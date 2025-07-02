London Edge

5

LONDON EDGE – GBPUSD M30スキャルピング用エキスパートアドバイザー

Venom GBP SCALPは、GBPUSD専用に設計された構造化エキスパートアドバイザーで、M30タイムフレーム上で動作します。固定されたストップロスとテイクプロフィットを使用した一貫性のあるロジックを備えています。ロットサイズは口座残高に応じて自動で調整されます。マーチンゲール、グリッド、ヘッジなどのリスク戦略は使用しません。

本EAは、リスク管理が厳格なプロップファームの条件にも対応しており、低ドローダウン環境にも適しています。

ライブシグナル

https://www.mql5.com/en/signals/2313088

システムパラメーター
通貨ペア：GBPUSD
タイムフレーム：M30
ストップロス：500ポイント
テイクプロフィット：200ポイント
ロットサイズ：口座残高に基づいて自動調整
リカバリーモード：有効化時、保有ポジションに適用可能
最低資金：100米ドル
推奨ブローカー：ECN
VPS：安定稼働のため推奨

主な特徴
固定されたSLとTPによる明確なリスク設定
マーチンゲール、グリッド、ヘッジを使用しない
取引時間中は継続稼働
ロットサイズは自動でバランスに適応
必要に応じてリカバリー機能を使用可能
プロップファームのチャレンジや資金提供プログラムに対応
スプレッドの狭いECNブローカーとの相性が良好

