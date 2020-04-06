Iconic Breakout Pro 2

ICONIC BREAKOUT PRO 2

Un EA de ruptura para NAS100 que convierte el “a ver qué pasa hoy” en un plan repetible, medible y protegido.

Imagina un día de mercado sin prisas:
abres tu terminal y no te recibe un enjambre de señales contradictorias, sino una agenda clara. Primero observas, después trazas el marco y, solo entonces, dejas que el precio haga el trabajo duro. El tamaño de la posición tiene límites, el riesgo está encendido por defecto y el objetivo de beneficios no es decorativo: está calibrado para apuntar a beneficio neto real, después de spread y comisiones. En pantalla, un panel compacto te resume rango, ATR, spread, número de pendientes, estado operacional y el drawdown del día.
Eso, exactamente, es el día a día de ICONIC BREAKOUT PRO 2 (IBP2).

Su núcleo es simple y contundente:

  • Ruptura del rango de sesión (en la ventana clave de la renta variable USA).

  • Ruptura de los máximos/mínimos de las 24 h del día previo.

Dos motores independientes; una misma filosofía: menos es más, pero bien hecho.
Si estás cansado de perseguir velas y arrepentirte a los cinco minutos, IBP2 es una “caja negra disciplinada” que convierte la intuición en proceso repetible.

¿Por qué otro “EA de ruptura”?

Porque la mayoría tropieza en los mismos puntos ciegos:

  1. Entrar demasiado pronto. Exponen riesgo mientras el mercado aún está comprimiendo.

  2. Confundir contextos. La ruptura de un rango intradía no es lo mismo que una ruptura estructural de 24 h.

  3. SL/TP de escaparate. Ignoran spreads y comisiones, y lo que en el gráfico parece verde, en la cuenta es rojo.

  4. Falsa diversificación. Multiplicar órdenes pequeñas sin límites claros solo diluye la responsabilidad.

IBP2 nace para blindar esos puntos débiles: filtros, cheques previos y reglas de convivencia entre los dos motores para que el riesgo esté acotado y el comportamiento, estable.

Qué es IBP2 (suficiente para confiar, sin dar la receta)

  • Foco único: NAS100 (CFD).

  • Dos estrategias separadas: motor de Rango de Sesión y motor de 24 h del Día Previo, con sus propios contadores, límites y limpieza diaria.

  • Prechequeos estrictos antes de ejecutar: distancias mínimas, alineación a tick, Stops/Freeze del bróker, distancia mínima de TP en términos netos, márgenes y límites de lote.

  • Gestión del riesgo incorporada: OCO (una orden ejecutada cancela la opuesta), límite de pérdida diaria, tope de uso de margen, cap duro de lotaje, filtro de spread y periodos de enfriamiento.

  • “Primero lo neto”: los TP se validan por beneficio neto (con buffers opcionales para spread/comisiones) y se reajustan tras la ejecución si es necesario.

No revelamos fórmulas ni umbrales replicables. Te contamos cómo trata el sistema el riesgo y la ejecución, no cómo reescribirlo.

Dos motores de ruptura, sin pisarse

1) Ruptura del Rango de Sesión

  • Durante la ventana configurable el sistema solo observa, definiendo el “cajón” del día.

  • Al cerrar la ventana, coloca Stop de compra/venta con un búfer configurable por encima y por debajo del rango.

  • Las órdenes expiran (y se limpian al final del día); nada de trampas nocturnas.

  • Filtros de spread y validez a mercado (distancias mínimas, congelaciones, etc.).

  • OCO: entra una, la otra se borra.

2) Ruptura de Máximo/Mínimo de las 24 h previas

  • Con un leve retardo tras el arranque del nuevo día, levanta pendientes alrededor del alto/bajo de 24 h del día anterior.

  • Mismos controles de validez, misma limpieza diaria, operando de forma independiente del motor de sesión.

Resultado: dos fuentes complementarias de oportunidad: el borde del “cajón” del día y el borde estructural de 24 h. Menos ruido, más intencionalidad.

Riesgo de adulto (el que realmente protege)

  • Dimensionado: lotaje fijo o % de capital en riesgo; además, cap duro de lotaje para que “esta vez un poco más” no arruine la serie.

