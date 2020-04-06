Jesko EA –

Jesko는 수년간 검증되고 최적화된 전략을 기반으로 만들어진 특별한 자동매매 프로그램(EA)입니다.

이미 실계좌에서 테스트되었으며, 꾸준히 수익성과 낮은 리스크를 입증했습니다.

이제 모든 트레이더들에게 공개하기로 결정했습니다.

간편한 설치

모든 브로커에서 사용 가능 (ECN 계좌 권장)

최소 예치금: 100 USD

24/7 지원

Jesko를 한 번 구매하면 – 우리의 다른 제품들을 무료로 제공!

1,5분의 골드

백테스트용: 차트에 INCORRECT 가 나타나지 않도록 하십시오.

만약 나타나면 설정을 변경해야 합니다.

옵션은 True/False 만 있습니다 — 차트에 초록색 OK 가 표시될 때까지 조정하면 문제가 없다는 뜻입니다.

입력 파라미터 설명

일반 설정

AccountType – 계좌 유형 선택 (일반 / ECN / 기타).

RiskMode – 리스크 관리 모드 선택 (낮음 / 중간 / 높음).

로트 & 리스크 관리

FixedLotSize – 고정 로트 크기 (기본값: 0.01).

MaxDailyTrades – 하루 최대 거래 횟수 (기본값: 1000).

DailyProfitLimit – 하루 목표 수익, 도달 시 EA 거래 중지 (기본값: 15000.0).

거래 실행 설정

Limit – 주문 거리 (핍 단위, 기본값: 35).

PlaceAtConfirmationCandle – true일 경우, 캔들 고가/저가 확정 시 주문 배치.

def_MaxSpread – 허용되는 최대 스프레드 (기본값: 0.8).

PendingOrderExpiryMinutes – 대기 주문 만료 시간 (분, 기본값: 10).

MyMagicNumber – EA 거래 고유 식별 번호 (기본값: 12345679).

Slippage – 허용되는 최대 슬리피지 (기본값: 3).

기타 정보

Author_ – 저자 정보 (Instagram: Ebtrade.tk).

Jesko는 초보자부터 전문가까지, 안정적이고 일관되며 유지보수가 적은 트레이딩 솔루션을 원하는 모든 트레이더에게 적합합니다.

지금 바로 Jesko로 트레이딩을 시작하고, 향후 출시되는 모든 제품을 무료로 받아보세요!