London Edge
LONDON EDGE – GBPUSD M30スキャルピング用エキスパートアドバイザー
Venom GBP SCALPは、GBPUSD専用に設計された構造化エキスパートアドバイザーで、M30タイムフレーム上で動作します。固定されたストップロスとテイクプロフィットを使用した一貫性のあるロジックを備えています。ロットサイズは口座残高に応じて自動で調整されます。マーチンゲール、グリッド、ヘッジなどのリスク戦略は使用しません。
本EAは、リスク管理が厳格なプロップファームの条件にも対応しており、低ドローダウン環境にも適しています。
ライブシグナル
システムパラメーター
通貨ペア：GBPUSD
タイムフレーム：M30
ストップロス：500ポイント
テイクプロフィット：200ポイント
ロットサイズ：口座残高に基づいて自動調整
リカバリーモード：有効化時、保有ポジションに適用可能
最低資金：100米ドル
推奨ブローカー：ECN
VPS：安定稼働のため推奨
主な特徴
固定されたSLとTPによる明確なリスク設定
マーチンゲール、グリッド、ヘッジを使用しない
取引時間中は継続稼働
ロットサイズは自動でバランスに適応
必要に応じてリカバリー機能を使用可能
プロップファームのチャレンジや資金提供プログラムに対応
スプレッドの狭いECNブローカーとの相性が良好
使用上の注意
GBPUSDのM30チャートでのみ使用
信頼性の高いVPSで継続運用
低レイテンシーのブローカーを推奨
サポート
サポートが必要な場合は、MQL5チャットでご連絡ください
