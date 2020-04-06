Iconic Breakout Pro 2

ICONIC BREAKOUT PRO 2

Um EA de rompimento para o NAS100 que transforma o “vamos ver no que dá” em um plano repetível, mensurável e protegido.

Imagine um dia de mercado sem pressa:
você abre o terminal e não é recebido por um enxame de sinais contraditórios, e sim por uma agenda clara. Primeiro observa, depois define a moldura e, só então, deixa o preço fazer o trabalho pesado. O tamanho da posição tem limites, o risco nasce ligado e o alvo de ganho não é decorativo: ele é calibrado para mirar lucro líquido real, já depois de spread e comissões. Na tela, um painel compacto resume o intervalo, o ATR, o spread, a contagem de pendentes, o estado operacional e o drawdown do dia.
Isso, exatamente, é o cotidiano do ICONIC BREAKOUT PRO 2 (IBP2).

O núcleo é simples e contundente:

  • Rompimento do intervalo da sessão (na janela-chave do mercado de ações dos EUA).

  • Rompimento das máximas/mínimas das 24h do dia anterior.

Dois motores independentes; uma mesma filosofia: menos é mais, desde que seja bem feito.
Se você está cansado de perseguir velas e se arrepender cinco minutos depois, o IBP2 é uma “caixa preta disciplinada” que transforma a intuição em processo repetível.

Por que mais um “EA de rompimento”?

Porque a maioria tropeça nos mesmos pontos cegos:

  1. Entrar cedo demais. Expor risco enquanto o mercado ainda está comprimindo preço.

  2. Confundir contextos. Rompimento intradiário não é o mesmo que rompimento estrutural de 24h.

  3. SL/TP de vitrine. Ignorar spreads e comissões: no gráfico parece verde; na conta, vermelho.

  4. Falsa diversificação. Multiplicar ordens pequenas sem limites claros só dilui responsabilidade.

O IBP2 nasce para blindar esses pontos fracos: filtros, pré-checagens e regras de convivência entre os dois motores para que o risco fique contido e o comportamento, estável.

O que é o IBP2 (o suficiente para confiar — sem entregar a receita)

  • Foco único: NAS100 (CFD).

  • Dois motores separados: Intervalo da Sessão e 24h do Dia Anterior, com contadores, limites e limpeza diária próprios.

  • Pré-checagens rígidas antes de executar: distâncias mínimas, alinhamento a tick, Stops/Freeze do broker, distância mínima de TP em termos líquidos, margem e limites de lote.

  • Gestão de risco embutida: OCO (uma pendente executa, a oposta é cancelada), limite de perda diária, teto de uso de margem, cap de lote, filtro de spread e períodos de resfriamento.

  • “Líquido primeiro”: os TPs são validados por lucro líquido (com buffers opcionais para spread/comissão) e realinhados após a execução se necessário.

Não revelamos fórmulas ou limiares replicáveis. Explicamos como o sistema trata risco e execução, não como reescrever o código.

Dois motores de rompimento — sem se atrapalhar

1) Rompimento do Intervalo da Sessão

  • Na janela configurável, o sistema apenas observa, definindo a “caixa” do dia.

  • Ao encerrar a janela, posiciona Stops de compra/venda com um buffer configurável acima/abaixo do intervalo.

  • As ordens expiram (e são limpas no fim do dia); nada de armadilhas noturnas.

  • Filtros de spread e validade de mercado (distâncias mínimas, freeze, etc.).

  • OCO: uma entra, a oposta sai.

2) Rompimento das 24h do Dia Anterior

  • Com um pequeno atraso após a virada do dia, levanta pendentes ao redor da máxima/mínima de 24h do dia anterior.

  • Mesmas validações, mesma limpeza diária, operando de forma independente do motor de sessão.

Resultado: duas fontes complementares de oportunidade: a borda da “caixa” do dia e a borda estrutural das 24h. Menos ruído, mais intencionalidade.

Risco de gente grande (o que de fato protege)

  • Dimensionamento: lote fixo ou % do equity; além disso, cap duro de lote para impedir que “só desta vez um pouco a mais” detone a série.

