ICONIC BREAKOUT PRO 2

Transformez l’impulsif en reproductible. Laissez le hasard, adoptez une méthode.

Imaginez votre matinée de trading.

Plus d’alertes incessantes ni de montagnes russes émotionnelles. À la place : un plan de la journée lisible, des fenêtres horaires définies, des règles nettes, et une exécution qui ne tremble pas. Observer d’abord, mesurer ensuite, laisser le prix travailler pour vous, avec un risque borné dès l’origine et un take-profit pensé en termes de profit net (spread et commissions inclus). Sur l’écran, un panneau compact synthétise l’essentiel : range de session, ATR, spread, nombre d’ordres en attente, statut, drawdown du jour, PnL.

Bienvenue dans la routine d’ICONIC BREAKOUT PRO 2 (IBP2).

Le cœur est volontairement simple :

Un breakout de range de session (calé sur le cœur de séance US).

Un breakout du plus haut/plus bas des 24h précédentes.

Deux moteurs indépendants, une seule philosophie : “peu, mais précis.”

Finies les poursuites de bougies et les regrets. IBP2 transforme l’intuition en processus reproductible.

Pourquoi « un EA de breakout » de plus ?

Beaucoup d’automates tombent dans les mêmes pièges :

Entrer trop tôt. Exposition inutile alors que le marché compacte encore. Confondre les contextes. Le micro-breakout local n’a rien à voir avec la rupture d’une structure 24h. SL/TP décoratifs. On “gagne” sur le graphique et on perd sur le compte, car le spread et les commissions n’ont pas été intégrés. Diversifier à contre-sens. Multiplier les ordres sans cadrer la responsabilité du risque.

IBP2 pré-bloque ces faiblesses : filtrage, pré-contrôles stricts, deux moteurs séparés qui coexistent sans se gêner, et une architecture de risque qui coupe court aux mauvaises surprises.

Ce qu’est IBP2 (de quoi vous faire confiance, sans livrer la recette)

Spécialisé NAS100 (CFD).

Deux moteurs autonomes : Range de session et Haut/Bas des 24h précédentes. Chacun dispose de son identifiant, de ses limites et d’une logique de nettoyage quotidienne.

Pré-contrôle avant exécution : distances minimales, alignement sur le pas de tick, respect des Stops/Freeze du broker, vérification “profit net” du TP , contrôle de marge et plafond dur de taille de lot .

Gestion du risque intégrée : OCO (un côté exécuté, l’autre annulé), garde-fou journalier de pertes , limite d’utilisation de marge, cap de lot , filtre de spread, et temporisations d’édition/relance.

Priorité au net : le TP est évalué après spread & commissions ; si l’exécution décale l’open, IBP2 ré-aligne SL/TP (dans les règles broker) pour conserver la distance de profit net visée.

Nous décrivons l’approche, pas la formule duplicable. Les seuils, grilles et enchaînements précis sont volontairement non divulgués pour éviter toute rétro-ingénierie.

Les deux moteurs, sans collision

1) Breakout de range de session

Pendant une fenêtre de pure observation , IBP2 trace la “boîte” du jour (haut/bas).

À la fin de l’observation, il place des ordres stop au-dessus/au-dessous, avec buffer , et une date d’expiration .

Respect strict des distances minimales et contraintes broker, OCO pour éviter la double exposition, nettoyage avant minuit si nécessaire.

2) Breakout du Haut/Bas des 24h précédentes

Après la clôture journalière et un court délai, IBP2 place ses ordres autour du H/L des 24h passées .

La logique est totalement indépendante du moteur “range de session” (identifiants, limites, temporisations distincts).

Conséquence : vous visez deux bords structurels (la boîte du jour et la structure 24h), sans sur-traitement, sans chevauchement.

Architecture de risque : protéger d’abord, attaquer ensuite

Sizing au lot fixe ou en pourcentage d’équité, avec cap dur pour empêcher toute dérive agressive.

Perte max journalière : dès le seuil atteint, la journée est coupée .