使用上の注意
GBPUSDのM30チャートでのみ使用
信頼性の高いVPSで継続運用
低レイテンシーのブローカーを推奨

サポート
サポートが必要な場合は、MQL5チャットでご連絡ください

レビュー 1
Sergey Porphiryev
1950
Sergey Porphiryev 2025.10.13 23:26 
 

Profitable

おすすめのプロダクト
Quantum Field
Ihar Tsitou
エキスパート
Торговля с помощью AI Model-2, который просчитывает вероятностные квантовые поля распределения цены. Валютная пара : AUDCAD М5 Живой Сигнал:  https://www.mql5.com/ru/signals/2348992?source=Site+Profile+Seller Panel - Включить или отключить торговую панель. Panel AI - Включить или отключить торговую панель. Enable background -  Включить или отключить задний фон. AutoClose - значение больше 0 то советник будет закрывать суммарную прибыль по всем открытым позициям. Значение задается в валюте деп
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
エキスパート
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
エキスパート
Investopedia FIVEEAはこの記事に基づいています： https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp 取引条件 -X期間のEMAとMACDの下で取引されている通貨ペアがマイナスの領域にあることを確認します。 -価格がX期間のEMAを超えるのを待ってから、MACDがネガティブからポジティブにクロスする過程にあるか、5バー以内でポジティブな領域にクロスしたことを確認します。 -X期間EMAの上に長いXピップを移動します。 -エントリー時のポジションのXとリスク額を売ります。後半のストップを損益分岐点に移動します。 -トレーリングストップを使用 -リスク警告 -ADX PROを購入する前に、関連するリスクに注意してください。 -過去のパフォーマンスは将来の収益性を保証するものではありません（EAも損失を出す可能性があります）。 -示されているバックテスト（スクリーンショットなど）は、最適なパラメーターを見つけるために高度に最適化されていますが、結果をライブ取引に転送すること
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
エキスパート
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
エキスパート
マトリックスアローEAMT4 は、 マトリックスアローインジケーターのMT5 シグナルをチャート上のトレードパネルと手動または100％自動でトレードできるユニークなエキスパートアドバイザーです。 マトリックスアローインジケーターMT5 は、初期段階で現在のトレンドを判断し、最大10の標準インジケーターから情報とデータを収集します。平均方向移動指数（ADX ） 、 商品チャネルインデックス（CCI） 、 クラシック平研アシキャンドル 、 移動平均 、 移動平均収束発散（MACD） 、 相対活力指数（RVI） 、 相対力指数（RSI） 、 放物線SAR 、 ストキャスティクス 、 ウィリアムズのパーセント範囲 。 すべてのインジケーターが有効な買いまたは売りシグナルを与えると、対応する矢印がチャートに印刷され、次のろうそく/バーの開始時に強い上昇トレンド/下降トレンドを示します。ユーザーは、使用するインジケーターを選択し、各インジケーターのパラメーターを個別に調整できます。   Matrix Arrow EA MT5 を使用すると、チャートのトレードパネルから直接、または100％アルゴリ
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
エキスパート
Hamster Scalpingは、マーチンゲールを使用しない完全に自動化された取引アドバイザーです。夜のスキャルピング戦略。 RSIインジケーターとATRフィルターが入力として使用されます。アドバイザには、ヘッジ口座タイプが必要です。 実際の作業の監視、およびその他の開発については、https：// www.mql5.com/en/users/mechanic/sellerを参照してください 。 一般的な推奨事項 最小デポジット$ 100、最小スプレッドのECNアカウントを使用し、eurusd M5 gmt +3のデフォルト設定。 入力パラメータ EAは、4桁と5桁の両方の引用符で機能します。入力パラメータでは、5文字の値をポイントで示し、すべてを4文字で自動的に再計算します。 NewCycle-モードがオンの場合、アドバイザーは停止せずに動作します。モードがオフの場合、一連の取引の完了後、アドバイザーは新しい注文を開きません。 期間インジケーター1-最初のインジケーターの期間。 アップレベル-アドバイザーが売りを開始する最初のインジケーターの上位レベル。 ダウンレベル
SmartSMC Liquidity Sweep
Gooi Meng Liang
エキスパート
SmartSMC EA – Liquidity Sweeps For over 10 years in the Gold market I’ve watched how price hunts liquidity before the real move. SmartSMC EA is my distilled version of that edge: a simple, disciplined SMC liquidity-sweep engine that trades XAUUSD with clean risk and professional execution. Why choose SmartSMC? Because it blends Smart Money Concepts with rock-solid automation. You don’t need to second-guess the chart—attach the EA, choose your risk, and let it handle entries, exits, sizing and
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
エキスパート
Ilan for MetaTrader 5 Due to using the virtual trades, trading in both directions (buy and sell) simultaneously became possible. This allows users to adapt the popular strategy for the net accounting of positions applied by MetaTrader 5.  Expert Advisor Settings The Expert Advisor setup is simple. However, all the important settings of the strategy are available for adjusting. Available tools: Unique  MagicNumber  for identification of trades; Trade direction option ( Trade direction ): buy onl
