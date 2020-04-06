Iconic Breakout Pro 2
- Experts
- Maurice Prang
- Versão: 1.0
- Ativações: 15
Um EA de rompimento para o NAS100 que transforma o “vamos ver no que dá” em um plano repetível, mensurável e protegido.
Imagine um dia de mercado sem pressa:
você abre o terminal e não é recebido por um enxame de sinais contraditórios, e sim por uma agenda clara. Primeiro observa, depois define a moldura e, só então, deixa o preço fazer o trabalho pesado. O tamanho da posição tem limites, o risco nasce ligado e o alvo de ganho não é decorativo: ele é calibrado para mirar lucro líquido real, já depois de spread e comissões. Na tela, um painel compacto resume o intervalo, o ATR, o spread, a contagem de pendentes, o estado operacional e o drawdown do dia.
Isso, exatamente, é o cotidiano do ICONIC BREAKOUT PRO 2 (IBP2).
O núcleo é simples e contundente:
-
Rompimento do intervalo da sessão (na janela-chave do mercado de ações dos EUA).
-
Rompimento das máximas/mínimas das 24h do dia anterior.
Dois motores independentes; uma mesma filosofia: menos é mais, desde que seja bem feito.
Se você está cansado de perseguir velas e se arrepender cinco minutos depois, o IBP2 é uma “caixa preta disciplinada” que transforma a intuição em processo repetível.
Por que mais um “EA de rompimento”?
Porque a maioria tropeça nos mesmos pontos cegos:
-
Entrar cedo demais. Expor risco enquanto o mercado ainda está comprimindo preço.
-
Confundir contextos. Rompimento intradiário não é o mesmo que rompimento estrutural de 24h.
-
SL/TP de vitrine. Ignorar spreads e comissões: no gráfico parece verde; na conta, vermelho.
-
Falsa diversificação. Multiplicar ordens pequenas sem limites claros só dilui responsabilidade.
O IBP2 nasce para blindar esses pontos fracos: filtros, pré-checagens e regras de convivência entre os dois motores para que o risco fique contido e o comportamento, estável.
O que é o IBP2 (o suficiente para confiar — sem entregar a receita)
-
Foco único: NAS100 (CFD).
-
Dois motores separados: Intervalo da Sessão e 24h do Dia Anterior, com contadores, limites e limpeza diária próprios.
-
Pré-checagens rígidas antes de executar: distâncias mínimas, alinhamento a tick, Stops/Freeze do broker, distância mínima de TP em termos líquidos, margem e limites de lote.
-
Gestão de risco embutida: OCO (uma pendente executa, a oposta é cancelada), limite de perda diária, teto de uso de margem, cap de lote, filtro de spread e períodos de resfriamento.
-
“Líquido primeiro”: os TPs são validados por lucro líquido (com buffers opcionais para spread/comissão) e realinhados após a execução se necessário.
Não revelamos fórmulas ou limiares replicáveis. Explicamos como o sistema trata risco e execução, não como reescrever o código.
Dois motores de rompimento — sem se atrapalhar
1) Rompimento do Intervalo da Sessão
-
Na janela configurável, o sistema apenas observa, definindo a “caixa” do dia.
-
Ao encerrar a janela, posiciona Stops de compra/venda com um buffer configurável acima/abaixo do intervalo.
-
As ordens expiram (e são limpas no fim do dia); nada de armadilhas noturnas.
-
Filtros de spread e validade de mercado (distâncias mínimas, freeze, etc.).
-
OCO: uma entra, a oposta sai.
2) Rompimento das 24h do Dia Anterior
-
Com um pequeno atraso após a virada do dia, levanta pendentes ao redor da máxima/mínima de 24h do dia anterior.
-
Mesmas validações, mesma limpeza diária, operando de forma independente do motor de sessão.
Resultado: duas fontes complementares de oportunidade: a borda da “caixa” do dia e a borda estrutural das 24h. Menos ruído, mais intencionalidade.
