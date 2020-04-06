DYJ GlobalTradeGameTheoryPower Daying Cao 专家

DYJ GlobalTradeGameTheory(Power) 是基于 Bulls 与 Bears 指标的EA. 它仅仅使用一个货币对某个周期图表运行EA，就能监控全部货币对信号开仓关仓。 Power 推荐 市场进入条件： Power 试图通过使用两种不同的方法来衡量市场的看涨和看跌力量，一种是针对每种类型的方向性压力。 Power 的BearsIndex试图衡量市场对低价的偏好 Power 的BullsIndex试图衡量市场对更高价格的偏好 它还使用了 Laguerre 滤波器过滤假信号. 我们现在将对每种货币的未来应用了博弈论策略，而不是历史价格图。这是一个更高的层次。动态市场博弈理论是决定货币对开仓后结果一个关键因素，你在任何其他货币强度信号指标中都找不到的！这是一个非常独特的功能。动态市场博弈论策略是基于整个市场活动（全部35对）。 这个EA可以通过我的数学算法修正未来的损失率。 EA的新闻交易是基于经典 动态市场博弈论策略 的。您只需要从EA属性进行新闻时间和入场周期配置，其余部分由机器人自动处理。 EA默认是任何时间都能交易。3段工作时间参数是日内范围的。