  • Pérdida máxima diaria: cuando llega, se acabó por hoy. Mañana es otro día.

  • Límite de uso de margen: evita que una idea se coma tu libertad operativa.

  • Filtro de spread: si el coste de entrada es feo, no se entra.

  • Enfriamiento en reintentos: nada de martillear al servidor con modificaciones inútiles.

“TP neto” y reajuste tras la ejecución: ganar limpio

Muchos EAs ponen SL/TP en la pendiente y se olvidan. IBP2 no.

  • Exige una distancia mínima de TP neto (desde el precio real de apertura) que puede incluir buffer de spread/comisiones.

  • Tras ejecutar, si el precio real se aleja de la estimación, reajusta SL/TP dentro de las normas del bróker para mantener el objetivo neto.

Así evitas el clásico “el gráfico dice que gané, la cuenta dice que no”.

Gestión activa, sin agresividad

  • Break-even: al superar un umbral de beneficio, el SL se mueve a ligera ganancia.

  • Trailing: solo aprieta, jamás retrocede.

  • Respeto a Stops/Freeze: no se pelea con el bróker; se convive con sus reglas.

Safe-Mode: si el mercado no coopera, te protege

  • Filtro de spread más estricto.

  • Micro-lote forzado para fases de adaptación o volatilidad extrema.

  • Opción de colocar pendientes sin SL/TP y adjuntarlos inmediatamente tras la ejecución (con los mismos chequeos netos), para mayor compatibilidad de bróker.

Panel compacto: información que sí usas

Estados operativos (PREP / RANGING / PENDING / IN_TRADE / READY / DAILY_GUARD), rango y Δ, alto/bajo de 24 h, ATR, spread, modo de riesgo, pendientes por motor y próxima expiración, PnL de la posición y DD del día. Claro, sin ruido.

Backtest (importante, y leído con cabeza)

Periodo: 04-09-2020 a 27-06-2025
Activo: NAS100
Calidad: 99% (tick)
Depósito inicial: 1 000

Resultados clave

  • Beneficio neto: 403 748,63

  • Profit Factor: 2,34

  • Recovery Factor: 26,85

  • Sharpe: 35,91

  • Operaciones totales: 2 003

  • % con beneficio: ~77,5% (1 553 ganadoras / 450 perdedoras)

  • Payoff esperado: 201,57 por operación

  • Drawdown máximo de equity: 5,89% (15 034,40 en valor absoluto)

  • Drawdown relativo de balance: 17,27%

  • Largos ganadores: 1 087 (75,80%) | Cortos ganadores: 916 (79,59%)

Lectura visual (resumida):

  • Curva de equity ascendente y estable, con aceleración en fases tendenciales, típica de un enfoque de ruptura disciplinado sobre un índice fuerte.

  • Nubes MFE/MAE con pendiente positiva: las ganadoras dejan correr más, las perdedoras muerden poco; la asimetría deseada se ve en datos, no en promesas.

  • Distribución horaria concentrada en la ventana USA; IBP2 juega donde NAS100 realmente se mueve.

  • Consistencia semanal/mensual sin dependencia de “mes milagro”.

  • Duración de trades: mayoritariamente corta, con pocas extensiones a favor, coherente con “deja correr ganancias, corta pérdidas”.

Qué significa:

  • No hay martingalas ni rejillas escondidas; la curva se explica por reglas y protección, no por apuestas crecientes.

  • El riesgo está contenible y proporcional al ritmo de beneficios; los mecanismos de OCO, TP neto, tope diario y límites de lote están haciendo su trabajo.

Qué NO significa:

  • No es una promesa de futuro. Spreads, comisiones y calidad de ejecución del bróker importan. El backtest es una auditoría de comportamiento: demuestra que el sistema sigue sus reglas y muestra su carácter en varios años.

Por qué IBP2 se queda en la cartera

  • Convierte “¿entro o no?” en proceso. Observar → preparar → ejecutar, sin impulsos.

  • Es explicable. Panel, registros y estados dicen “por qué hoy toca esto”.

  • Pisa el freno por ti. Tope diario, filtros de coste y límites de margen/lote te protegen en días malos.

  • No baila al son del mercado. Si las condiciones no son sanas, prefiere no operar.

