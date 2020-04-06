ICONIC BREAKOUT PRO 2

Советник-брейкаут по NAS100 для трейдеров, которые устали от догадок и хотят дисциплины, повторяемости и спокойного роста.

Представьте, что вы открываете терминал днём и видите не хаос сигналов, а чёткий план. Есть заданное окно наблюдения, два понятных сценария, спокойные защитные механики и лаконичная панель, показывающая только важное. Никаких «догонялок», FOMO-входов и нервного перетаскивания стопа каждые три свечи. Лишь рутина, которая снова и снова подтверждает простую мысль: дождись структуры — действуй уверенно.

Именно для этого создан ICONIC BREAKOUT PRO 2 (IBP2). Он аккуратно извлекает импульс NAS100 вокруг конкретных сессионных окон и границ предыдущего дня — без лишнего риска и эмоций. Два независимых движка, которые не мешают друг другу. Защиты, которые по умолчанию выбирают осторожность. Выходы, нацеленные на чистую прибыль (после спреда и комиссий), а не на «красивые» сделки.

Если коротко: это ящик с дисциплиной, который за вас оформляет сделки.

Зачем ещё один «брейкаут-советник»?

Потому что большинство подобных идей спотыкается в одних и тех же местах:

Ранние входы. Рынок ещё сжимается, а трейдер уже под риском. Путаница контекста. Пробой локального диапазона ≠ пробой 24-часового High/Low. Косметические SL/TP. Уровни ставят «для галочки», а не с учётом чистой доходности. Мнимое “диверсифицирование” позиций. Много мелких входов часто лишь размывают ответственность.

IBP2 создан, чтобы убрать именно эти слабости — и зашить в процесс лучшие привычки, которые не нужно контролировать вручную.

Что такое IBP2

Один инструмент (NAS100). Два предельно чётких брейкаут-подхода (сессионный диапазон и High/Low прошлого дня). Ноль скрытого смешения логики.

Предсказуемость. Наблюдаем строгое окно, и только после него рассматриваем отложки. Никаких «а вдруг» внутри диапазона.

Защита. OCO, жёсткая проверка SL/TP до размещения и после исполнения, учёт Stops/Freeze брокера, лимит маржинальной нагрузки, жёстный потолок лота, дневной стоп-по-убытку .

Чистая прибыль. Советник принудительно обеспечивает минимальную дистанцию до тейк-профита после спреда/комиссий. Победа — действительно победа.

Что вы получаете — без «слива» рецепта

Мы не будем публиковать чертёж, по которому любой сможет воспроизвести алгоритм. Но вы должны понимать, как он ведёт себя на практике.

Два независимых движка

Сессионный брейкаут

После строго заданного окна наблюдения советник готовит две стоп-отложки с буфером — только если рынок и рисковые ограничения это позволяют (например, спред в норме). У ордеров контролируемая экспирация. Никакого «вечного» риска. Брейкаут предыдущего дня

С началом нового дня — после короткой паузы — выставляются возможные пробои за пределами 24-часовых High/Low прошлого дня. Те же правила: буферы, чистый TP, OCO-очистка, проверка маржи.

Движки работают параллельно, но обособленно: у каждого своя «личность» и лимиты, а управление применяется к корректному контексту.

Взрослая работа с риском

Модель размера позиции на выбор. Фиксированный лот или процент от капитала — плюс опциональный жёсткий потолок лота , чтобы «только разок побольше» не превратилось в «слишком много».

Дневной стоп-по-убытку. При достижении дневного лимита новые риски блокируются до конца дня.

OCO по умолчанию. Сработала одна сторона — противоположная удалена .

Честные SL/TP. Уровни валидируются до размещения и после исполнения, привязываются к тиковой сетке и корректируются под Stops/Freeze. Никаких модификаций в запретные зоны брокера.

Интегритет прибыли (net!)

