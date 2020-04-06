ICONIC BREAKOUT PRO 2

Un EA de ruptura para NAS100 que convierte el “a ver qué pasa hoy” en un plan repetible, medible y protegido.

Imagina un día de mercado sin prisas:

abres tu terminal y no te recibe un enjambre de señales contradictorias, sino una agenda clara. Primero observas, después trazas el marco y, solo entonces, dejas que el precio haga el trabajo duro. El tamaño de la posición tiene límites, el riesgo está encendido por defecto y el objetivo de beneficios no es decorativo: está calibrado para apuntar a beneficio neto real, después de spread y comisiones. En pantalla, un panel compacto te resume rango, ATR, spread, número de pendientes, estado operacional y el drawdown del día.

Eso, exactamente, es el día a día de ICONIC BREAKOUT PRO 2 (IBP2).

Su núcleo es simple y contundente:

Ruptura del rango de sesión (en la ventana clave de la renta variable USA).

Ruptura de los máximos/mínimos de las 24 h del día previo.

Dos motores independientes; una misma filosofía: menos es más, pero bien hecho.

Si estás cansado de perseguir velas y arrepentirte a los cinco minutos, IBP2 es una “caja negra disciplinada” que convierte la intuición en proceso repetible.

¿Por qué otro “EA de ruptura”?

Porque la mayoría tropieza en los mismos puntos ciegos:

Entrar demasiado pronto. Exponen riesgo mientras el mercado aún está comprimiendo. Confundir contextos. La ruptura de un rango intradía no es lo mismo que una ruptura estructural de 24 h. SL/TP de escaparate. Ignoran spreads y comisiones, y lo que en el gráfico parece verde, en la cuenta es rojo. Falsa diversificación. Multiplicar órdenes pequeñas sin límites claros solo diluye la responsabilidad.

IBP2 nace para blindar esos puntos débiles: filtros, cheques previos y reglas de convivencia entre los dos motores para que el riesgo esté acotado y el comportamiento, estable.

Qué es IBP2 (suficiente para confiar, sin dar la receta)

Foco único: NAS100 (CFD).

Dos estrategias separadas: motor de Rango de Sesión y motor de 24 h del Día Previo , con sus propios contadores, límites y limpieza diaria.

Prechequeos estrictos antes de ejecutar: distancias mínimas, alineación a tick, Stops/Freeze del bróker, distancia mínima de TP en términos netos , márgenes y límites de lote.

Gestión del riesgo incorporada: OCO (una orden ejecutada cancela la opuesta), límite de pérdida diaria , tope de uso de margen, cap duro de lotaje , filtro de spread y periodos de enfriamiento.

“Primero lo neto”: los TP se validan por beneficio neto (con buffers opcionales para spread/comisiones) y se reajustan tras la ejecución si es necesario.

No revelamos fórmulas ni umbrales replicables. Te contamos cómo trata el sistema el riesgo y la ejecución, no cómo reescribirlo.

Dos motores de ruptura, sin pisarse

1) Ruptura del Rango de Sesión

Durante la ventana configurable el sistema solo observa , definiendo el “cajón” del día.

Al cerrar la ventana, coloca Stop de compra/venta con un búfer configurable por encima y por debajo del rango.

Las órdenes expiran (y se limpian al final del día ); nada de trampas nocturnas.

Filtros de spread y validez a mercado (distancias mínimas, congelaciones, etc.).

OCO: entra una, la otra se borra.

2) Ruptura de Máximo/Mínimo de las 24 h previas

Con un leve retardo tras el arranque del nuevo día, levanta pendientes alrededor del alto/bajo de 24 h del día anterior.

Mismos controles de validez, misma limpieza diaria, operando de forma independiente del motor de sesión.

Resultado: dos fuentes complementarias de oportunidad: el borde del “cajón” del día y el borde estructural de 24 h. Menos ruido, más intencionalidad.