Para quién es

  • Quien quiera un enfoque estructural y con ventana temporal clara en NAS100.

  • Quien valora proceso repetible y perfil de riesgo moderado.

  • Quien busca un módulo para la franja USA, no ruido 24/7.

Si buscas un “botón mágico”, no es aquí. Si buscas orden, claridad y protección, es exactamente aquí.

Un día típico con IBP2

  1. PREP: terminal online, panel con la ventana del día y el 24 h previo cargado; spread dentro de norma.

  2. RANGING: se dibuja el cajón del día; el sistema no entra todavía (por diseño).

  3. PENDING: al cerrarse la ventana, las pendientes quedan listas con caducidad definida.

  4. IN_TRADE: al romper, SL/TP se revalidan en neto; alcanzado el umbral, break-even y luego trailing.

  5. READY: trade cerrado; la pendiente opuesta ya fue cancelada; el día no deja trampas.
    En paralelo, el motor de 24 h trabaja su calendario con independencia.

Preguntas que ya te haces

¿Cuánto puede ganar?
La pregunta útil es: ¿qué pasa en los días malos? La respuesta: el sistema para. El backtest perfila un carácter; tu resultado dependerá de condiciones de bróker y de cómo lo operes.

¿Sirve para cuentas pequeñas?
Sí. El Safe-Mode y el redondeo de lotaje lo hacen amable con cuentas modestas. Empieza pequeño, escala por proceso.

¿Y si el mercado cambia?
IBP2 no depende de patrones efímeros, sino de ventanas temporales y bordes estructurales que llevan años importando. Ante volatilidad atípica, el límite diario acota el daño.

¿VPS?
Recomendado. Las ventanas y pendientes agradecen baja latencia y conexión estable.

¿Puedo “afilar” parámetros?
Puedes, entendiendo el coste. Más agresivo no equivale a más neto. Los valores por defecto son un equilibrio amigable para real.

Tres líneas rojas

  1. Primero proteger, luego atacar. La mayoría de cuentas mueren por emociones, no por señales.

  2. Respetar las reglas del mercado. Stops/Freeze/Distancias mínimas no son sugerencias.

  3. Mirar lo neto, no lo bruto. Ganar en el gráfico pero perder en la cuenta no cuenta.

Si tu filosofía coincide, IBP2 encaja sin fricción.

Ahora es un buen momento

  • Necesitas una ruptura estructural para la franja USA de NAS100.

  • Quieres reglas visibles y auditables.

  • Quieres protecciones siempre encendidas.

  • Quieres un backtest multianual que describa comportamiento, no un eslogan.

Deja el dramatismo a otros y quédate con la disciplina.
Obtén tu licencia de ICONIC BREAKOUT PRO 2 y convierte NAS100 en una pieza gestionable y repetible de tu cartera.

Nota técnica (para confiar, no para copiar)

  • Motores separados con identificadores y límites propios.

  • Chequeos de SL/TP antes y después: alineación a tick, distancias mínimas, Stops/Freeze y distancia mínima de TP neta.

  • OCO, tope diario, límite de margen, cap de lotaje, filtro de spread, enfriamientos activos por defecto.

  • Break-even + trailing que solo reducen riesgo.

  • GUI compacto con lo esencial: estados, rango, ATR, spread, pendientes por motor y expiración, PnL y DD del día.

Una última reflexión

Sí, la curva del backtest es bonita. Pero lo importante es que es suave y legible, sin picos de “suerte”. Esa normalidad sostenible es lo que te permite seguir operando y dormir bien.

Si buscas en NAS100 una estrategia con proceso, protección y enfoque en beneficio neto,
ICONIC BREAKOUT PRO 2 es la elección racional.

