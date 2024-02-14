MT4 for Telegram Signals
- Утилиты
- Sergey Batudayev
- Версия: 2.13
- Обновлено: 13 января 2025
- Активации: 5
Утилита разработана для отправки сигнала из МТ4 в Телеграм. Она имеет ряд уникальных особенностей, позволяя не только отправлять торговые сигналы, но и выполнять следующие функции:
- Отправка сообщений прямо с терминала в Телеграм
- Отправка смайликов вместе с кастомным текстом
- Отправка текста и картинки из Телеграм
Все это позволяет пользователю вести канал с сигналами, сосредоточившись на торговле и поиске качественных сигналов.
Полностью кастомизируемые сообщения
Сообщение с сигналом можно полностью кастомизировать:
- Указать собственный хедер и футер
- Вставить ссылку внизу сообщения
- Вывести комментарий от советника или ручного ордера
Поддержка множества языков
Утилита поддерживает 15 языков для сообщений:
- Английский
- Испанский
- Русский
- Немецкий
- Итальянский
- Французский
- Португальский
- Турецкий
- Малайский
- Китайский
- Японский
- Корейский
- Вьетнамский
- Арабский
- Хинди
Перевод касается именно сообщений, которые отправляются на ваш канал.
Возможности трансляции сообщений
Утилита позволяет транслировать сообщения о:
- Открытии ордера
- Закрытии ордера
- Модификации ордера
- Частичном закрытии
- Изменении уровней стоп лосса и тейк профита
- Активации отложенных ордеров
- Отправке торговых отчетов с возможностью выбора графика отправки отчетов по дням
Функция цитирования
Утилита имеет функцию цитирования, то есть после открытия сделки сигнал о ее закрытии поступит в виде цитирования на предыдущее сообщение.
Удобный графический интерфейс
Утилита оснащена графическим интерфейсом для удобства пользователя. Она постоянно дорабатывается и улучшается. Желаем вам успешной работы с нашей утилитой MT4 for Telegram Signals.
Good support, works well, easy to use & setup, value for the price