Iconic Breakout Pro 2
- 专家
- Maurice Prang
- 版本: 1.0
- 激活: 15
一款为 NAS100（纳斯达克100指数CFD）量身打造的秩序型突破策略 EA：把“猜行情”的焦虑，变成“有计划的等待与执行”。
请想象这样一个交易日：
你打开终端，看到的不是一堆冲动信号，而是一份清晰的日程。先观察、再设定、最后跟随突破。仓位大小有边界，风控是默认开启的，止盈止损不是“装饰”，而是以净收益为目标进行校准。屏幕上一块简洁面板，告诉你区间、ATR、价差、挂单数量、当前状态与当日回撤……这就是 ICONIC BREAKOUT PRO 2（简称 IBP2） 的日常。
IBP2 的核心，只有两件事：
-
美股开盘前后的会话区间突破；
-
前一交易日 24 小时高/低点的突破。
两套逻辑各自独立运行、互不干扰；同时，两套严密的风险与执行机制保证：宁缺毋滥，宁可不错，不可做错。
如果你厌倦了“追涨杀跌”和“临盘后悔”，IBP2 是一只装好纪律的“黑盒”，每天在你身边，帮你把“想法”变成可复用的流程。
为什么还要一款“突破 EA”？
因为多数“突破”在现实里会踩相同的坑：
-
过早入场。 市场还在收敛，就把风险敞口暴露出去；
-
语境混淆。 局部区间突破 ≠ 24 小时高/低的结构性突破；
-
止盈止损只是“看起来有”。 忽视了滑点、点差与佣金，账面胜利变成净亏；
-
假性分散。 多笔小单并不能降低风险，只会稀释责任与边界。
IBP2 的设计目标，就是把这些薄弱点内建为保护机制，让你在高波动的 NAS100 上，用“好习惯”取代“好心情”。
IBP2 是什么（告诉你足够理解，但不会透露可被照抄的机密）
-
单市场聚焦： 专注 NAS100，围绕美股核心窗口与前日 24H 结构。
-
两套独立引擎： 会话区间引擎 & 前日高低引擎，彼此隔离、各有名义与上限。
-
执行前置校验： 价格、最小距离、tick 对齐、Stops/Freeze、净止盈距离等都在下单前与成交后检查。
-
风险内建： OCO（一个成交自动取消另一边）、日内最大亏损保护、保证金占用限制、硬上限手数、点差滤波、冷却时间。
-
以“净”为先： 止盈距离以净收益为准（可计入点差/佣金缓冲），杜绝“赢在图上、输在净值”。
我们不会给出足以复制策略的细节配方（比如具体算法实现、阈值算法等），但你会确切知道它如何对待风险与执行。
两套突破引擎，独立而清晰
1) 会话区间突破（Session Range）
-
在你设定的会话时间段内只观察不入场，用来刻画当日“结构盒子”；
-
会话结束后才在区间上/下方，按缓冲距离准备两侧 Stop 挂单；
-
到期自动失效/日终清理，绝不留下“过夜埋雷”；
-
严格检查点差、最小距离、止盈止损有效性；
-
OCO：一侧成交，另一侧即刻撤销。
2) 前日 24H 高/低突破（Previous Day H/L）
-
新交易日开始稍作延时后，围绕前一交易日的 24 小时高点/低点 设定两侧挂单；
-
同样有缓冲、有效性检查、OCO 与日终清理；
-
与会话引擎互不挤占资源，各自有计数与限制。
结果： 你得到两个互补的结构性机会源，一个来自“当日盒子边缘”，一个来自“昨日结构边界”，共同覆盖 NAS100 的主运动区间。
你真正受益的，是“成年人式风控”
-
仓位模式：固定手数 or 风险百分比两种；此外可启用硬上限手数，避免情绪化“这次多打点”。
-
日内最大亏损：到线即停，当天不再给风险；第二天重新开始。
-
保证金占用上限：防止单笔/组合把你的自由保证金吃光。
-
点差滤波：点差超过阈值就不下单，宁可错过，不做差价“喂鱼”。
-
冷却时间：下单/修改失败不会频繁“顶撞”交易服务器，降低触发风控限制与滑点风险。
“净止盈”与“成交后重对齐”：赢得干净
多数策略喜欢在挂单阶段就把 SL/TP 一次性挂上，但常常忽视真实成交价与实际点差/佣金的影响。IBP2 的做法是：
-
净止盈最小距离：强制保证从开仓价到 TP 的净距离≥最低要求（可加点差与佣金缓冲）；
-
成交后对齐：若成交时的真实开仓价与预估有差异，会在允许范围内及时重设 SL/TP，确保“看得见的止盈” = “最终落袋的净收益”。
这避免了“图上止盈很近、净值却掉头”的心理打击。赢，就要赢得干净。
交易中的温和护航
-
保本（Break-Even）：当价格走出足够利润，止损抬到略有正收益的位置；
-
追踪止损（Trailing）：只会收紧风险，从不“后退”；
-
修改冷却：尊重交易所/经纪商的 Freeze 区域与最小间距，不盲目频繁修改。
Safe-Mode：行情不好，先保护你
-
点差阈值：超标则不挂单；
-
小手数训练：可强制极小手数，适合熟悉期/高波动期使用；
-
部分经纪商兼容：允许先挂无 SL/TP 的挂单，成交后马上补上（同时仍做净距检查）。
面板设计：只给你“决策必须知道的”
状态栏（PREP / RANGING / PENDING / IN_TRADE / READY / DAILY_GUARD）一目了然；左侧显示区间、前日高低、ATR、点差、风险模式；右侧分别统计两套引擎的挂单数与下一到期时间，另有持仓信息与当日回撤。没有信息噪音，只保留你真正会看的内容。
回测表现（重要且克制地看待它）
区间： 2020-09-04 ～ 2025-06-27
品种： NAS100
建模质量： 99%（tick）
初始资金： 1,000
关键结果：
-
净利润： 403,748.63
-
Profit Factor： 2.34
-
Recovery Factor： 26.85
-
Sharpe： 35.91
-
总交易： 2,003
-
胜率（利润单占比）： ~77.5%（1,553 盈利 / 450 亏损）
-
期望收益： 201.57 / 笔
-
最大权益回撤： 5.89%（绝对 15,034.40）
-
相对余额回撤： 17.27%
图表解读（文字化）：
-
权益曲线稳健上行，后期加速，符合结构型策略在指数趋势上的复利效果；
-
MFE/MAE 云图呈正斜率：盈利单拉开空间，亏损单保持在较窄区间，说明“让利润奔跑、限制亏损”在执行层面得到了兑现；
-
小时分布高度集中于美股核心时段，正是 NAS100 真正“有路可走”的时间；
-
周/月统计均衡，没有依赖“某一周/某一月”的侥幸；
-
**散点（持仓时长 vs 盈亏）**显示短持为主、少量拉长盈利单，符合纪律性突破的画像。
这意味着什么？
-
策略并非靠“加倍、网格、扛单”堆出曲线，风险画像温和；
-
回撤可控与收益节奏匹配，说明“净止盈、OCO、日内止损、上限手数”等机制真正在发挥作用。
这不意味着什么？
-
任何回测都不是对未来的承诺；你的经纪商、点差、佣金与成交质量都会影响结果。回测是行为审计，证明策略遵循了它的规则，并展示在多年份样本下的性格。
为什么 IBP2 会被长期保留在组合里
-
它把“我该不该做”变成流程：先观察、后计划、再执行；没有“感觉对了就上”。
-
它可解释：面板、日志、状态，都能告诉你“为什么现在是这样”。
-
它替你踩刹车：日内止损、点差滤波、保证金上限、硬手数上限，保护你在“坏的一天”里不越界。
-
它不被市场情绪带节奏：失败的修改与无效的挂单不会反复轰炸服务器；在交易规则不友好的时段，宁可不做。
适合谁
-
想在 NAS100 上执行结构化、时间窗明确策略的零售交易者；
-
追求可复用流程与温和风险画像的半职业选手；
-
需要一个覆盖美股主时段的组合组件，而不是 24/7 的高频噪声策略。
如果你在寻找“神奇按钮”，这不是它；如果你在寻找秩序、清晰与保护，这正是它。
IBP2 的“普通一天”
-
PREP：终端在线，面板提示今日会话窗口，载入昨日 24H 高/低；点差合规。
-
RANGING：市场构建“盒子”；策略只观察、不行动——这是设计。
-
PENDING：会话结束、条件达标，双向 Stop 挂单就位，并有明确到期时间。
-
IN_TRADE：突破触发，立刻以净止盈规则校准 SL/TP；走出利润后保本，再到追踪止损，风险只收不放。
-
READY：了结；反向挂单已撤，过夜无隐患。
与此同时，前日 24H 引擎按日历独立运行，错峰提供结构机会。
你也许会问
“能赚多少？”
重要的不是数字，而是在坏的日子里，它会帮你停手。回测给出的是“性格画像”，你的最终表现取决于经纪商条件与你的使用方式。
“小资金可以吗？”
可以。安全模式、手数四舍五入与净止盈机制，对小账户尤其友好。先小后大，按流程扩张。
“市场如果变了呢？”
策略基于“时间窗 + 结构边界”的长期特征，这些特征并不依赖短期风向。若遇到异常波动，日内止损会限制新增风险。
“要不要 VPS？”
建议。会话窗口与挂单控制对连通性与延迟敏感，稳定运行等于稳定结果。
“参数能不能大幅调？”
可以，但要理解后果。更激进的设置并不等于更高的净收益，破坏保护只会放大极端日的损失。默认参数是实盘友好的折中。
我们坚持的三条底线
-
先保护，再进攻。 多数账户死于情绪，而不是信号。
-
尊重交易规则。 Stops/Freeze/最小距离不是建议，是红线。
-
看净不看毛。 “图上赢、账户亏”的胜利毫无意义；IBP2 以净为先。
如果你的方法论也如此，IBP2 会自然融入你的流程。
现在开始，是明智的时机
-
你需要一套围绕 NAS100 主时段的结构化突破；
-
你需要看得见、讲得清的规则与面板；
-
你需要一直亮着的保护；
-
你需要可审计的多年份回测来评估风格，而不是口号。
把戏剧性留给别人，把纪律留给自己。
获取 ICONIC BREAKOUT PRO 2 许可，让 NAS100 成为你策略组合中可被管理、可被复用的一环。
技术注记（让你放心，而不是让人照抄）
-
两引擎各自使用独立标识与计数、各自上限；
-
下单前与成交后的 SL/TP 合规校验：tick 对齐、最小距离、Stops/Freeze、净止盈距离；
-
OCO、日内止损、保证金上限、硬手数上限、点差滤波、冷却时间默认就位；
-
保本 + 追踪仅收紧风险、不“回撤保护”；
-
紧凑 GUI：状态、区间、ATR、点差、两引擎挂单数与到期、持仓 PnL、当日 DD —— 够用且克制。
最后的提醒
是的，回测曲线很好看；是的，盈利因子也不低。但真正让人安心的是：曲线平稳、波动可读，没有靠“奇迹周/月”堆出来的运气尖刺。这种“可持续的平常心”，才是能让你持续交易、持续睡得着的关键。
如果你正在寻找一套聚焦 NAS100、以流程和保护为核心、以净收益为准绳的突破系统，
ICONIC BREAKOUT PRO 2 就是那个理性的选择。
立刻获取授权
让规则替你承担情绪，让时间替你放大优势。