Adquiere la licencia ahora
Deja que las reglas lleven tu emocionalidad… y que el tiempo amplifique tus ventajas.


https://t.me/iconicsolutions_official


Productos recomendados
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Asesores Expertos
El Market Beast Dominator EA es un sistema de trading automatizado diseñado para el mercado Forex. Funciona principalmente basándose en el análisis de la estructura del mercado , identificando cambios estructurales clave como la ruptura de la estructura (BOS) y el cambio de carácter (CHOCH) para determinar el sesgo direccional y las zonas de entrada precisas. Al centrarse en cómo se comporta el precio en torno a los puntos de ruptura estructurales, el EA captura configuraciones de alta probabil
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
BTCUltra Scalp Pro
Peter Labas
Asesores Expertos
A BTC Ultra Scalp Pro egy teljesen automatizált Expert Advisor, amelyet kifejezetten a Bitcoin (BTCUSD) piac magas volatilitására terveztek . A kockázatos martingál vagy grid rendszerekkel ellentétben ez az EA logikai alapú trendkövető stratégiát használ, amelyet fejlett volatilitásszűrők védenek. La combinación de los indicadores rendszer mozgóátlagok, SuperTrend y Momentum ha dado lugar a un valioso kitörési y trendfolytatási helyzeteket. Fontos, hogy egy ADX szűrőt alkalmaz , hogy elkerülje a
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Asesores Expertos
Classic Market Surfer EA - Una estrategia atemporal y probada para operar con oro Durante años, esta poderosa estrategia de trading ha estado oculta al público, reservada para unos pocos elegidos. Ahora, por primera vez, el EA Classic Market Surfer está disponible para traders como usted. Construido sobre principios de trading puros y probados con el tiempo, este EA no se basa en trucos de moda como la IA o el aprendizaje automático. En su lugar, aprovecha una estrategia clásica y robusta que ha
Sun Bin SCF
Peat Winch
Asesores Expertos
Sun Bin SCF es un Asesor Experto que identifica los momentos en que los participantes en el mercado actúan en la misma dirección. Observa las barras de precios y el volumen recientes para detectar situaciones en las que compradores o vendedores dominan juntos. Cuando aparece un movimiento consistente de la multitud, el EA abre una operación en la misma dirección y la gestiona utilizando reglas predefinidas de riesgo y salida. Características principales: - Detección de multitudes basada en bar
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Asesores Expertos
Gold EA: Potencia probada para operar con oro en 1 minuto Transforme sus operaciones con nuestro EA de Oro, meticulosamente diseñado para gráficos de 1 minuto y con un crecimiento de más del 2000% en 5 años desde sólo $100-$1000 . Sin Martingala, sin trucos de IA : Estrategias puras, probadas con el tiempo, con una sólida gestión del dinero, stop loss y take profit para un rendimiento fiable en múltiples gráficos. Modos de negociación flexibles : Elija Balance Fijo para ganancias seguras, Mark I
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova MFI Scalper lleva el oscilador favorito del lado comprador directamente a su gráfico MT5. Construido alrededor del Money Flow Index (MFI ) - una variante del RSI ponderada por volumen que filtra los movimientos débiles del precio - el EA se centra en la acumulación y distribución genuinas. ¿El resultado? Entradas más limpias, salidas más rápidas y menos salidas falsas. Por qué los operadores añaden Nova MFI Trader a su caja de herramientas Señales confirmadas por volumen: MFI combina preci
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Asesores Expertos
¡Bienvenido a Indicement! ¡PROP FIRM LISTO! -> descargar archivos del conjunto   aquí PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     aporta mis 15 años de experiencia en la creación de algoritmos comerciales profesionales a
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Asesores Expertos
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, una estrategia de trading de vanguardia meticulosamente diseñada en torno al enfoque de velas alcistas/bajistas y el análisis de divergencias. Esta poderosa herramienta está diseñada para permitirle dar forma a la vida que desea. Para embarcarse en este viaje transformador, simplemente descárguela e intégrela a la perfección en su plataforma MetaTrader 4 colocándola en la carpeta de asesores expertos. Orbit Rage Fi