Plafond d’utilisation de marge : un scénario ne doit pas capturer la totalité du compte.

Filtre de spread : si le coût est sale, on s’abstient .

Temporisations : pas de mitraillage de modifications SL/TP ; calme et règles.

TP “profit net” et réalignement post-exécution : gagner proprement

La plupart des EA attachent un TP à l’ordre et s’en contentent. IBP2 va plus loin :

Il impose une distance minimale de TP en net (spread + commissions + éventuel buffer).

Après exécution, si l’open réel s’éloigne du prix de référence, IBP2 ré-aligne SL/TP (en respectant Stops/Freeze) pour maintenir le net visé.

Le but : en finir avec “le graph gagne mais le compte perd”.

Gestion active, sans sur-pilotage

Break-even : au-delà d’un certain gain latent, SL remonte/lâche de quelques points en profit .

Trailing : uniquement dans le sens du verrouillage (jamais en arrière).

Stops/Freeze : IBP2 respecte la règle broker. Il ne lutte pas contre la micro-structure.

Safe Mode : l’assurance des journées “désagréables”

Filtre de spread plus strict.

Micro-lot forcé pour la phase d’apprentissage ou de volatilité extrême.

Selon les brokers, IBP2 peut attacher SL/TP après exécution (pour la compatibilité), tout en maintenant la logique “TP net” + distances minimales.

GUI compact : ce qui compte, tout de suite

Statut (PREP / RANGING / PENDING / IN_TRADE / READY / DAILY_GUARD), range et Δ, H/L des 24h, ATR, spread, risque affiché, compteurs d’ordres par moteur et prochaine expiration, PnL et drawdown du jour.

Zéro fouillis, zéro hésitation. Vous décidez plus vite, avec plus de calme.

Backtest intégré : lisez-le comme un profil de comportement

Périmètre : 04/09/2020 – 27/06/2025

Sous-jacent : NAS100

Qualité : 99% (tick)

Capital initial : 1 000

Chiffres clés

Profit net : 403 748,63

Profit factor : 2,34

Recovery factor : 26,85

Sharpe : 35,91

Nombre de trades : 2 003

Taux de réussite : ~77,5 % (gagnants 1 553 / perdants 450)

Espérance par trade : 201,57

Max drawdown en équité : 5,89 % (absolu 15 034,40)

Drawdown relatif du solde : 17,27 %

Gagnants longs : 1 087 (75,80 %) / Gagnants shorts : 916 (79,59 %)

Lecture visuelle (essentielle)

Courbe d’équité ascendante et régulière : la signature d’un breakout discipliné.

Distribution MFE/MAE asymétrique “saine” : les gains courent, les pertes sont courtes.

Concentration horaire : cœur de séance US — IBP2 n’opère que quand le NAS100 vit vraiment .

Cohérence hebdo/mensuelle : pas besoin d’un “mois miracle”.

Durées de détention : plutôt courtes, mais capables de s’étirer lorsque la tendance porte — exactement ce qu’on attend d’un breakout avec règles.

Ce que ces chiffres disent

Nulle nécessité de martingale/grid. La progression vient des règles et des garde-fous .

Le risque reste contenu malgré l’accélération des gains quand le marché déroule. OCO, TP net, plafond journalier, cap de lot — tout est actif.

Mais

Aucun backtest ne garantit l’avenir. Spread, commissions et qualité d’exécution changent la musique en réel.

Voyez ce backtest comme un audit de comportement : “quand les règles tournent, comment l’algorithme se comporte-t-il ?”

Pourquoi IBP2 « gagne sa place » sur votre VPS

Il convertit “ j’y vais / j’y vais pas ” en processus : observation → préparation → placement → gestion.

Il est expliquable : statuts, panneaux, logs. Vous saurez “pourquoi aujourd’hui il a fait X”.

Il ose freiner : plafond journalier, filtre de coût, marge/lot cap — pour des journées “mauvaises” courtes et peu profondes .

