MT4 To Notion
- Утилиты
- Levi Dane Benjamin
- Версия: 2.0
- Обновлено: 25 декабря 2025
- Активации: 10
Эта программа позволит вам экспортировать все ваши сделки из вашей учетной записи MetaTrader прямо в Notion, используя очень дружественный пользовательский интерфейс.
Версия MT5 | Руководство пользователя + демо
Чтобы начать работу, воспользуйтесь Руководством пользователя и загрузите шаблон Notion.
Если вам нужна демо-версия, перейдите к Руководству пользователя. Не работает в тестере стратегий!
Основные характеристики
- Экспортируйте все сделки со своего торгового счета в Notion.
- Экспортируйте текущие сделки и отложенные ордера в Notion и обновляйте их.
- Создать шаблон
- Экспортные сделки последнего дня
- Экспортные сделки за прошедшую неделю
- Экспортные сделки за последний месяц
- Экспорт сделок из произвольного временного диапазона
- Автоматически отправлять все новые закрытые сделки в Notion
- Выберите, какие поля включить в экспорт, например «Тип ордера», «Объем», «Время открытия», «Время закрытия» и т. д.
С чего начать
- Перейдите к руководству пользователя выше или запустите советник и нажмите «Получить справку по подключению».
- После подключения нажмите «Начать: экспортировать все», чтобы отправить все текущие сделки из вашей истории в Notion.
- Если вы хотите, чтобы все новые закрытые сделки автоматически отправлялись в Notion, установите флажок «Обновлять новые закрытые сделки».
Если у вас есть какие-либо проблемы, пожалуйста, дайте мне знать. Новые функции будут добавляться по мере развития продукта.
AMAZING product! works like a charm