Riesgo de adulto (el que realmente protege)

Dimensionado: lotaje fijo o % de capital en riesgo; además, cap duro de lotaje para que “esta vez un poco más” no arruine la serie.

Pérdida máxima diaria: cuando llega, se acabó por hoy . Mañana es otro día.

Límite de uso de margen: evita que una idea se coma tu libertad operativa.

Filtro de spread: si el coste de entrada es feo, no se entra .

Enfriamiento en reintentos: nada de martillear al servidor con modificaciones inútiles.

“TP neto” y reajuste tras la ejecución: ganar limpio

Muchos EAs ponen SL/TP en la pendiente y se olvidan. IBP2 no.

Exige una distancia mínima de TP neto (desde el precio real de apertura) que puede incluir buffer de spread/comisiones.

Tras ejecutar, si el precio real se aleja de la estimación, reajusta SL/TP dentro de las normas del bróker para mantener el objetivo neto.

Así evitas el clásico “el gráfico dice que gané, la cuenta dice que no”.

Gestión activa, sin agresividad

Break-even : al superar un umbral de beneficio, el SL se mueve a ligera ganancia.

Trailing : solo aprieta, jamás retrocede.

Respeto a Stops/Freeze: no se pelea con el bróker; se convive con sus reglas.

Safe-Mode: si el mercado no coopera, te protege

Filtro de spread más estricto.

Micro-lote forzado para fases de adaptación o volatilidad extrema.

Opción de colocar pendientes sin SL/TP y adjuntarlos inmediatamente tras la ejecución (con los mismos chequeos netos), para mayor compatibilidad de bróker.

Panel compacto: información que sí usas

Estados operativos (PREP / RANGING / PENDING / IN_TRADE / READY / DAILY_GUARD), rango y Δ, alto/bajo de 24 h, ATR, spread, modo de riesgo, pendientes por motor y próxima expiración, PnL de la posición y DD del día. Claro, sin ruido.

Backtest (importante, y leído con cabeza)

Periodo: 04-09-2020 a 27-06-2025

Activo: NAS100

Calidad: 99% (tick)

Depósito inicial: 1 000

Resultados clave

Beneficio neto: 403 748,63

Profit Factor: 2,34

Recovery Factor: 26,85

Sharpe: 35,91

Operaciones totales: 2 003

% con beneficio: ~77,5% (1 553 ganadoras / 450 perdedoras)

Payoff esperado: 201,57 por operación

Drawdown máximo de equity: 5,89% (15 034,40 en valor absoluto)

Drawdown relativo de balance: 17,27%

Largos ganadores: 1 087 (75,80%) | Cortos ganadores: 916 (79,59%)

Lectura visual (resumida):

Curva de equity ascendente y estable, con aceleración en fases tendenciales, típica de un enfoque de ruptura disciplinado sobre un índice fuerte.

Nubes MFE/MAE con pendiente positiva: las ganadoras dejan correr más, las perdedoras muerden poco; la asimetría deseada se ve en datos, no en promesas.

Distribución horaria concentrada en la ventana USA; IBP2 juega donde NAS100 realmente se mueve.

Consistencia semanal/mensual sin dependencia de “mes milagro”.

Duración de trades: mayoritariamente corta, con pocas extensiones a favor, coherente con “deja correr ganancias, corta pérdidas”.

Qué significa:

No hay martingalas ni rejillas escondidas; la curva se explica por reglas y protección , no por apuestas crecientes.

El riesgo está contenible y proporcional al ritmo de beneficios; los mecanismos de OCO, TP neto, tope diario y límites de lote están haciendo su trabajo.

Qué NO significa:

No es una promesa de futuro. Spreads, comisiones y calidad de ejecución del bróker importan. El backtest es una auditoría de comportamiento: demuestra que el sistema sigue sus reglas y muestra su carácter en varios años.

Por qué IBP2 se queda en la cartera

Convierte “¿entro o no?” en proceso. Observar → preparar → ejecutar, sin impulsos.

