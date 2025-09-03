Meravith MT5

Индикатор анализирует объём из любой точки и рассчитывает уровни рыночного истощения для этого объёма.

Основные линии Meravith:

  • Линия бычьего объёмного истощения – служит целью.

  • Линия медвежьего объёмного истощения – служит целью.

  • Линия, указывающая рыночный тренд. Она меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок бычьим или медвежьим, и служит трендовой поддержкой.

Как использовать: дважды щёлкните по вертикальной фиолетовой линии и переместите её в нужную позицию.

Вы можете анализировать всё – тренды и коррекции. Перемещайте индикатор наверх, вниз или в любую точку рынка, которую считаете важной. Хороший подход – установить Meravith в месте, где рынок находится между линиями истощения; таким образом у вас будут чёткие цели для достижения. Если исходные линии истощения пробиваются, появляются новые линии истощения, формируя дополнительные каналы, которыми можно торговать.

После достижения истощения вы можете перепозиционировать индикатор или перейти на другой таймфрейм, чтобы определить новые уровни истощения.

Чем больше расстояние между трендовой линией и одной из линий объёмного истощения, тем выше объём в этом направлении. Трендовая линия может использоваться как место для открытия ордеров, а линии истощения – для фиксации прибыли.

Meravith включает кнопки прямо на графике, что делает работу с ним гораздо проще и быстрее – все основные функции можно переключать прямо с графика. Вот что делает каждая кнопка:

  • DEV – отображает двойное отклонение от линии поддержки, которое может выступать дополнительным уровнем поддержки, если внутри тренда высокий объём.

  • 95% – рисует кривую, охватывающую 95% последних 20 свечей. Если цена выходит за этот уровень, движение считается сильным.

  • 99% – аналогично 95%, но охватывает 99% последних 20 свечей. Пробой за пределы этой зоны указывает на экстремальное движение.

  • CH – показывает полный канал поддержки для лучшей визуализации структуры.

  • MID – отмечает середину (50%) всего движения, а также уровни 0% и 100%.

  • E – переключает между режимами Meravith и Enigmera. Это даёт доступ к базовым функциям Enigmera.

  • Vd – выделяет свечи с необычно высоким объёмным отклонением по сравнению со средним.

  • ON / OFF – включает или выключает весь индикатор.

Рекомендации:

  • Валютные пары: все пары, все рынки

  • Таймфрейм: любые таймфреймы

  • Минимальный депозит: не требуется

  • Тип счёта: без ограничений

  • Брокеры: без ограничений

Перед покупкой:
Этот продукт можно протестировать напрямую в тестере стратегий MetaTrader.
Настоятельно рекомендую изучить, как он ведёт себя на ваших предпочитаемых инструментах, таймфреймах и рыночных условиях, прежде чем принимать решение о покупке.

Есть вопросы или нужна дополнительная информация?
Не стесняйтесь отправить мне личное сообщение здесь, на MQL5.
Я всегда на связи, чтобы помочь и дать чёткие рекомендации, чтобы вы полностью понимали, что именно предлагает продукт.

