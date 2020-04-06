Iconic Breakout Pro 2

ICONIC BREAKOUT PRO 2

一款为 NAS100（纳斯达克100指数CFD）量身打造的秩序型突破策略 EA：把“猜行情”的焦虑，变成“有计划的等待与执行”。

请想象这样一个交易日：
你打开终端，看到的不是一堆冲动信号，而是一份清晰的日程。先观察、再设定、最后跟随突破。仓位大小有边界，风控是默认开启的，止盈止损不是“装饰”，而是以净收益为目标进行校准。屏幕上一块简洁面板，告诉你区间、ATR、价差、挂单数量、当前状态与当日回撤……这就是 ICONIC BREAKOUT PRO 2（简称 IBP2） 的日常。

IBP2 的核心，只有两件事：

  • 美股开盘前后的会话区间突破；

  • 前一交易日 24 小时高/低点的突破。

两套逻辑各自独立运行、互不干扰；同时，两套严密的风险与执行机制保证：宁缺毋滥，宁可不错，不可做错。
如果你厌倦了“追涨杀跌”和“临盘后悔”，IBP2 是一只装好纪律的“黑盒”，每天在你身边，帮你把“想法”变成可复用的流程

为什么还要一款“突破 EA”？

因为多数“突破”在现实里会踩相同的坑：

  1. 过早入场。 市场还在收敛，就把风险敞口暴露出去；

  2. 语境混淆。 局部区间突破 ≠ 24 小时高/低的结构性突破；

  3. 止盈止损只是“看起来有”。 忽视了滑点、点差与佣金，账面胜利变成净亏；

  4. 假性分散。 多笔小单并不能降低风险，只会稀释责任与边界。

IBP2 的设计目标，就是把这些薄弱点内建为保护机制，让你在高波动的 NAS100 上，用“好习惯”取代“好心情”。

IBP2 是什么（告诉你足够理解，但不会透露可被照抄的机密）

  • 单市场聚焦： 专注 NAS100，围绕美股核心窗口与前日 24H 结构。

  • 两套独立引擎： 会话区间引擎 & 前日高低引擎，彼此隔离、各有名义与上限。

  • 执行前置校验： 价格、最小距离、tick 对齐、Stops/Freeze、净止盈距离等都在下单前成交后检查。

  • 风险内建： OCO（一个成交自动取消另一边）、日内最大亏损保护、保证金占用限制、硬上限手数、点差滤波、冷却时间。

  • 以“净”为先： 止盈距离以净收益为准（可计入点差/佣金缓冲），杜绝“赢在图上、输在净值”。

我们不会给出足以复制策略的细节配方（比如具体算法实现、阈值算法等），但你会确切知道它如何对待风险与执行

两套突破引擎，独立而清晰

1) 会话区间突破（Session Range）

  • 在你设定的会话时间段内只观察不入场，用来刻画当日“结构盒子”；

  • 会话结束后才在区间上/下方，按缓冲距离准备两侧 Stop 挂单；

  • 到期自动失效/日终清理，绝不留下“过夜埋雷”；

  • 严格检查点差、最小距离、止盈止损有效性；

  • OCO：一侧成交，另一侧即刻撤销。

2) 前日 24H 高/低突破（Previous Day H/L）

  • 新交易日开始稍作延时后，围绕前一交易日的 24 小时高点/低点 设定两侧挂单；

  • 同样有缓冲、有效性检查、OCO 与日终清理；

  • 与会话引擎互不挤占资源，各自有计数与限制。

结果： 你得到两个互补的结构性机会源，一个来自“当日盒子边缘”，一个来自“昨日结构边界”，共同覆盖 NAS100 的主运动区间。

你真正受益的，是“成年人式风控”

  • 仓位模式：固定手数 or 风险百分比两种；此外可启用硬上限手数，避免情绪化“这次多打点”。

  • 日内最大亏损：到线即停，当天不再给风险；第二天重新开始。

  • 保证金占用上限：防止单笔/组合把你的自由保证金吃光。

  • 点差滤波：点差超过阈值就不下单，宁可错过，不做差价“喂鱼”。

  • 冷却时间：下单/修改失败不会频繁“顶撞”交易服务器，降低触发风控限制与滑点风险。

“净止盈”与“成交后重对齐”：赢得干净

多数策略喜欢在挂单阶段就把 SL/TP 一次性挂上，但常常忽视真实成交价实际点差/佣金的影响。IBP2 的做法是：

  • 净止盈最小距离：强制保证从开仓价到 TP 的净距离≥最低要求（可加点差与佣金缓冲）；

  • 成交后对齐：若成交时的真实开仓价与预估有差异，会在允许范围内及时重设 SL/TP，确保“看得见的止盈” = “最终落袋的净收益”。

这避免了“图上止盈很近、净值却掉头”的心理打击。赢，就要赢得干净。

交易中的温和护航

  • 保本（Break-Even）：当价格走出足够利润，止损抬到略有正收益的位置；

  • 追踪止损（Trailing）：只会收紧风险，从不“后退”；

  • 修改冷却：尊重交易所/经纪商的 Freeze 区域与最小间距，不盲目频繁修改。

Safe-Mode：行情不好，先保护你

  • 点差阈值：超标则不挂单；

  • 小手数训练：可强制极小手数，适合熟悉期/高波动期使用；

  • 部分经纪商兼容：允许先挂无 SL/TP 的挂单，成交后马上补上（同时仍做净距检查）。

面板设计：只给你“决策必须知道的”

状态栏（PREP / RANGING / PENDING / IN_TRADE / READY / DAILY_GUARD）一目了然；左侧显示区间、前日高低、ATR、点差、风险模式；右侧分别统计两套引擎的挂单数与下一到期时间，另有持仓信息与当日回撤。没有信息噪音，只保留你真正会看的内容。

