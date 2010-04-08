ICONIC BREAKOUT PRO 2

충동적 트레이드를, 재현 가능한·측정 가능한·보호된 운용 계획으로.

아침의 단말기를 떠올려보세요.

끊임없이 울리는 신호와 감정의 파도 대신, 그날의 명확한 설계도가 먼저 당신을 맞이합니다. 먼저 관찰, 다음으로 범위 확정, 그리고 마지막으로 ‘가격’에게 일을 맡기는 것. 포지션 사이즈에는 상한이 있고, 리스크는 처음부터 연결되며, 이익실현은 장식이 아니라——스프레드와 수수료를 반영한 ‘순이익’ 기준으로 교정되어 있습니다. 화면에는 세션 범위, ATR, 스프레드, 보류 주문 수, 운용 상태, 당일 드로우다운이 콤팩트한 패널로 또렷하게 정렬됩니다.

이것이 **ICONIC BREAKOUT PRO 2(이하 IBP2)**의 일상입니다.

핵심은 철저히 간결합니다.

세션 범위(Session Range) 브레이크아웃 (미국 주식시장 코어 시간에 초점)

전일 24시간 고점/저점 브레이크아웃

서로 독립된 두 개의 엔진, 하나의 철학. “적게, 그러나 정밀하게.”

캔들을 쫓다 후회하는 루틴은 끝입니다. IBP2는 직감을 재현 가능한 프로세스로 바꿉니다.

왜 ‘또 하나의 브레이크아웃 EA’가 필요한가?

많은 자동매매가 같은 함정에 빠집니다.

너무 이른 진입. 아직 압축 중인 시장에서 쓸데없는 리스크 노출. 문맥 혼동. 그 순간의 작은 돌파와 24시간 구조의 돌파는 본질적으로 다릅니다. 명목상의 SL/TP. 스프레드·수수료를 무시해 차트상으론 ‘이긴’ 착각. 잘못된 분산. 주문만 쪼개고, 책임의 위치는 흐려지는 기현상.

IBP2는 이런 약점을 선제적으로 봉쇄하기 위해 태어났습니다. 필터, 사전 검증, 그리고 두 브레이크아웃 엔진의 공존 규칙——리스크를 가두고 동작을 안정화시키기 위한 설계입니다.

IBP2란 무엇인가(신뢰를 위한 만큼만, 복제 가능한 만큼은 아님)

대상: NAS100(CFD) 특화.

두 개의 독립 모터 : 세션 범위 와 전일 24시간 고/저 . 각 모터에 카운터와 제한, 일일 클리닝 로직이 분리 적용됩니다.

실행 전의 엄격한 프리체크 : 최소거리, 틱 격자 정합, 브로커 Stops/Freeze 준수, ‘순이익’ 기준 TP 최소거리 , 증거금·로트 상한 확인.

리스크 관리 표준 탑재 : OCO(한쪽 체결 시 반대편 자동 취소), 일일 손실 가드 , 증거금 사용률 상한, 하드 로트 캡 , 스프레드 필터, 수정·재시도 쿨다운.

순이익 우선: 이익실현(TP)은 스프레드와 수수료를 고려한 ‘넷(순)’ 기준으로 검증되고, 필요 시 체결 후 자동 재정렬.

재구현 가능한 공식이나 임계값은 공개하지 않습니다. 리스크와 집행을 어떻게 다루는가는 설명하지만, 코드를 복제할 수 있는 구체는 의도적으로 비공개입니다.

두 브레이크아웃 엔진——서로 방해하지 않는 영리함

1) 세션 범위 브레이크아웃

미리 정한 ‘관찰 윈도’에선 보기만 합니다. 그 사이에 **그날의 상자(고/저)**를 그립니다.

관찰 종료 후, 상자 위·아래에 일정 버퍼 를 둔 역지정 주문 을 배치합니다.

보류 주문은 당일 소멸 (그리고 자정 전 자동 청소 ). 야간의 ‘덫’을 남기지 않습니다.

스프레드·최소거리·Freeze 등 브로커 규칙 준수 는 기본.

OCO: 한쪽이 체결되면 다른 쪽은 즉시 폐기합니다.

2) 전일 24시간 고/저 브레이크아웃

날짜가 바뀐 뒤 충분한 지연을 두고, 전일 24시간 고점/저점 의 바깥에 보류 주문을 설정합니다.

마찬가지로 검증·기한·클린업을 수행하되, 세션 범위 엔진과 독립적으로 움직입니다.

결론: 하루의 ‘상자’ 모서리와 24시간 구조의 모서리——두 종류의 엣지를 노리고, 노이즈는 최대한 배제합니다.

리스크 아키텍처(‘지키는’ 순간부터 ‘공격’이 가능해진다)

사이징 : 고정 로트 또는 자본 비율. 여기에 하드 로트 상한 을 더해 ‘욕심으로 과대진입’을 물리적으로 차단.