Il respecte la devise : ne rien faire quand les conditions sont mauvaises est parfois la meilleure décision.

Pour qui ?

Ceux qui veulent cibler le NAS100 en cœur de séance avec des ruptures structurelles .

Ceux qui recherchent un profil de risque sobre et un process reproductible .

Ceux qui préfèrent une fenêtre horaire maîtrisée plutôt que du bruit 24/7.

Si vous cherchez un “bouton magique”, IBP2 n’est pas pour vous.

Si vous voulez ordre, clarté, protection, IBP2 est votre outil.

Une journée type avec IBP2

PREP : mise en route, chargement du H/L 24h, contrôle du spread. RANGING : on observe et on mesure la boîte — pas d’entrée. PENDING : à la fin de l’observation, pose d’ordres temporisés avec buffer. IN_TRADE : exécution sur breakout. Contrôle du TP net, réalignement si nécessaire. BE à partir d’un gain latent, puis trailing. READY : clôture. L’autre côté a été annulé par OCO. Nettoyage avant fin de journée.

En parallèle, le moteur H/L 24h suit sa propre horloge (décalée et autonome).

Questions fréquentes (réponses franches)

Combien puis-je gagner ?

La vraie question : “que se passe-t-il les mauvais jours ?” Réponse : on s’arrête. Le backtest montre un caractère, pas une promesse.

Petit compte, possible ?

Oui. Safe Mode et arrondi des lots permettent un démarrage modeste. Commencez petit, scalez avec la méthode.

Et si le régime de marché change ?

IBP2 s’appuie sur des bords temporels et structurels, pas sur des motifs fragiles. En volatilité extrême, le plafond journalier coupe court aux dommages.

VPS nécessaire ?

Recommandé. Fenêtres horaires et ordres en attente aiment la latence basse et une connexion propre.

Puis-je pousser les paramètres ?

Oui, mais le coût marginal apparaît vite : un paramétrage trop agressif dégrade le profit net. Les valeurs par défaut visent un équilibre exploitable.

Trois lignes rouges

Protéger avant d’attaquer. Ce n’est pas le signal qui détruit un compte, ce sont les émotions. Respecter la micro-structure. Distances mini / Freeze ne se négocient pas. Raisonner en net, pas en brut. Gagner sur le chart mais perdre en compte n’est pas gagner.

Si ces principes vous parlent, IBP2 s’intégrera sans friction à votre routine.

Pourquoi maintenant (appels à l’action)

Vous voulez exploiter le NAS100 quand il bouge vraiment , pas au hasard.

Vous exigez des règles visibles et des protections toujours actives .

Vous appréciez d’évaluer le caractère d’un système sur plusieurs années de données.

Rangez l’impulsif, adoptez la méthode.

Obtenez votre licence ICONIC BREAKOUT PRO 2 aujourd’hui et transformez le NAS100 en puzzle gérable, mesurable et répliqué jour après jour.

Note technique (juste ce qu’il faut, pas de quoi cloner)

Les deux moteurs ont des magics, compteurs et limites distincts pour éviter les conflits.

Double barrière SL/TP : contrôles avant et après exécution (tick grid, distances mini, Stops/Freeze, TP net minimum ).

OCO, plafond journalier, plafond marge, cap lot, filtre spread, cooldown : standards intégrés.

BE + trailing : seulement dans le sens du verrouillage — jamais de relâchement .

GUI compact : état, range, ATR, spread, ordres par moteur, prochaine expiration, PnL, DD du jour — tout en un coup d’œil.

La vérité qui compte plus que la plus belle courbe

Une belle courbe séduit. Une courbe lisse, explicable et reproductible permet de dormir. IBP2 ne promet pas des miracles ; il offre une discipline qui s’accumule, qui survit aux cycles, et qui vous évite les coups de sang chers payés.

Si vous cherchez dans le NAS100 du processus, de la protection et un focus sur le profit net,

ICONIC BREAKOUT PRO 2 est un choix rationnel.