回测表现（重要且克制地看待它）

区间： 2020-09-04 ～ 2025-06-27
品种： NAS100
建模质量： 99%（tick）
初始资金： 1,000

关键结果：

  • 净利润： 403,748.63

  • Profit Factor： 2.34

  • Recovery Factor： 26.85

  • Sharpe： 35.91

  • 总交易： 2,003

  • 胜率（利润单占比）： ~77.5%（1,553 盈利 / 450 亏损）

  • 期望收益： 201.57 / 笔

  • 最大权益回撤： 5.89%（绝对 15,034.40）

  • 相对余额回撤： 17.27%

图表解读（文字化）：

  • 权益曲线稳健上行，后期加速，符合结构型策略在指数趋势上的复利效果；

  • MFE/MAE 云图呈正斜率：盈利单拉开空间，亏损单保持在较窄区间，说明“让利润奔跑、限制亏损”在执行层面得到了兑现；

  • 小时分布高度集中于美股核心时段，正是 NAS100 真正“有路可走”的时间；

  • 周/月统计均衡，没有依赖“某一周/某一月”的侥幸；

  • **散点（持仓时长 vs 盈亏）**显示短持为主、少量拉长盈利单，符合纪律性突破的画像。

这意味着什么？

  • 策略并非靠“加倍、网格、扛单”堆出曲线，风险画像温和；

  • 回撤可控与收益节奏匹配，说明“净止盈、OCO、日内止损、上限手数”等机制真正在发挥作用

这不意味着什么？

  • 任何回测都不是对未来的承诺；你的经纪商、点差、佣金与成交质量都会影响结果。回测是行为审计，证明策略遵循了它的规则，并展示在多年份样本下的性格

为什么 IBP2 会被长期保留在组合里

  • 它把“我该不该做”变成流程：先观察、后计划、再执行；没有“感觉对了就上”。

  • 它可解释：面板、日志、状态，都能告诉你“为什么现在是这样”。

  • 它替你踩刹车：日内止损、点差滤波、保证金上限、硬手数上限，保护你在“坏的一天”里不越界。

  • 它不被市场情绪带节奏：失败的修改与无效的挂单不会反复轰炸服务器；在交易规则不友好的时段，宁可不做

适合谁

  • 想在 NAS100 上执行结构化、时间窗明确策略的零售交易者；

  • 追求可复用流程温和风险画像的半职业选手；

  • 需要一个覆盖美股主时段的组合组件，而不是 24/7 的高频噪声策略。

如果你在寻找“神奇按钮”，这不是它；如果你在寻找秩序、清晰与保护，这正是它。

IBP2 的“普通一天”

  1. PREP：终端在线，面板提示今日会话窗口，载入昨日 24H 高/低；点差合规。

  2. RANGING：市场构建“盒子”；策略只观察、不行动——这是设计

  3. PENDING：会话结束、条件达标，双向 Stop 挂单就位，并有明确到期时间

  4. IN_TRADE：突破触发，立刻以净止盈规则校准 SL/TP；走出利润后保本，再到追踪止损，风险只收不放

  5. READY：了结；反向挂单已撤，过夜无隐患。
    与此同时，前日 24H 引擎按日历独立运行，错峰提供结构机会。

你也许会问

“能赚多少？”
重要的不是数字，而是在坏的日子里，它会帮你停手。回测给出的是“性格画像”，你的最终表现取决于经纪商条件与你的使用方式。

“小资金可以吗？”
可以。安全模式、手数四舍五入与净止盈机制，对小账户尤其友好。先小后大，按流程扩张。

“市场如果变了呢？”
策略基于“时间窗 + 结构边界”的长期特征，这些特征并不依赖短期风向。若遇到异常波动，日内止损会限制新增风险

“要不要 VPS？”
建议。会话窗口与挂单控制对连通性与延迟敏感，稳定运行等于稳定结果。

“参数能不能大幅调？”
可以，但要理解后果。更激进的设置并不等于更高的净收益，破坏保护只会放大极端日的损失。默认参数是实盘友好的折中。

我们坚持的三条底线

  1. 先保护，再进攻。 多数账户死于情绪，而不是信号。

  2. 尊重交易规则。 Stops/Freeze/最小距离不是建议，是红线。

  3. 看净不看毛。 “图上赢、账户亏”的胜利毫无意义；IBP2 以净为先。

如果你的方法论也如此，IBP2 会自然融入你的流程。

现在开始，是明智的时机

  • 你需要一套围绕 NAS100 主时段的结构化突破

  • 你需要看得见、讲得清的规则与面板；

  • 你需要一直亮着的保护

  • 你需要可审计的多年份回测来评估风格，而不是口号。

把戏剧性留给别人，把纪律留给自己。
获取 ICONIC BREAKOUT PRO 2 许可，让 NAS100 成为你策略组合中可被管理、可被复用的一环。

技术注记（让你放心，而不是让人照抄）

  • 两引擎各自使用独立标识与计数、各自上限；

  • 下单前与成交后的 SL/TP 合规校验：tick 对齐、最小距离、Stops/Freeze、净止盈距离；

  • OCO、日内止损、保证金上限、硬手数上限、点差滤波、冷却时间默认就位；

  • 保本 + 追踪仅收紧风险、不“回撤保护”；

  • 紧凑 GUI：状态、区间、ATR、点差、两引擎挂单数与到期、持仓 PnL、当日 DD —— 够用且克制。

最后的提醒

是的，回测曲线很好看；是的，盈利因子也不低。但真正让人安心的是：曲线平稳、波动可读，没有靠“奇迹周/月”堆出来的运气尖刺。这种“可持续的平常心”，才是能让你持续交易、持续睡得着的关键。