IBP2 обязывает держать минимальную дистанцию тейк-профита от реальной цены открытия — с учётом спреда и (по желанию) комиссии. Это предотвращает «выигрышные» сделки, которые на самом деле уходят в минус после издержек. При необходимости советник перестраивает SL/TP сразу после исполнения, чтобы сохранить честный net-TP.

Спокойное сопровождение сделки

Безубыток с небольшим плюсовым смещением, когда цена ушла достаточно.

Трейлинг , который только ужесточает риск и никогда не отступает назад.

Кулдауны модификаций, чтобы не спамить терминал и не конфликтовать с Freeze-зоной.

Режим Safe-Mode, когда условия требуют осторожности

Фильтр спреда: выше порога — нет ордеров.

Принудительный микро-лот: можно зафиксировать очень маленький объём на «учебный» период.

Размещение без SL/TP с немедленным донавешиванием после исполнения — для строгих брокеров.

Интерфейс без шума

Компактная панель без наложений и чёткой строкой статуса (PREP / RANGING / PENDING / IN_TRADE / READY / DAILY_GUARD). Вы видите диапазон и ATR, спред, количество отложек по каждому движку, PnL и дневную просадку — ничего лишнего.

Что показал бэктест (и чего он не обещает)

Период: 04.09.2020 – 27.06.2025

Инструмент: NAS100

Качество истории: 99% (тик-моделирование)

Стартовый депозит: 1 000

Итоги:

Чистая прибыль: 403 748.63

Profit Factor: 2.34

Recovery Factor: 26.85

Sharpe Ratio: 35.91

Сделок: 2 003

Доля прибыльных: ~ 77.5% (1 553 профит / 450 лосс)

Ожидаемое значение: 201.57 на сделку

Макс. просадка по эквити: 5.89% (абс. 15 034.40)

Относительная просадка баланса: 17.27%

Как это читать:

Экуити кривая растёт ровно и ускоряется в поздние периоды — логично для дисциплинированного скейлинга на индексе роста.

Облака MFE/MAE показывают положительный наклон: победители расширяются по мере движения, проигрыши держатся в узком коридоре.

Время входов кластеризуется вокруг американской сессии — там, где NAS100 действительно ходит.

По дням недели распределение ровное; нет «любимого дня».

По месяцам результат стабилен: не одна «чудо-месяц», а здоровая устойчивость.

Что бэктест не означает:

Это не гарантия будущей доходности, а поведенческий тест набора правил в конкретной инфраструктуре и издержках. Ваши результаты зависят от брокера, комиссий и дисциплины.

Почему это важно:

— Никаких мартингейлов, сеток и усреднений.

— Маржинальная нагрузка умеренная относительно роста.

— Просадки контролируемые по сравнению с траекторией — это и есть качество чистой прибыли.

Почему IBP2 остаётся в портфелях

«Система выравнивает меня — и мне не надо бороться с собой».

Сессионная рутина и логика прошлого дня снижают импульсивные входы и удерживают от шума внутри диапазона.

«Я вижу, что делает советник — и почему».

Панель и логи читаемы: параметры диапазона, уровни прошлого дня, счётчики отложек, статус и сработавшие защиты. Никакой «чёрной коробки».

«Он защищает меня даже от меня».

Дневной лимит убытка, потолок лота, ограничитель маржи, чистый TP, OCO — это политика , а не «галочки».

«Он не паникует, когда паникует рынок».

Никаких истеричных модификаций; IBP2 уважает ограничения брокера и предпочитает без сделки, чем плохую сделку.

Кому подойдёт

Дисциплинированным розничным трейдерам , которые хотят адресного экспозера по NAS100 без «зоопарка» индикаторов.

Полупрофессионалам , ценящим повторяемость и контролируемый риск-профиль — и относящимся к бэктестам как к фильтру качества, а не как к лотерейному билету.

Собирателям портфеля алгоритмов, которым нужен структурный компонент под американское окно, а не 24/7 скальпинг.

Если вы ищете «волшебную кнопку», это не она. Если вам нужны рутина, ясность и защита — это оно.

