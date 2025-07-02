London Edge
- Experts
- Antoine Melhem
- Version: 1.8
- Mise à jour: 7 août 2025
- Activations: 10
LONDON EDGE – Expert Advisor de Scalping pour GBPUSD en M30
LONDON EDGE est un Expert Advisor structuré conçu pour le trading de la paire GBPUSD sur l’unité de temps M30. Il suit une logique cohérente avec des niveaux de Stop Loss et Take Profit fixes. Le lot est automatiquement ajusté en fonction du solde du compte. Il n’utilise ni martingale, ni grille, ni couverture.
Cet EA convient aux défis des sociétés de trading (prop firm), respectant des règles strictes de gestion du risque et un drawdown limité.
Signal en direct
https://www.mql5.com/en/signals/2313088
Paramètres système
Paire : GBPUSD
Unité de temps : M30
Stop Loss : 500 points
Take Profit : 200 points
Taille de lot : ajustement automatique basé sur le solde
Mode de récupération : disponible et actif sur les positions ouvertes si activé
Capital minimum : 100 USD
Type de broker : ECN recommandé
VPS : recommandé pour un fonctionnement stable
Fonctionnalités principales
SL et TP fixes pour un risque maîtrisé
Pas de martingale, grille ou couverture
Fonctionne en continu pendant les heures de marché
Ajustement automatique du lot selon le capital
Mode de récupération activable pour gérer les positions
Compatible avec les défis de prop firms et les comptes financés
Performances optimales avec un broker ECN à faible spread
Recommandations d'utilisation
Utiliser uniquement sur GBPUSD M30
Faire tourner l’EA en continu via un VPS fiable
Choisir un broker à faible latence
Assistance
Contactez-moi via le chat MQL5 pour toute aide ou demande de support