Risco de gente grande (o que de fato protege)
-
Dimensionamento: lote fixo ou % do equity; além disso, cap duro de lote para impedir que “só desta vez um pouco a mais” detone a série.
-
Perda máxima diária: ao atingir, acabou por hoje. Amanhã é outro dia.
-
Limite de uso de margem: evita que uma única ideia consuma sua liberdade operacional.
-
Filtro de spread: se o custo de entrada está feio, não entra.
-
Resfriamento de tentativas: nada de martelar o servidor com modificações inúteis.
“TP líquido” e realinhamento pós-execução: ganhar limpo
Muitos EAs colocam SL/TP na pendente e esquecem. O IBP2 não.
-
Exige uma distância mínima de TP líquido (a partir do preço real de abertura) que pode incluir buffer de spread/comissões.
-
Depois de executar, se o preço real divergir do estimado, realinha SL/TP dentro das regras do broker para manter o alvo líquido.
Assim você evita o clássico “no gráfico deu verde, na conta deu vermelho”.
Gestão ativa, sem agressividade
-
Break-even: ao superar um limiar de lucro, o SL é trazido a leve ganho.
-
Trailing: só aperta — nunca afrouxa.
-
Respeito a Stops/Freeze: não briga com o broker; convive com as regras.
Safe-Mode: se o mercado não coopera, ele te protege
-
Filtro de spread mais rigoroso.
-
Micro-lote forçado para fases de adaptação ou volatilidade extrema.
-
Opção de colocar pendentes sem SL/TP e anexá-los imediatamente após a execução (com as mesmas checagens líquidas), para maior compatibilidade de corretoras.
Painel compacto: informação que você realmente usa
Estados operacionais (PREP / RANGING / PENDING / IN_TRADE / READY / DAILY_GUARD), intervalo e Δ, máxima/mínima de 24h, ATR, spread, modo de risco, pendentes por motor e próxima expiração, PnL da posição e DD do dia. Limpo, sem poluição.
Backtest (importante — e lido com cabeça)
Período: 04-09-2020 a 27-06-2025
Ativo: NAS100
Qualidade: 99% (tick)
Depósito inicial: 1 000
Resultados-chave
-
Lucro líquido: 403 748,63
-
Profit Factor: 2,34
-
Recovery Factor: 26,85
-
Sharpe: 35,91
-
Operações: 2 003
-
% vencedoras: ~77,5% (1 553 ganhadoras / 450 perdedoras)
-
Payoff esperado: 201,57 por operação
-
DD máx. de equity: 5,89% (15 034,40 absoluto)
-
DD relativo de balanço: 17,27%
-
Longs vencedores: 1 087 (75,80%) | Shorts vencedores: 916 (79,59%)
Leitura visual (em poucas linhas):
-
Curva de equity ascendente e estável, acelerando em fases tendenciais, típica de rompimento disciplinado num índice forte.
-
Nuvens MFE/MAE com inclinação positiva: as vencedoras correm mais, as perdedoras mordem pouco; a assimetria desejada aparece em dados, não em promessas.
-
Distribuição horária concentrada na janela dos EUA; o IBP2 joga quando o NAS100 realmente se mexe.
-
Consistência semanal/mensal sem depender de “mês milagroso”.
-
Duração dos trades majoritariamente curta, com poucas extensões a favor — coerente com “deixe o lucro correr, corte o prejuízo”.
O que significa:
-
Não há martingale nem grid escondido; a curva se explica por regras e proteção, não por apostas crescentes.
-
O risco fica contínuo e proporcional ao ritmo de ganhos; OCO, TP líquido, limite diário e caps de lote estão funcionando.
O que NÃO significa:
-
Não é promessa de futuro. Spreads, comissões e qualidade de execução importam. O backtest é uma auditoria de comportamento: mostra que o sistema segue suas regras e revela seu caráter ao longo de anos.
Por que o IBP2 fica na carteira
-
Transforma “entro ou não?” em processo. Observar → preparar → executar, sem impulsos.
-
É explicável. Painel, logs e estados contam “por que hoje é isso”.