  • Perda máxima diária: ao atingir, acabou por hoje. Amanhã é outro dia.

  • Limite de uso de margem: evita que uma única ideia consuma sua liberdade operacional.

  • Filtro de spread: se o custo de entrada está feio, não entra.

  • Resfriamento de tentativas: nada de martelar o servidor com modificações inúteis.

“TP líquido” e realinhamento pós-execução: ganhar limpo

Muitos EAs colocam SL/TP na pendente e esquecem. O IBP2 não.

  • Exige uma distância mínima de TP líquido (a partir do preço real de abertura) que pode incluir buffer de spread/comissões.

  • Depois de executar, se o preço real divergir do estimado, realinha SL/TP dentro das regras do broker para manter o alvo líquido.

Assim você evita o clássico “no gráfico deu verde, na conta deu vermelho”.

Gestão ativa, sem agressividade

  • Break-even: ao superar um limiar de lucro, o SL é trazido a leve ganho.

  • Trailing: só aperta — nunca afrouxa.

  • Respeito a Stops/Freeze: não briga com o broker; convive com as regras.

Safe-Mode: se o mercado não coopera, ele te protege

  • Filtro de spread mais rigoroso.

  • Micro-lote forçado para fases de adaptação ou volatilidade extrema.

  • Opção de colocar pendentes sem SL/TP e anexá-los imediatamente após a execução (com as mesmas checagens líquidas), para maior compatibilidade de corretoras.

Painel compacto: informação que você realmente usa

Estados operacionais (PREP / RANGING / PENDING / IN_TRADE / READY / DAILY_GUARD), intervalo e Δ, máxima/mínima de 24h, ATR, spread, modo de risco, pendentes por motor e próxima expiração, PnL da posição e DD do dia. Limpo, sem poluição.

Backtest (importante — e lido com cabeça)

Período: 04-09-2020 a 27-06-2025
Ativo: NAS100
Qualidade: 99% (tick)
Depósito inicial: 1 000

Resultados-chave

  • Lucro líquido: 403 748,63

  • Profit Factor: 2,34

  • Recovery Factor: 26,85

  • Sharpe: 35,91

  • Operações: 2 003

  • % vencedoras: ~77,5% (1 553 ganhadoras / 450 perdedoras)

  • Payoff esperado: 201,57 por operação

  • DD máx. de equity: 5,89% (15 034,40 absoluto)

  • DD relativo de balanço: 17,27%

  • Longs vencedores: 1 087 (75,80%) | Shorts vencedores: 916 (79,59%)

Leitura visual (em poucas linhas):

  • Curva de equity ascendente e estável, acelerando em fases tendenciais, típica de rompimento disciplinado num índice forte.

  • Nuvens MFE/MAE com inclinação positiva: as vencedoras correm mais, as perdedoras mordem pouco; a assimetria desejada aparece em dados, não em promessas.

  • Distribuição horária concentrada na janela dos EUA; o IBP2 joga quando o NAS100 realmente se mexe.

  • Consistência semanal/mensal sem depender de “mês milagroso”.

  • Duração dos trades majoritariamente curta, com poucas extensões a favor — coerente com “deixe o lucro correr, corte o prejuízo”.

O que significa:

  • Não há martingale nem grid escondido; a curva se explica por regras e proteção, não por apostas crescentes.

  • O risco fica contínuo e proporcional ao ritmo de ganhos; OCO, TP líquido, limite diário e caps de lote estão funcionando.

O que NÃO significa:

  • Não é promessa de futuro. Spreads, comissões e qualidade de execução importam. O backtest é uma auditoria de comportamento: mostra que o sistema segue suas regras e revela seu caráter ao longo de anos.

Por que o IBP2 fica na carteira

  • Transforma “entro ou não?” em processo. Observar → preparar → executar, sem impulsos.

  • É explicável. Painel, logs e estados contam “por que hoje é isso”.

  • Pisa no freio por você. Limite diário, filtros de custo e limites de margem/lote protegem nos dias ruins.

  • Não dança ao som do mercado. Se as condições não estão saudáveis, prefere não operar.

Para quem é

  • Quem quer um enfoque estrutural e com janela temporal clara no NAS100.

