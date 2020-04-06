Iconic Breakout Pro 2
- エキスパート
- Maurice Prang
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 15
“思いつきトレード”を、再現性のある・測定できる・守られた運用計画へ。
想像してみてください。
朝の端末は、矢継ぎ早のシグナルや感情の波ではなく、明確な一日の設計図であなたを迎えます。最初に観察、次に枠組みの確定、そして最後に価格そのものに仕事をさせる。ポジションサイズには上限があり、リスクは最初からつながり、利確は飾りではなく——スプレッドや手数料を加味した“純利益”を狙うよう校正されています。画面には、セッションのレンジ、ATR、スプレッド、保留注文の数、運用ステータス、そして当日のドローダウンがコンパクトなパネルで整然と並ぶ。
これが、**ICONIC BREAKOUT PRO 2（IBP2）**の日常です。
中核は徹底的にシンプル。
-
セッション・レンジのブレイクアウト（米株市場のコア時間にフォーカス）
-
前日24時間の高安ブレイクアウト
2つの独立したエンジン、1つの哲学。“少なく、しかし精度高く”。
ローソク足を追いかけて後悔する日々に終止符を。IBP2は直感を再現可能なプロセスへ変えます。
なぜ“ブレイクアウトEA”がまた必要なのか？
多くの自動売買が同じ“落とし穴”にハマります。
-
早すぎるエントリー。 まだ圧縮中の市場で無駄にリスクを晒す。
-
文脈の混同。 その場の小さなブレイクと、24時間構造のブレイクは別物。
-
名ばかりのSL/TP。 スプレッドと手数料を無視して、チャート上だけ“勝っている”錯覚。
-
誤った分散。 小口の注文を増やすだけで、責任の所在が曖昧に。
IBP2はこれらの弱点を先回りして封じるために生まれました。フィルター、事前検証、そして2つのブレイクエンジンの共存ルール——リスクを閉じ込め、挙動を安定させるための設計です。
IBP2とは何か（信頼に足るだけ、再現されない程度に）
-
対象はNAS100（CFD）に特化。
-
2つの独立モーター：「セッション・レンジ」と「前日24時間の高安」。それぞれにカウンタや制限、日次クリーニングを実装。
-
実行前の厳格なプリチェック：最小距離、ティック整合、ブローカーのStops/Freeze順守、“純利益”でのTP最小距離、証拠金とロット上限。
-
リスク管理を標準装備：OCO（片方約定で反対側を自動取消）、日次損失ガード、証拠金使用率の上限、ロット上限キャップ、スプレッド・フィルタ、クールダウン。
-
“純利益優先”：利確はスプレッドと手数料を考慮したネットで検証され、必要なら約定後に自動再調整。
再実装可能な公式や閾値は開示しません。リスクと執行をどう扱うかは説明しますが、コードを再現できる具体は伏せます。
2つのブレイクアウト・エンジン——互いに干渉しない賢さ
1) セッション・レンジのブレイク
-
あらかじめ定めた“観察ウィンドウ”では見守るだけ。その間に「本日の箱（高安）」を描きます。
-
観察終了後、箱の上下に一定のバッファを置いて逆指値を配置。
-
当日中に期限切れ（かつ日跨ぎは自動クリア）。夜間の“罠”を残しません。
-
スプレッドや最小距離、Freezeなどブローカールールを遵守。
-
OCO：片方が約定すれば、もう片方は即座に撤去。
2) 前日24時間の高安ブレイク
-
日付の切り替え後、少し時間を置いてから、前日24Hの高値/安値の外側に保留注文を設置。
-
同じく検証・期限・クリーンアップを実施。セッション・レンジとは独立稼働。
