в терминах чистой прибыли, ICONIC BREAKOUT PRO 2 — ваш следующий рациональный шаг.
Получите лицензию сейчас.
Постройте рутину, которую узнаете через год — и которой будете гордиться через пять.