如果你正在寻找一套聚焦 NAS100、以流程保护为核心、以净收益为准绳的突破系统，
ICONIC BREAKOUT PRO 2 就是那个理性的选择。

立刻获取授权
让规则替你承担情绪，让时间替你放大优势。


https://t.me/iconicsolutions_official


推荐产品
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
专家
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
专家
Hamster Scalping 是一个完全自动化的交易顾问，不使用鞅。夜间剥头皮策略。 RSI 指标和 ATR 过滤器用作输入。顾问需要对冲账户类型。 可以在此处找到对实际工作以及我的其他发展的监控： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 一般建议 最低入金 100 美元，使用点差最小的 ECN 账户，默认设置为 eurusd M5 gmt + 3。 输入参数 EA 适用于四位数和五位数报价。在输入参数中，我们以点为单位表示5个字符的值，它会自动按4个字符重新计算所有内容。 NewCycle - 模式开启时，顾问工作不停止，模式关闭时，完成一系列交易后，顾问不会开新订单； 周期指标1 - 第一个指标的周期； Up level - 第一个指标的上限，顾问将在其上方打开卖出； Down Level - 第一个指标的较低水平，低于该水平 EA 将开始买入； Period indicator2 - 第二个指标的周期； From - 第二个指标值范围的下限，EA 允许在该范围内建仓； To - 第二个指标值范围的上限，EA 允
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
专家
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
BTCUltra Scalp Pro
Peter Labas
专家
A BTC Ultra Scalp Pro egy teljesen automatizált Expert Advisor, amelyet kifejezetten a Bitcoin (BTCUSD) piac magas volatilitására terveztek . A kockázatos martingál vagy grid rendszerekkel ellentétben ez az EA logikai alapú trendkövető stratégiát használ, amelyet fejlett volatilitásszűrők védenek. A rendszer mozgóátlagok, SuperTrend és Momentum indikátorok kombinációjával azonosítja a nagy valószínűségű kitörési és trendfolytatási helyzeteket. Fontos, hogy egy ADX szűrőt alkalmaz , hogy elkerülj
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
专家
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
专家
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Sun Bin SCF
Peat Winch
专家
Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
Nova WDX Trader
Anita Monus
专家
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
专家
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
专家
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Nova MFI Scalper
Anita Monus
专家
Nova MFI Scalper brings the Buy‑Side’s favourite oscillator straight to your MT5 chart. Built around the Money Flow Index (MFI) —a volume‑weighted RSI variant that filters out weak price moves—the EA zeroes‑in on genuine accumulation and distribution. The result? Cleaner entries, faster exits, and fewer fake‑outs. Why traders add Nova MFI Trader to their toolbox Volume‑confirmed signals: MFI combines price and tick‑volume, weeding out low‑conviction moves. No‑nonsense engine: Absolutely zero M
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
专家
歡迎來到指數！ 道具準備就緒！ -> 在這裡 下載設定文件 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 終極組合優惠   ->   點擊此處 加入公共團體： 點擊此處   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   將我 15 年在創建專業交易演算法方面的經驗帶入指數市場。 EA 使用經過深思熟慮的演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   我很高興地說，在多年的 EA 開發過程中，我已經完善了這個策略 該 EA 專為 US500、US30 和 NAS100 指數交易而開發。 這些市場特別適合這種類型的策略交易。 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。 
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
专家
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
Snake Sclaper EA
Quang Thang Nguyen
专家
The Snake Sclaper EA is a fully automated scalping robot that uses an optimization breakout strategy. Stop orders are utilized for the entrance to ensure the quickest execution possible. The trigger trailing stop can protect returns. Please test the EA in a demo account first. Recommend using the broker with low spread and VPS with low latency. No grid or martingale functionalities used by this EA! Monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/1863296 https://www.mql5.com/en/signals/1873917 Rec
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
专家
