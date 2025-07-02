London Edge
- Experts
- Antoine Melhem
LONDON EDGE – Expert Advisor per Scalping su GBPUSD M30
LONDON EDGE è un Expert Advisor strutturato progettato per il trading della coppia GBPUSD sul timeframe M30. Utilizza una logica coerente con Stop Loss e Take Profit fissi. La dimensione del lotto si adatta automaticamente al saldo del conto. Non utilizza strategie di martingala, griglia o copertura.
Questo EA è adatto all’utilizzo nei contesti di prop firm, rispettando requisiti rigorosi di gestione del rischio e drawdown contenuto.
Segnale live
https://www.mql5.com/en/signals/2313088
Parametri di sistema
Coppia: GBPUSD
Timeframe: M30
Stop Loss: 500 punti
Take Profit: 200 punti
Dimensione del lotto: adattamento automatico in base al saldo
Modalità recovery: disponibile per le posizioni aperte se attivata
Capitale minimo: 100 USD
Tipo di broker: consigliato ECN
VPS: consigliato per operatività stabile
Caratteristiche principali
SL e TP fissi per un rischio strutturato
Nessun utilizzo di martingala, griglia o hedge
Funzionamento continuo durante le ore di mercato
Dimensione del lotto regolata automaticamente
Sistema di recupero attivabile per la gestione delle posizioni
Adatto a sfide e programmi di prop firm
Prestazioni migliori con broker ECN a basso spread
Note sull’utilizzo
Utilizzare solo su GBPUSD M30
Mantenere l’EA sempre attivo tramite un VPS affidabile
Scegliere un broker a bassa latenza
Supporto
Contattami tramite la chat MQL5 per assistenza o domande
