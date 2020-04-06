ICONIC BREAKOUT PRO 2

Um EA de rompimento para o NAS100 que transforma o “vamos ver no que dá” em um plano repetível, mensurável e protegido.

Imagine um dia de mercado sem pressa:

você abre o terminal e não é recebido por um enxame de sinais contraditórios, e sim por uma agenda clara. Primeiro observa, depois define a moldura e, só então, deixa o preço fazer o trabalho pesado. O tamanho da posição tem limites, o risco nasce ligado e o alvo de ganho não é decorativo: ele é calibrado para mirar lucro líquido real, já depois de spread e comissões. Na tela, um painel compacto resume o intervalo, o ATR, o spread, a contagem de pendentes, o estado operacional e o drawdown do dia.

Isso, exatamente, é o cotidiano do ICONIC BREAKOUT PRO 2 (IBP2).

O núcleo é simples e contundente:

Rompimento do intervalo da sessão (na janela-chave do mercado de ações dos EUA).

Rompimento das máximas/mínimas das 24h do dia anterior.

Dois motores independentes; uma mesma filosofia: menos é mais, desde que seja bem feito.

Se você está cansado de perseguir velas e se arrepender cinco minutos depois, o IBP2 é uma “caixa preta disciplinada” que transforma a intuição em processo repetível.

Por que mais um “EA de rompimento”?

Porque a maioria tropeça nos mesmos pontos cegos:

Entrar cedo demais. Expor risco enquanto o mercado ainda está comprimindo preço. Confundir contextos. Rompimento intradiário não é o mesmo que rompimento estrutural de 24h. SL/TP de vitrine. Ignorar spreads e comissões: no gráfico parece verde; na conta, vermelho. Falsa diversificação. Multiplicar ordens pequenas sem limites claros só dilui responsabilidade.

O IBP2 nasce para blindar esses pontos fracos: filtros, pré-checagens e regras de convivência entre os dois motores para que o risco fique contido e o comportamento, estável.

O que é o IBP2 (o suficiente para confiar — sem entregar a receita)

Foco único: NAS100 (CFD).

Dois motores separados: Intervalo da Sessão e 24h do Dia Anterior , com contadores, limites e limpeza diária próprios.

Pré-checagens rígidas antes de executar: distâncias mínimas, alinhamento a tick, Stops/Freeze do broker, distância mínima de TP em termos líquidos , margem e limites de lote.

Gestão de risco embutida: OCO (uma pendente executa, a oposta é cancelada), limite de perda diária , teto de uso de margem, cap de lote , filtro de spread e períodos de resfriamento.

“Líquido primeiro”: os TPs são validados por lucro líquido (com buffers opcionais para spread/comissão) e realinhados após a execução se necessário.

Não revelamos fórmulas ou limiares replicáveis. Explicamos como o sistema trata risco e execução, não como reescrever o código.

Dois motores de rompimento — sem se atrapalhar

1) Rompimento do Intervalo da Sessão

Na janela configurável, o sistema apenas observa , definindo a “caixa” do dia.

Ao encerrar a janela, posiciona Stops de compra/venda com um buffer configurável acima/abaixo do intervalo.

As ordens expiram (e são limpas no fim do dia ); nada de armadilhas noturnas.

Filtros de spread e validade de mercado (distâncias mínimas, freeze, etc.).

OCO: uma entra, a oposta sai.

2) Rompimento das 24h do Dia Anterior

Com um pequeno atraso após a virada do dia, levanta pendentes ao redor da máxima/mínima de 24h do dia anterior.

Mesmas validações, mesma limpeza diária, operando de forma independente do motor de sessão.

Resultado: duas fontes complementares de oportunidade: a borda da “caixa” do dia e a borda estrutural das 24h. Menos ruído, mais intencionalidade.

Risco de gente grande (o que de fato protege)

Dimensionamento: lote fixo ou % do equity; além disso, cap duro de lote para impedir que “só desta vez um pouco a mais” detone a série.

Perda máxima diária: ao atingir, acabou por hoje . Amanhã é outro dia.

Limite de uso de margem: evita que uma única ideia consuma sua liberdade operacional.

Filtro de spread: se o custo de entrada está feio, não entra .

Resfriamento de tentativas: nada de martelar o servidor com modificações inúteis.

“TP líquido” e realinhamento pós-execução: ganhar limpo

Muitos EAs colocam SL/TP na pendente e esquecem. O IBP2 não.

Exige uma distância mínima de TP líquido (a partir do preço real de abertura) que pode incluir buffer de spread/comissões.

Depois de executar, se o preço real divergir do estimado, realinha SL/TP dentro das regras do broker para manter o alvo líquido.

Assim você evita o clássico “no gráfico deu verde, na conta deu vermelho”.

Gestão ativa, sem agressividade

Break-even: ao superar um limiar de lucro, o SL é trazido a leve ganho.

Trailing: só aperta — nunca afrouxa.

Respeito a Stops/Freeze: não briga com o broker; convive com as regras.

Safe-Mode: se o mercado não coopera, ele te protege

Filtro de spread mais rigoroso.

Micro-lote forçado para fases de adaptação ou volatilidade extrema.

Opção de colocar pendentes sem SL/TP e anexá-los imediatamente após a execução (com as mesmas checagens líquidas), para maior compatibilidade de corretoras.

Painel compacto: informação que você realmente usa

Estados operacionais (PREP / RANGING / PENDING / IN_TRADE / READY / DAILY_GUARD), intervalo e Δ, máxima/mínima de 24h, ATR, spread, modo de risco, pendentes por motor e próxima expiração, PnL da posição e DD do dia. Limpo, sem poluição.