GoldRobotics EA: Automated Gold Trading with Precision and Speed GoldRobotics is a sophisticated Expert Advisor designed for automated trading on the XAUUSD (Gold) market. This EA employs a unique strategy based on precise candle pattern recognition and volume analysis, enabling swift entries and exits for optimal performance in volatile market conditions. It prioritizes quick reactions to market fluctuations, making it ideal for scalping strategies without relying on news events. ️ Unlik
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
专家
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Seaguard
QuanticX
专家
Announcement: All EAs (Expert Advisors) from QuanticX are currently available for free, but only for a limited time! To enjoy a Lifetime QuanticX support and continue receiving free EAs, we kindly request you to leave a review and track the performance of our EAs on Myfxbook. Additionally, don't hesitate to reach out to us for exclusive bonuses on EAs and personalized support. Seaguard by QuanticX Step into the cutting-edge domain of QuanticX , a leading FinTech startup reshaping the landscape
EA Tunning
Sabil Yudifera
专家
Professional Automated Trading System EXCLUSIVE INNOVATION: 80% Drawdown Reduction Technology Combined automated trading system   Modified RSI dan  Standard Deviation Bands   to produce trading signals that are more accurate and safe than standard indicators . Proven Results: 1.   20-80% Lower Drawdown  vs RSI Standard 2.   Same Number of Trades  - Higher Quality Entries 3.   Adaptive to Market Volatility 4.   Tested on Live Market Conditions Key Features Advanced Signal System 1.   Mo
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
专家
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
ComplexEuro Edge Pro
Luke Anthony Coles
专家
REAL BACKTEST / LONG TERM PROFITIBILITY Introducing ComplexEuro Edge PRO , an advanced Expert Advisor, meticulously designed 'EURUSD' trading system that specializes in executing high-precision trades by implementing a unique set of strict conditions and technical criteria.  ComplexEuro is unlike other EAs that rely on generic algorithms , martingale/grid or other 'AI' gimmicks that do not work long term. Minimum Deposit : $100 TimeFrame : M1 Pair : EURUSD VPS is recommended Auto Close at weeke
Oktagon Ultra XAUUSD h1
Raphael Schwietering
2.67 (3)
专家
Oktagon Ultra — Smart Precision on XAUUSD H1 Backtested from 2024 to Present | Built for Live Markets | Prop Firm Ready Oktagon Ultra is a high-performance Expert Advisor (EA) engineered for trading XAUUSD H1 with unmatched precision and adaptive intelligence. Built to dominate current market conditions, Oktagon Ultra combines robust risk control with cutting-edge strategy logic—perfect for individual traders and prop firm challenges. Why Oktagon Ultra Excels Every trade has a Stop Loss and Take
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
专家
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
专家
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
专家
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven 将于 2025 年 12 月 8 日前推出促销价格。 这款智能交易系统适用于任何资产，具有通用性。 这款多资产剥头皮交易 EA 是一款专为 MetaTrader 5 平台开发的专业自动化交易系统，旨在同时对多种资产进行剥头皮交易。8.2 版本融合了多时间框架技术、三重确认机制和集成风险管理功能。 技术架构 1. 智能信号系统 多时间框架计算：三重分析（操作、快速确认和慢速确认） 投票系统：3 个主要指标（EMA、MACD、RSI），权重可调 风险模式：5 个级别（超激进 → 超保守），影响灵敏度 2. 高级风险管理 混合手数计算：固定手数或基于风险的手数（美元） 无限盈亏平衡：以美元而非点数计算的渐进式系统。达到预设盈利后，止损位将降至 0。盈利翻倍后，止损位将恢复至预设值，以此类推。 保证金保护：主动预防“资金不足”错误。 分层限制：每日、全局和回撤限制。 3. 持仓管理 多资产：最多可同时持有 14 个交易品种。 全面保护：冻结价位、经纪商限制、价格验证。 紧急平仓
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
专家
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
专家
