LONDON EDGE – Expert Advisor de Scalping pour GBPUSD en M30

LONDON EDGE est un Expert Advisor structuré conçu pour le trading de la paire GBPUSD sur l’unité de temps M30. Il suit une logique cohérente avec des niveaux de Stop Loss et Take Profit fixes. Le lot est automatiquement ajusté en fonction du solde du compte. Il n’utilise ni martingale, ni grille, ni couverture.

Cet EA convient aux défis des sociétés de trading (prop firm), respectant des règles strictes de gestion du risque et un drawdown limité.

Signal en direct

https://www.mql5.com/en/signals/2313088





Paramètres système







Paire : GBPUSD

Unité de temps : M30

Stop Loss : 500 points

Take Profit : 200 points

Taille de lot : ajustement automatique basé sur le solde

Mode de récupération : disponible et actif sur les positions ouvertes si activé

Capital minimum : 100 USD

Type de broker : ECN recommandé

VPS : recommandé pour un fonctionnement stable

Fonctionnalités principales

SL et TP fixes pour un risque maîtrisé

Pas de martingale, grille ou couverture

Fonctionne en continu pendant les heures de marché

Ajustement automatique du lot selon le capital

Mode de récupération activable pour gérer les positions

Compatible avec les défis de prop firms et les comptes financés

Performances optimales avec un broker ECN à faible spread

Recommandations d'utilisation

Utiliser uniquement sur GBPUSD M30

Faire tourner l’EA en continu via un VPS fiable

Choisir un broker à faible latence

Assistance

Contactez-moi via le chat MQL5 pour toute aide ou demande de support