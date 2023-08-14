MT4 to Discord Signal Provider

5

MT4 to Discord Signal Provider — это удобный, полностью настраиваемый инструмент, предназначенный для отправки торговых сигналов напрямую в Discord. Этот инструмент превращает ваш торговый счет в эффективного поставщика сигналов.

Настройте формат сообщений под свой стиль! Для удобства выберите из предварительно разработанных шаблонов и решите, какие элементы сообщения включить или исключить.

[Демо] [Руководство] [Версия MT5] [Версия TelegramNew: [Telegram To MT5]


Настройка

Следуйте нашему подробному пользовательскому руководству для легкой настройки. Предварительные знания API Discord не требуются; мы предоставляем все необходимые инструменты.


Основные функции

  • Настройка деталей заказа для обновлений подписчиков.
  • Реализация многоуровневых моделей подписки, таких как Бронза, Серебро, Золото, каждый уровень предлагает различный доступ к сигналам.
  • Прикрепление скриншотов графика, на котором был выполнен заказ.
  • Отображение закрытых заказов на этих скриншотах для большей ясности.
  • Возможность задержки отправки сообщений о новых заказах для последних корректировок.
  • Прозрачная и подробная информация о заказах:
    • Новые рыночные заказы со скриншотами.
    • Изменения в заказах (стоп-лосс, тейк-профит).
    • Закрытые и частично закрытые заказы.
    • Новые и измененные ожидающие заказы.
    • Активации и удаления ожидающих заказов.
    • Подробные отчеты о исторических заказах.
    • Настроенные комментарии к каждому заказу.

Примечание:

* Скриншоты включают все объекты графика, такие как индикаторы.

** Возможность объединения частично закрытых заказов в отчетах для точности.

*** Ежедневные, еженедельные и ежемесячные отчеты генерируются автоматически или могут быть запрошены вручную.

Этот инструмент требует постоянного подключения к Discord и не совместим с тестерами стратегий. Доступно демонстрационное видео для показа работы в реальном времени.

MT4 to Discord Signal Provider разработан исключительно для систем Windows. Пользователям устройств Apple может потребоваться VPS для оптимальной работы.

Продукт постоянно обновляется, добавляются новые функции и улучшения.


Рекомендации

Рекомендуется использовать VPS для непрерывной работы и надежной доставки сигналов.

Примечание: VPS MQL5 не рекомендуется из-за проблем совместимости с пользовательским интерфейсом.


Внимание: MT4 to Discord Signal Provider доступен ТОЛЬКО через официальный Marketplace. Остерегайтесь подделок, утверждающих, что они такие же.


Отзывы 4
The Bridge CEO INC
139
Sayyid Abdulla Muhammad 2024.05.23 19:15 
 

Great product. Very useful!

Terry Alan Lamb
545
Terry Alan Lamb 2024.01.04 19:47 
 

This is easily the BEST MT4-Discord EA available at any price, easy to setup and has all the features you would want; works great and allows me to sell my signals easily.

Robert Jagger
946
Robert Jagger 2023.11.27 16:11 
 

While writing this review, I have been using the MT4 to Discord Signal Provider for three weeks to post live stock trading signals to the JagzFX Premium Discord Channel. In brief, I am very happy with the product, especially considering the low price. The author provides clear instructions on how to set up both Discord and the sender. There are a lot of options to choose from, but if you have seen other signal channels on Discord and have a clear understanding of how you want your signals to look, then the product is straightforward to configure. I have been in touch with the author regarding a minor issue (that only affects sending a chart screenshot) and he has been quick to respond and helpful.