  • Quem valoriza processo repetível com perfil de risco moderado.

  • Quem busca um módulo para a faixa dos EUA — não ruído 24/7.

Se você procura “botão mágico”, não é aqui. Se deseja ordem, clareza e proteção, é exatamente aqui.

Um dia típico com o IBP2

  1. PREP: terminal ligado, painel com a janela do dia e as 24h anteriores carregadas; spread dentro da norma.

  2. RANGING: a “caixa” do dia se desenha; o sistema não entra ainda (por projeto).

  3. PENDING: ao fechar a janela, as pendentes ficam prontas com expiração definida.

  4. IN_TRADE: ao romper, SL/TP são revalidados no líquido; passado o limiar, break-even e depois trailing.

  5. READY: trade encerrado; a pendente oposta já foi cancelada; o dia não deixa armadilhas.
    Em paralelo, o motor de 24h opera sua própria rotina com independência.

Perguntas que você já está se fazendo

Quanto pode ganhar?
A pergunta útil é: o que acontece nos dias ruins? Resposta: o sistema para. O backtest descreve um caráter; seu resultado dependerá das condições do broker e de como você opera.

Funciona em contas pequenas?
Sim. O Safe-Mode e o arredondamento de lote o tornam amistoso para contas modestas. Comece pequeno, escale pelo processo.

E se o mercado mudar?
O IBP2 não depende de padronagens frágeis, e sim de janelas temporais e bordas estruturais que importam há anos. Diante de volatilidade atípica, o limite diário contém o dano.

Precisa de VPS?
Recomendado. Janelas e pendentes agradecem baixa latência e conexão estável.

Posso “afiar” parâmetros?
Pode — sabendo o custo. Mais agressivo não é sinônimo de mais líquido. Os valores padrão buscam um equilíbrio amigável para conta real.

Três linhas vermelhas

  1. Proteger primeiro, atacar depois. A maioria das contas quebra por emoção, não por sinal.

  2. Respeite as regras do mercado. Stops/Freeze/Distâncias mínimas não são opcionais.

  3. Olhe o líquido, não o bruto. Ganhar no gráfico e perder na conta… não conta.

Se essa é sua filosofia, o IBP2 encaixa sem fricção.

Agora é um bom momento

  • Você precisa de um rompimento estrutural para a faixa dos EUA no NAS100.

  • Quer regras visíveis e auditáveis.

  • Quer proteções sempre ativas.

  • Quer um backtest multianual que descreve comportamento — não um slogan.

Deixe o drama para os outros e fique com a disciplina.
Obtenha sua licença do ICONIC BREAKOUT PRO 2 e transforme o NAS100 numa peça gerenciável e repetível do seu portfólio.

Nota técnica (para confiar, não para copiar)

  • Motores separados com identificadores e limites próprios.

  • Checagens de SL/TP antes e depois: alinhamento a tick, distâncias mínimas, Stops/Freeze e distância mínima de TP líquido.

  • OCO, limite diário, limite de margem, cap de lote, filtro de spread, resfriamentos ligados por padrão.

  • Break-even + trailing que só reduzem risco.

  • GUI compacto com o essencial: estados, intervalo, ATR, spread, pendentes por motor e expiração, PnL e DD do dia.

Uma última reflexão

Sim, a curva do backtest é bonita. Mas o importante é que ela é suave e legível, sem picos de “sorte”. Essa normalidade sustentável é o que permite continuar operando e dormir bem.

Se você busca no NAS100 uma estratégia com processo, proteção e foco em lucro líquido,
ICONIC BREAKOUT PRO 2 é a escolha racional.