Snake Sclaper EA
Quang Thang Nguyen
Asesores Expertos
La serpiente Sclaper EA es un robot scalping totalmente automatizado que utiliza una estrategia de ruptura de optimización. Las órdenes stop se utilizan para la entrada para asegurar la ejecución más rápida posible. El trigger trailing stop puede proteger los retornos. Por favor, pruebe el EA en una cuenta demo en primer lugar. Se recomienda utilizar el corredor con baja propagación y VPS con baja latencia. Este EA no utiliza funcionalidades de grid o martingala . Seguimiento: https://www.mql5
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Asesores Expertos
GoldRobotics EA: Trading Aut omatizado de Oro con Precisión y Velocidad GoldRobotics es un sofisticado Asesor Experto diseñado para el trading automatizado en el mercado XAUUSD (Oro). Este EA emplea una estrategia única basada en el reconocimiento preciso de patrones de velas y análisis de volumen, lo que permite entradas y salidas rápidas para un rendimiento óptimo en condiciones de mercado volátiles. Da prioridad a las reacciones rápidas a las fluctuaciones del mercado, por lo que es ideal
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Seaguard
QuanticX
Asesores Expertos
Anuncio: Todos los EAs (Expert Advisors) de QuanticX están actualmente disponibles de forma gratuita, ¡pero sólo por un tiempo limitado! Para disfrutar del soporte de QuanticX de por vida y seguir recibiendo EAs gratuitos, le rogamos que deje una reseña y realice un seguimiento del rendimiento de nuestros EAs en Myfxbook. Además, no dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener bonos exclusivos en EAs y soporte personalizado. Seaguard de QuanticX Entre en el dominio de vanguardia de Qua
EA Tunning
Sabil Yudifera
Asesores Expertos
Sistema Profesional de Trading Automatizado INNOVACIÓN EXCLUSIVA: Tecnología de Reducción del Drawdown en un 80 Sistema de trading automatizado combinado RSI modificado dan Bandas de Desviación Estándar para producir señales de trading más precisas y seguras que los indicadores estándar . Resultados probados: 1. 20-80% Menor Drawdown vs RSI Estándar 2. Mismo número de operaciones - Entradas de mayor calidad 3. Adaptable a la volatilidad del mercado 4. Probado en condiciones reales de m
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Asesores Expertos
Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
ComplexEuro Edge Pro
Luke Anthony Coles
Asesores Expertos
BACKTEST REAL / RENTABILIDAD A LARGO PLAZO Presentamos ComplexEuro Edge PRO , un avanzado Asesor Experto, meticulosamente diseñado 'EURUSD' sistema de comercio que se especializa en la ejecución de operaciones de alta precisión mediante la aplicación de un conjunto único de estrictas condiciones y criterios técnicos. ComplexEuro es a diferencia de otros EAs que se basan en algoritmos genéricos , martingala / cuadrícula u otros trucos 'AI' que no funcionan a largo plazo. Depósito Mínimo : $100 M
Oktagon Ultra XAUUSD h1
Raphael Schwietering
2.67 (3)
Asesores Expertos
Oktagon Ultra - Precisión Inteligente en XAUUSD H1 Backtested from 2024 to Present | Construido para Mercados Activos | Prop Firm Ready Oktagon Ultra es un Asesor Experto (EA) de alto rendimiento diseñado para operar con XAUUSD H1 con una precisión inigualable e inteligencia adaptativa. Construido para dominar las condiciones actuales del mercado, Oktagon Ultra combina un robusto control de riesgo con una lógica de estrategia de vanguardia-perfecto para los traders individuales y los retos de la
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Asesores Expertos
Presentamos el EA AI Neural Nexus Un Asesor Experto de última generación diseñado para operar con Oro (XAUUSD) y GBPUSD. Este avanzado sistema aprovecha el poder de la inteligencia artificial y las redes neuronales para identificar oportunidades de trading rentables centrándose en la seguridad y la consistencia. A diferencia de los métodos tradicionales de alto riesgo, AI Neural Nexus prioriza las estrategias de bajo riesgo que se adaptan a las fluctuaciones del mercado en tiempo real, garantiza
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Market Maestro: Su socio ideal para el comercio automatizado de divisas Si está buscando un asistente fiable para operar en el mercado de divisas, Market Maestro es exactamente lo que necesita. Este moderno robot de Forex está construido utilizando las últimas tecnologías y algoritmos, lo que le permite analizar eficazmente los datos del mercado y tomar decisiones de negociación informadas en tiempo real. Características principales de Market Maestro 1. Capacidad multidivisa para amplias oportun