結論：1日の“箱”の縁、そして24時間構造の縁——2種類のエッジを狙い、ノイズは極力排除。
本気のリスク・アーキテクチャ（“守る”から“攻める”へ）
-
サイズ決定：固定ロット or 証拠金比率。さらにハード上限ロットで“つい増やしすぎ”を物理的にブロック。
-
日次最大損失：到達したらその日は終了。ダメージを日にちで切る。
-
証拠金使用率の上限：1つのアイデアが口座全体を縛らないように。
-
スプレッド・フィルタ：コストが醜いときは入らない。
-
クールダウン：無意味な改定連打でサーバーに“すがらない”。
“純利益TP”と約定後の再調整：勝ちを“キレイに”
多くのEAは、保留注文にSL/TPを付けたらそれっきり。IBP2は違います。
-
純利益（ネット）での利確最小距離を要求（必要に応じてスプレッド/手数料バッファを含められる）。
-
約定後、実際のオープン価格が想定とズレた場合、ブローカー規則の範囲でSL/TPを再調整して**“狙ったネット利幅”を維持**。
「チャートでは勝っていたのに、口座では負けている」——あの経験を避けるための執念です。
積極管理、過剰攻撃はしない
-
ブレイクイーブン：一定の含み益を越えたら、SLをわずかに利益側へ。
-
トレーリング：一方向にしか締めません。緩めません。
-
Stops/Freezeの遵守：ブローカーと喧嘩はしない。共存する。
セーフモード：市場が“よろしくない日”の保険
-
より厳しめのスプレッド・フィルタ。
-
極小ロットの強制で学習期や極端なボラにも適応。
-
一部ブローカー互換性のため、保留時はSL/TPを付けず、約定直後に速やかに付与（それでも純利益の検証と最小距離の順守は維持）。
コンパクトGUI：使う情報だけを、見やすく
運用ステータス（PREP / RANGING / PENDING / IN_TRADE / READY / DAILY_GUARD）、レンジとΔ、前日24H高安、ATR、スプレッド、リスク表示、各モーター別の保留注文数と次回期限、ポジションPnL、当日DD。
散らからない・迷わない。必要十分、だから速い。
バックテスト（“夢”ではなく“性格診断”として読む）
期間：2020/09/04 – 2025/06/27
銘柄：NAS100
品質：99%（ティック）
初期証拠金：1,000
主要結果
-
純利益：403,748.63
-
プロフィットファクター：2.34
-
リカバリーファクター：26.85
-
シャープレシオ：35.91
-
取引回数：2,003
-
勝率：約77.5%（勝ち1,553 / 負け450）
-
1取引期待値：201.57
-
エクイティ最大DD：5.89%（絶対値 15,034.40）
-
バランス相対DD：17.27%
-
ロング勝率：1,087（75.80%）／ショート勝率：916（79.59%）
ビジュアル所見（要点）
-
エクイティ曲線は素直に右肩上がり。トレンドフェーズで加速する“規律あるブレイク”の典型。
-
MFE/MAEの分布は望ましい非対称：勝ちが走り、負けは浅い。これは“口先”ではなく分布で証明。
-
時間帯の集中は米国市場コア。NAS100が本当に動く時間にだけ働く。
-
週次・月次の一貫性があり、“奇跡の一か月”に依存しない。
-
保有期間は概ね短め。ときに利が伸びる——**“利益は伸ばし、損は早く切る”**の挙動と整合。
この数字が語ること
-
マーチンやグリッドの“裏技”は不要。曲線の滑らかさは規則と保護の副産物。
-
リスクは利益のペースに比例して穏やかに推移。OCO、純利益TP、日次上限、ロットキャップが機能している。
ただし——
-
未来を保証するものではありません。スプレッド、手数料、約定品質は実運用で効きます。
-
バックテストは“行動監査”。ルールが守られ、どんな性格で走るのかを示すものです。
IBP2が“手元に置く価値”を持つ理由
-