-
Pisa no freio por você. Limite diário, filtros de custo e limites de margem/lote protegem nos dias ruins.
-
Não dança ao som do mercado. Se as condições não estão saudáveis, prefere não operar.
Para quem é
-
Quem quer um enfoque estrutural e com janela temporal clara no NAS100.
-
Quem valoriza processo repetível com perfil de risco moderado.
-
Quem busca um módulo para a faixa dos EUA — não ruído 24/7.
Se você procura “botão mágico”, não é aqui. Se deseja ordem, clareza e proteção, é exatamente aqui.
Um dia típico com o IBP2
-
PREP: terminal ligado, painel com a janela do dia e as 24h anteriores carregadas; spread dentro da norma.
-
RANGING: a “caixa” do dia se desenha; o sistema não entra ainda (por projeto).
-
PENDING: ao fechar a janela, as pendentes ficam prontas com expiração definida.
-
IN_TRADE: ao romper, SL/TP são revalidados no líquido; passado o limiar, break-even e depois trailing.
-
READY: trade encerrado; a pendente oposta já foi cancelada; o dia não deixa armadilhas.
Em paralelo, o motor de 24h opera sua própria rotina com independência.
Perguntas que você já está se fazendo
Quanto pode ganhar?
A pergunta útil é: o que acontece nos dias ruins? Resposta: o sistema para. O backtest descreve um caráter; seu resultado dependerá das condições do broker e de como você opera.
Funciona em contas pequenas?
Sim. O Safe-Mode e o arredondamento de lote o tornam amistoso para contas modestas. Comece pequeno, escale pelo processo.
E se o mercado mudar?
O IBP2 não depende de padronagens frágeis, e sim de janelas temporais e bordas estruturais que importam há anos. Diante de volatilidade atípica, o limite diário contém o dano.
Precisa de VPS?
Recomendado. Janelas e pendentes agradecem baixa latência e conexão estável.
Posso “afiar” parâmetros?
Pode — sabendo o custo. Mais agressivo não é sinônimo de mais líquido. Os valores padrão buscam um equilíbrio amigável para conta real.
Três linhas vermelhas
-
Proteger primeiro, atacar depois. A maioria das contas quebra por emoção, não por sinal.
-
Respeite as regras do mercado. Stops/Freeze/Distâncias mínimas não são opcionais.
-
Olhe o líquido, não o bruto. Ganhar no gráfico e perder na conta… não conta.
Se essa é sua filosofia, o IBP2 encaixa sem fricção.
Agora é um bom momento
-
Você precisa de um rompimento estrutural para a faixa dos EUA no NAS100.
-
Quer regras visíveis e auditáveis.
-
Quer proteções sempre ativas.
-
Quer um backtest multianual que descreve comportamento — não um slogan.
Deixe o drama para os outros e fique com a disciplina.
Obtenha sua licença do ICONIC BREAKOUT PRO 2 e transforme o NAS100 numa peça gerenciável e repetível do seu portfólio.
Nota técnica (para confiar, não para copiar)
-
Motores separados com identificadores e limites próprios.
-
Checagens de SL/TP antes e depois: alinhamento a tick, distâncias mínimas, Stops/Freeze e distância mínima de TP líquido.
-
OCO, limite diário, limite de margem, cap de lote, filtro de spread, resfriamentos ligados por padrão.
-
Break-even + trailing que só reduzem risco.
-
GUI compacto com o essencial: estados, intervalo, ATR, spread, pendentes por motor e expiração, PnL e DD do dia.
Uma última reflexão
Sim, a curva do backtest é bonita. Mas o importante é que ela é suave e legível, sem picos de “sorte”. Essa normalidade sustentável é o que permite continuar operando e dormir bem.
Se você busca no NAS100 uma estratégia com processo, proteção e foco em lucro líquido,
ICONIC BREAKOUT PRO 2 é a escolha racional.
Adquira a licença agora
Deixe que as regras conduzam sua emocionalidade… e que o tempo amplifique suas vantagens.