Paula Bollinger Bands
Francisco Gomes Da Silva
4.29 (7)
エキスパート
MetaTrader 投資家ロボットの Expert Advisor で投資戦略を変革します。 ジョー・ロスによって作成され、有名なブラジルのトレーダー、ロドリゴ・コーエンによってポーラと呼ばれる強力なボリンジャー バンド戦略に基づいて、利益を最大化し、リスクを最小化する高度なテクノロジーにアクセスできます。 古い非効率的な戦略でこれ以上時間を無駄にしないでください。 当社の投資ロボットを使用すると、市場動向のテクニカル分析とジョー・ロスとロドリゴ・コーエンのリスク管理技術を組み合わせた非常に正確なアルゴリズムにアクセスできます。 さらに、好みに応じて設定を柔軟に調整できるため、投資戦略を完全にカスタマイズできます。 操作の複雑さについて心配する必要はありません。 当社の投資ロボットは使いやすく、専門的な技術的知識は必要ありません。 Expert Advisor を MetaTrader にインストールするだけで、24 時間年中無休で機能します。 ボリンジャー バンド戦略と MetaTrader の Investor Robot Expert Advisor の助けを借りて、利
FREE
Gold survivor
Mr Charat Sattayamuk
エキスパート
This algorithm uses smart martingale. Able to survive in any situation. New orders are not determined by distance. But it is determined by the point where the market is expected to reverse. The robot start with ordering according to the trend. Never place orders that are against market trends and do not place orders in situations where market trends tend to reverse. Finally, you can earn more profits by using Trailing Stop.
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
エキスパート
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
エキスパート
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Goldmost MT5
Hongliang Ding
エキスパート
Goldmost – Precision Trading for XAUUSD This EA implements a multi-timeframe breakout strategy for XAUUSD, identifying critical support/resistance levels to execute trades with dynamic SL/TP adjustments, and intelligent exit protocols for optimized risk management. The parameters are updated regularly to adapt to evolving market conditions. This ensures the model continuously adjusts to shifting sentiment, investor behavior, and emerging trends - keeping your strategy aligned with current marke
Gridingale MT5
Arthur Hatchiguian
4.67 (9)
エキスパート
Gridingaleは、グリッドとマーチンゲールを組み合わせた新しい複合型Expert Advisorです。設定に応じて注文グリッドを作成しますが、その上にマーチンゲールを追加します。そのため、小さな動きでも大きな動きでも利益を得ることができます。 また、現在の価格から離れすぎた注文をリカバリーするためのロスカバーシステムも搭載されています。インディケータを使って新しいサイクルの始まりをフィルタリングすることができます。 両サイドで同時に動作させることもできますが、長期的に利益を最大化するためにリベートのある市場で動作させるのも面白いでしょう。 Results are good on  EUR/USD  but you can use it everywhere by adjusting the settings.  Timeframe H1. Live signal:   https://myx.gg/mql5 Share your best configuration set or find help on the discord:   https://myx.gg/discord
FREE
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
エキスパート
GoldenRatioX — Gold Scalping, Refined to Perfection GoldenRatioX is a powerful and intuitive platform for high-speed gold trading, designed specifically for scalpers and active traders who operate on the edge of seconds and aim to squeeze the maximum out of every price movement. After the purchase, please make sure to contact me to receive the settings.  Why gold? Gold is more than just an asset. It’s a highly liquid, volatile instrument with well-defined levels — a perfect match for scalping.
ADX Master MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
エキスパート
ADXマスターMT5は、主にADXインジケーターに基づくエキスパートアドバイザーです。危険な資金管理方法は使用されていません。 Expertは、マーチンゲール、グリッドアルゴリズム、またはアービトラージを使用しません。 限定のみ!!!元の価格：$ 1,000 =================次の価格：$ 500 設定 AutoLot（1-10） 1-低リスク 3-推奨設定 10-ハイリスク 最大取引数 10-推奨 リスク警告 ADX PROを購入する前に、関連するリスクに注意してください。 過去のパフォーマンスは将来の収益性を保証するものではありません（EAも損失を出す可能性があります）。 示されているバックテスト（スクリーンショットなど）は、最適なパラメーターを見つけるために高度に最適化されていますが、結果をライブ取引に転送することはできません。 この戦略は常にストップロスを使用しますが、それでもSLの実行はブローカーに依存します。 このエキスパートアドバイザーはまだ初期の開発段階にありますが、すでに収益性があります。 EAを購入して私たち