交易员您好！ 我提出“杜安德”战略， Duende 是一种算法，可以检测不同高位和低位的模式，在这些模式中它们保持不变以进行良好的输入，恢复系统查询各种事物，例如盈亏平衡，并在同行之间交叉 它已被证明可以毫无问题地控制多种货币，并在市场中对新闻进行强大的控制 可以使用您需要的所有符号来管理它 我的策略针对“所有外汇市场”进行了优化，但也有最好的货币对 USDCAD、EURCAD、EURCHF、USDCHF、EURJPY”，与其他 RANGED 货币相比，它是最稳定的货币，您可以找到自己的方式来使用其他符号，但是 推荐使用我设计的 Duende 它有一个内置的系统来冒险 x 金额的余额，如果市场在任何时候变得不稳定它也有恢复 它也有我的智能算法系统，当它从我的内置秘密指标中检测到正确的预测时，TP 可以关闭一些头寸而不是其他头寸。 我的策略 EA 有实时历史 现场表演 如果您想要我的信号预设，请私下询问我的客户 https://www.mql5.com/en/users/aiotrading/seller 每次收购价格都会上涨，我们将以此来保护，这
RoboInvest
Vasil Georgiev Todorov
专家
# RoboInvest RoboInvest is a professional grid-based Expert Advisor built for XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe. It combines moving average crossovers, ATR volatility filter, and optional RSI confirmation to deliver highly adaptive entries during trending conditions. --- ## Strategy Overview - Entry signals based on fast MA vs slow MA (3 / 20 by default) - Optional RSI filter (entry when RSI confirms trend bias) - Grid logic with lot multiplier (default: 1.12) - Works during sp
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
5 (4)
专家
BFG 9000 is a unique system that trades your account 100% hands-free with   live-proven algorithms . Validated in live trading for 12 months. No Grid, no Martingale. The craziest part is however the ability to   manage your own trade decisions . The built-in AI takes your trades and manages them into profit. Safe Haven BFG includes a very stable algorithm that runs on 100% autopilot. It does not use Grid and no Martingale - thus you can be very sure, that it won't destroy your account. The syst
SuperGrid EA
Hamid Jalili Nejad
专家
Grid trading Strategy A very safe and profitable strategy based on dividing the chart to horizontal grids and based on market direction (Bullish/Bearish) open buy or sell when the price touches each grid line. Grid distance will be calculated based on percentage of price. That way this EA can be used for any type of market. trade a list of given pairs at the same time on a single account and apply risk management rule for all of them
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
专家
Flex Gold System is a reversal EA that can find the reversal gold price with high accuracy in a timeframe of 30 minutes. The EA is fit for the gold price behavior and can survive in high volatility situations. Traders could adjust a lot size to gain more profit but on the other hand, the risk will be higher so you can set a stop loss with USD or a percentage of the balance. The EA was made by a professional gold trader who has lots of experience in the gold market. Recommend the minimum capital
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (378)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
专家
AOT MT5 - 下一代AI多货币系统 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要提示!购买后,请向我发送私信以获取安装手册和设置说明: 资源 描述 了解AOT的交易频率 为什么机器人不是每天都交易 如何设置AOT机器人 分步安装指南 Set files AOT MT5是一款先进的Expert Advisor,采用 AI情绪分析 和 自适应优化算法 。经过多年的完善开发,这个全自动系统使用风险管理,从单个AUDCAD M15图表交易16个货币对。 AI驱动技术 与使用静态指标的传统EA不同,AOT通过Claude API集成采用实时AI情绪过滤。这种下一代方法分析多维市场模式,提供卓越的入场时机和自适应回撤控制。该系统24/5运行,不使用危险的方法,如过度网格或马丁格尔策略。 专有的智能损失减少(SLR)系统持续监控持仓,在市场反转期间自动调整止损。版本2.2引入了增强的入场信号暂停控制和改进的恢复距离管理,优化了不同市场条
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
专家
真实交易账户实时信号： 默认 MT4（超过 7 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5（超过 5 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的MQL5频道，获取我的最新消息。 我在MQL5上拥有超过14,000名成员的社区 。 仅剩3份（共10份），售价399美元！ 之后，价格将上涨至499美元。 EA将限量销售，以确保所有已购买客户的权益。 AI Gold Sniper应用了最新的GPT-4o模型（OpenAI的GPT-4o），基于多层算法框架设计，集成了非结构化数据处理，用于XAU/USD交易。并进行跨市场分析以优化交易决策。集成于AI Gold Sniper中的GPT-4o将利用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN），通过自然语言处理（NLP）技术，同时分析历史价格数据序列、宏观波动（利率、通胀）、多时间框架技术信号和实时新闻数据。深度强化学习机制使EA能够通过评估XAU/US
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 已验证信号（ECN账户）-  NTRon 2000 稳定版 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
专家
使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
专家
重要提示： 为确保完全透明，我提供与此EA关联的真实投资者账户的访问权限，使您能够实时监控其表现，无任何操纵。 仅在5天内，整个初始资金已全额提取，此后EA仅使用利润资金进行交易，完全不涉及原始余额。 当前价格$199是限时发布优惠，将在售出10份后或发布下一次更新时提高。 现在获取您的副本可保证以此折扣价格终身访问，无论未来如何涨价。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 实时信号： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X 5Min  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number:   253198898 Investor Password: 
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICMarkets 两种策略  低风险     htt
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
专家
特 惠价格  $109  (原价: $365) 。 设置和使用指南 :  ABS Channel 。 实时监控:   ABS Signal 。  实盘信号设置文件 基础设置文件 什么是ABS EA? ABS EA是一款专业交易机器人,专为H1时间框架上的 XAUUSD(黄金) 开发。 它基于 马丁格尔系统 ,具有 内置风险控制 . ABS EA专为新手和经验丰富的交易者设计,易于设置,完全自动化,并可根据不同的交易风格进行定制。 主要特点 马丁格尔策略,具有用户自定义的安全设置 灵活的手数管理:固定手数或自动手数 最大回撤限制,在您选择的阈值处暂停交易 简单设置:附加到图表,配置设置并开始交易 技术规格 交易品种: XAUUSD 时间框架: H1 最低存款: $300 推荐存款: $1,000 账户类型: ECN / Raw Spread 杠杆: 1:50或更高(推荐1:100+) VPS: 建议用于持续运行 免责声明 交易涉及重大风险,损失可能超过您的初始投资。 马丁格尔策略具有高风险,过去的表现不能保证未来的结果。使用需自行承担风险。 如需支持或有疑问,请通过评论区或
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
专家
长期增长。稳定性。韧性。 Pivot Killer EA 不是一个快速获利的系统，而是一个 为长期可持续增长而设计的专业级交易算法 。 专为 XAUUSD（黄金） 研发，Pivot Killer 是多年研究、测试和系统化开发的结晶。它秉持一个简单的理念： 稳定胜于运气 。该系统经过多周期、波动性变化和流动性环境下的压力测试——它不是为了短期炫耀而生，而是为长期生存而设计。 为持久而生的策略。 无网格。无马丁格尔。无加仓。 100K Live account signal Small Live account signal 市场在变化，波动在改变，趋势来来去去。Pivot Killer EA 专为那些明白 真正的成长来自生存，而非投机 的交易者而设计。 停滞期是正常且预期中的。但随着时间推移，算法总会 重新崛起并变得更强 ，它会不断适应新的市场波动并稳步增长。 这不是一个快速致富的工具，而是一个 以控制、稳定和稳健为核心的长期资本增长引擎 。 核心原则 无网格。无马丁格尔。无加仓。 每笔交易都是独立的，风险明确且有限。EA 永远不会加仓来弥补亏损。生存与稳步增长是其设计核心。 自适应
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
专家
X Fusion AI — 神经自适应混合交易系统 限时折扣。还剩7份（共20份）即将售罄。 目前限时价格为 149美元，即将恢复至 999 美元。 运行演示 实盘表现 购买后，请记得私信我们以获取推荐参数、使用说明、注意事项和使用技巧等信息。 非常感谢你的支持。 1. 产品概述 X Fusion AI 是一款结合经典交易逻辑与类神经自适应机制的自动化交易系统。 系统并不尝试预测市场，而是根据实际市场结构变化调整内部参数，使策略在不同环境中保持稳定性与适应性。 系统重点关注： 适应不同市场环境 在多种行情条件下保持一致性 控制潜在回撤风险 过滤低质量信号与噪音 核心目标是根据市场流动变化进行动态调整，而不是依赖固定模式。 2. 实盘参考（MQL5 内部信号） 您可通过以下 MQL5 官方信号服务了解系统的运行表现： 主信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347683 建议用户结合信号表现与自身测试进行评估。 3. 推荐品种与运行环境 推荐交易品种：GBPUSD、EURUSD 周期：M15 大致资金参考： 策略 1：约 500 美元 策略 2：
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
专家
新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑 借助 Argos Rage ，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统 提供支持，实时分析市场行为。 在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。 Live Signal 时间周期: M30 杠杆:  最低 1:20 入金:  最低 $100 交易品种:  XAUUSD, EURUSD 经纪商:  不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury 。 购买完成后请直接与我联系。 Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。 与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。 当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时， Argos Rage 扩大了交易范围。 它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。 嵌入式 DeepSeek AI 集成的 AI 模型动态评估市场状况。
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
专家
Cryon X-9000 — 量子驱动的自动化交易系统 真实信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347543 如今，许多交易者通过在 美分账户 或 极小资金账户 上运行智能交易系统来制造“好看”的成绩 —— 这实际上表明他们 并不真正信任自己的系统 。 而本信号运行在一笔 20,000 美元的真实账户 上。 这代表了 真实的资金投入 ，并提供 透明、无造假成分的表现 ，没有美分账户常见的 人为放大效果 或 低风险失真 。 Cryon X-9000 是一款新一代自主交易架构，专为在高波动市场环境中实现高精度、稳定性和持续性执行而打造。系统基于多层量子分析核心，能够实时重构市场结构，并以冷静的数学逻辑识别最优入场点。 系统的核心是 Cryon Core Engine，它融合了高级形态分析、基于波动性的行为建模以及结构化风险防护逻辑。每一次交易决策都经过多层验证：过滤市场噪音、排除不稳定场景，并仅在结构一致性达到最佳状态时执行。Cryon X-9000 完全基于数据运行，并且 不使用马丁策略、不使用网格、不进行任何形式的非受控加仓 。其架构旨在提供长期
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
专家
PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
专家
真實監控。誠實測試。零炒作。 LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES 在進入技術細節之前，有兩件事你必須知道： PipsHunter 由真實資金的監控信號所確認。該 EA 已在真實賬戶（Pepperstone）上持續運行數個月，所有監控完全公開。沒有模擬、沒有隱藏賬戶、沒有「完美回測」——真實交易結果證明了它的實際表現。 回測結果 100% 誠實。沒有曲線擬合、沒有歷史操縱、沒有不切實際的建模。你在策略測試器中看到的，正是 EA 在真實市場中的實際行為。沒有魔法、沒有灑金粉式的技巧——只有經過時間驗證的策略，能在實盤與測試中同樣穩定地運作。因此，PipsHunter 是 MQL5 市場上最透明、最誠實的智能交易系統之一，基於一個核心原則打造：構建安全、穩定、真實的交易系統，不做任何人工“增強”。 這個機器人不僅安全——而是超級安全，得益於嚴格的止損保護，以及完全不使用馬丁格爾或加倉平均。 使用說明 — 如何使用 核心策略：日內剝頭皮 + 搖擺反轉邏輯 PipsHunter 在同一引擎中結合兩種專業交易方法： DayTrading 邏輯——捕捉日內波動 , S
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
专家
全球首个黄金与比特币之间的公开套利算法！ 每天都有优惠活动！ 实时信号 -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA： 长期以来推荐的经纪商：   IC Markets 交易对：   XAUUSD、BTCUSD 附件代码：   XAUUSD H1 请务必检查 交易的货币对是否已添加 到 “市场报价” 窗口中！ 账户类型：ECN/原始价差 前缀设置： 如果您的经纪商提供的货币对带有符号前缀，例如 XAUUSD_i 然后在设置中输入前缀：   “   _i   ” 黄金与比特币套利： 这种策略基于利用这些资产之间的价格差异，尽管它们通常作为相互竞争的“避险资产”而非直接交易对。交易者会在市场不确定或趋势反转时期寻找黄金兑比特币价格被低估的机会（反之亦然），以便买入价格较低的资产，然后在价格较高时卖出。或者，他们也可以在不同的平台上交易与黄金挂钩的加密货币（例如 PAXG、XAUT），以利用黄金（数字黄金和实物黄金）之间的价格差异，但这需要对双方的波动性和风险都有所了解。
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
专家
黑色星期五50%折扣 - NANO MACHINE GPT 常规价格:$997 至 黑色星期五:$498.50 (折扣价格将在促销期间体现。) 促销开始:2025年11月27日 - 限时黑色星期五活动。 黑色星期五赠品: 所有在黑色星期五活动期间购买Nano Machine GPT的买家可以参加随机抽奖,奖品包括: 1 x Syna激活码 1 x AiQ激活码 1 x Mean Machine GPT激活码 如何参与: 1) 购买后, 向我发送私信 以获取Nano Machine GPT手册和推荐的设置文件。 2) 然后 在此产品页面发表评论 确认您的购买,即可 正式进入 黑色星期五抽奖活动。 将从符合条件的黑色星期五购买者中随机选出三位独立获奖者,购买者必须同时发送消息并发表评论。 黑色星期五促销结束后,Nano Machine GPT将恢复其常规价格997美元。 Nano Machine GPT - 紧凑型全功能系统中的旗舰级AI DNA Nano Machine GPT由Mean Machine GPT、AiQ和Syna背后的同一开发者打造,这些系统帮助建立了外汇交易中真正
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
专家
概述 Golden Hen EA 是一款专为 XAUUSD (黄金) 设计的专家顾问 (Expert Advisor)。它结合了八种独立的交易策略，每种策略都由不同的市场条件和时间周期 (M5, M30, H2, H4, H6, H12) 触发。 该 EA 旨在自动管理其入场和过滤器。EA 的核心逻辑专注于识别特定的信号。Golden Hen EA 不使用网格 (grid)、马丁格尔 (martingale) 或平均成本技术 。 EA 开启的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载 Set 文件 八种策略概述 EA 同时跨多个时间周期分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析最近的一系列特定柱状线，以识别在定义的看跌形态之后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略在持续的下行趋势后识别强劲的看涨动能。它使用前一个 H4 柱的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一种基于会话的策略。它监控相对于早期交易时段低点的价格行为，以识别潜在
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
专家
How To Trade Pro (HTTP) EA — 来自拥有25年以上经验的作者的专业交易顾问，用于交易任何资产，无需马丁格尔或网格。 大多数顶级顾问处理上涨黄金。它们在测试中看起来出色……只要黄金上涨。但当趋势耗尽时会怎样？谁来保护您的存款？HTTP EA 不相信永恒增长 — 它适应不断变化的市场，并旨在广泛分散您的投资组合并保护您的存款。它是一个纪律严明的算法，在任何模式下都能同样成功：上涨、下跌、横盘。它像专业人士一样交易。HTTP EA 是精确的风险和时间管理系统。不要根据历史上的漂亮图表选择顾问。根据工作原理选择。 资产 任意，每种资产购买后有自己的 .set 文件 时间框架 M5-H4（在顾问设置中指定） 原理 处理动态价格缺失区域 存款 从 $100 起。杠杆 1:25+ 经纪商 任意，ECN/Raw 低点差 测试 策略测试器：EURUSD，01.01.2025 — 今天，每跳 特性 SL/TP，追踪止损，保本，紧急模式，图形面板。 How To Trade Pro EA 不猜测 — 它跟随变化并适应。这是一个纪律严明、活的算法，随着市场变化而变化，并在其他算法崩溃
Remstone
Remstone
5 (7)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
专家
Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]   核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不依赖传统指标的情况下，分析原
作者的更多信息
Iconic SMC Signal Indicator
Maurice Prang
指标
ICONIC SMC 指标 — 以机构级清晰度交易 终于实现 客观化的 SMC ——告别繁琐手工。 花上数小时标注图表，结果入场却差了几个点？资金上阵时开始怀疑自己的判断？ 主观、耗时的 SMC 已成过去式。 ICONIC SMC 指标 并非“又一个工具”。它是 机构级分析引擎 ，可自动化完整的 Smart Money Concepts（SMC） 工作流，把你的图表变成 实时高概率机会仪表盘 。停止猜测，用 数据驱动的清晰度 开始执行。 为什么选择 ICONIC？一体化优势 抛弃零散的五个工具。 ICONIC SMC 将专业分析的所有关键要素，统一到 一套一致的系统 中。 核心引擎（Core Engines） 自动化市场结构（Automated Market Structure） 以手术刀般的精度 即时标绘 BOS 与 CHOCH ——一眼看清谁在掌控市场。 精准 POI 识别（Precision POI Detection） 自动识别并绘制 Order Blocks（OB） 与 Fair Value Gaps（FVG） ； 实时 标记已**缓释/兑现（mitigated）**的区域。
FREE
Iconic Reversal Trend and Pattern Push Signals
Maurice Prang
指标
