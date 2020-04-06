Jesko

Jesko EA –

Jesko 是一款基于 多年验证过的策略 构建的特别智能交易顾问（EA）。
它已经在 真实账户中测试过，并且长期表现为 盈利稳定、低风险

现在，我们决定将它对所有交易者开放。


Signal live    四个月的真实账户

 安装简单
 适用于任何经纪商（推荐 ECN 账户）
 最低入金：100 美元
 24/7 全天候支持
 购买一次 Jesko – 免费获得我们的其他产品！

1,5分钟：黄金

  • 用于回测：请确保图表上不会出现 INCORRECT
    如果出现，必须更改设置。
    这些选项只有 True/False —— 调整直到图表上出现绿色 OK，表示一切正常。

    • 输入参数说明

    通用设置

    • AccountType – 选择账户类型 (普通账户 / ECN / 其他)。

    • RiskMode – 风险管理模式 (低风险 / 中风险 / 高风险)。

    手数与风险控制

    • FixedLotSize – 固定手数大小 (默认: 0.01)。

    • MaxDailyTrades – 每日最大交易次数 (默认: 1000)。

    • DailyProfitLimit – 每日盈利目标，达到后停止交易 (默认: 15000.0)。

    交易执行设置

    • Limit – 挂单距离（点数，默认: 35）。

    • PlaceAtConfirmationCandle – 若为 true，则在确认的蜡烛高/低点挂单。

    • def_MaxSpread – 最大允许点差（默认: 0.8）。

    • PendingOrderExpiryMinutes – 挂单到期时间（分钟，默认: 10）。

    • MyMagicNumber – EA 交易唯一标识符（默认: 12345679）。

    • Slippage – 最大允许滑点（默认: 3）。

    其他信息

    • Author_ – 作者信息 (Instagram: Ebtrade.tk)。

    • Jesko 适合新手和专业交易员，为您提供一个 稳定、可靠、低维护的交易解决方案

       立即开始使用 Jesko 交易，并免费获得我们所有未来的产品！

    筛选:
    无评论
    回复评论