Iconic Breakout Pro 2

ICONIC BREAKOUT PRO 2

Transformez l’impulsif en reproductible. Laissez le hasard, adoptez une méthode.

Imaginez votre matinée de trading.
Plus d’alertes incessantes ni de montagnes russes émotionnelles. À la place : un plan de la journée lisible, des fenêtres horaires définies, des règles nettes, et une exécution qui ne tremble pas. Observer d’abord, mesurer ensuite, laisser le prix travailler pour vous, avec un risque borné dès l’origine et un take-profit pensé en termes de profit net (spread et commissions inclus). Sur l’écran, un panneau compact synthétise l’essentiel : range de session, ATR, spread, nombre d’ordres en attente, statut, drawdown du jour, PnL.

Bienvenue dans la routine d’ICONIC BREAKOUT PRO 2 (IBP2).

Le cœur est volontairement simple :

  • Un breakout de range de session (calé sur le cœur de séance US).

  • Un breakout du plus haut/plus bas des 24h précédentes.

Deux moteurs indépendants, une seule philosophie : “peu, mais précis.”
Finies les poursuites de bougies et les regrets. IBP2 transforme l’intuition en processus reproductible.

Pourquoi « un EA de breakout » de plus ?

Beaucoup d’automates tombent dans les mêmes pièges :

  1. Entrer trop tôt. Exposition inutile alors que le marché compacte encore.

  2. Confondre les contextes. Le micro-breakout local n’a rien à voir avec la rupture d’une structure 24h.

  3. SL/TP décoratifs. On “gagne” sur le graphique et on perd sur le compte, car le spread et les commissions n’ont pas été intégrés.

  4. Diversifier à contre-sens. Multiplier les ordres sans cadrer la responsabilité du risque.

IBP2 pré-bloque ces faiblesses : filtrage, pré-contrôles stricts, deux moteurs séparés qui coexistent sans se gêner, et une architecture de risque qui coupe court aux mauvaises surprises.

Ce qu’est IBP2 (de quoi vous faire confiance, sans livrer la recette)

  • Spécialisé NAS100 (CFD).

  • Deux moteurs autonomes : Range de session et Haut/Bas des 24h précédentes. Chacun dispose de son identifiant, de ses limites et d’une logique de nettoyage quotidienne.

  • Pré-contrôle avant exécution : distances minimales, alignement sur le pas de tick, respect des Stops/Freeze du broker, vérification “profit net” du TP, contrôle de marge et plafond dur de taille de lot.

  • Gestion du risque intégrée : OCO (un côté exécuté, l’autre annulé), garde-fou journalier de pertes, limite d’utilisation de marge, cap de lot, filtre de spread, et temporisations d’édition/relance.

  • Priorité au net : le TP est évalué après spread & commissions ; si l’exécution décale l’open, IBP2 ré-aligne SL/TP (dans les règles broker) pour conserver la distance de profit net visée.

Nous décrivons l’approche, pas la formule duplicable. Les seuils, grilles et enchaînements précis sont volontairement non divulgués pour éviter toute rétro-ingénierie.

Les deux moteurs, sans collision

1) Breakout de range de session

  • Pendant une fenêtre de pure observation, IBP2 trace la “boîte” du jour (haut/bas).

  • À la fin de l’observation, il place des ordres stop au-dessus/au-dessous, avec buffer, et une date d’expiration.

  • Respect strict des distances minimales et contraintes broker, OCO pour éviter la double exposition, nettoyage avant minuit si nécessaire.

2) Breakout du Haut/Bas des 24h précédentes

  • Après la clôture journalière et un court délai, IBP2 place ses ordres autour du H/L des 24h passées.

  • La logique est totalement indépendante du moteur “range de session” (identifiants, limites, temporisations distincts).

Conséquence : vous visez deux bords structurels (la boîte du jour et la structure 24h), sans sur-traitement, sans chevauchement.

Architecture de risque : protéger d’abord, attaquer ensuite

  • Sizing au lot fixe ou en pourcentage d’équité, avec cap dur pour empêcher toute dérive agressive.

