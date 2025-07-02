LONDON EDGE – GBPUSD M30 스캘핑 전문가용 자동매매 시스템

LONDON EDGE은 GBPUSD 통화쌍을 위한 구조화된 전문가용 자동매매 시스템(EA)으로, M30 시간 프레임에서 작동합니다. 고정된 손절(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit) 값을 사용하며, 포지션 크기는 계좌 잔액에 따라 자동으로 조정됩니다. 마틴게일, 그리드, 헤지 전략은 사용하지 않습니다.

이 EA는 엄격한 리스크 관리 기준을 충족하여, 낮은 손실폭이 요구되는 프로펌(prop firm) 챌린지나 자금 지원 프로그램에 적합합니다.

라이브 시그널

https://www.mql5.com/en/signals/2313088

시스템 파라미터

통화쌍: GBPUSD

시간 프레임: M30

손절(Stop Loss): 500포인트

이익실현(Take Profit): 200포인트

로트 크기: 계좌 잔액 기반 자동 조절

복구 모드: 설정 시 보유 포지션에 적용 가능

최소 자금: 100 USD

브로커 유형: ECN 권장

VPS: 안정적인 운영을 위해 권장

주요 특징

고정된 SL/TP를 통한 명확한 리스크 관리

마틴게일, 그리드, 헤지 전략 미사용

시장 운영 시간 동안 지속적으로 작동

계좌 잔액에 따라 자동으로 로트 크기 조정

포지션 복구 기능 선택 가능

프로펌 챌린지 및 펀딩 계좌에 적합

낮은 스프레드의 ECN 브로커와 높은 호환성

사용 지침

GBPUSD M30 차트에서만 사용

신뢰할 수 있는 VPS를 통해 지속적인 실행 권장

낮은 지연 시간의 브로커 사용 권장

지원

도움이나 문의 사항은 MQL5 채팅을 통해 연락해 주세요