일일 최대 손실 : 기준 도달 시 그날은 종료 . 손실을 하루 단위로 ‘절단’합니다.

증거금 사용률 상한 : 한 아이디어가 계정 전체를 붙잡지 못하게.

스프레드 필터 : 비용이 지저분한 시간에는 아예 들어가지 않기 .

쿨다운: 무의미한 SL/TP 수정 폭주로 서버에 ‘매달리지 않기’.

‘순이익 TP’와 체결 후 재정렬: 이긴다면 ‘깨끗하게’

많은 EA가 보류 주문에 SL/TP를 붙이면 거기서 끝입니다. IBP2는 다릅니다.

순이익 기준 TP 최소거리 를 강제(필요 시 스프레드/수수료 버퍼 포함).

체결 후, 실제 오픈가가 예상과 어긋나면 브로커 규칙 범위 내에서 SL/TP를 재정렬하여 ‘노렸던 순익 폭’을 유지합니다.

“차트에선 이겼는데 계좌에선 졌다”——그 경험을 피하기 위한 집착입니다.

적극적 관리, 그러나 과잉 공격은 없다

브레이크이븐(BE) : 일정 이상의 평가이익에 도달하면, SL을 아주 살짝 이익 구간 으로.

트레일링 : 잠그는 방향으로만 작동합니다. 되돌려 풀지 않습니다.

Stops/Freeze 준수: 브로커와 싸우지 않습니다. 규칙을 존중합니다.

세이프 모드: 시장이 ‘유쾌하지 않은 날’의 보험

더 엄격한 스프레드 필터 .

극소 로트 강제 로 학습기·극단적 변동성에 적응.

일부 브로커 호환성 때문에, 보류 주문엔 SL/TP를 붙이지 않고 체결 직후 즉시 부여(그래도 ‘순이익 검증’과 최소거리 준수는 유지).

콤팩트 GUI: 쓸 정보만, 바로 보이게

운용 상태(PREP / RANGING / PENDING / IN_TRADE / READY / DAILY_GUARD), 범위와 Δ, 전일 24H 고저, ATR, 스프레드, 리스크 표기, 모터별 보류 주문 수와 다음 만료, 포지션 PnL, 당일 DD.

흩어지지 않고·망설이지 않게. 필요충분, 그래서 빠릅니다.

백테스트(“꿈”이 아니라 “성격 진단”으로 읽으십시오)

기간: 2020/09/04 – 2025/06/27

기초자산: NAS100

품질: 99%(틱)

초기자금: 1,000

핵심 결과

순이익 : 403,748.63

프로핏 팩터 : 2.34

리커버리 팩터 : 26.85

샤프 레이쇼 : 35.91

거래 수 : 2,003

승률 : 약 77.5%(승 1,553 / 패 450)

거래당 기대값 : 201.57

최대 에퀴티 DD : 5.89%(절대 15,034.40)

밸런스 상대 DD : 17.27%

롱 승률: 1,087(75.80%) / 숏 승률: 916(79.59%)

시각적 소견(요점)

에퀴티 곡선 은 완만한 우상향. 트렌드 구간에서 가속하는 규율 있는 브레이크아웃 의 전형.

MFE/MAE 분포 는 바람직한 비대칭: 이익은 달리고, 손실은 얕습니다. 말이 아니라 분포로 증명 .

시간대 집중 은 미 증시 코어. NAS100이 ‘진짜’ 움직이는 시간에만 일 합니다.

주·월 단위 일관성 이 살아 있고, ‘기적의 한 달’에 의존하지 않습니다.

보유 기간은 대체로 짧지만 때로는 이익이 길게 뻗습니다——**“손실은 짧게, 이익은 길게”**라는 행동 원칙과 합치.

이 숫자가 말하는 것

마틴게일·그리드 같은 ‘뒷문’은 불필요합니다. 곡선의 매끄러움은 규칙과 보호 의 부산물.

리스크는 이익의 속도에 비례해 온건하게 변동합니다. OCO, 순이익 TP, 일일 상한, 로트 캡이 제대로 작동하고 있음을 시사합니다.

단,

미래를 보증하지 않습니다. 스프레드, 수수료, 체결 품질 은 실운용에서 체감 차이를 만듭니다.

백테스트는 행동 감사입니다. 규칙이 지켜졌을 때 어떤 성격으로 달리는가를 보여줍니다.

IBP2가 ‘옆에 둘 가치’가 있는 이유

“들어갈까? 말까?”를 프로세스로. 관찰 → 준비 → 집행. 반사가 아니라 구조.

설명 가능성. 패널·로그·상태로 “왜 오늘은 이렇게 했는가”가 보입니다.

브레이크를 밟는 용기 내장. 일일 상한, 비용 필터, 증거금/로트 상한으로 ‘나쁜 날’을 얕고 짧게.

시장에 아부하지 않음. 조건이 나쁜 날엔 과감히 아무것도 하지 않기. 이 ‘하지 않음’이 자산을 지킵니다.

이런 분께 추천합니다

NAS100 코어 시간대 에 구조적 브레이크 로 임하고 싶은 분.

재현 가능한 프로세스 와 온건한 리스크 프로파일 을 원하는 분.

24시간 울리는 노이즈가 아니라, 노릴 시간대를 정해 집중하고 싶은 분.

‘마법 버튼’을 찾는다면 IBP2는 맞지 않습니다.

질서·명료함·보호를 원한다면, 바로 이 도구입니다.

IBP2와 함께하는 하루

PREP: 단말기 기동. 오늘의 윈도와 전일 24H 고/저 로드. 스프레드는 규정 내인가? RANGING: 상자(범위)를 그리는 시간. 아직 들어가지 않습니다——설계대로. PENDING: 관찰 종료 시 보류 주문을 유효기간과 함께 배치. IN_TRADE: 브레이크로 체결. 순이익 TP의 최소거리 검증, 괴리 시 재정렬. 일정 이익 시 BE, 더 진행되면 트레일링. READY: 트레이드 종료. 반대편 주문은 OCO로 사라졌습니다. 당일 안에 정리 완료.

한편, 전일 24H 모터는 독립 타임테이블로 병행 작동합니다.

자주 묻는 질문(그리고 솔직한 답)

얼마나 벌 수 있나요?

유의미한 질문은 “나쁜 날엔 무슨 일이 벌어지나요?”입니다. 답은 멈춥니다. 백테스트는 성격을 보여줍니다. 실적은 브로커 조건과 당신의 운용 습관에 좌우됩니다.

소자본도 가능한가요?

가능합니다. 세이프 모드와 로트 라운딩으로 소액 계정에도 친화적. 작게 시작해, 프로세스로 크게 가세요.

시장 체 regime이 바뀌면?

취약한 패턴 대신 시간 창과 구조적 경계를 축으로 삼습니다. 비정상적 변동성에는 일일 상한이 손상을 잘라냅니다.

VPS가 필요한가요?

권장합니다. 시간 창과 보류 주문은 낮은 지연·안정 회선에서 성능이 향상됩니다.

파라미터를 공격적으로 바꿔도 되나요?

가능하지만 대가를 이해해야 합니다. 과공격 = 순이익 악화가 되기 쉽습니다. 기본값은 실운용 친화적 균형을 노립니다.

세 가지 레드라인

‘지키고 나서 공격’. 계좌를 망가뜨리는 건 시그널이 아니라 감정입니다. 시장 규칙 존중. 최소거리 / Freeze는 절대입니다. 그로스가 아닌 넷을 볼 것. 차트에서 이기고 계좌에서 지는 ‘승리’는 승리가 아닙니다.

이 가치관에 공감한다면, IBP2는 마찰 없이 당신에게 스며듭니다.

왜 ‘지금’인가(CTA)

NAS100 코어 시간대를 구조적 브레이크 로 공략하고 싶다.

보이는 규칙 과 상시 온(ON) 보호장치 가 필요하다.

수년치 백테스트로 ‘성격’을 먼저 확인하고 싶다.

충동을 내려놓고, 규율을 손에.

지금 ICONIC BREAKOUT PRO 2 라이선스를 확보하고, NAS100을 관리 가능하고 재현적인 퍼즐 조각으로 바꾸십시오.

기술 메모(신뢰를 위해, 복제를 위해선 아님)

두 모터는 식별자와 상한 을 분리하여 운용 충돌을 예방합니다.

사전·사후 SL/TP 검증 : 틱 정합, 최소거리, Stops/Freeze, 순이익 TP 최소거리 .

OCO, 일일 상한, 증거금 상한, 로트 캡, 스프레드 필터, 쿨다운 을 표준 탑재.

BE + 트레일링 은 리스크를 줄이는 방향으로만 작동.

콤팩트 GUI는 상태·범위·ATR·스프레드·모터별 보류/만료·PnL·당일 DD를 즉시 제공합니다.

마지막으로——곡선보다 중요한 것

곡선이 예쁘다는 건 매력적입니다. 그러나 정말 중요한 건, 곡선이 매끄럽고 설명 가능하다는 사실입니다. 우연이 아니라 습관으로 쌓입니다. 그래서 운용을 지속할 수 있고, 평온한 수면을 보장합니다.

만약 당신이 NAS100 운용에서 프로세스·보호·순이익 지향을 찾고 있다면,

ICONIC BREAKOUT PRO 2는 이성적인 선택입니다.

지금 라이선스를 확보하세요.

규칙이 당신의 감정을 이끌고, 시간이 당신의 우위를 증폭시킬 것입니다.