  • Perte max journalière : dès le seuil atteint, la journée est coupée.

  • Plafond d’utilisation de marge : un scénario ne doit pas capturer la totalité du compte.

  • Filtre de spread : si le coût est sale, on s’abstient.

  • Temporisations : pas de mitraillage de modifications SL/TP ; calme et règles.

TP “profit net” et réalignement post-exécution : gagner proprement

La plupart des EA attachent un TP à l’ordre et s’en contentent. IBP2 va plus loin :

  • Il impose une distance minimale de TP en net (spread + commissions + éventuel buffer).

  • Après exécution, si l’open réel s’éloigne du prix de référence, IBP2 ré-aligne SL/TP (en respectant Stops/Freeze) pour maintenir le net visé.

Le but : en finir avec “le graph gagne mais le compte perd”.

Gestion active, sans sur-pilotage

  • Break-even : au-delà d’un certain gain latent, SL remonte/lâche de quelques points en profit.

  • Trailing : uniquement dans le sens du verrouillage (jamais en arrière).

  • Stops/Freeze : IBP2 respecte la règle broker. Il ne lutte pas contre la micro-structure.

Safe Mode : l’assurance des journées “désagréables”

  • Filtre de spread plus strict.

  • Micro-lot forcé pour la phase d’apprentissage ou de volatilité extrême.

  • Selon les brokers, IBP2 peut attacher SL/TP après exécution (pour la compatibilité), tout en maintenant la logique “TP net” + distances minimales.

GUI compact : ce qui compte, tout de suite

Statut (PREP / RANGING / PENDING / IN_TRADE / READY / DAILY_GUARD), range et Δ, H/L des 24h, ATR, spread, risque affiché, compteurs d’ordres par moteur et prochaine expiration, PnL et drawdown du jour.
Zéro fouillis, zéro hésitation. Vous décidez plus vite, avec plus de calme.

Backtest intégré : lisez-le comme un profil de comportement

Périmètre : 04/09/2020 – 27/06/2025
Sous-jacent : NAS100
Qualité : 99% (tick)
Capital initial : 1 000

Chiffres clés

  • Profit net : 403 748,63

  • Profit factor : 2,34

  • Recovery factor : 26,85

  • Sharpe : 35,91

  • Nombre de trades : 2 003

  • Taux de réussite : ~77,5 % (gagnants 1 553 / perdants 450)

  • Espérance par trade : 201,57

  • Max drawdown en équité : 5,89 % (absolu 15 034,40)

  • Drawdown relatif du solde : 17,27 %

  • Gagnants longs : 1 087 (75,80 %) / Gagnants shorts : 916 (79,59 %)

Lecture visuelle (essentielle)

  • Courbe d’équité ascendante et régulière : la signature d’un breakout discipliné.

  • Distribution MFE/MAE asymétrique “saine” : les gains courent, les pertes sont courtes.

  • Concentration horaire : cœur de séance US — IBP2 n’opère que quand le NAS100 vit vraiment.

  • Cohérence hebdo/mensuelle : pas besoin d’un “mois miracle”.

  • Durées de détention : plutôt courtes, mais capables de s’étirer lorsque la tendance porte — exactement ce qu’on attend d’un breakout avec règles.

Ce que ces chiffres disent

  • Nulle nécessité de martingale/grid. La progression vient des règles et des garde-fous.

  • Le risque reste contenu malgré l’accélération des gains quand le marché déroule. OCO, TP net, plafond journalier, cap de lot — tout est actif.

Mais

  • Aucun backtest ne garantit l’avenir. Spread, commissions et qualité d’exécution changent la musique en réel.

  • Voyez ce backtest comme un audit de comportement : “quand les règles tournent, comment l’algorithme se comporte-t-il ?”

Pourquoi IBP2 « gagne sa place » sur votre VPS

  • Il convertit “j’y vais / j’y vais pas” en processus : observation → préparation → placement → gestion.

  • Il est expliquable : statuts, panneaux, logs. Vous saurez “pourquoi aujourd’hui il a fait X”.

  • Il ose freiner : plafond journalier, filtre de coût, marge/lot cap — pour des journées “mauvaises” courtes et peu profondes.