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Asesores Expertos
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven tendrá un precio promocional de lanzamiento hasta el 8 de diciembre de 2025. Este Asesor Experto se adapta a cualquier activo. Es universal. El EA Multi-Asset Scalper es un sistema de trading automatizado profesional desarrollado para la plataforma MetaTrader 5, diseñado para operaciones de scalping en múltiples activos simultáneamente. La versión 8.2 incorpora tecnología multi-temporal con triple confirmación y gestión de riesgos integrada. Arquitec
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Asesores Expertos
PROMO: PASA MÁS TIEMPO CON TU FAMILIA. DISFRUTA DE LA VIDA... NO HAGAS NADA. Nos gustaría compartir nuestras habilidades de codificación a los compañeros de los comerciantes y sobre todo a la gente de todos los ámbitos de la vida para tener la oportunidad de negociar o invertir utilizando auto-negociación manera de proporcionar otra fuente de ingresos, mientras que dejar que el robot y su dinero trabaja para usted. Recomendaciones: Plazo: H1 ( Cualquier plazo) Pares de divisas soportados: EU
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
¡Hola comerciantes! Les presento la Estrategia "Duende", Duende es un algoritmo que detecta patrones de diferentes niveles altos y bajos, donde se mantienen constantes para hacer buenas entradas, con un sistema de recuperación consultando varias cosas como breakeven, y cruces entre pares Ha demostrado controlar varias divisas sin problemas, con un potente control de novedades durante el mercado es posible gestionarlo con todos los símbolos que necesites Mi estrategia está optimizada para "Tod
RoboInvest
Vasil Georgiev Todorov
Asesores Expertos
# RoboInvest RoboInvest es un Asesor Experto profesional basado en cuadrícula construido para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M5. Combina cruces de medias móviles, filtro de volatilidad ATR y confirmación RSI opcional para ofrecer entradas altamente adaptables durante condiciones de tendencia. --- ## Visión general de la estrategia - Señales de entrada basadas en MA rápida vs MA lenta (3 / 20 por defecto) - Filtro RSI opcional (entrada cuando el RSI confirma el sesgo de la tendenci
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
5 (4)
Asesores Expertos
BFG 9000 es un sistema único que negocia su cuenta 100% manos libres con algoritmos probados en vivo . Validado en operaciones reales durante 12 meses. No Grid, no Martingale. La parte más loca es, sin embargo, la capacidad de gestionar sus propias decisiones comerciales . La IA incorporada toma sus operaciones y las gestiona para obtener beneficios. Refugio seguro BFG incluye un algoritmo muy estable que funciona 100% en piloto automático. No utiliza Grid y no Martingale - por lo tanto usted p
SuperGrid EA
Hamid Jalili Nejad
Asesores Expertos
Grid trading Strategy Una estrategia muy segura y rentable basada en dividir el gráfico en cuadrículas horizontales y en base a la dirección del mercado (alcista/bajista) abrir comprar o vender cuando el precio toque cada línea de la cuadrícula. La distancia de la cuadrícula se calculará en base al porcentaje del precio. De esta manera este EA puede ser utilizado para cualquier tipo de mercado. operar una lista de pares dados al mismo tiempo en una sola cuenta y aplicar la regla de gestión de r
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
Asesores Expertos
Flex Gold System es un EA de reversión que puede encontrar el precio del oro de reversión con alta precisión en un marco de tiempo de 30 minutos. El EA se ajusta al comportamiento del precio del oro y puede sobrevivir en situaciones de alta volatilidad. Los operadores pueden ajustar el tamaño del lote para obtener más beneficios, pero por otro lado, el riesgo será mayor por lo que puede establecer un stop loss con USD o un porcentaje del saldo. El EA fue realizado por un operador de oro profesio
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
Iconic SMC Signal Indicator
Maurice Prang
Indicadores
