Утилита разработана для отправки сигнала из МТ4 в Телеграм. Она имеет ряд уникальных особенностей, позволяя не только отправлять торговые сигналы, но и выполнять следующие функции:

Отправка сообщений прямо с терминала в Телеграм

Отправка смайликов вместе с кастомным текстом

Отправка текста и картинки из Телеграм

Все это позволяет пользователю вести канал с сигналами, сосредоточившись на торговле и поиске качественных сигналов.

[DEMO и Инструкция к утилите]

Полностью кастомизируемые сообщения

Сообщение с сигналом можно полностью кастомизировать:

Указать собственный хедер и футер

Вставить ссылку внизу сообщения

Вывести комментарий от советника или ручного ордера

Поддержка множества языков

Утилита поддерживает 15 языков для сообщений:

Английский

Испанский

Русский

Немецкий

Итальянский

Французский

Португальский

Турецкий

Малайский

Китайский

Японский

Корейский

Вьетнамский

Арабский

Хинди

Перевод касается именно сообщений, которые отправляются на ваш канал.

Возможности трансляции сообщений

Утилита позволяет транслировать сообщения о:

Открытии ордера

Закрытии ордера

Модификации ордера

Частичном закрытии

Изменении уровней стоп лосса и тейк профита

Активации отложенных ордеров

Отправке торговых отчетов с возможностью выбора графика отправки отчетов по дням

Функция цитирования

Утилита имеет функцию цитирования, то есть после открытия сделки сигнал о ее закрытии поступит в виде цитирования на предыдущее сообщение.

Удобный графический интерфейс

Утилита оснащена графическим интерфейсом для удобства пользователя. Она постоянно дорабатывается и улучшается. Желаем вам успешной работы с нашей утилитой MT4 for Telegram Signals.