  • Il respecte la devise : ne rien faire quand les conditions sont mauvaises est parfois la meilleure décision.

Pour qui ?

  • Ceux qui veulent cibler le NAS100 en cœur de séance avec des ruptures structurelles.

  • Ceux qui recherchent un profil de risque sobre et un process reproductible.

  • Ceux qui préfèrent une fenêtre horaire maîtrisée plutôt que du bruit 24/7.

Si vous cherchez un “bouton magique”, IBP2 n’est pas pour vous.
Si vous voulez ordre, clarté, protection, IBP2 est votre outil.

Une journée type avec IBP2

  1. PREP : mise en route, chargement du H/L 24h, contrôle du spread.

  2. RANGING : on observe et on mesure la boîte — pas d’entrée.

  3. PENDING : à la fin de l’observation, pose d’ordres temporisés avec buffer.

  4. IN_TRADE : exécution sur breakout. Contrôle du TP net, réalignement si nécessaire. BE à partir d’un gain latent, puis trailing.

  5. READY : clôture. L’autre côté a été annulé par OCO. Nettoyage avant fin de journée.

En parallèle, le moteur H/L 24h suit sa propre horloge (décalée et autonome).

Questions fréquentes (réponses franches)

Combien puis-je gagner ?
La vraie question : “que se passe-t-il les mauvais jours ?” Réponse : on s’arrête. Le backtest montre un caractère, pas une promesse.

Petit compte, possible ?
Oui. Safe Mode et arrondi des lots permettent un démarrage modeste. Commencez petit, scalez avec la méthode.

Et si le régime de marché change ?
IBP2 s’appuie sur des bords temporels et structurels, pas sur des motifs fragiles. En volatilité extrême, le plafond journalier coupe court aux dommages.

VPS nécessaire ?
Recommandé. Fenêtres horaires et ordres en attente aiment la latence basse et une connexion propre.

Puis-je pousser les paramètres ?
Oui, mais le coût marginal apparaît vite : un paramétrage trop agressif dégrade le profit net. Les valeurs par défaut visent un équilibre exploitable.

Trois lignes rouges

  1. Protéger avant d’attaquer. Ce n’est pas le signal qui détruit un compte, ce sont les émotions.

  2. Respecter la micro-structure. Distances mini / Freeze ne se négocient pas.

  3. Raisonner en net, pas en brut. Gagner sur le chart mais perdre en compte n’est pas gagner.

Si ces principes vous parlent, IBP2 s’intégrera sans friction à votre routine.

Pourquoi maintenant (appels à l’action)

  • Vous voulez exploiter le NAS100 quand il bouge vraiment, pas au hasard.

  • Vous exigez des règles visibles et des protections toujours actives.

  • Vous appréciez d’évaluer le caractère d’un système sur plusieurs années de données.

Rangez l’impulsif, adoptez la méthode.
Obtenez votre licence ICONIC BREAKOUT PRO 2 aujourd’hui et transformez le NAS100 en puzzle gérable, mesurable et répliqué jour après jour.

Note technique (juste ce qu’il faut, pas de quoi cloner)

  • Les deux moteurs ont des magics, compteurs et limites distincts pour éviter les conflits.

  • Double barrière SL/TP : contrôles avant et après exécution (tick grid, distances mini, Stops/Freeze, TP net minimum).

  • OCO, plafond journalier, plafond marge, cap lot, filtre spread, cooldown : standards intégrés.

  • BE + trailing : seulement dans le sens du verrouillage — jamais de relâchement.

  • GUI compact : état, range, ATR, spread, ordres par moteur, prochaine expiration, PnL, DD du jour — tout en un coup d’œil.

La vérité qui compte plus que la plus belle courbe

Une belle courbe séduit. Une courbe lisse, explicable et reproductible permet de dormir. IBP2 ne promet pas des miracles ; il offre une discipline qui s’accumule, qui survit aux cycles, et qui vous évite les coups de sang chers payés.

Si vous cherchez dans le NAS100 du processus, de la protection et un focus sur le profit net,
ICONIC BREAKOUT PRO 2 est un choix rationnel.

