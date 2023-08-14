MT4 to Discord Signal Provider
- Утилиты
- Lukas Roth
- Версия: 2.59
- Обновлено: 7 декабря 2025
- Активации: 20
MT4 to Discord Signal Provider — это удобный, полностью настраиваемый инструмент, предназначенный для отправки торговых сигналов напрямую в Discord. Этот инструмент превращает ваш торговый счет в эффективного поставщика сигналов.
Настройте формат сообщений под свой стиль! Для удобства выберите из предварительно разработанных шаблонов и решите, какие элементы сообщения включить или исключить.
[Демо] [Руководство] [Версия MT5] [Версия Telegram] New: [Telegram To MT5]
Настройка
Следуйте нашему подробному пользовательскому руководству для легкой настройки. Предварительные знания API Discord не требуются; мы предоставляем все необходимые инструменты.
Основные функции
- Настройка деталей заказа для обновлений подписчиков.
- Реализация многоуровневых моделей подписки, таких как Бронза, Серебро, Золото, каждый уровень предлагает различный доступ к сигналам.
- Прикрепление скриншотов графика, на котором был выполнен заказ.
- Отображение закрытых заказов на этих скриншотах для большей ясности.
- Возможность задержки отправки сообщений о новых заказах для последних корректировок.
- Прозрачная и подробная информация о заказах:
- Новые рыночные заказы со скриншотами.
- Изменения в заказах (стоп-лосс, тейк-профит).
- Закрытые и частично закрытые заказы.
- Новые и измененные ожидающие заказы.
- Активации и удаления ожидающих заказов.
- Подробные отчеты о исторических заказах.
- Настроенные комментарии к каждому заказу.
Примечание:
* Скриншоты включают все объекты графика, такие как индикаторы.
** Возможность объединения частично закрытых заказов в отчетах для точности.
*** Ежедневные, еженедельные и ежемесячные отчеты генерируются автоматически или могут быть запрошены вручную.
Этот инструмент требует постоянного подключения к Discord и не совместим с тестерами стратегий. Доступно демонстрационное видео для показа работы в реальном времени.
MT4 to Discord Signal Provider разработан исключительно для систем Windows. Пользователям устройств Apple может потребоваться VPS для оптимальной работы.
Продукт постоянно обновляется, добавляются новые функции и улучшения.
Рекомендации
Рекомендуется использовать VPS для непрерывной работы и надежной доставки сигналов.
Примечание: VPS MQL5 не рекомендуется из-за проблем совместимости с пользовательским интерфейсом.
Внимание: MT4 to Discord Signal Provider доступен ТОЛЬКО через официальный Marketplace. Остерегайтесь подделок, утверждающих, что они такие же.
Great product. Very useful!