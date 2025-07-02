LONDON EDGE – GBPUSD M30 剥头皮智能交易系统

LONDON EDGE 是一个结构化的智能交易系统，专为 GBPUSD 在 M30 时间框架下设计。它采用稳定的逻辑结构，设有固定的止损和止盈点。每笔交易的手数会根据账户余额自动调整。不使用马丁策略、网格交易或对冲手法。

该 EA 符合严格的资金管理规则，适用于各种 prop firm（资金管理公司）挑战或实盘项目。

信号链接

系统参数

交易品种：GBPUSD

时间框架：M30

止损：500 点

止盈：200 点

手数：根据账户余额自动调整

恢复模式：可选，适用于已有持仓

最低资金要求：100 美元

推荐经纪商类型：ECN

VPS：建议使用以保持稳定运行

核心特点

固定止损和止盈，风险明确

无马丁、无网格、无对冲

交易时段内持续运行

手数随账户余额变化自动调整

可激活恢复机制管理持仓

适合 prop firm 挑战和实盘评估

与低点差 ECN 经纪商配合效果最佳

使用说明

仅适用于 GBPUSD M30 图表

建议通过 VPS 保持 EA 持续运行

选择延迟低、执行快的经纪商

支持服务

如需帮助或支持，请通过 MQL5 聊天联系我