Prenez votre licence maintenant.
Laissez vos règles piloter vos émotions, et laissez le temps amplifier votre avantage.


https://t.me/iconicsolutions_official


Produits recommandés
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
Experts
Flex Gold System is a reversal EA that can find the reversal gold price with high accuracy in a timeframe of 30 minutes. The EA is fit for the gold price behavior and can survive in high volatility situations. Traders could adjust a lot size to gain more profit but on the other hand, the risk will be higher so you can set a stop loss with USD or a percentage of the balance. The EA was made by a professional gold trader who has lots of experience in the gold market. Recommend the minimum capital
Gold AI Robot
Antonio Simon Del Vecchio
5 (1)
Experts
Bonus : recevez 1 EA gratuit (pour 2 comptes) – contactez-moi après l’achat Gold AI Robot – Robot de trading avancé pour XAUUSD (Or) avec IA et détection de retracements Filtre IA et recherche de retracements clés pour identifier des opportunités précises sur le marché de l’or. Gold AI Robot fonctionne sur XAUUSD (Or) en timeframe H1. Il analyse les mouvements de prix pour détecter des retracements significatifs, ouvre des positions de manière progressive et applique une gestion globale du risq
Rosaline
Simone Peruggio
5 (4)
Experts
Rosaline is an EA that operates with a refinement of a simple strategy based on RSI + bollinger bands + ATR mainly on Gold, EU and OJ. The EA is designed with manually settable 'equity protect' that goes to protect capital from drawdowns. What does this mean?  If you are thinking of using it to pass a challenge you can do so because thanks to this 'feature' you are covered by the classic daily DD rule. Example: on a 100k account you can set a hedge at -4%. If EA reaches that floating loss it
FanTrader
Syed Oarasul Islam
Experts
FanTrader is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Fan Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51333 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Retracement, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci Fan
Intersection EA
Kalinka Capital OU
Experts
Intersection EA is a fully automated software (trading robot), executing trading orders on the currency market in accordance with the algorithm and unique trading settings for each currency pair. Intersection EA is perfectly suitable for beginner traders as well as for professionals who got solid experience in trading on financial markets. Traders and programmers of Kalinka Capital OU company, worked hard developing the Intersection EA forex robot, starting from the year 2011. Initially, this s
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (231)
Experts
Hamster Scalping est un conseiller commercial entièrement automatique. Stratégie de scalping de nuit. L'indicateur RSI et le filtre ATR sont utilisés comme entrées. L'Expert Advisor requiert un type de compte de couverture. IMPORTANT! Contactez-moi immédiatement après l'achat pour recevoir des instructions et un bonus ! Le suivi du travail réel, ainsi que mes autres développements sont consultables ici : https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recommandations générales Dépôt minimum de 10
Oktagon Ultra XAUUSD h1
Raphael Schwietering
2.67 (3)
Experts
Oktagon Ultra — Smart Precision on XAUUSD H1 Backtested from 2024 to Present | Built for Live Markets | Prop Firm Ready Oktagon Ultra is a high-performance Expert Advisor (EA) engineered for trading XAUUSD H1 with unmatched precision and adaptive intelligence. Built to dominate current market conditions, Oktagon Ultra combines robust risk control with cutting-edge strategy logic—perfect for individual traders and prop firm challenges. Why Oktagon Ultra Excels Every trade has a Stop Loss and Take
Loophole
Vladimir Lekhovitser
5 (1)
Experts
Signal en direct Trouvez-en plus ici:   https://www.mql5.com/fr/users/prizmal/seller Restez informé des dernières nouvelles, mises à jour et évolutions en vous abonnant à la chaîne officielle  PrizmaL ! Ce robot de trading est conçu spécialement pour la paire de devises NZDCAD et fonctionne selon une stratégie de moyennage utilisant le RSI et le CCI comme indicateurs principaux. Chaque transaction est gérée avec des niveaux dynamiques de take-profit et de stop-loss pour améliorer la gestio