「入る？入らない？」をプロセス化。 観察 → 準備 → 執行。反射ではなく、構造。
-
説明可能。 パネル・ログ・ステータスで“なぜ今日はこうなのか”が見える。
-
ブレーキを踏む勇気を内蔵。 日次上限、コストフィルタ、証拠金/ロットの上限で“悪い日”を浅く、短く。
-
市場に迎合しない。 条件が悪い日はあえて何もしない。この“何もしない”が資産を守る。
こんな方に
-
NAS100のコア時間に、構造的なブレイクで臨みたい。
-
再現できるプロセスと穏当なリスクプロファイルを求める。
-
24時間鳴りっぱなしのノイズではなく、狙う時間を決めて集中したい。
“魔法のボタン”を探しているなら、IBP2は向きません。
秩序・明快さ・保護を求めるなら、まさにここです。
IBP2と過ごす一日
-
PREP：端末起動。今日のウィンドウと前日24H高安を読込み。スプレッドは規定内か。
-
RANGING：箱（レンジ）を描く時間。まだ入らない——設計通り。
-
PENDING：観察終了で保留注文を期限付きで配置。
-
IN_TRADE：ブレイクで約定。純利益TPの最小距離を検証し、ズレがあれば再調整。一定の含み益でBE、さらにトレーリング。
-
READY：トレード終了。反対側はOCOで消えている。当日中に掃除完了。
同時に、前日24Hモーターは独立したタイムテーブルで動いています。
よくある質問（と、正直な答え）
どれくらい稼げる？
有益な問いは「悪い日に何が起こる？」。答えは止まる。バックテストが示すのは性格。実績はブローカーの条件とあなたの運用作法に依存します。
小資金でも動く？
動きます。セーフモードとロットの丸めで、小口にも親和的。小さく始めて、プロセスで大きく。
相場が変わったら？
脆いパターンに頼らず、時間窓と構造的な縁を基軸にしています。異常なボラには日次上限がダメージを切ります。
VPSは必要？
推奨。時間窓と保留注文は、低レイテンシと安定回線で性能が上がります。
パラメータは尖らせられる？
可能です。ただし代償を理解してください。攻めすぎ＝純利益の悪化になりがち。標準値は実運用に優しい均衡を狙っています。
3つのレッドライン
-
“守ってから攻める”。 口座が壊れるのはシグナルではなく、感情です。
-
市場の規則を尊重。 最小距離 / Freeze は絶対。
-
グロスではなくネットを見る。 チャートで勝ち、口座で負ける“勝ち”は、勝ちではない。
この価値観に共感できるなら、IBP2は摩擦なくあなたに馴染みます。
“今”が良い理由（CTA）
-
NAS100のコア時間を、構造的ブレイクで攻めたい。
-
見えるルールと常時オンの保護が欲しい。
-
年単位のバックテストで“性格”を確かめたい。
衝動を手放し、規律を手に。
ICONIC BREAKOUT PRO 2 のライセンスを今すぐ取得し、NAS100を管理可能で再現的なピースへ。
技術的ノート（信頼のために、コピーのためではない）
-
2モーターは識別子と上限を分離。
-
事前・事後のSL/TP検証：ティック整合、最小距離、Stops/Freeze、そして純利益TPの最小距離。
-
OCO、日次上限、証拠金上限、ロットキャップ、スプレッド・フィルタ、クールダウンを標準装備。
-
BE＋トレーリングはリスクを下げる方向にのみ機能。
-
コンパクトGUIが“要点だけ”を即表示：ステータス、レンジ、ATR、スプレッド、モーター別の保留数と期限、PnL、当日DD。
最後に——数字よりも大切なこと
曲線がきれいなのは魅力的です。しかし本当に重要なのは、曲線がなめらかで説明可能だという事実。偶然ではなく習慣で積み上がる。だから、運用を続けられるし、よく眠れる。
もしあなたがNAS100にプロセス・保護・純利益志向を求めるなら、
ICONIC BREAKOUT PRO 2は理性的な選択です。
ライセンスを今すぐ取得
ルールがあなたの感情を導き、時間があなたの優位性を増幅します。