ICONIC BREAKOUT PRO 2

一款为 NAS100（纳斯达克100指数CFD）量身打造的秩序型突破策略 EA：把“猜行情”的焦虑，变成“有计划的等待与执行”。

请想象这样一个交易日：

你打开终端，看到的不是一堆冲动信号，而是一份清晰的日程。先观察、再设定、最后跟随突破。仓位大小有边界，风控是默认开启的，止盈止损不是“装饰”，而是以净收益为目标进行校准。屏幕上一块简洁面板，告诉你区间、ATR、价差、挂单数量、当前状态与当日回撤……这就是 ICONIC BREAKOUT PRO 2（简称 IBP2） 的日常。

IBP2 的核心，只有两件事：

美股开盘前后的会话区间突破；

前一交易日 24 小时高/低点的突破。

两套逻辑各自独立运行、互不干扰；同时，两套严密的风险与执行机制保证：宁缺毋滥，宁可不错，不可做错。

如果你厌倦了“追涨杀跌”和“临盘后悔”，IBP2 是一只装好纪律的“黑盒”，每天在你身边，帮你把“想法”变成可复用的流程。

为什么还要一款“突破 EA”？

因为多数“突破”在现实里会踩相同的坑：

过早入场。 市场还在收敛，就把风险敞口暴露出去； 语境混淆。 局部区间突破 ≠ 24 小时高/低的结构性突破； 止盈止损只是“看起来有”。 忽视了滑点、点差与佣金，账面胜利变成净亏； 假性分散。 多笔小单并不能降低风险，只会稀释责任与边界。

IBP2 的设计目标，就是把这些薄弱点内建为保护机制，让你在高波动的 NAS100 上，用“好习惯”取代“好心情”。

IBP2 是什么（告诉你足够理解，但不会透露可被照抄的机密）

单市场聚焦： 专注 NAS100，围绕美股核心窗口与前日 24H 结构。

两套独立引擎： 会话区间引擎 & 前日高低引擎，彼此隔离、各有名义与上限。

执行前置校验： 价格、最小距离、tick 对齐、Stops/Freeze、净止盈距离等都在 下单前 与 成交后 检查。

风险内建： OCO（一个成交自动取消另一边）、日内最大亏损保护、保证金占用限制、硬上限手数、点差滤波、冷却时间。

以“净”为先： 止盈距离以净收益为准（可计入点差/佣金缓冲），杜绝“赢在图上、输在净值”。

我们不会给出足以复制策略的细节配方（比如具体算法实现、阈值算法等），但你会确切知道它如何对待风险与执行。

两套突破引擎，独立而清晰

1) 会话区间突破（Session Range）

在你设定的会话时间段内 只观察不入场 ，用来刻画当日“结构盒子”；

会话结束后才在区间上/下方，按缓冲距离准备两侧 Stop 挂单；

到期自动失效/日终清理 ，绝不留下“过夜埋雷”；

严格检查点差、最小距离、止盈止损有效性；

OCO：一侧成交，另一侧即刻撤销。

2) 前日 24H 高/低突破（Previous Day H/L）

新交易日开始稍作延时后，围绕前一交易日的 24 小时高点/低点 设定两侧挂单；

同样有缓冲、有效性检查、OCO 与日终清理；

与会话引擎互不挤占资源，各自有计数与限制。

结果： 你得到两个互补的结构性机会源，一个来自“当日盒子边缘”，一个来自“昨日结构边界”，共同覆盖 NAS100 的主运动区间。

你真正受益的，是“成年人式风控”

仓位模式 ：固定手数 or 风险百分比两种；此外可启用 硬上限手数 ，避免情绪化“这次多打点”。

日内最大亏损 ：到线即停，当天不再给风险；第二天重新开始。

保证金占用上限 ：防止单笔/组合把你的自由保证金吃光。

点差滤波 ：点差超过阈值就 不下单 ，宁可错过，不做差价“喂鱼”。

冷却时间：下单/修改失败不会频繁“顶撞”交易服务器，降低触发风控限制与滑点风险。

“净止盈”与“成交后重对齐”：赢得干净

多数策略喜欢在挂单阶段就把 SL/TP 一次性挂上，但常常忽视真实成交价与实际点差/佣金的影响。IBP2 的做法是：

净止盈最小距离 ：强制保证从开仓价到 TP 的 净距离 ≥最低要求（可加点差与佣金缓冲）；

成交后对齐：若成交时的真实开仓价与预估有差异，会在允许范围内及时重设 SL/TP，确保“看得见的止盈” = “最终落袋的净收益”。

这避免了“图上止盈很近、净值却掉头”的心理打击。赢，就要赢得干净。

交易中的温和护航

保本（Break-Even） ：当价格走出足够利润，止损抬到略有正收益的位置；

追踪止损（Trailing） ：只会 收紧 风险，从不“后退”；

修改冷却：尊重交易所/经纪商的 Freeze 区域与最小间距，不盲目频繁修改。

Safe-Mode：行情不好，先保护你

点差阈值 ：超标则不挂单；

小手数训练 ：可强制极小手数，适合熟悉期/高波动期使用；

部分经纪商兼容：允许先挂无 SL/TP 的挂单，成交后马上补上（同时仍做净距检查）。

面板设计：只给你“决策必须知道的”

状态栏（PREP / RANGING / PENDING / IN_TRADE / READY / DAILY_GUARD）一目了然；左侧显示区间、前日高低、ATR、点差、风险模式；右侧分别统计两套引擎的挂单数与下一到期时间，另有持仓信息与当日回撤。没有信息噪音，只保留你真正会看的内容。