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experts
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
LunaX FX
Hichem Mebrek
Experts
LunaX FX - Expert Advisor Limited-Time Opportunity! Powerful Forex EA – Huge Discount for Early Buyers! Only the first 5 buyers get this insane price! After that, the price will increase by 10x or more! Why Choose LunaX FX? Proven long-term performance – Stable, reliable results. Fully automated – Earn passive income with minimal effort. Beginner-friendly – Perfect for traders with limited capital. This is a rare chance to get a premium EA at an unbeatable price! Don't wait – t
Gold SWmax EA
Sergei Linskii
Experts
Gold SWmax EA - est l'un des meilleurs Expert Advisor pour Meta Trader 5. L'algorithme unique du conseiller analyse le mouvement du prix de l'actif, en tenant compte des facteurs d'analyse technique et mathématique, détermine les points d'entrée et de sortie rentables et utilise une gestion avancée de l'argent et un multiplicateur de lot.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set f
Gold SDmax EA
Sergei Linskii
Experts
Gold SDmax EA - est l'un des meilleurs Expert Advisor pour Meta Trader 5. L'algorithme unique du conseiller analyse le mouvement du prix de l'actif, en tenant compte des facteurs d'analyse technique et mathématique, détermine les points d'entrée et de sortie rentables et utilise une gestion avancée de l'argent et un multiplicateur de lot.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5, you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set
Golden Strike Pro x30 for Prop Firm
Krzysztof Sitko
Experts
GOLDEN STRIKE PRO X30 FOR PROP FIRMS - XAUUSD M15 PROFESSIONAL TRADING SYSTEM WITH EXTRAORDINARY RESULTS PROVEN PERFORMANCE - $528,436.25 PROFIT ON $200K FUNDED ACCOUNT! Transform your XAUUSD trading with this elite algorithmic system that has consistently delivered exceptional returns with minimal risk. OUTSTANDING STATISTICS THAT SPEAK FOR THEMSELVES: TOTAL PROFIT : $528,436.25 on $200K funded account MAXIMUM DRAWDOWN : Only 6.87% - Ultra-low risk! PROFIT FACTOR : 2.77 - Near
WaterstriderFTMOGold
Helgie Mogi
Experts
Cet EA est conçu pour relever le défi propfirm spécialement pour FTMO avec compte swing. Cet EA utilise max 3 trades et max 2 entrées en 1 jour (s'ouvrira le lendemain si le solde est toujours négatif). utiliser avec le délai XAUUSD M1. Ajustez le solde en fonction de vos propres besoins, normalement la taille du lot est de 0,1 pour un compte de 10 000 $. Veuillez utiliser à vos risques et périls, je ne garantis pas la perte de votre compte..
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
3.33 (3)
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
RoboInvest
Vasil Georgiev Todorov
Experts
# RoboInvest RoboInvest is a professional grid-based Expert Advisor built for XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe. It combines moving average crossovers, ATR volatility filter, and optional RSI confirmation to deliver highly adaptive entries during trending conditions. --- ## Strategy Overview - Entry signals based on fast MA vs slow MA (3 / 20 by default) - Optional RSI filter (entry when RSI confirms trend bias) - Grid logic with lot multiplier (default: 1.12) - Works during sp
Extensiver
Syed Oarasul Islam
Experts
Extensiver is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Extension Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51242 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Extension, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Salut les commerçants ! Je présente la Stratégie "Duende", Duende est un algorithme qui détecte des modèles de différents niveaux hauts et bas, où ils restent constants pour faire de bonnes entrées, avec un système de récupération interrogeant diverses choses comme le seuil de rentabilité et les croisements entre pairs Il a prouvé qu'il contrôlait plusieurs devises sans problème, avec un contrôle puissant des nouvelles pendant le marché il est possible de le gérer avec tous les symboles dont v
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
Gold Emperor Pro
John Samuel Ifegwu
Experts
Gold Emperor Pro – La solution de trading ultime pour XAUUSD Gold Emperor Pro est un algorithme de trading entièrement automatisé conçu exclusivement pour XAUUSD sur l'unité de temps M5 . Il combine six stratégies indépendantes, intelligentes et robustes travaillant ensemble pour saisir des opportunités à haute probabilité et exécuter des transactions avec précision. Il suffit d'attacher l'EA à XAUUSD (M5) , de désactiver Fixed Lot , et de laisser Gold Emperor Pro s'occuper du reste. Of
ArcTrader
Syed Oarasul Islam
Experts
ArcTrader is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Arc Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51336 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Retracement, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci Arc
BitcoinRobotMT5
Murodillo Eshkuvvatov
Experts
Guidebook Live signal: 2 000 000$ https://www.mql5.com/en/signals/2288221 Why Bitcoin trading 1.   Elite Precision Precision – Redefining Trading Cutting-edge algorithms fine-tuned for pinpoint execution. Smart setups crafted to navigate risks and seize opportunities. 2. Adaptive Market Strategies with Real-Time Price Movement Markets shift—but Bitcoin Robot is built to adapt instantly: Trading in trending, volatile, or ranging conditions. Captures breakouts, reversals, and price surges befo
TrainedModelPlusAIgoldKing
Hesham Ahmed Kamal Barakat
Experts
Contact Us Today for 1 FULL WEEK of FREE Trading! No Cost – Just Real Results. Test it Yourself. Trade Smarter. AI-Powered Gold Trading EA - Advanced ML & OpenAI Consensus System The Future of Automated Gold Trading is Here! Transform your XAUUSD trading with the most sophisticated AI-powered Expert Advisor ever created. This isn't just another EA - it's a revolutionary trading system that combines Machine Learning, OpenAI GPT intelligence, and advanced market analysis to m
Premium trend pro for Gold and Stocks
Prashant Dugaje
Experts
Unlock the Power of Trends with Premium Trend Master EA Are you looking for a stable, reliable, and non-martingale trading robot to capitalize on market trends? Premium Trend Master is a sophisticated Expert Advisor designed to identify and trade strong trends with precision and safety. Built with a robust trading engine, it's perfect for both beginners and experienced traders who want to automate their trend-following strategies on MT5. This EA shines on volatile instruments where trends are mo
Snake Sclaper EA
Quang Thang Nguyen
Experts
The Snake Sclaper EA is a fully automated scalping robot that uses an optimization breakout strategy. Stop orders are utilized for the entrance to ensure the quickest execution possible. The trigger trailing stop can protect returns. Please test the EA in a demo account first. Recommend using the broker with low spread and VPS with low latency. No grid or martingale functionalities used by this EA! Monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/1863296 https://www.mql5.com/en/signals/1873917 Rec
Ny Breakout Gold Trading EA
Aiireza Arjmandi Nezhad
Experts
GRANDE VENTE POUR 30 PREMIERS TÉLÉCHARGEMENTS JUSTE À VIE JUSQU'À 80% ET UN MOIS JUSQU'À 50%   Robot de Trading pour la Session de New York – Le Chasseur de Bougies d'Or Si vous cherchez un outil qui surveille le marché comme un chasseur professionnel, ce robot est conçu exactement pour vous ! Cet Expert Advisor commence intelligemment son travail dès le début de la session de New York. Son algorithme interne est conçu pour : Compter les bougies dès les premières secondes du mar
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Xauron
Roberto Liguoro
5 (2)
Experts
XAURON EA – Smart Gold Breakout Expert Advisor XAURON is a Premium Gold Expert Advisor designed to capture explosive breakouts on XAU/USD using high-precision algorithms, dynamic protection and real-time adaptability to market conditions. LINK TO MYFXBOOK LIVE SIGNAL Trading performance can vary significantly depending on multiple factors, including: Broker conditions Execution speed and slippage Latency VPS quality Market conditions at the time of use Furthermore, it’s common to observe a
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (17)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 50 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’étu
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (42)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles que  XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques d
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Experts
Présentation d'AIQ Version 3.0+ — L'Intelligence de Trading Autonome la Plus Avancée Jamais Créée J'ai le plaisir de présenter AIQ (Intelligence Autonome) Version 3.0+, un bond monumental dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès à plus de 300 modèles d'IA, y compris plus de 55 modèles d'IA intégrés GRATUITS, plus des modèles premium comme le puissant nouveau Grok 4, des capacités de recherche web massivement améliorées, de nouveaux rôles d'Analyste/Gestion
GbpUsd Commander
Ibrahim Aljaref
4.61 (23)
Experts
GBPUSD Commander – Scalping de Précision sur M30 Ce Expert Advisor (EA) est spécialement conçu pour la paire GBP/USD, offrant une performance de scalping puissante mais sécurisée sur l’unité de temps M30 (30 minutes). Il combine des entrées précises avec une gestion stricte du risque — seulement 2 % de risque par trade — ce qui en fait un outil idéal pour les traders soucieux de protéger leur capital tout en visant une croissance régulière. Avec une taille de lot dynamique, des niveaux de Stop L
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Il se concentre sur les paires corrélées telles que AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD et EURGBP , profitant du retour du prix vers sa moyenne après de fortes tendances. Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir les instructions complètes d’installation. Signal en direct:  CLIQUEZ ICI Prix actuel — seulement 1337 $ pour les 10 prochains acheteurs. Prix final : 2
Http EA
Yury Orlov
5 (5)
Experts
HTTP EA (How To Trade Pro) — robot de trading MT5 sans martingale ni grille, avec clôture quotidienne des positions. Développé par trader professionnel avec plus de 25 ans d'expérience. Dernière copie au prix actuel ! Ensuite, le prix augmentera de 100 $. L'expert utilise des ordres en attente, n'ouvre qu'une seule position par actif, applique toujours un stop-loss et un take-profit, et clôture les positions chaque jour. Fonctionne avec les instruments financiers suivants : Paires de devises Cry
Early Reversion Forex Ea with Rsi Adx Ma Strategy
Karen Peta Kenyon
4.8 (20)
Experts
Neural Vertex – Un Expert Advisor discipliné de type “mean-reversion” pour les paires majeures et mineures du Forex. Testé sur 6 paires et 5 années de données (~1350 transactions) . Il combine RSI, ADX et double confirmation EMA pour fournir des signaux d’entrée et de sortie précis, fondés sur des preuves . Sans martingale, sans grille – uniquement une logique transparente, un contrôle strict du risque et un trailing stop optionnel . Conçu pour les traders recherchant de la constance sans artifi
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (13)
Experts
MultiWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Grâce à une large diversification sur neuf paires de devises corrélées (et même certaines typiquement “tendancielles”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP et GBPCAD — il capture les mouvements de prix revenant à la moyenne après de forts impulsions directionnelles. Après l’achat, veuillez m’envoyer un message privé pour recevoir les inst
Plus de l'auteur
Iconic SMC Signal Indicator
Maurice Prang
Indicateurs
Indicateur ICONIC SMC — Tradez avec une clarté de niveau institutionnel Enfin un SMC objectif — sans la corvée manuelle. Marre de passer des heures à baliser vos graphiques pour rater l’entrée de quelques pips ? Vous doutez de votre lecture quand l’argent réel est en jeu ? L’ère d’un SMC subjectif et chronophage est terminée. L’ Indicateur ICONIC SMC n’est pas « un outil de plus ». C’est un moteur d’analyse de niveau institutionnel qui automatise tout le workflow Smart Money Concepts et transfor
FREE
Iconic Reversal Trend and Pattern Push Signals
Maurice Prang
Indicateurs