Backtest (importante — e lido com cabeça)

Período: 04-09-2020 a 27-06-2025

Ativo: NAS100

Qualidade: 99% (tick)

Depósito inicial: 1 000

Resultados-chave

Lucro líquido: 403 748,63

Profit Factor: 2,34

Recovery Factor: 26,85

Sharpe: 35,91

Operações: 2 003

% vencedoras: ~77,5% (1 553 ganhadoras / 450 perdedoras)

Payoff esperado: 201,57 por operação

DD máx. de equity: 5,89% (15 034,40 absoluto)

DD relativo de balanço: 17,27%

Longs vencedores: 1 087 (75,80%) | Shorts vencedores: 916 (79,59%)

Leitura visual (em poucas linhas):

Curva de equity ascendente e estável, acelerando em fases tendenciais, típica de rompimento disciplinado num índice forte.

Nuvens MFE/MAE com inclinação positiva: as vencedoras correm mais, as perdedoras mordem pouco; a assimetria desejada aparece em dados, não em promessas.

Distribuição horária concentrada na janela dos EUA; o IBP2 joga quando o NAS100 realmente se mexe.

Consistência semanal/mensal sem depender de “mês milagroso”.

Duração dos trades majoritariamente curta, com poucas extensões a favor — coerente com “deixe o lucro correr, corte o prejuízo”.

O que significa:

Não há martingale nem grid escondido; a curva se explica por regras e proteção , não por apostas crescentes.

O risco fica contínuo e proporcional ao ritmo de ganhos; OCO, TP líquido, limite diário e caps de lote estão funcionando.

O que NÃO significa:

Não é promessa de futuro. Spreads, comissões e qualidade de execução importam. O backtest é uma auditoria de comportamento: mostra que o sistema segue suas regras e revela seu caráter ao longo de anos.

Por que o IBP2 fica na carteira

Transforma “entro ou não?” em processo. Observar → preparar → executar, sem impulsos.

É explicável. Painel, logs e estados contam “por que hoje é isso”.

Pisa no freio por você. Limite diário, filtros de custo e limites de margem/lote protegem nos dias ruins.

Não dança ao som do mercado. Se as condições não estão saudáveis, prefere não operar.

Para quem é

Quem quer um enfoque estrutural e com janela temporal clara no NAS100.

Quem valoriza processo repetível com perfil de risco moderado .

Quem busca um módulo para a faixa dos EUA — não ruído 24/7.

Se você procura “botão mágico”, não é aqui. Se deseja ordem, clareza e proteção, é exatamente aqui.

Um dia típico com o IBP2

PREP: terminal ligado, painel com a janela do dia e as 24h anteriores carregadas; spread dentro da norma. RANGING: a “caixa” do dia se desenha; o sistema não entra ainda (por projeto). PENDING: ao fechar a janela, as pendentes ficam prontas com expiração definida. IN_TRADE: ao romper, SL/TP são revalidados no líquido; passado o limiar, break-even e depois trailing. READY: trade encerrado; a pendente oposta já foi cancelada; o dia não deixa armadilhas.

Em paralelo, o motor de 24h opera sua própria rotina com independência.

Perguntas que você já está se fazendo

Quanto pode ganhar?

A pergunta útil é: o que acontece nos dias ruins? Resposta: o sistema para. O backtest descreve um caráter; seu resultado dependerá das condições do broker e de como você opera.

Funciona em contas pequenas?

Sim. O Safe-Mode e o arredondamento de lote o tornam amistoso para contas modestas. Comece pequeno, escale pelo processo.

E se o mercado mudar?

O IBP2 não depende de padronagens frágeis, e sim de janelas temporais e bordas estruturais que importam há anos. Diante de volatilidade atípica, o limite diário contém o dano.

Precisa de VPS?

Recomendado. Janelas e pendentes agradecem baixa latência e conexão estável.

Posso “afiar” parâmetros?

Pode — sabendo o custo. Mais agressivo não é sinônimo de mais líquido. Os valores padrão buscam um equilíbrio amigável para conta real.

Três linhas vermelhas

Proteger primeiro, atacar depois. A maioria das contas quebra por emoção, não por sinal. Respeite as regras do mercado. Stops/Freeze/Distâncias mínimas não são opcionais. Olhe o líquido, não o bruto. Ganhar no gráfico e perder na conta… não conta.

Se essa é sua filosofia, o IBP2 encaixa sem fricção.

Agora é um bom momento

Você precisa de um rompimento estrutural para a faixa dos EUA no NAS100.

Quer regras visíveis e auditáveis .

Quer proteções sempre ativas .

Quer um backtest multianual que descreve comportamento — não um slogan.

Deixe o drama para os outros e fique com a disciplina.

Nota técnica (para confiar, não para copiar)

Motores separados com identificadores e limites próprios.

Checagens de SL/TP antes e depois : alinhamento a tick, distâncias mínimas, Stops/Freeze e distância mínima de TP líquido .

OCO, limite diário, limite de margem, cap de lote, filtro de spread, resfriamentos ligados por padrão.

Break-even + trailing que só reduzem risco.

GUI compacto com o essencial: estados, intervalo, ATR, spread, pendentes por motor e expiração, PnL e DD do dia.

Uma última reflexão

Sim, a curva do backtest é bonita. Mas o importante é que ela é suave e legível, sem picos de “sorte”. Essa normalidade sustentável é o que permite continuar operando e dormir bem.

Se você busca no NAS100 uma estratégia com processo, proteção e foco em lucro líquido,

ICONIC BREAKOUT PRO 2 é a escolha racional.