Adquira a licença agora
Deixe que as regras conduzam sua emocionalidade… e que o tempo amplifique suas vantagens.


https://t.me/iconicsolutions_official


Mais do autor
Iconic SMC Signal Indicator
Maurice Prang
Indicadores
ICONIC SMC Indicator — Trade with Institutional Clarity Finally, objective SMC—without the manual grind. Tired of spending hours marking charts only to miss the entry by a few pips? Doubting your read when real money is on the line? The era of subjective, time-consuming SMC is over. The ICONIC SMC Indicator is not “another tool.” It’s an institutional-grade analysis engine that automates the full Smart Money Concepts workflow and turns your chart into a live dashboard of high-probability opport
FREE
Iconic Reversal Trend and Pattern Push Signals
Maurice Prang
Indicadores
ICONIC Reversal Engine Quality over quantity. Trade only the reversals that matter. The Problem: Noise, Overload, False Signals Most indicators flood charts with arrows but ignore context. A hammer in a strong downtrend is irrelevant. An engulfing without volume is a trap. Result: analysis paralysis, missed moves, costly errors. The Solution: Your Analytical Co-Pilot The ICONIC Reversal Engine is not “just another arrow.” It explains why a setup matters. Every signal is stress-tested through a
FREE
Iconic Titan Bitcoin and Forex Signals
Maurice Prang
Indicadores
ICONIC TITAN SIGNAL v1.6 “Don’t trade like the crowd – trade like a legend.” The ICONIC TITAN SIGNAL is more than just an indicator. It’s your personal mentor. Your scanner. Your signal provider. A hybrid masterpiece of market experience, mathematical logic, and institutional precision – crafted for those who aim not just to trade, but to dominate. What does the ICONIC TITAN do? It filters 24/7 through the chaos of the four most relevant markets in the world: XAUUSD EURUSD BTCUSD NAS100
Iconic 24h Breakout
Maurice Prang
Experts
ICONIC 24H BREAKOUT EA The ultimate combination of classic trading strategy, modern automation, and maximum capital protection. Chapter 1 – The Eternal Dream of the Perfect Entry Every trader knows this moment: You sit in front of your screen. Hours go by. Gold (XAUUSD) moves sideways. EURUSD does nothing. Your eyes wander, you quickly check your phone – and exactly in that second it happens. The market explodes. A strong impulse breaks through the daily high. Traders with fast orders jump in
FREE
Iconic Trendline EMA Combi Push signals
Maurice Prang
Indicadores
ICONIC TRENDLINE for MetaTrader 5 Title: ICONIC TRENDLINE: Advanced Trend Indicator with MTF Panel & Alerts Short Description Tired of identifying trends too late and getting tricked by false signals in sideways markets? The ICONIC TRENDLINE indicator for MT5 is your solution. This advanced tool combines intelligent EMA logic with the power of the ADX to provide you with clear, early, and filtered trend signals. With a dynamic trendline, a multi-timeframe dashboard, and instant push notificatio
Iconic Pulse The Flagship for Trend News Volumen
Maurice Prang
Indicadores
ICONIC PULSE — The Manifesto Silence the noise. Trade with data, not emotion. Every trader knows the standoff: a dozen indicators, conflicting signals, FOMO vs. fear. Result: hesitation, frustration, missed moves. ICONIC PULSE wasn’t built to add another voice—it was built to turn the noise off . PULSE is a high-fidelity filter grounded in two market truths: Money moves price (momentum & volume). Trend is the dominant force (confluence). It’s your always-on, quant-minded co-pilot—cold, consiste
Iconic Trendline Signal
Maurice Prang
Indicadores
In-Depth Analysis of the "ICONIC TRENDLINE SIGNAL" Indicator The provided MQL5 code is for a sophisticated, multi-faceted trend-following indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It moves beyond simple line crossovers by integrating trend strength , volatility , multi-timeframe analysis , and a quantitative scoring system into a single, comprehensive decision-support tool. 1. Core Trading Strategy and Logic The indicator's strategy is built upon a robust, multi-layered logical framewor
Iconic Breakout Pro
Maurice Prang
Experts
ICONIC BREAKOUT PRO EA de Breakout do NAS100 na sessão dos EUA — agora também com operações no Máximo/Mínimo do dia anterior Disciplina em vez de drama. Primeiro o capital. A história por trás do ICONIC — feito para o dia que costuma apagar tudo Qualquer estratégia soa convincente enquanto o mercado está ordenado. Mas existe aquele dia: a liquidez salta, o spread abre, a execução escorrega e as pessoas começam a entortar regras. Para muitos sistemas, esse dia é o começo do fim: um outlier, dep