Es explicable. Panel, registros y estados dicen “por qué hoy toca esto”.

Pisa el freno por ti. Tope diario, filtros de coste y límites de margen/lote te protegen en días malos.

No baila al son del mercado. Si las condiciones no son sanas, prefiere no operar.

Para quién es

Quien quiera un enfoque estructural y con ventana temporal clara en NAS100.

Quien valora proceso repetible y perfil de riesgo moderado .

Quien busca un módulo para la franja USA, no ruido 24/7.

Si buscas un “botón mágico”, no es aquí. Si buscas orden, claridad y protección, es exactamente aquí.

Un día típico con IBP2

PREP: terminal online, panel con la ventana del día y el 24 h previo cargado; spread dentro de norma. RANGING: se dibuja el cajón del día; el sistema no entra todavía (por diseño). PENDING: al cerrarse la ventana, las pendientes quedan listas con caducidad definida. IN_TRADE: al romper, SL/TP se revalidan en neto; alcanzado el umbral, break-even y luego trailing. READY: trade cerrado; la pendiente opuesta ya fue cancelada; el día no deja trampas.

En paralelo, el motor de 24 h trabaja su calendario con independencia.

Preguntas que ya te haces

¿Cuánto puede ganar?

La pregunta útil es: ¿qué pasa en los días malos? La respuesta: el sistema para. El backtest perfila un carácter; tu resultado dependerá de condiciones de bróker y de cómo lo operes.

¿Sirve para cuentas pequeñas?

Sí. El Safe-Mode y el redondeo de lotaje lo hacen amable con cuentas modestas. Empieza pequeño, escala por proceso.

¿Y si el mercado cambia?

IBP2 no depende de patrones efímeros, sino de ventanas temporales y bordes estructurales que llevan años importando. Ante volatilidad atípica, el límite diario acota el daño.

¿VPS?

Recomendado. Las ventanas y pendientes agradecen baja latencia y conexión estable.

¿Puedo “afilar” parámetros?

Puedes, entendiendo el coste. Más agresivo no equivale a más neto. Los valores por defecto son un equilibrio amigable para real.

Tres líneas rojas

Primero proteger, luego atacar. La mayoría de cuentas mueren por emociones, no por señales. Respetar las reglas del mercado. Stops/Freeze/Distancias mínimas no son sugerencias. Mirar lo neto, no lo bruto. Ganar en el gráfico pero perder en la cuenta no cuenta.

Si tu filosofía coincide, IBP2 encaja sin fricción.

Ahora es un buen momento

Necesitas una ruptura estructural para la franja USA de NAS100.

Quieres reglas visibles y auditables .

Quieres protecciones siempre encendidas .

Quieres un backtest multianual que describa comportamiento, no un eslogan.

Deja el dramatismo a otros y quédate con la disciplina.

Obtén tu licencia de ICONIC BREAKOUT PRO 2 y convierte NAS100 en una pieza gestionable y repetible de tu cartera.

Nota técnica (para confiar, no para copiar)

Motores separados con identificadores y límites propios.

Chequeos de SL/TP antes y después : alineación a tick, distancias mínimas, Stops/Freeze y distancia mínima de TP neta .

OCO, tope diario, límite de margen, cap de lotaje, filtro de spread, enfriamientos activos por defecto.

Break-even + trailing que solo reducen riesgo.

GUI compacto con lo esencial: estados, rango, ATR, spread, pendientes por motor y expiración, PnL y DD del día.

Una última reflexión

Sí, la curva del backtest es bonita. Pero lo importante es que es suave y legible, sin picos de “suerte”. Esa normalidad sostenible es lo que te permite seguir operando y dormir bien.

Si buscas en NAS100 una estrategia con proceso, protección y enfoque en beneficio neto,

ICONIC BREAKOUT PRO 2 es la elección racional.

Adquiere la licencia ahora

Deja que las reglas lleven tu emocionalidad… y que el tiempo amplifique tus ventajas.

https://t.me/iconicsolutions_official