Open lock MT5
Sergey Likho
5 (4)
エキスパート
The Expert Advisor helps reduce the account drawdown. To do this, the losing deal is split into multiple small parts, each of these parts is closed separately. The EA can interact with other experts. For example, when a certain drawdown is reached, Open Lock can disable the other expert and start working with its orders. Open lock for MetaTrader 4 is available here The algorithm of the EA uses counter transactions and a large number of open positions, therefore, need to use it on a hedge account
Ussr Fris
Yriy Doronin
エキスパート
Greetings to all friends! I present to you an advisor and an indicator in one project. The advisor settings are displayed on the screens presented in the market. You choose the basic design principle yourself. The first thing you should do is set a specific price at which the advisor will start calculating and drawing the trading zone, the range is also set by you. The advisor trades on the principle of breaking out the previous or future zone.
Loss Recovery Trader MT5
Michalis Phylactou
5 (3)
エキスパート
Attempts to recover losing trades. If a trade moves in the wrong direction, the Zone Recovery algorithm begins. An alternating series of Buy and Sell trades at two specific levels take place, with two Exit Points above and beyond these levels. Once either of the two exit points is reached, all trades close with a combined profit or break even.  To use  1) Place the EA on a chart and select how the first trade will open (Manual/Via EA strategy/Use EA panel/External EA) 2) Configure your recovery
SmartEdgeAnalyzer
Abenathi Ntwana
エキスパート
Smart Edge Analyzer — Edge Your Risk. Master Your Market. Smart Edge Analyzer is a powerful fully automated trading robot designed for traders who want intelligent, precision-driven market entries — without lifting a finger. Originally created as a manual signal tool, Smart Edge Analyzer has been fully upgraded to place real trades automatically based on advanced technical conditions. It combines robust market analysis with a smart execution engine that protects your capital while capturing
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
エキスパート
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
Gold Pro ScalperAI
Ganesan Maran
エキスパート
Night Edge – Futuristic AI Algo for Gold (XAUUSD) Harness the power of AI-driven precision and human-like market logic — trade Gold like never before. About Night Edge Night Edge is an advanced AI-powered trading system built on the core principles of price action , smart money concepts , and machine learning logic . Designed specifically for XAUUSD (Gold) , this algorithm combines trend detection , break & retest entry logic , and dynamic supply/demand zones with an intelligent risk engin
Nebula start edition
Vladimir Mikhailov
5 (3)
エキスパート
This is a further development of the Expert Advisor based on the two moving averages https://www.mql5.com/en/market/product/1693 . The EA implements a self-training mode allowing it to immediately start trading. However, it is also possible to conduct a preliminary EA training for more efficient trading. By default, the EA is configured to work on EURUSD H1. The robot is based on the modified probabilistic neural network. Initially, the neural network does not contain neurons. In this mode, the
AP BTC Bullish Retest MT5
Allan Graham Pike
エキスパート