回测表现（重要且克制地看待它）

区间： 2020-09-04 ～ 2025-06-27

品种： NAS100

建模质量： 99%（tick）

初始资金： 1,000

关键结果：

净利润： 403,748.63

Profit Factor： 2.34

Recovery Factor： 26.85

Sharpe： 35.91

总交易： 2,003

胜率（利润单占比）： ~77.5%（1,553 盈利 / 450 亏损）

期望收益： 201.57 / 笔

最大权益回撤： 5.89%（绝对 15,034.40）

相对余额回撤： 17.27%

图表解读（文字化）：

权益曲线 稳健上行，后期加速，符合结构型策略在指数趋势上的复利效果；

MFE/MAE 云图 呈正斜率：盈利单拉开空间，亏损单保持在较窄区间，说明“让利润奔跑、限制亏损”在执行层面得到了兑现；

小时分布 高度集中于美股核心时段，正是 NAS100 真正“有路可走”的时间；

周/月统计 均衡，没有依赖“某一周/某一月”的侥幸；

**散点（持仓时长 vs 盈亏）**显示短持为主、少量拉长盈利单，符合纪律性突破的画像。

这意味着什么？

策略并非靠“加倍、网格、扛单”堆出曲线，风险画像温和；

回撤可控与收益节奏匹配，说明“净止盈、OCO、日内止损、上限手数”等机制真正在发挥作用。

这不意味着什么？

任何回测都不是对未来的承诺；你的经纪商、点差、佣金与成交质量都会影响结果。回测是行为审计，证明策略遵循了它的规则，并展示在多年份样本下的性格。

为什么 IBP2 会被长期保留在组合里

它把“我该不该做”变成流程 ：先观察、后计划、再执行；没有“感觉对了就上”。

它可解释 ：面板、日志、状态，都能告诉你“为什么现在是这样”。

它替你踩刹车 ：日内止损、点差滤波、保证金上限、硬手数上限，保护你在“坏的一天”里不越界。

它不被市场情绪带节奏：失败的修改与无效的挂单不会反复轰炸服务器；在交易规则不友好的时段，宁可不做。

适合谁

想在 NAS100 上执行 结构化、时间窗明确 策略的零售交易者；

追求 可复用流程 与 温和风险画像 的半职业选手；

需要一个覆盖美股主时段的组合组件，而不是 24/7 的高频噪声策略。

如果你在寻找“神奇按钮”，这不是它；如果你在寻找秩序、清晰与保护，这正是它。

IBP2 的“普通一天”

PREP：终端在线，面板提示今日会话窗口，载入昨日 24H 高/低；点差合规。 RANGING：市场构建“盒子”；策略只观察、不行动——这是设计。 PENDING：会话结束、条件达标，双向 Stop 挂单就位，并有明确到期时间。 IN_TRADE：突破触发，立刻以净止盈规则校准 SL/TP；走出利润后保本，再到追踪止损，风险只收不放。 READY：了结；反向挂单已撤，过夜无隐患。

与此同时，前日 24H 引擎按日历独立运行，错峰提供结构机会。

你也许会问

“能赚多少？”

重要的不是数字，而是在坏的日子里，它会帮你停手。回测给出的是“性格画像”，你的最终表现取决于经纪商条件与你的使用方式。

“小资金可以吗？”

可以。安全模式、手数四舍五入与净止盈机制，对小账户尤其友好。先小后大，按流程扩张。

“市场如果变了呢？”

策略基于“时间窗 + 结构边界”的长期特征，这些特征并不依赖短期风向。若遇到异常波动，日内止损会限制新增风险。

“要不要 VPS？”

建议。会话窗口与挂单控制对连通性与延迟敏感，稳定运行等于稳定结果。

“参数能不能大幅调？”

可以，但要理解后果。更激进的设置并不等于更高的净收益，破坏保护只会放大极端日的损失。默认参数是实盘友好的折中。

我们坚持的三条底线

先保护，再进攻。 多数账户死于情绪，而不是信号。 尊重交易规则。 Stops/Freeze/最小距离不是建议，是红线。 看净不看毛。 “图上赢、账户亏”的胜利毫无意义；IBP2 以净为先。

如果你的方法论也如此，IBP2 会自然融入你的流程。

现在开始，是明智的时机

你需要一套围绕 NAS100 主时段的 结构化突破 ；

你需要 看得见、讲得清 的规则与面板；

你需要 一直亮着的保护 ；

你需要可审计的多年份回测来评估风格，而不是口号。

把戏剧性留给别人，把纪律留给自己。

获取 ICONIC BREAKOUT PRO 2 许可，让 NAS100 成为你策略组合中可被管理、可被复用的一环。

技术注记（让你放心，而不是让人照抄）

两引擎各自使用独立标识与计数、各自上限；

下单前与成交后的 SL/TP 合规校验 ：tick 对齐、最小距离、Stops/Freeze、净止盈距离；

OCO、日内止损、保证金上限、硬手数上限、点差滤波、冷却时间 默认就位；

保本 + 追踪 仅收紧风险、不“回撤保护”；

紧凑 GUI：状态、区间、ATR、点差、两引擎挂单数与到期、持仓 PnL、当日 DD —— 够用且克制。

最后的提醒

是的，回测曲线很好看；是的，盈利因子也不低。但真正让人安心的是：曲线平稳、波动可读，没有靠“奇迹周/月”堆出来的运气尖刺。这种“可持续的平常心”，才是能让你持续交易、持续睡得着的关键。

如果你正在寻找一套聚焦 NAS100、以流程和保护为核心、以净收益为准绳的突破系统，

ICONIC BREAKOUT PRO 2 就是那个理性的选择。