Indicador ICONIC SMC — Opera con claridad de nivel institucional Por fin, SMC objetivo, sin trabajo manual tedioso . ¿Cansado de pasar horas marcando gráficos para luego perder la entrada por unos pocos pips? ¿Dudas de tu lectura cuando hay dinero real en juego? La era del SMC subjetivo y lento ha terminado. El Indicador ICONIC SMC no es “otra herramienta más”. Es un motor de análisis de nivel institucional que automatiza todo el flujo de trabajo de Smart Money Concepts y convierte tu gráfico en
FREE
Iconic Reversal Trend and Pattern Push Signals
Maurice Prang
Indicadores
ICONIC Reversal Engine Calidad sobre cantidad. Opera solo las reversiones que importan. El problema: ruido, sobrecarga y señales falsas La mayoría de los indicadores inundan el gráfico con flechas y olvidan el contexto . Un martillo en una fuerte tendencia bajista es irrelevante. Un engulfing sin volumen es una trampa. Resultado: parálisis por análisis, movimientos perdidos y errores costosos. La solución: tu copiloto analítico ICONIC Reversal Engine no es “otra flecha más”. Explica por qué un s
FREE
Iconic Titan Bitcoin and Forex Signals
Maurice Prang
Indicadores
ICONIC TITAN SIGNAL v1.6 «No operes como la multitud — opera como una leyenda». ICONIC TITAN SIGNAL es más que un indicador. Es tu mentor personal. Tu escáner. Tu proveedor de señales. Una obra híbrida de experiencia de mercado, lógica matemática y precisión institucional — creada para quienes no solo quieren operar, sino dominar . ¿Qué hace ICONIC TITAN? Filtra 24/7 el caos de los mercados más relevantes del mundo: XAUUSD EURUSD BTCUSD NAS100 US30 GER40 NDX100 GER30 Lo hace combinando estructur
Iconic 24h Breakout
Maurice Prang
Asesores Expertos
ICONIC 24H BREAKOUT EA La combinación definitiva de estrategia clásica , automatización moderna y máxima protección del capital . Capítulo 1 – El sueño eterno de la entrada perfecta Todo trader conoce este momento: Estás frente a la pantalla. Pasan las horas. El oro (XAUUSD) se mueve lateral. EURUSD no hace nada. Desvías la mirada, echas un ojo al móvil… y justo en ese segundo ocurre. El mercado explota. Un fuerte impulso rompe el máximo diario. Los traders con órdenes rápidas se suben al movim
FREE
Iconic Trendline EMA Combi Push signals
Maurice Prang
Indicadores
ICONIC TRENDLINE para MetaTrader 5 Título: ICONIC TRENDLINE: Indicador de tendencia avanzado con panel MTF y alertas Descripción breve ¿Cansado de identificar tendencias demasiado tarde y de caer en señales falsas en mercados laterales? El indicador ICONIC TRENDLINE para MT5 es tu solución. Este instrumento avanzado combina lógica inteligente de EMA con la potencia del ADX para entregarte señales de tendencia claras , tempranas y filtradas . Con una línea de tendencia dinámica , un panel multi-m
Iconic Pulse The Flagship for Trend News Volumen
Maurice Prang
Indicadores
ICONIC PULSE — El Manifiesto Silencia el ruido. Opera con datos, no con emociones. Todo trader conoce el pulso: una docena de indicadores, señales que se contradicen, FOMO contra miedo. Resultado: vacilación, frustración, movimientos perdidos. ICONIC PULSE no se creó para añadir otra voz: se creó para apagar el ruido . PULSE es un filtro de alta fidelidad basado en dos verdades del mercado: El dinero mueve el precio (momentum y volumen). La tendencia es la fuerza dominante (confluencia). Es tu c
Iconic Trendline Signal
Maurice Prang
Indicadores
Análisis en profundidad del indicador «ICONIC TRENDLINE SIGNAL» El código MQL5 proporcionado describe un indicador de seguimiento de tendencia avanzado y multifacético para MetaTrader 5. Va más allá de simples cruces de líneas al integrar fuerza de tendencia, volatilidad, análisis multi-marco temporal y un sistema cuantitativo de puntuación en una única herramienta integral de apoyo a la decisión. 1. Estrategia y lógica centrales de trading La estrategia del indicador se basa en un marco lógico
Iconic Breakout Pro
Maurice Prang
Asesores Expertos
ICONIC BREAKOUT PRO EA de Breakout del NAS100 en la sesión de EE. UU. — ahora también con plays del Máximo/Mínimo del día anterior Disciplina en lugar de drama. El capital primero. La historia de ICONIC: construido para el día que suele arrasar con todo Cualquier estrategia suena convincente mientras el mercado está ordenado. Pero una vez al año la liquidez salta, el spread se abre, la ejecución patina y la gente empieza a doblar reglas. Para muchos sistemas, ese día es el principio del fin: u
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario