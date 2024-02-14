MT4 for Telegram Signals

Утилита разработана для отправки сигнала из МТ4 в Телеграм. Она имеет ряд уникальных особенностей, позволяя не только отправлять торговые сигналы, но и выполнять следующие функции:

  • Отправка сообщений прямо с терминала в Телеграм
  • Отправка смайликов вместе с кастомным текстом
  • Отправка текста и картинки из Телеграм

Все это позволяет пользователю вести канал с сигналами, сосредоточившись на торговле и поиске качественных сигналов.

[DEMO и Инструкция к утилите]

Полностью кастомизируемые сообщения

Сообщение с сигналом можно полностью кастомизировать:

  • Указать собственный хедер и футер
  • Вставить ссылку внизу сообщения
  • Вывести комментарий от советника или ручного ордера

Поддержка множества языков

Утилита поддерживает 15 языков для сообщений:

  • Английский
  • Испанский
  • Русский
  • Немецкий
  • Итальянский
  • Французский
  • Португальский
  • Турецкий
  • Малайский
  • Китайский
  • Японский
  • Корейский
  • Вьетнамский
  • Арабский
  • Хинди

Перевод касается именно сообщений, которые отправляются на ваш канал.

Возможности трансляции сообщений

Утилита позволяет транслировать сообщения о:

  • Открытии ордера
  • Закрытии ордера
  • Модификации ордера
  • Частичном закрытии
  • Изменении уровней стоп лосса и тейк профита
  • Активации отложенных ордеров
  • Отправке торговых отчетов с возможностью выбора графика отправки отчетов по дням

Функция цитирования

Утилита имеет функцию цитирования, то есть после открытия сделки сигнал о ее закрытии поступит в виде цитирования на предыдущее сообщение.

Удобный графический интерфейс

Утилита оснащена графическим интерфейсом для удобства пользователя. Она постоянно дорабатывается и улучшается. Желаем вам успешной работы с нашей утилитой MT4 for Telegram Signals.

Отзывы 5
Alfred Charano
777
Alfred Charano 2024.12.13 18:13 
 

Good support, works well, easy to use & setup, value for the price

M Fitriadi Nurul Islam
232
M Fitriadi Nurul Islam 2024.12.10 08:25 
 

Thank You Developer, this tools is very easy to set up and the result is PERFECT !!!

kald201099
42
kald201099 2024.06.13 13:22 
 

EA works very well. Developer support is fast and efficient. Definitely worth the purchase!