ICONIC Reversal Engine Quality over quantity. Trade only the reversals that matter. The Problem: Noise, Overload, False Signals Most indicators flood charts with arrows but ignore context. A hammer in a strong downtrend is irrelevant. An engulfing without volume is a trap. Result: analysis paralysis, missed moves, costly errors. The Solution: Your Analytical Co-Pilot The ICONIC Reversal Engine is not “just another arrow.” It explains why a setup matters. Every signal is stress-tested through a
FREE
Iconic Titan Bitcoin and Forex Signals
Maurice Prang
Indicateurs
ICONIC TITAN SIGNAL v1.6 « Ne tradez pas comme la foule — tradez comme une légende. » ICONIC TITAN SIGNAL est plus qu’un indicateur. C’est votre mentor personnel. Votre scanner. Votre fournisseur de signaux. Un chef-d’œuvre hybride mêlant expérience de marché, logique mathématique et précision institutionnelle — conçu pour ceux qui ne veulent pas seulement trader, mais dominer . Que fait ICONIC TITAN ? Il filtre 24/7 le chaos des marchés les plus pertinents au monde (et plus) : XAUUSD EURUSD BTC
Iconic Trendline Signal
Maurice Prang
Indicateurs
Analyse approfondie de l’indicateur « ICONIC TRENDLINE SIGNAL » Le code MQL5 fourni décrit un indicateur de suivi de tendance avancé et multifacette pour MetaTrader 5. Il va au-delà des simples croisements de lignes en intégrant force de tendance, volatilité, analyse multi-unités de temps et un système de score quantitatif au sein d’un outil complet d’aide à la décision. 1. Stratégie et logique centrales La stratégie de l’indicateur s’appuie sur un cadre logique robuste, à plusieurs couches, pou
FREE
Iconic 24h Breakout
Maurice Prang
Experts
ICONIC 24H BREAKOUT EA La combinaison ultime entre stratégie de trading classique , automatisation moderne et protection maximale du capital . Chapitre 1 – Le rêve éternel de l’entrée parfaite Chaque trader connaît ce moment : Vous êtes devant l’écran. Les heures passent. L’or (XAUUSD) évolue à plat. EURUSD ne bouge pas. Votre regard se perd, vous jetez un œil à votre téléphone — et c’est précisément à cet instant que tout part. Le marché explose. Une impulsion puissante franchit le plus haut d
FREE
Iconic Trendline EMA Combi Push signals
Maurice Prang
5 (1)
Indicateurs
ICONIC TRENDLINE pour MetaTrader 5 Titre : ICONIC TRENDLINE : Indicateur de tendance avancé avec panneau MTF et alertes Description brève Marre d’identifier les tendances trop tard et de vous faire piéger par des faux signaux en marché latéral ? L’indicateur ICONIC TRENDLINE pour MT5 est la réponse. Il combine la logique intelligente des MME (moyennes mobiles exponentielles) avec la puissance de l’ ADX pour délivrer des signaux de tendance clairs , précoces et filtrés . Grâce à une ligne de tend
FREE
Iconic Breakout Pro 2 for MT4
Maurice Prang
Experts
ICONIC BREAKOUT PRO 2 Transformez l’impulsif en reproductible. Laissez le hasard, adoptez une méthode. Imaginez votre matinée de trading. Plus d’alertes incessantes ni de montagnes russes émotionnelles. À la place :   un plan de la journée lisible , des fenêtres horaires définies, des règles nettes, et une exécution qui ne tremble pas. Observer d’abord, mesurer ensuite,   laisser le prix travailler pour vous , avec un risque borné dès l’origine et un take-profit pensé en   termes de profit net  
Iconic Pulse The Flagship for Trend News Volumen
Maurice Prang
Indicateurs
ICONIC PULSE — Le Manifeste Faites taire le bruit. Tradez avec des données , pas avec des émotions. Chaque trader connaît ce face-à-face : une douzaine d’indicateurs, des signaux contradictoires, FOMO contre peur. Résultat : hésitation, frustration, mouvements manqués. ICONIC PULSE n’a pas été conçu pour ajouter une voix de plus — mais pour couper le bruit . PULSE est un filtre haute fidélité fondé sur deux vérités de marché : L’argent fait bouger le prix (momentum & volume). La tendance est la
Iconic Breakout Pro
Maurice Prang
Experts
ICONIC BREAKOUT PRO EA de cassure de session NAS100 — désormais avec trades sur le plus haut/plus bas de la veille Discipline plutôt que drame. Le capital d’abord. L’idée derrière ICONIC – conçu pour le jour qui, sinon, efface tout Tant que le marché reste ordonné, presque toute stratégie paraît convaincante. Mais il existe ce jour inévitable : la liquidité saute, le spread s’élargit, l’exécution glisse, et les gens commencent à tordre les règles. Pour de nombreux systèmes, c’est le début de l
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis