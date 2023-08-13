MT4 To Notion

Эта программа позволит вам экспортировать все ваши сделки из вашей учетной записи MetaTrader прямо в Notion, используя очень дружественный пользовательский интерфейс.


Версия MT5 Руководство пользователя + демо

Чтобы начать работу, воспользуйтесь Руководством пользователя и загрузите шаблон Notion.

Если вам нужна демо-версия, перейдите к Руководству пользователя. Не работает в тестере стратегий!


Основные характеристики

  • Экспортируйте все сделки со своего торгового счета в Notion.
  • Экспортируйте текущие сделки и отложенные ордера в Notion и обновляйте их.
  • Создать шаблон
  • Экспортные сделки последнего дня
  • Экспортные сделки за прошедшую неделю
  • Экспортные сделки за последний месяц
  • Экспорт сделок из произвольного временного диапазона
  • Автоматически отправлять все новые закрытые сделки в Notion
  • Выберите, какие поля включить в экспорт, например «Тип ордера», «Объем», «Время открытия», «Время закрытия» и т. д.


С чего начать

  • Перейдите к руководству пользователя выше или запустите советник и нажмите «Получить справку по подключению».
  • После подключения нажмите «Начать: экспортировать все», чтобы отправить все текущие сделки из вашей истории в Notion.
  • Если вы хотите, чтобы все новые закрытые сделки автоматически отправлялись в Notion, установите флажок «Обновлять новые закрытые сделки».


Если у вас есть какие-либо проблемы, пожалуйста, дайте мне знать. Новые функции будут добавляться по мере развития продукта.

Отзывы 2
Miujaz
69
Miujaz 2023.12.18 13:01 
 

AMAZING product! works like a charm

TradeMill
44
TradeMill 2023.12.12 11:48 
 

I am so excited I've found this! Tested thoroughly and it's working perfectly! I added the properties from the draft provided by author, and managed to have it merged with my old Notion data base journal. Amazing and very easy to setup!