AP BTC Bullish Retest (MT5) Long-only BTC EA. Waits for a decisive close above resistance , confirms trend/volume quality, then places a BUY LIMIT on the pullback to the broken level. One setup at a time. No grid, no martingale. No DLL/WebRequest. What it is A breakout-and-retest engine for BTC. It builds meaningful resistance handles (body-high clusters) on a higher TF, requires a clean close through that handle, then buys the retest with disciplined risk and strict broker-safe checks. How it t
BTC King
Bo Shu Gui Shan
エキスパート
評価してください！ トレンド方向に押し目買い・戻り売りのタイミングでエントリーするEAです。 トレンド方向はエンベロープで判断。 押し目買い・戻り売りのタイミングはローソク足のサイズで判断します。 逆行時のみ追加でエントリーを行いますが、トレンド方向へのエントリーなので大体助かります。 取引通貨： BTCUSD 取引スタイル： スキャルピング 取引時間足： 5分 パラメーター MAGIC ： マジックナンバー Lots ： MMを使用しない場合のロット ExitRatio ： 口座残高N％でポジションクローズ MaxPosition ： 最大ポジション数 MM ： マネーマネージメント機能の使用設定 MaxRisk ： MM使用時の最大リスク BreakPeriod ： ローソク足計算期間 BreakDeviation ： ローソク足サイズ EnvPeriod ： エンベロープ期間 EnvDeviation ： エンベロープ偏差
Recovery System
Maksim Neimerik
エキスパート
Recovery System EA The advisor is designed to automate the process of recovering losses on the current symbol. It can be used if there is a current loss, as well as to accompany other advisors. This product can also be used as a stand-alone advisor. Recovery System EA contains in the settings an option to select the operating mode: Recovery MA Cross Stochastic Bollinger Bands Non-indicators When working in Recovery mode, the advisor removes a losing position from a drawdown using the method sho
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
エキスパート
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
The Time is Gold
Marta Gonzalez
エキスパート
The XAUUSD is a special asset with special characteristics that needs a special optimization of the products, we have created a system that adapts to this value and tries to take advantage of its advantages and eliminate the differences. Although this system is designed and optimized for use in the XAUUSD, it can be used in other pairs and values, including stock indices and commodities. It is a system that through an algorithm of multiple operations and multiple lots tries to make a profit o
Max ScalperSpeed MT5
Paranchai Tensit
エキスパート
Max ScalperSpeed MT5   is a fully automated expert advisor. This system has been developed to improve the efficiency of generating more returns. Rely on scalping trading strategies and recovery strategies with appropriate trading frequencies, and also able to work well in all market conditions, whether trend or sideways, able to trade full time in all conditions. Enable or disable news filtering according to user needs. Added a proportional lot size adjustment function, where users can choose t
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (384)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (8)
エキスパート
重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.89 (18)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 [機能と推奨事項] 取引対象 : XAU
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (93)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。このEAは、異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 EAはエントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAのコアロジックは特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによってオープンされたすべての取引は、事前定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   お知らせチャンネル  | 設定ファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します： 戦略 1 (M30):   この戦略は、特定の弱気パターンの後に潜在的な強気反転シグナルを特定するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2 (H4):   こ
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (87)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (6)
エキスパート
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
エキスパート
長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.5 (12)
エキスパート
Autorithm AI 技術仕様  AUTORITHM は、MetaTrader 5向けに設計された高度なAI搭 Strategy Testerに関する重要なお知らせ: MetaTraderの技術的制限により、Strategy Tester環境ではインターネットアクセスが許可されていません。そのため、バックテスト中、EAはリアルタイムのAIデータではなく、固定された事前学習済みデータセットを使用します。 これは以下を意味します： • 異なるパラメータの組み合わせでもバックテスト結果が静的または同一に見える場合があります。 • ダイナミックで適応型のAI機能を活用するには、実運用が必要です。 このガイドに従って成功したインストールを行ってください。 [guide line]  
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
エキスパート
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the c
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.7 (30)
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
エキスパート
The Techno Deity — XAUUSD デジタル・ドミナンス ライブシグナルとモニタリング：こちらの公式リンクからリアルタイムのパフォーマンスを確認できます： https://www.mql5.com/en/signals/2349716 プロモーション：Cryon X-9000 アドバイザーをプレゼントとして受け取ることができます。条件の確認とアクセスについては、直接お問い合わせください The Techno Deityは、ゴールド市場の混沌の中に構造的な秩序を求めるトレーダーのために開発されたハイテク・トレーディング・エコシステムです。価格を追うだけでなく、機関投資家の関心ゾーンや市場の不均衡を特定するデジタル直感アルゴリズムを搭載しています。 主なメリット リクイディティ・インテリジェンス：隠れた流動性をスキャンし、急激なインパルスの可能性が高いポイントでエントリーします。 ニューラル・トレンドフィルター：ノイズや偽の調整を排除し、真のトレンドを判別します。 ゼロ・グリッド哲学：ナンピン、グリッド、マーチンゲールを一切使用しません。「ワン・エントリー、ワン・エグジット
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (5)
エキスパート
実運用シグナル（リアル口座） IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   本 EA は、MQL5 に表示されている 検証済みのリアルトレードシグナル と同一のロジックおよび執行ルールを使用しています。 推奨された最適化設定 を使用し、 信頼性の高い ECN / RAW スプレッドブローカー を利用した場合、実際の取引動作は当該リアルシグナルのパフォーマンスおよび取引構造に近いものとなります。 なお、ブローカー条件、スプレッド、約定品質、VPS 環境の違いにより、個々の結果は異なる場合があります。 本 EA は数量限定販売となっており、価格 USD 299 にて残り 2 本のみです；ご購入後、プライベートメッセージにてご連絡いただければ、ユーザーマニュアルおよび推奨設定をお渡しします。 過度なグリッド取引なし、危険なマーチンゲールなし、ナンピン（平均取得単価引き下げ）なし。 重要：GoldWave は実際の市場環境向けに設計されています。 本システムは AI 補助型の適応ロジ
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.22 (72)
エキスパート
SmartChoise EA – ニューラルネットワーク駆動のXAU/USD（ゴールド）M1タイムフレーム向けトレーディングシステム ユーザーマニュアルはプロフィールページのリンクから入手できます — すべての設定やオプションについて詳細に説明されています。 Telegram チャンネルでは、異なる残高、リスクレベル、設定で SmartChoise を稼働させている複数のアカウントも見つけることができます。これは、EA の実際のパフォーマンスを複数のブローカーや条件で確認する絶好の方法です。 価格は今のところ割引されています。 このEAは長期的で制御された成長を目的としており、その成功にはリスク耐性を理解し、それに合わせて調整することが重要です。 ニューラルネットワークに基づいたエンジンを使用しており、リアルタイムの市場データを継続的に分析し、現在の市場状況に応じてトレーディング戦略を適応させます。このアプローチは、トレードエントリーの最適化、リスク管理の向上、そしてインテリジェントなエクスポージャーの管理に役立ちます。 マーチンゲール戦略に依存するシステムとは異なり、SmartCho
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めましょう! Remstoneを
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
エキスパート
Golden Zephyr is an Expert Advisor that merges the reliability of classical support and resistance analysis with a revolutionary proprietary strategy known as Quantum Trend Dynamics . Designed to identify hidden market patterns and subtle shifts in momentum, this EA executes trades with precision, offering both consistency and adaptability across changing market conditions. 119 $, then the price will increase by 10$ for every purchase. Final Price: 699$ Key Features: Dynamic Support and Resista
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.9 (40)
エキスパート
このプラットフォームで初公開｜市場を理解するEA このプラットフォームで初めて、Expert Advisor（EA）が Deep Seek の全機能を活用します。 Dynamic Reversal Zoning ストラテジーと組み合わせることで、市場の動きを「検出するだけでなく、理解する」システムが誕生しました。 ライブシグナル __________   セットアップ 時間足 ：H1 レバレッジ： 最低 1:30 入金額： 最低 $200 通貨ペア： XAUUSD ブローカー： すべて対応 Deep Seek とリバーサル戦略の組み合わせは新しく、だからこそ非常に魅力的です。新しいアプローチを探している方は、 このEAを見逃すべきではありません。これはこのプラットフォームで初の試みであり、自動売買の新たな方向性の始まりかもしれません。 固定されたパターンやセットアップに頼るのではなく、このEAは市場の変化を  リアルタイムで検知・理解し – そしてそれに応じて柔軟に対応します。  リバーサルゾーンと価格圧力の分析に焦点を当て、従来のツールよりもはるかに深く掘り下げます。 D
作者のその他のプロダクト
Queen Of Gold
Antoine Melhem
エキスパート
Queen Of Gold — XAUUSD M30 用自動売買EA Queen Of Gold は、XAUUSD・M30タイムフレーム向けに設計された全自動EAです。価格アクションの構造化ロジックを用い、オプションのリスクコントロールでドローダウン管理をサポートします。インジケーターや外部シグナルに依存せず、実際の相場変動に基づいて動作します. 主な機能： 価格ベースの取引ロジック（インジケーター不要） ドローダウン管理のためのリカバリーモード リスク調整可能なグリッドシステム 固定またはダイナミックなロットサイズ 取引パラメータ： シンボル： XAUUSD 時間足： M30 推奨ロット： 500 USDあたり0.01 最低残高： 500 USD～ 口座タイプ： ECN、Standard、Cent VPS または 24/5 の稼働を推奨 使用方法： XAUUSD M30のチャートにEAを適用。グリッドは任意。取引時間中はターミナルまたはVPSを継続稼働してください。 サポート： 購入後、MQL5メッセージでインストールと設定をサポートします。
Venom Crown MT5
Antoine Melhem
エキスパート
Japanese Venom Crown ― ルールベース Expert Advisor Venom Crown は GBPUSD 向けに設計されたルールベースの Expert Advisor で、 H1 タイムフレーム にて複数のコンフルエンス条件と日次実行制御を用いて運用されます。 時間フィルター、リスク管理ルール、オプションのニュースフィルターはすべて入力パラメータから調整可能です。 すべての内部条件が満たされた場合にのみ取引が実行されます。 Live Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2350520 主な特徴 – GBPUSD（H1）向け – 取引日・時間の設定が可能 – 固定ロットまたは残高ベースのロット – Stop Loss / Take Profit 調整可能 – 影響度選択可能なニュースフィルター – 日次実行制御ロジック – 外部 DLL を使用しない MT5 ネイティブ EA 推奨設定 – 通貨ペア：GBPUSD – タイムフレーム：H1 – 口座タイプ：ECN / Raw – 小さな固定ロットから開
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (8)
エキスパート
Venom US30 Scalp – VENOM LABSによる高精度なUS30スキャルピング 絶対に口座を飛ばさないEA（エキスパートアドバイザー） SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304 異なるタイムゾーンのブローカー（Exnessなど）を使用している場合、ブローカーがGMT+3でない場合は最後の入力を TRUE に設定してください。 H1 分足のみを使用してください。 ️ 警告 ：タイムゾーンまたは時間足の設定が正しくないと、EAが正しく動作しない可能性があります。 エントリープライスは24時間限定！今すぐご購入を！ Venom US30 Scalpとは？ Venom US30 Scalpは、US30（ダウ・ジョーンズ指数）の H1 時間足での取引に最適化された、完全自動型のエキスパートアドバイザー（EA）です。 このEAは、インジケーター、ニューストレード、グリッド、マーチンゲールを一切使用せず、独自の数学的アルゴリズムのみを利用しています。 Venom Labsによって開発されたこのEAは、リスクの高い戦
Asia Scalper
Antoine Melhem
エキスパート
Asia Scalper はセッションベースのエキスパートアドバイザーで、GBPUSD (M30) と USDJPY (M15) 向けに設計されています。 本EAはアジアセッションおよびロンドン初動の移行時間に取引を行い、相場がレンジから明確な動きへ変化する場面を狙います。 選択的で低頻度なアプローチを採用し、条件が整ったときのみエントリーします。 Live Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2344783 主な特徴 • GBPUSD (M30) と USDJPY (M15) のみ取引 • セッションベースで、1日の取引数は少なめ • 固定または自動ロット、最大ロット制限あり • SL/TP が表示され、入力から調整可能 • シンボルごとの最大取引数を管理 • オプションのローソク足クローズ決済 • オプションの高・中ニュースフィルター • エクイティストップ、エクイティトレーリング、日次/週次ロックアウト • 100% MT5 ネイティブ、外部 DLL 不使用 推奨設定 通貨ペア：GBPUSD (M30), USDJPY (H1)
Venom trend pro
Antoine Melhem
5 (1)
インディケータ
enom Trend Pro — マルチタイムフレーム対応トレンド分析ツール Venom Trend Pro は、あらゆる通貨ペアと時間足において明確な方向性の動きを特定するために設計された、トレンドフォローおよびスイングトレード用インジケーターです。FX、ゴールド、仮想通貨、指数などのデイトレードやスイングトレードに適しています。 このインジケーターは、直近の価格構造とモメンタムを分析して、新たなトレンドまたは継続中のトレンドを検出します。トレンドが確認されると、シグナルはローソク足の確定後も再描画されることはありません。 主な特徴： すべての時間足に対応（M1〜MN） 一度確定したシグナルは再描画されない安定性 対応資産：FX、メタル、仮想通貨、指数など トレンドエントリーとエグジットの両方に対応 チャートを見やすくするミニマルな表示 Venom Trend Pro は、ノイズの少ない構造化されたマーケット判断を提供します。 明確な視覚的シグナルを求める、落ち着いたルールベースのトレードスタイルに最適です。
FREE
Venom Crown
Antoine Melhem
エキスパート
Venom Crown ― ルールベース Expert Advisor（GBPUSD中心） Venom Crown は MetaTrader 5 用のルールベース Expert Advisor で、 GBPUSD を主要取引通貨ペア とし、**ゴールド（XAUUSD）**にも対応し、ユーザー設定によりオプションでマルチシンボル取引が可能です。 本システムは H1 タイムフレーム での使用を前提に最適化されており、事前に定義された取引の実行および管理ロジック、厳格なリスク管理、オプションのニュースフィルターを組み合わせています。 すべての内部条件が満たされた場合にのみ取引が実行されます。 主な特徴 – 主な取引通貨ペア：GBPUSD – ゴールド（XAUUSD）対応 – ユーザー設定によるオプションのマルチシンボル取引 – 推奨タイムフレーム：H1（他のタイムフレームも選択可能） – 取引日および取引時間の設定が可能 – 固定ロットまたは残高ベースのロット設定（ユーザー制限あり） – 1 日あたりの最大取引回数（ラウンド）を設定可能 – リスクを制限する最大日次損失制限 – Stop
フィルタ:
Sergey Porphiryev
1950
Sergey Porphiryev 2025.10.13 23:26 
 

Profitable

Antoine Melhem
2783
開発者からの返信 Antoine Melhem 2025.10.13 23:35
Thank you Mr. Sergey for taking the time to share your feedback. I appreciate your support and your experience with the EA
レビューに返信