ICONIC Reversal Engine 重质不重量。 只交易真正有意义的反转。 问题：噪音、过载、假信号 多数指标用一堆箭头把图表塞满，却忽略 语境 。 强势下跌中的锤子形态毫无意义；没有成交量配合的吞没只是陷阱。 结果：分析瘫痪、错过行情、代价高昂的错误。 解决方案：你的分析副驾驶 ICONIC Reversal Engine 不是“又一个箭头”。它会告诉你 为何 这个形态重要。 每个信号都经过 五阶段共振模型 的压力测试，并给出 0–100 分 的质量评分，让你一眼看出优劣，而不是只有“买/卖”。 核心能力 智能置信评分（0–100）： 衡量共振强度。 >75 = A++ 顶级形态 。 五大共振支柱： 形态强度 —— 识别高价值的 1/2/3 根 K 线反转形态。 市场结构 —— 验证是否位于关键摆动高/低点。 趋势语境 —— 检查价格在关键 EMA 处的反应。 动能 —— 以 RSI 背离 / MACD 变化 进行确认。 成交量与波动 —— 关注市场参与度与 布林带 语境。 交互式 GUI 仪表盘： 简洁的图上“驾驶舱”，提供方向与精确价位（ Entry、TP、SL ）。可
FREE
Iconic Titan Bitcoin and Forex Signals
Maurice Prang
指标
ICONIC TITAN SIGNAL v1.6 “别像人群那样交易——要像传奇一样交易。” ICONIC TITAN SIGNAL 不只是一个指标。 它是你的私人导师、你的扫描器、你的信号提供者。 融合了市场经验、数学逻辑与机构级精度的混合杰作——为那些不止想“参与交易”、而是想 主宰市场 的人而打造。 ICONIC TITAN 能做什么？ 它 24/7 在全球 最具影响力的多个市场 中穿透噪音并筛选机会： XAUUSD EURUSD BTCUSD NAS100 US30 GER40 NDX100 GER30 采用 H4 市场结构 + M15 入场分析 的组合， 客观 评估是否正在形成 “ A+ 级 ”形态—— 仅当 强势行情的概率足够高时才给出。 不靠猜测，不看花里胡哨的闪灯，更不吸“希望剂（hopium）”。 只有当一切 完全对齐 时，ICONIC TITAN 才会把 精确的推送通知 发到你的手机上。 激发本系统的 5 位交易者 Mark Minervini – 动能为王 美国交易冠军 & 畅销书作者。 在 ICONIC TITAN 中： H4 上的 EMA 趋势过滤（50/1
Iconic 24h Breakout
Maurice Prang
专家
ICONIC 24H BREAKOUT EA 经典交易策略 × 现代化自动化 × 极致资金保护的终极组合。 第 1 章 — 对完美入场的永恒追求 每个交易者都懂这种瞬间： 你盯着屏幕，几个小时过去了。黄金（XAUUSD）横盘；EURUSD 毫无动静。你的目光游离，低头瞄了眼手机—— 就在那一秒，行情爆发了 。 市场冲天而起。 强势动能一举突破当日高点。下单迅速的交易者立刻跟上顺势而行。你呢？ 你慢了一步。 问题不在于你不懂市场。关键位你心里都有数。你知道：“ 黄金若突破 1950，就要起飞！ ”——但你的点击慢了半拍、挂单位置偏了、或止损设置不当。 结果： 错失机会、无谓亏损、情绪化决策 。 这不是个例。研究显示，超过 70% 的散户交易者失败，并非因为知识不足，而是因为 纪律 与 反应速度 。 ICONIC 24H BREAKOUT 正是为此而生。 这款 EA（智能交易顾问）将一个流行数十年的市场机制自动化： 24 小时极值突破 。 不再长时间死盯屏幕； 不再错过关键机会； 不再犯情绪化错误。 取而代之的是： 一个为你 24/5 运转的算法 。 第 2 章 — ICONIC 24H
FREE
Iconic Trendline EMA Combi Push signals
Maurice Prang
指标
ICONIC TRENDLINE 适用于 MetaTrader 5 标题： ICONIC TRENDLINE：带多周期（MTF）面板与提醒的高级趋势指标 简要说明 还在总是 太晚 识别趋势、并在震荡市里被 假信号 误导吗？MT5 指标 ICONIC TRENDLINE 正是为此而生。它将 智能 EMA 逻辑 与 ADX 趋势强度 结合，提供 清晰、提前、已过滤 的趋势信号。借助 动态趋势线 、 多周期仪表盘 和 即时推送通知 ，你的交易将比以往更 自信 、更 精准 。 指标关键特性 动态变色趋势线 在图表上绘制一条清晰的趋势线，并依据当前方向自动变色： 蓝色： 已确认上升趋势（多头）。 红色： 已确认下降趋势（空头）。 在 中性 阶段，趋势线保持 上一个颜色 ，以避免不必要、易误导的频繁变色（“拉锯/假突破”）。 基于 ADX 的智能趋势过滤（核心） 仅当关键 EMA（ 9、21、50 ） 按正确顺序排列 且 ADX 达到 最低强度 （默认 > 20 ）时才发出趋势信号。该过滤器能有效排除大多数假信号高发的 弱势/横盘 市场。 多周期（MTF）GUI 面板 一眼把握“大局观”！图表右侧
Iconic Pulse The Flagship for Trend News Volumen
Maurice Prang
指标
ICONIC PULSE — 宣言 让噪声静音。用数据交易，而非情绪。 每个交易者都熟悉这种对峙：一堆指标、相互矛盾的信号、FOMO 对抗恐惧。结果？犹豫、挫败、错过行情。 ICONIC PULSE 的诞生不是为了再添一把嗓门，而是为了 关闭噪声 。 PULSE 是一个基于两条市场真理的高保真过滤器： 资金驱动价格 （动能与成交量）； 趋势是主导力量 （共振/一致性）。 它是你永不下线、量化思维的副驾驶——冷静、稳定、毫不偏颇。 第 1 部分 — 核心：两大收益引擎 ICONIC PULSE 融合两台专用引擎，各自捕捉不同的优势。 引擎 A — IGNITION（点火｜爆发行情动能） 瞄准行情一旦“点火”就迅速、果断的推进。 指南针（H4 趋势） ：确立机构级方向，避免逆流而上。 火花（M15 入场） ：通过 成交量尖峰、RSI 强度、MACD 转向、ATR 波动状态 确认点火。 守门员（A+ 评分） ：仅在共振达到高阈值时触发信号；中等质量的形态在机制上被过滤。 引擎 B — CONFLUENCE（趋势之力） 跨周期叠加一致性，顺着主导趋势骑乘。 趋势 DNA（EMA 丝带） ：干净
Iconic Trendline Signal
Maurice Prang
指标
对“ICONIC TRENDLINE SIGNAL”指标的深度解析（中文） 所提供的 MQL5 代码实现了一个面向 MetaTrader 5 的高级多维度顺势指标。它并非简单的均线交叉，而是把趋势强度、波动率、多周期分析与量化评分系统整合为一体，构成完整的决策支持工具。 1. 核心交易策略与逻辑 该指标基于稳健的多层逻辑框架，用于识别高胜率的顺势入场点。 A. 趋势定义：多 EMA 系统 趋势检测的基础是由 5 条指数移动平均线（EMA）构成的高级体系。主图上的“趋势线”采用经典的 EMA 级联（默认 9、21、50），而在后台还会参考更长周期（最高至 200 周期 EMA）以进行更深层的市场分析。 多头趋势（主图） ：当 EMA(9) > EMA(21) > EMA(50) 且按“多头顺序”完美排列时，确认强劲上升趋势。这代表短/中/长周期参与者达成一致。 空头趋势（主图） ：当 EMA(9) < EMA(21) < EMA(50) 时，定义为空头趋势。 相较于两线交叉，这种级联结构更可靠，因为它要求多个周期同时确认，从而过滤较弱或尚未形成的行情。 B. 趋势确认：ADX 强度过滤
Iconic Breakout Pro
Maurice Prang
专家
ICONIC BREAKOUT PRO NAS100 美股开盘突破 EA——现新增「前一日高/低」突破模块 纪律，而非戏剧。先护资本，再谈收益。 ICONIC 的缘起——为那个「足以清零」的黑天鹅日而造 任何策略在市场井然有序时都显得漂亮。但一年总有那么一天：流动性瞬移、点差外扩、执行打滑，人会情不自禁地弯折规则。对多数系统来说，这一天就是溃败的起点：一次偏离，随后级联，最终账户沉寂。 ICONIC BREAKOUT PRO 的目的，就是把这种结局排除在流程之外。它不是“灵感型 EA”，而是针对 可重复 的市场情景的 操作系统 ：围绕美股开盘时段的 NAS100 动能，并 叠加 一条刻意独立的动能来源—— 突破前一日高点/低点 。产品先测量、再等待、后执行；并在账户需要触发保险绳之前， 主动拉闸 。 两句箴言，贯穿每一行代码： 没有风险框架的优势，只是赌场。 没有保护的执行，只是表演。 不做网格、不做马丁、不逆势加仓。ICONIC 是一台 规则驱动 的交易引擎：明确的测量窗口、带缓冲的买/卖止损单放在结构之外、不可协商的 SL/TP、OCO（互斥单）自动清除、 每日亏损阈值 。想
筛选:
无评论
回复评论