Обычный день с IBP2

PREP.

Терминал открыт. Панель сообщает о грядущем окне. Загружены уровни прошлого дня. Спред в норме? Отлично. RANGING.

Рынок строит структуру. Советник наблюдает. Отложек ещё нет — так и задумано. PENDING.

Окно завершилось. Если условия ок — выставлены две стоп-отложки с буфером и понятной экспирацией. Вы видите их количество и ближайшую «жизнь» ордера. IN_TRADE.

Пробой — позиция открыта с мгновенной проверкой SL/TP. При прогрессе — безубыток, далее трейлинг. Никогда не ослабляет риск. READY.

Сделка закрыта, противоположная отложка снята, скрытого овернайт-риска нет.

Параллельно независимый блок Previous Day выполняет свою рутину после смены даты.

Честные вопросы и ответы

«Сколько это принесёт?»

Неверный вопрос. Правильный: будет ли система соблюдать правила и защищать счёт в плохой день? Наши бэктесты показывают устойчивое поведение; итог зависит от вашего брокера, издержек и манеры работы.

«Подойдёт для маленького депозита?»

Да. Safe-Mode, округление лота и net-TP особенно благосклонны к небольшим счетам. Начинайте мало — масштабируйте осознанно.

«А если рынок изменится?»

Дневной лимит убытка заблокирует новый риск, а сами принципы — нейтральны к моде рынка: структурные окна и 24H-границы живут десятилетиями.

«Нужен ли VPS?»

Рекомендуется — ради стабильности и задержек вокруг сессионного окна. IBP2 лёгкий, но серьёзная торговля любит серьёзный аптайм.

«Можно ли крутить параметры?»

Можно, но понимайте последствия. Больше риска ≠ больше доходности, если вы ломаете защиты. Дефолты — полевые, выверенные.

Принципы

Защищать вас от вас же. Счета сливаются от эмоций, а не от недостатка сигналов. Соблюдать правила площадки. Freeze/Stops/минимальные дистанции — это реальная торговля, а не трюк симулятора. Мыслить net, а не gross. «Зелёная» сделка, убыточная после издержек, — это убыток. IBP2 заставляет держать честный TP.

Если это ваш подход — IBP2 ляжет в руку.

Почему стоит начать сейчас

Вам нужен NAS100 без круглосуточной «няни».

Вам нужны видимые и проверяемые правила — прямо на графике.

Вам нужны постоянно включённые защиты.

Вам нужны прозрачные бэктесты, чтобы оценить поведение, а не лозунги.

Выберите дисциплину вместо драмы.

Оформите лицензию ICONIC BREAKOUT PRO 2 и сделайте NAS100 управляемой частью своего процесса.

Технические пометки (доверять — да, копировать — нет)

Два изолированных движка , свои идентификаторы и лимиты, отдельные счётчики.

Строгая валидация цен и SL/TP до размещения и после исполнения: привязка к тику, соблюдение Stops/Freeze, минимальные дистанции, чистый TP .

OCO , дневной стоп , лимит маржи , потолок лота , фильтр спреда .

Безубыток и трейлинг без «расслабления» риска и без спама модификациями.

Компактная GUI-панель: статус, диапазон, ATR, спред, отложки по движкам, PnL, дневная DD.

Это не «секреты», а аккуратные детали, которые сохраняют здоровье счёта.

Важное напоминание

Да, на бэктесте кривая выглядит красиво. Да, фактор прибыли выше среднего. Важнее другое: кривая спокойная. Нет запредельных шпилек, нет «чудо-недели», делающей весь результат. Именно этот спокойный характер помогает торговать и спать.

Если вы ищете сфокусированный брейкаут по NAS100 с процессом, защитами и мышлением в терминах чистой прибыли, ICONIC BREAKOUT PRO 2 — ваш следующий рациональный шаг.

Получите лицензию сейчас.

Постройте рутину, которую узнаете через год — и которой будете гордиться через пять.

