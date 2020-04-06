Jesko

Jesko EA –

Jesko는 수년간 검증되고 최적화된 전략을 기반으로 만들어진 특별한 자동매매 프로그램(EA)입니다.
이미 실계좌에서 테스트되었으며, 꾸준히 수익성과 낮은 리스크를 입증했습니다.

이제 모든 트레이더들에게 공개하기로 결정했습니다.

Signal live    4개월 실계좌

간편한 설치
 모든 브로커에서 사용 가능 (ECN 계좌 권장)
 최소 예치금: 100 USD
 24/7 지원
 Jesko를 한 번 구매하면 – 우리의 다른 제품들을 무료로 제공!

1,5분의 골드

  • 백테스트용: 차트에 INCORRECT 가 나타나지 않도록 하십시오.
    만약 나타나면 설정을 변경해야 합니다.
    옵션은 True/False 만 있습니다 — 차트에 초록색 OK 가 표시될 때까지 조정하면 문제가 없다는 뜻입니다.

    • 입력 파라미터 설명

    일반 설정

    • AccountType – 계좌 유형 선택 (일반 / ECN / 기타).

    • RiskMode – 리스크 관리 모드 선택 (낮음 / 중간 / 높음).

    로트 & 리스크 관리

    • FixedLotSize – 고정 로트 크기 (기본값: 0.01).

    • MaxDailyTrades – 하루 최대 거래 횟수 (기본값: 1000).

    • DailyProfitLimit – 하루 목표 수익, 도달 시 EA 거래 중지 (기본값: 15000.0).

    거래 실행 설정

    • Limit – 주문 거리 (핍 단위, 기본값: 35).

    • PlaceAtConfirmationCandle – true일 경우, 캔들 고가/저가 확정 시 주문 배치.

    • def_MaxSpread – 허용되는 최대 스프레드 (기본값: 0.8).

    • PendingOrderExpiryMinutes – 대기 주문 만료 시간 (분, 기본값: 10).

    • MyMagicNumber – EA 거래 고유 식별 번호 (기본값: 12345679).

    • Slippage – 허용되는 최대 슬리피지 (기본값: 3).

    기타 정보

    • Author_ – 저자 정보 (Instagram: Ebtrade.tk).

    Jesko는 초보자부터 전문가까지, 안정적이고 일관되며 유지보수가 적은 트레이딩 솔루션을 원하는 모든 트레이더에게 적합합니다.

     지금 바로 Jesko로 트레이딩을 시작하고, 향후 출시되는 모든 제품을 무료로 받아보세요!

    추천 제품
    Gyroscopes
    Nadiya Mirosh
    Experts
    Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
    The king Hedging Forex 2R
    Samir Arman
    Experts
    Works to open two hedging deals, buying and selling, with a goal of each deal of 20 points With the opening of multiple cooling deals in the manner of another lot size and suspending each type of sale or purchase transaction At a profit level. Parameters: Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to automatically calculate optimal Lot Size based on risk preferences, Set False if you want to use manual lot size. Max_Risk: Max Risk as percentage of Equity * the greater this percentage is the grea
    Hedging Be Win
    Samir Arman
    Experts
    Works to open two hedging deals, buying and selling, with a goal of each deal of 20 points With the opening of multiple cooling deals in the manner of another lot size and suspending each type of sale or purchase transaction At a profit level. Parameters: Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to automatically calculate optimal Lot Size based on risk preferences, Set False if you want use manual lot size. Max_Risk: Max Risk as percentage of Equity* the greater this percentage is the greater
    MelBar HedgeScalper RoboTrader
    Hakimi Bin Abdul Jabar
    Experts
    The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMUM LOTSIZE : 100 Lots (US$10,000,000) per TRADE/POSITION FULLY TRIED, TESTED, PROVEN & VERIFIED ON A REAL LIVE TRADING ACCOUNT! TRY OUT THE DEMO! The Experienced Trader & Global Money Manager Version. 89% Trade Winning Percentage. 32.679% Profit Gain or ROI in 2 Trading Days. Profit Factor 3.59 Average Trade Length 1h 22m. The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader is easy to use. Has the Advantage of Retiring Unnecessary "Debt" Positi
    Spiderbot GOLD
    Petr Popov
    Experts
    The trader’s task is to find a pattern and make money on it. Classic trading uses patterns in the form of graphical analysis - candlestick patterns, levels, trend lines, graphic figures, etc. Their main difficulty is that they are not unambiguous. Each trader sees everything differently. Against the backdrop of this ambiguity, a bunch of other problems arise: psychology is the most common reason for losing a deposit, attracting transactions “by the ears” in places where there is none, the time
    EA211 Reversal Scalp
    Jose Francisco Flores Rojas
    Experts
    Clear Reversal Scalper EA This Expert Advisor is designed to identify sharp market reversal opportunities by detecting a predefined number of consecutive bullish or bearish candles, signaling potential exhaustion of the current trend. Once the reversal pattern is detected, the EA enters a trade in the direction of the large reversal candle, capitalizing on momentum for a quick scalp. This strategy works best in volatile sessions. Key Features: Reversal Pattern Detection: Customizable setting to
    GMMA Trade X
    Yu Xin Pu
    Experts
    GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
    Magic Grid
    Aliaksandr Charkes
    4.52 (29)
    Experts
    Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
    FREE
    RSI Intelligent MT4
    Sabil Yudifera
    Experts
    RSI Intelligent is a fully automated scalping robot that uses a very efficient Relative Strength Index (RSI) breakout strategy, Probabilistic analysis with (RSI). Most effective in the price Cumulative probability of a normal distribution that occupy the bulk of the market time. Transactions happen almost every day like Scalping follow trend. A Forex robot using the Relative Strength Index (RSI) indicator combined with an artificial neural network would be an advanced automated trading system th
    Gold Label
    Tran Thanh Tuyen
    Experts
    Gold Label  is an Expert Advisor designed specifically for trading gold.  This EA is specifically designed for   XAUUSD  with low risk and can grow your account from small capital. It is based on machine learning cluster analysis and genetic algorithms. EA contains self-adaptive market algorithm, which uses price action patterns and standard trading indicators. Expert showed stable results on XAU in 2011-2020 period. No dangerous methods of money managment used. Suitable for any broker conditi
    Hedging Forex ALASHI
    Mohammed Alashi
    Experts
    Works to open two hedging deals, buying and selling, with a goal of each deal of 2 points With the opening of multiple cooling deals in the manner of another lot size and suspending each type of sale or purchase transaction At a profit level. To get the expert for free, contact me via Telegram:   https://t.me/MidoAlashi2 Parameters: Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to automatically calculate optimal Lot Size based on risk preferences, Set False if you want use manual lot size. Max_Ri
    StarPlatform
    Gabriele Tedeschi
    유틸리티
    StarPlatform è un EA a pulsantiera che permette di aprire e, automaticamente, gestire e chiudere ordini.   Apertura di posizione. StarPlatform permette di aprire ordini a mercato e/o piazzare pendenti di tipo LIMIT e STOP. I pendenti possono avere il livello d’ingresso posizionato manualmente oppure calcolato automaticamente in quanto ancorato ai massimi o ai minimi della candela su cui si clicca. Ogni ordine può avere lo Stop Loss piazzato con le stesse modalità del livello d’ingresso (impostat
    Apex Pro First Edition
    Benhamza Oussama
    Experts
    Apex Pro First Edition 소액 계좌를 위한 안전하고 안정적인 성장 솔루션 간단 요약 최소 $30로 시작 가능한 소액 계좌용 EA 빠르고 안전한 성장 – 계좌 폭파 없이 운용 가능 ️ 단계별 설치 가이드 – 초보자도 쉽게 사용 가능 XAUUSD (골드) 5분 차트 최적화 구매 전 테스트 가능 – 데모 버전 제공 적은 자금으로 꾸준한 수익을 원하는 트레이더에게 완벽한 EA 나의 이야기 – 손실에서 사명으로 당신도 손실을 겪어보셨을 겁니다. 잘못된 사람을 따라갔고, 허황된 약속을 한 EA를 믿은 적도 있을 겁니다. 저도 똑같았습니다. 정말 뼈저리게 느꼈습니다. 저는 소액 트레이더였고, 많은 돈을 잃었습니다. 정말 많은 EA를 써봤고, 각종 전략, 유료 강의, 인플루언서, ‘전문가’들을 믿었죠. 하지만 결과는 항상 같았습니다: 손실. 프로그래밍도 할 줄 몰랐고, 트레이딩도 제대로 몰랐습니다. 그러다 어느 날 XAUUSD (골드
    Two Kids
    Natalya Sopina
    Experts
    Two Kids  - high frequency EA-scalper. Two Kid s  -  uses only two standard indicators to generate signal to oder opening. Two Kids   -universal and simple. Two Kids   - trades accurately and swiftly. Two Kids   - independent on TF. Two Kids   - worsk on all currency pairs. Two Kids   - uses no martingale and no grid Two Kids   -needs 20  units of currency for lot 0.01 for each used currency pair. Two Kid s EA  Parameters : Trading  hours  HH . ММ  (server time) : trade time limit on time : tim
    Divergence Progression
    Anton Karabeinikov
    Experts
    Expert Advisor " Divergence Progression» For the EA to work, you need to download the indicator from the CodeBase section-http: / / www. mql5. com/ru/code/32437 - and place it in the MQL4/Indicators folder Recommended parameters D1 EUR / USD: TakeProfit-250; StopLoss-30; Closing on the opposite signal=false; This expert Advisor is medium-term and is intended only for trading on the D1 period on the EUR / USD pair. T
    Golden Suite
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Experts
    Golden Suite is positioned as an innovative trading advisor that combines proven trading strategies. Its goal is to provide traders with a reliable system of market analysis, forecasting and recommendations based on deep data analysis. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Key features of the Golden Suite: MARKET SETTINGS auto-selection of indicators risk % of deposit trailing stop news filter multi-timeframe depending on the market si
    Evolution Scalper Grid V22 LightLot
    ANTON BELOUSOV
    Experts
    торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
    Golden Cheetah
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Experts
    Golden Cheetah is not just a trading robot, but an expert in short-term trading, created to work in volatile markets with low spreads. It is based on a complex multi-component algorithm that instantly analyzes market information in real time.  Next price 1399 : The price increases depending on the number of sold licenses  the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This scalper, like a hunter, opens trades according to the Price Action strate
    Gold Angel
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Experts
    The Gold Angel MT4 Expert Advisor is designed for automated gold trading on the MetaTrader 4 platform, providing traders with unique tools and strategies to achieve maximum profit. Using complex algorithms for analyzing market data, this advisor is able to identify profitable entry and exit points, which significantly reduces risks and increases the chances of successful trading. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Angel MT4 offer
    Gold StronGer Mt4
    Fabio Fidelis Costa
    Experts
    Discover an automated trading robot specially developed for XAUUSD, designed to operate efficiently without using risky strategies such as Martingale, Averaging, or Grid. This Expert Advisor has been rigorously tested and approved, ensuring stability and consistent results across different market scenarios. Key Features: Advanced and Secure Strategy: The robot uses a combination of technical analysis and price movement algorithms, avoiding risky approaches like Martingale, Grid, or Averaging.
    Ichimoku 3D
    Anton Karabeinikov
    Experts
    Ichimoku 3D This Expert Advisor is based on the Ichimoku indicator using the principle of 3 Elder screens. There are 4 types of opening trades in this Expert Advisor: 1 is when there is the same buy or sell signal on 3 timeframes 2-This is when 2 timeframes have the same buy signal and 1 timeframe has the same sell signal or vice versa 3-This is when 1 timeframe is a buy signal and 2 timeframe is a sell signal or vice versa 4-This is when 1 timeframe signal to buy on the average timeframe
    VolnaFX
    Roman Meskhidze
    4.67 (15)
    Experts
    LAUNCH PROMO Next price:        $349 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Volna FX" Expert Advisor is a representative of robots trading from levels. Levels can be built automatically, or they can be rigidly set in the parameters of the Expert Advisor. CHECK REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/847709 The uniqueness of the advisor is that it can work both with averaging and using the martingale principle, or without it, i.e. use a clear take profi
    Trend BtD
    Roman Meskhidze
    Experts
    LAUNCH PROMO Next price:        $249 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Trend BtD" Expert Advisor is a representative of robots trading breakout levels. Levels built automatically. The uniqueness of the advisor is that it work WITHOUT averaging and using the martingale principle. ALL orders have StopLoss and TakeProfit. VERY IMPORTANT: Always load SET Files for each pair! Adjust Lot size to yours deposit! HOW TO TEST: 1. Choose  H1  TimeFrame 2. Load my  
    Forest
    Vadim Podoprigora
    Experts
    Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
    KP Grid
    Ruben Fernandez Souto
    Experts
    KP Grid  is a robust Expert Advisor specifically designed for grid-based strategies in trending or ranging markets. It intelligently opens and manages buy/sell grids using customizable distance, volume scaling, and profit/loss management logic. With built-in trailing options and optional RSI-based signal filtering, KP Grid adapts to various market scenarios while offering strong control over drawdowns. This EA is suitable for experienced traders who understand the dynamics of grid systems and w
    DYJ GlobalTradeGameTheoryPower
    Daying Cao
    Experts
    DYJ GlobalTradeGameTheory(Power)  is based on   Bulls   and  Bears  indicator. It can be used for any currency pair and timeframe. Power： Market entry condition  Power attempts to gauge bullish and bearish forces in the market by using two separate measures, one for each type of directional pressure. The  EA's BearsIndex  attempts to measure the market's appetite for lower prices The EA's BullsIndex attempts to measure the market's appetite for higher prices It also uses  Laguerre filtering fal
    Neural Average
    Vladislav Filippov
    Experts
    Neural Average is a fully automated trading advisor. In addition to the scalping algorithm, the system for monitoring the market through the volumes and coefficients of oscillations and filtering the opening of transactions through custom macros - determinants, a neural network emulator is also integrated into the software basis of this advisor. The above structure allows you to effectively filter the flow of potential deals based on the relevance of the context and conjuncture, as well as by t
    Infinity Gold AI
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Experts
    Infinity Gold AI is a trading robot (expert advisor) for the MetaTrader 4 (MT4) terminal, designed for automated trading of the XAUUSD (gold) currency pair. This advisor was developed by experienced traders with ten years of experience in financial markets and focuses on conservative trading methods based on clear money and risk management rules. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Key Features of Infinity Gold AI: Trading method : Sc
    Trade Capital PRO Grid Bot
    Evgeniy Zhdan
    5 (1)
    Experts
    The adviser includes three independent strategies that work according to the methods of distributing trend phases for working out each of the strategies. The averaging mode is applied, which allows you to bring a group of orders to close without loss. The EA has the option of emergency closing of all orders, when they reach the amount and total profit in the deposit currency specified in the settings. The adviser automatically determines the 4 and 5-digit stream of quotes. Recommended trading
    Gold Scalping Zig Zag Pattern
    Harsh Tiwari
    Experts
    Introducing our state-of-the-art Gold Trading Robot, a revolutionary tool designed to navigate the complexities of the gold market with precision and efficiency. Engineered using advanced algorithms and cutting-edge machine learning techniques, this autonomous software operates tirelessly to capitalize on market fluctuations and deliver optimal trading outcomes. Key Features: Advanced Algorithmic Trading: The Gold Trading Robot employs sophisticated algorithms to analyze vast amounts of market d
    이 제품의 구매자들이 또한 구매함
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    5 (17)
    Experts
    볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
    AI Forex Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.64 (11)
    Experts
    AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
    Quantum Emperor MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    4.85 (172)
    Experts
    소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면 Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT5 버전 :  여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분할하는
    Aura Black Edition
    Stanislav Tomilov
    4.6 (20)
    Experts
    Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.32 (38)
    Experts
    The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
    Gold Medalist
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Experts
    Gold Medalist is an intelligent system focused on volatile trading on the XAUUSD market. It aims to identify and effectively exploit short-term price impulses, providing traders with new profit opportunities. Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Gold Medalist's key advantage lies in its unique price action analysis system. By accurately measuring price movement, it can id
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.58 (12)
    Experts
    Aura Neuron은 Aura 시리즈 거래 시스템을 이어가는 독특한 전문가 자문입니다. 고급 신경망과 최첨단 클래식 거래 전략을 활용하여 Aura Neuron은 뛰어난 잠재적 성과를 가진 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 완전 자동화된 이 전문가 자문은  및 XAUUSD(GOLD)와 같은 통화 쌍을 거래하도록 설계되었습니다. 1999년부터 2023년까지 이러한 쌍에서 일관된 안정성을 입증했습니다. 이 시스템은 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑과 같은 위험한 자금 관리 기술을 피하므로 모든 브로커 조건에 적합합니다. Aura Neuron은 다층 퍼셉트론(MLP) 신경망으로 구동되어 시장 추세와 움직임을 예측하는 데 활용합니다. MLP는 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 유형으로, 특히 단일 숨겨진 계층으로 구성될 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP에는 입력 계층, 숨겨진 계층 및 출력 계층이라는 세 가지 필수 계층이 포함됩니다. 입력 노드를 제외한 각 뉴런은 비선형 활성화
    FXbot mt4
    Marek Kvarda
    5 (1)
    Experts
    This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
    Swap Master MT4
    Thang Chu
    Experts
    Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
    HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
    Martin Alejandro Bamonte
    3.67 (3)
    Experts
    초고도 최적화 버전 – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 는 MT4 버전 중 가장 강력하고 안정적이며 정교한 릴리스입니다. HFT는 고빈도 스캘핑 EA로, 골드(XAUUSD)를 M1 타임프레임에서만 거래하며 매일 다수의 트레이드를 실행합니다. 최대 1:500의 레버리지를 지원하며, 아주 합리적인 로트 크기 로 진정한 스캘핑 전략을 구현합니다. 이로 인해 전용 스캘핑 계좌(예: RAW 또는 ECN)가 필요합니다. ICMarkets 의 RAW 계좌는 낮은 스프레드와 슬리피지가 적어 가장 추천되는 브로커입니다. 안정적인 인터넷 연결 또는 VPS는 필수입니다. 주의: 터미널이 종료되면 FAST M1 이 계좌 제어를 상실합니다 . 공식 채널:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 주요 개선 사항 향상된 진입 로직 EA는 이제 주요 추세 방향으로만 진입합니다. 역추세 거래는 하지 않습니다. 높은 정확도 내부 로직
    Stock Indexes EA MT4
    MQL TOOLS SL
    4 (4)
    Experts
    Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
    Big Forex Players MT4
    MQL TOOLS SL
    4.81 (42)
    Experts
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
    Fundamental hunter
    Sara Sabaghi
    Experts
    Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   2/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
    HFT Pass Prop Firm MT4
    Lo Thi Mai Loan
    5 (26)
    Experts
    24시간 플래시 세일 - 단돈 $199.99  "HFT Pass Prop Firms"은 HFT 도전을 위해 특별히 디자인된 US30 페어와 거래하는 전문가 어드바이저 (EA)입니다. 다른 우수한 전문가 어드바이저 및 지표를 확인하려면 다음을 방문하십시오: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 저는 로스입니다. 더 많은 업데이트를 받으려면 여기에서 구독하세요: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ HFT란? 고빈도 거래 (HFT)는 강력한 컴퓨터 프로그램을 사용하여 몇 초 동안 많은 주문을 실행하는 거래 방법입니다. HFT는 복잡한 알고리즘을 사용하여 여러 시장을 분석하고 현재의 시장 조건을 기반으로 주문을 실행합니다. 가장 빠른 실행 속도를 가진 트레이더들이 더 수익성이 높은 경향이 있으며, HFT는 고회전율 및 주문 대 거래 비율로 특징 지어집니다. 따라서이 EA는
    The Tinga Tinga EA Updated
    Allistair Kabelo Mandow
    Experts
    $10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
    Opening Range Breakout Master
    Thushara Dissanayake
    Experts
    그만큼       Opening Range Breakout Master는   다음과 같은 기관 거래 개념을 활용하도록 설계된 전문 알고리즘 거래 시스템입니다.       ICT(Inner Circle Trader), 스마트 머니 컨셉(SMC), 그리고 유동성 기반 전략 등을 활용하여   , 이 전문가 자문은 다음과 같은 사항들을 자동으로 감지하고 실행합니다.       오프닝 레인지 브레이크아웃(ORB)       다음을 포함한 주요 글로벌 외환 세션 전반에 걸쳐       런던, 뉴욕, 도쿄 및 Midnight Killzones를   통해 거래자가 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.       마켓 메이커의 움직임, 유동성 탐색, 세션 기반 변동성   . 다음을 따르는 거래자를 위해 만들어졌습니다.       시간 기반 가격 변동, 주문 흐름 역학 및 기관 거래 방법론을 통해   이 EA는 가격이 하락할 때 체계적으로 거래를 입력하여 감정적 의사 결정을 제거합니다.      
    Dynamic Pips MT4
    Thi Thu Ha Hoang
    5 (1)
    Experts
    크리스마스 & 새해 가 왔습니다 — 2026년 트레이딩 계획 은 무엇인가요? Dynamic Pips EA 40% 할인 — 지금 $799 , 8회 활성화 포함. 그리고 더 있습니다: 아직 보유하지 않았다면 Boring Pips EA(MT4 또는 MT5) 무료 제공 . 기존 고객이라면 추가 10% 할인 . 서두르세요! 본 혜택은 선착순 5명 또는 2026년 1월 7일 까지(먼저 도달하는 조건) 적용됩니다. 자세한 내용 또는 참여를 원하시면 메시지를 남겨주세요. 트럼프의 두 번째 임기 는 전 세계 시장을 뒤흔드는 대규모 관세 복귀를 시작으로, 공격적인 무역 정책의 물결을 다시 촉발했습니다. 중동 지역의 긴장 이 고조되고 있으며, 최근에는 이스라엘과 이란 사이의 갈등이 주목받고 있습니다. 이로 인해 유가 상승 요인이 발생할 수 있습니다. 러시아–우크라이나 전쟁 은 해결 기미 없이 지속되고 있으며, 세계적인 지정학적 불안정을 더욱 부추기고 있습니다.
    Candle Power EA
    Brainbug Investment GmbH
    Experts
    Candle Power EA S&P 500용 평균회귀 5개 전략 포트폴리오 구매 후 에 메시지를 보내 주세요. 매뉴얼 PDF 와 자세한 설명 영상 링크를 보내드립니다!!! EA는 항상 설정된 상태로 작동시켜야 합니다!!! 여기에서 SETFILE 및 설명서를 다운로드하세요  다음 급락장이 두렵나요? Candle Power EA 가 있으면 걱정하지 않으셔도 됩니다. 이 EA 는 서로 보완하는 평균회귀 전략 5개 ( 5개 설정 , 서로 다른 필터 방식 )를 S&P 500 에 묶어 적용합니다. 특히 스트레스 국면 에서의 과도한 움직임 을 체계적으로 포착하고, 급격한 조정 이 동반된 변동성 높은 시장 국면 에서 강점 을 발휘합니다. 평상시 시장 국면 에서는 EA 가 전체 시장 의 흐름을 대체로 따라가므로 전술적 포트폴리오 헤지 와 추가 수익원 을 동시에 제공할 수 있습니다. 마팅게일 없음 , 그리드 없음 . 명확한 문서화, 견고함, 실용성. 15년 이상의 틱 데이터 기반 장기 백테스트 이력
    Bitcoin Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.63 (65)
    Experts
    The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
    Crude Oil Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    Experts
    The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
    M1 Gold Scalper
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Experts
    "M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
    Gold Throne MT4
    DRT Circle
    5 (1)
    Experts
    Gold Throne EA – 금 거래용 비마팅게일 그리드 트레이딩 시스템(XAUUSD) 골드 쓰론 EA(Gold Throne EA)는 금(XAUUSD) 거래 전용으로 설계된 전문가 자문(EA)입니다. 마틴게일 자금 관리 방식을 사용하지 않고 구조화된 그리드 거래 방식을 사용합니다. 손실 발생 후 랏 크기를 기하급수적으로 늘리는 대신, EA는 고정 또는 점진적으로 조정 가능한 랏 크기 방식을 사용하여 트레이더가 노출 및 위험에 대한 통제력을 강화할 수 있도록 합니다. 골드 쓰론 EA는 마틴게일 논리를 제거함으로써 더욱 안정적인 포지션 크기 조정 프레임워크를 제공하여 트레이더가 랏 크기를 갑자기 늘리지 않고도 자본 배분을 계획할 수 있도록 지원합니다. 따라서 마틴게일 전략에서 일반적으로 나타나는 복리 위험 없이 체계적인 그리드 구조를 선호하는 트레이더에게 적합합니다. Gold Throne EA를 구매하시면 AllPair Engine과 원하는 EA를 무료로 드립니다. 대여 상품에는
    Three Little Birds
    Ahmad Aan Isnain Shofwan
    Experts
    ️ 쓰리 리틀 버즈 EA는 손실에서 탄생했습니다. 고통으로 완성되었고, 목적을 가지고 출시되었습니다. ️ 구조입니다. 투기가 아닙니다. 쓰리 리틀 버즈 EA는 단순한 트레이딩 로봇이 아닙니다. 오랜 세월의 실패를 통해 만들어진, 전투에서 단련된 엔진이며, 단 하나의 사명을 위해 설계되었습니다. 바로   시장이 격변할 때 당신의 자산을 보호하고, 회복하고, 성장시키는 것입니다.   세 가지 강력한 전략을 완벽하게 조화시켜 결합했습니다   . 마팅게일을 활용한 손실 그리드   : 손실을 흡수하고 완전한 회복을 향해 나아갑니다. 마팅게일로 그리드에서 승리   : 기세를 타고 동시에 스마트한 이득을 얻습니다. 로트 곱셈을 이용한 헤지   : 반전을 포착하고 수익성 있는 출구를 강제합니다. 시간대:   H4 플랫폼:   MetaTrader 4(MT4) 최소 잔액:   $10,000 브로커:   모든 브로커 통화쌍:   모든 통화쌍   (기본
    Extractors MT4
    DRT Circle
    Experts
    XAUUSD용 추출기 XAUUSD용 Extractors는 금(XAUUSD) 거래 시 정밀성, 위험 관리, 그리고 유연한 거래 로직을 중시하는 트레이더를 위해 설계된 전문가급 전문가 자문(EA)입니다. 두 가지 고급 내장 전략과 다섯 가지 유연한 시장 접근 모드를 통합하여 트레이더가 다양한 시장 구조에서 시스템의 해석, 진입 및 관리 방식을 완벽하게 제어할 수 있도록 합니다. Extractors는 광범위한 연구 개발을 기반으로 구축되었으며, 이전 프로젝트인   Gold Throne 의 진화된 버전으로, 더 넓은 그리드 간격, 향상된 위험 제한, 그리고 공격적인 거래는 줄이고 안전성은 강화하는 스마트한 거래 관리 로직을 통해 더욱 개선되었습니다. 그리드 모드를 비활성화하거나 끄려면 EA_Deactivation_Key 입력으로 이 키를 삽입합니다. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14를 입력하고, 비그리드 모드(Prop Firm)를 비활성화하거나 끄려면 7, 8
    ChimeraFxTool
    Marve Edom Agbor
    5 (1)
    Experts
    CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
    EvoTrade EA MT4
    Dolores Martin Munoz
    Experts
    EvoTrade: 시장 최초의 자기 학습형 거래 시스템 EvoTrade를 소개합니다. 이는 최첨단 컴퓨터 비전 및 데이터 분석 기술을 활용하여 개발된 독창적인 거래 어드바이저입니다. EvoTrade는 시장 최초의 자기 학습형 거래 시스템으로, 실시간으로 작동합니다. EvoTrade는 시장 상황을 분석하고 전략을 조정하며 변화에 동적으로 적응하여 어떠한 환경에서도 탁월한 정확도를 제공합니다. EvoTrade는 Long Short-Term Memory(LSTM) 및 Gated Recurrent Units(GRU)와 같은 고급 신경망을 활용해 시간적 종속성을 분석하고, Convolutional Neural Networks(CNN)를 사용해 복잡한 시장 패턴을 감지합니다. 또한 Proximal Policy Optimization(PPO) 및 Deep Q-Learning(DQL)과 같은 강화 학습 알고리즘을 통해 실시간으로 전략을 적응시킵니다. 이러한 기술은 EvoTrade가 숨겨진 시장 신
    Real Miner MT4
    M Ardiansyah
    Experts
    Real Miner EA   is a smart trend detector robot using advanced mathematical and statistical theories. The entry filters have powerful and advanced corrections on the entry points.   All trades are powered by TP/SL to control the risk of the account. Also some smart algorithms inserted inside the EA to adjust some settings based on selected symbols and timeframe automatically. So using the EA is easy for all traders. Only some major settings are added to the EA input parameters. Prop Firm Ready
    Exorcist Projects
    Ivan Simonika
    3 (1)
    Experts
    Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
    GridSync Pro
    Thushara Dissanayake
    Experts
    그리드싱크 프로       이다       정교한 그리드 트레이딩 EA       을 위해 설계되었습니다       메타트레이더 4       결합하다       완전 자동화된 실행       ~와 함께       수동 거래 유연성   . 이       스마트 그리드 EA       구현합니다       비마팅게일, 고급 그리드 전략       ~와 함께       정확한 위험 관리 통제를   포함하여       일일 이익 목표, 손실 한도 및 추적 정지       자본을 보호하기 위해       변동성이 큰 시장 상황   . 시스템은 다음을 유지합니다.       미리 간격을 둔 보류 주문의 연속 그리드       (정지 또는 제한) 양방향       경계 없이   체계적으로 채우다       가격 차이       두 가지 모두 동안       범위와 추세 조건   . EA는 다음을 구축합니다.       사용자 정의 가능한 그리드 네트워크       ~와 함께       조정 가
    Trade Vantage v4
    Yvan Musatov
    Experts
    Introducing   Trade Vantage : Professional Market Analyst Trade Vantage   is a highly effective analytical tool that uses a specialized algorithm for trading on the Forex and cryptocurrency markets. Its operating principle is based on price analysis for a certain time interval, identifying the strength and amplitude of price movements using a unique indication system. When a trend loses its strength and changes direction, the expert closes the previous position and opens a new one. The bot also
    제작자의 제품 더 보기
    Blox
    Cence Jk Oizeijoozzisa
    5 (2)
    Experts
    2025년 가장 강력한 자동매매 전략 중 하나 저희는 2025년에 사용되던 가장 강력한 수동 트레이딩 전략 중 하나를 TMA(삼각 이동평균)와 CG 로직 을 기반으로 한 **완전 자동화 Expert Advisor(EA)**로 변환했습니다. 550달러 가격의 마지막 한 개만 남아 있습니다. 이후 가격은 650달러와 750달러로 인상되며, 최종 가격은 1200달러입니다. 실시간 시그널 >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208   클릭 이 EA는 정확한 진입, 지능적인 예약 주문, 엄격한 리스크 관리 를 위해 설계되었으며 **모든 외환(Forex) 통화쌍 및 금(XAUUSD)**에서 사용 가능합니다. 최적의 성능을 위해 스프레드가 10포인트 이하인 ECN 계좌 사용을 권장합니다. 이를 통해 정확한 주문 체결과 최소한의 슬리피지를 보장합니다.차트에 적용한 후, 본인의 리스크 성향에 맞게 설정만 조정하면 프로 수준의 자동매매를 경험할 수 있습니다.  
    Jackal
    Cence Jk Oizeijoozzisa
    Experts
    Jackal Expert Advisor – 거래 전략 4개월 실시간 운영 구매 후 모든 제품 영구 무료 제공 설정 파일 다운로드 골드 1분 | ECN 계좌: 모든 브로커 호환 Jackal EA는 다중 계층과 지능형 돌파 전략에 기반하며, 고급 위험 및 이익 관리를 결합하여 시장의 동적 환경에 적응합니다. 1. 돌파 트랩 전략 시장 조건이 확인되면, EA는 반대 방향으로 두 개의 보류 주문을 동시에 설정합니다: Buy Stop – 현재 가격 위에 Sell Stop – 현재 가격 아래에 강력한 방향성 움직임이 발생하면 미리 예측하지 않고 즉시 시장에 진입합니다. 2. 스마트 거래 관리 초기 손절매 (SL): 손실을 제한하기 위해 고정된 손절매를 설정합니다. 트레일링 스톱: 거래가 이익 구간에 들어서면, SL이 자동으로 가격을 따라가며 이익을 확보합니다. 무위험 모드: 거래가 설정된 이익 임계값에 도달하면 SL이 진입가 위로 이동되어 최악의 경우에도 순이익으로 종료됩니다.
    LENA Scalp
    Cence Jk Oizeijoozzisa
    4.4 (5)
    Experts
    LENA Scalp 최첨단 스톱로스 기술과 인공지능을 활용한 Lena Expert Advisor는 혁신적인 거래 경험을 제공합니다. Lena의 로봇은 큰 스톱로스, 마틴게일 또는 그리드 거래를 사용하지 않습니다. 대신 시장 조건에 맞게 조정되는 동적 스톱로스 시스템을 사용합니다. 인공지능 기반 분석은 신중하게 설계된 전략에 따라 시장의 중요한 기회를 식별하는 데 도움을 줍니다. 이 자동화된 거래 솔루션은 경험이 풍부한 트레이더들이 개발한 견고하고 입증된 접근 방식을 바탕으로 신뢰성과 효율성을 제공합니다. 큰 손실 한도를 사용하지 않고 활성화가 유효하지 않다는 것을 감지할 때마다 가능한 가장 낮은 손실로 종료하고 라이브 계정에서 거래를 종료(인공 지능 감지)합니다. 전체 버전을 구매하면   Hijack   무료 버전이 제공됩니다.     HiJack: https://www.mql5.com/en/market/product/133565      한 달 만에 150% 수익      
    필터:
    리뷰 없음
    리뷰 답변