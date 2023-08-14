MT4 to Discord Signal Provider — это удобный, полностью настраиваемый инструмент, предназначенный для отправки торговых сигналов напрямую в Discord. Этот инструмент превращает ваш торговый счет в эффективного поставщика сигналов.

Настройте формат сообщений под свой стиль! Для удобства выберите из предварительно разработанных шаблонов и решите, какие элементы сообщения включить или исключить.





Настройка

Следуйте нашему подробному пользовательскому руководству для легкой настройки. Предварительные знания API Discord не требуются; мы предоставляем все необходимые инструменты.





Основные функции

Настройка деталей заказа для обновлений подписчиков.

Реализация многоуровневых моделей подписки, таких как Бронза, Серебро, Золото, каждый уровень предлагает различный доступ к сигналам.

Прикрепление скриншотов графика, на котором был выполнен заказ.

Отображение закрытых заказов на этих скриншотах для большей ясности.

Возможность задержки отправки сообщений о новых заказах для последних корректировок.

Прозрачная и подробная информация о заказах:

Новые рыночные заказы со скриншотами.



Изменения в заказах (стоп-лосс, тейк-профит).



Закрытые и частично закрытые заказы.



Новые и измененные ожидающие заказы.



Активации и удаления ожидающих заказов.



Подробные отчеты о исторических заказах.



Настроенные комментарии к каждому заказу.

Примечание:

* Скриншоты включают все объекты графика, такие как индикаторы.

** Возможность объединения частично закрытых заказов в отчетах для точности.

*** Ежедневные, еженедельные и ежемесячные отчеты генерируются автоматически или могут быть запрошены вручную.

Этот инструмент требует постоянного подключения к Discord и не совместим с тестерами стратегий. Доступно демонстрационное видео для показа работы в реальном времени.

MT4 to Discord Signal Provider разработан исключительно для систем Windows. Пользователям устройств Apple может потребоваться VPS для оптимальной работы.

Продукт постоянно обновляется, добавляются новые функции и улучшения.





Рекомендации

Рекомендуется использовать VPS для непрерывной работы и надежной доставки сигналов.

Примечание: VPS MQL5 не рекомендуется из-за проблем совместимости с пользовательским интерфейсом.



